Glovo & Mastercard - Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard
UNIMEDIA, 3 noiembrie 2025 09:00
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
09:20
Pe 3 noiembrie, istoria a fost marcată de descoperirea Insulei Dominica de către Cristofor Columb și de aderarea României la Convenția privind genocidul.
Acum 15 minute
09:10
Un automobil a fost mistuit de flăcări, duminică seara, în orașul Vatra, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nimeni nu a avut de suferit.
Acum 30 minute
09:00
Glovo & Mastercard - Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard # UNIMEDIA
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit.
Acum o oră
08:50
(video) „Rușii nu se simt deloc izolați.” Un cuplu de moldoveni stabilit la Moscova, despre asortimentul din magazine: Toți neprietenii Rusiei au produse pe rafturi # UNIMEDIA
Cuplul de moldoveni stabilit cu traiul la Moscova de peste 20 de ani, care a devenit cunoscut prin filmulețele postate pe youtube despre realitatea din Rusia, a relatat, mai nou, care sunt prețurile actuale în magazinele rusești și cât de adevărat este că rușii s-ar simți izolați și ar avea mai puține produse europene pe rafturi, după sancțiunile impuse în urma războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, în 2022. „Totul este, rușii nu se simt nicidecum izolați, dragi tovarăși, să știți, rușii nu sunt în izolare. Să nu murim cu toții proști”, a concluzionat Olesea și Ilie.
08:40
Încă reușești să faci rezerve: Blocurile de pe mai multe străzi din capitală rămân, într-o oră, fără apă la robinete. Vezi adresele # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din Chișinău vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 3 noiembrie, anunță Apă Canal, care precizează că sistările au loc în legătură cu unele lucrări planificate.
08:40
Un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie în Armenia. 17 tineri au fost răniți # UNIMEDIA
Un grav accident rutier a avut loc în nordul Armeniei, unde un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea mănăstirii Haghartsin, la aproximativ 110 kilometri de capitala Erevan. Cel puțin 17 tineri au fost răniți, iar unul dintre ei este în stare critică, potrivit presei locale, scrie observatornews.ro.
08:30
Peștii pot avea o zi pașnică, iar Săgetătorii descoperă trădări și câștigă avantaje: Află cum să folosești informațiile în favoarea ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în deciziile de viață.
Acum 2 ore
08:10
Reușești să faci rezerve: Blocurile de pe mai multe străzi din capitală rămân, într-o oră, fără apă la robinete. Vezi adresele # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori din Chișinău vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 3 noiembrie, anunță Apă Canal, care precizează că sistările au loc în legătură cu unele lucrări planificate.
08:00
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul de schimb, indicând o întărire a leului moldovenesc în raport cu euro, dar o ușoară slăbire în fața dolarului american.
07:40
Premierul rus Mihail Mișustin, vizită oficială în China. Discuții cu Xi Jinping și Li Qiang pe fondul tensiunilor cu Occidentul # UNIMEDIA
Premierul rus Mihail Mișustin a plecat luni într-o vizită oficială de două zile în China, unde va avea întrevederi cu președintele Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, potrivit agenției Reuters. Discuțiile se vor concentra pe cooperarea economică, tehnologică și energetică dintre cele două țări, în contextul presiunilor exercitate de Occident asupra Beijingului pentru a reduce sprijinul economic acordat Moscovei, scrie adevarul.ro.
07:30
Atenție, călători! Pană de curent la o intersecție din centrul capitalei: Câteva troleibuze staționează, iar unele rute sunt redirecționate # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău informează că s-a produs un deranjament la rețeaua de contact pe strada Ismail (Maraton), cu direcția spre Gara Feroviară.
Acum 4 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant norocoasă, cu cer acoperit pe parcursul zilei și fără precipitații semnificative, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
(foto) Primele fotografii cu Sean „Diddy” Combs din închisoare. Mogulul rapului ar urma să fie eliberat în 2028 # UNIMEDIA
Au fost publicate primele fotografii cu starul hip-hop Sean „Diddy” Combs, condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) „Făcea curat în Italia, iar acum lucrează cu Versace, Ferrari și Dior.” Povestea moldovencei care a pus pe picioare o afacere acasă: Nimeni în Moldova nu știa să facă asta # UNIMEDIA
La început făcea curățenie în Italia, iar apoi, datorită perseverenței, curajului și dorinței de a se realiza în viață, dar și unei familii de italieni, a reușit să pună pe picioare propria afacere, în Italia. Este istoria Tatianei Friniuc, o moldoveancă din nordul Moldovei, care a povestit, într-un monolog la Dorin Galben, care este secretul succesului său și cum, în pofida tuturor piedicilor și greutăților, a dezvoltat un bussines prin intermediul căruia colaborează cu branduri internaționale precum Louis Vuitton, Versace, Christian Dior, Trusardi sau Chanel.
20:00
Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți”, nu de profesioniști, spune procurorii. Doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii # UNIMEDIA
Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugând că doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii, transmite AFP, conform hotnews.ro.
19:50
Tragedie la Hârtop: O femeie a murit, iar concubinul ei - spitalizat cu arsuri, după ce casa a luat foc în plină zi # UNIMEDIA
O femeie și-a pierdut viața într-un incendiu devastator care a izbucnit în după-amiaza zilei de 2 noiembrie, în localitatea Hârtop din Grigoriopol. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au izbucnit în casa în care locuia cuplul.
19:30
Avalanșă în nordul Italiei. Cinci alpiniști germani au murit, între care o adolescentă de 17 ani şi tatăl ei # UNIMEDIA
Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în regiunea Tirolul de Sud, din nordul Italiei. Printre victime se află și o adolescentă de 17 ani, fiica unuia dintre alpiniști, potrivit Snow Brain, scrie observatornews.ro.
19:20
„Îți mulțumesc...” Mesajul emoționant al lui Ion Ceban pentru soția sa, Tatiana, la 19 ani de relație # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat o fotografie alături de soția sa, Tatiana, marcând 19 ani de relație. Edilul i-a dedicat pe rețele un mesaj plin de recunoștință.
19:10
Orașul din Europa unde o cină la restaurant costă cât o cafea la Paris. Un city break spectaculos la buget mic # UNIMEDIA
Un oraș din Europa de Est a devenit tot mai popular printre turiștii care caută o destinație ieftină, dar spectaculoasă. Cu transport public gratuit, restaurante accesibile, o fortăreață impresionantă și peisaje naturale de vis la doar câteva ore distanță, locul este descris de jurnaliștii britanici drept "grandios, dar fără prețul marilor capitale”, scrie observatornews.ro.
18:50
Marta Kos promite sprijin RM pentru integrarea în UE: „Felicitări călduroase noului Guvern. Aștept cu interes să colaborăm” # UNIMEDIA
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a felicitat Guvernul Munteanu după depunerea jurământului de învestire, subliniind că așteaptă să colaboreze cu noul Executiv pentru accelerarea reformelor pe fondul procesului de aderare a țării la UE, scrie adevarul.ro.
18:40
(foto/video) Blocaj pe traseul Orhei-Chișinău: Ambuteiaje kilometrice s-au format de la Codri până la Peresecina. Mașinile circulă bară la bară # UNIMEDIA
Trafic dat peste cap pe traseul Orhei–Chișinău, unde în această searaă, 2 noiembrie, s-au format ambuteiaje kilometrice. Potrivit martorilor, cozile de mașini se întind de la zona Codrii până la localitatea Peresecina, iar circulația are loc bară la bară.
18:30
Un turist italian, în vârstă de 50 de ani, a decedat duminică, 2 noiembrie, în incinta Castelului Bran. Acesta venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”, scrie adevarul.ro.
18:20
Un turist italian, în vârstă de 50 de ani, a decedat duminică, 2 noiembrie, în incinta Castelului Bran. Acesta venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”, scrie adevarul.ro.
17:50
(foto/video) Blocaj pe traseul Orhei-Chișinău: Ambuteiaje kilometrice s-au format de la Codrii până la Peresecina. Mașinile circulă bară la bară # UNIMEDIA
Trafic dat peste cap pe traseul Orhei–Chișinău, unde în această searaă, 2 noiembrie, s-au format ambuteiaje kilometrice. Potrivit martorilor, cozile de mașini se întind de la zona Codrii până la localitatea Peresecina, iar circulația are loc bară la bară.
17:20
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Aeroportul fusese afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, potrivit EFE, citat de adevarul.ro.
16:50
Zeci de moldoveni aduși ilegal în Italia, forțați să lucreze în condiții inumane pe câmpuri: Ce pățeau cei care îndrăzneau să se plângă # UNIMEDIA
O anchetă a carabinierilor din Mantova, cu sprijinul inspectoratului de muncă și al Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau recrutați, aduși ilegal în Italia cu documente false și forțați să lucreze în condiții inumane, relatează Gazzetta di Mantova, citată de rotalianul.com.
16:20
Internetul, așa cum îl știm, s-ar putea schimba. După ani de dominație Google, un nou jucător intră în scenă: OpenAI. Compania din spatele ChatGPT a lansat un browser complet nou care promite o experiență în care inteligența artificială te însoțește la fiecare pas, scrie observatornews.ro.
15:50
(stop cadru) Novac, la prezentarea Guvernului Munteanu: Nu am mai fost la tribună, de pe timpul lui Recean # UNIMEDIA
Deputatul PSRM, Grigore Novac a susținut un discurs la tribuna Parlamentului în timpul ședinței dedicate prezentării componenței și programului noului Guvern și a început cu o remarcă ironică. „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean”, a spus parlamentarul, stârnind zâmbete în sală.
15:20
V-aţi întrebat vreodată cât costă şi unde puteţi savura cea mai scumpă cafea din lume? Noi vă dăm răspunsul - o găsiţi la o cafenea din Dubai. Este preparată din boabe panameze, care au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitaţie din Panama şi costă 1.000 de dolari ceaşca, scrie observatornnews.ro.
14:50
(video) „Vine toamna, se deschide rana”: Magnat, Feoctist și Melonny, într-o piesă despre iubire pierdută și regrete # UNIMEDIA
Magnat, Feoctist și Melonny au unit forțele într-o colaborare care atinge sufletul. Noua lor piesă, „Rana”, îmbină armonios rapul și pop-ul, transformând durerea unei despărțiri într-o poveste muzicală plină de emoție și sinceritate, scrie SHOK.md.
14:20
(video) Egiptul construiește un mega-oraș la Marea Mediterană: New Alamein, „bijuteria” de 183 de miliarde de dolari # UNIMEDIA
Egiptul își propune să rescrie harta turismului mediteranean printr-un proiect urban fără precedent. New Alamein, mega-orașul de pe coasta Mării Mediterane, este gândit ca o metropolă modernă și sustenabilă, menită să rivalizeze cu destinațiile clasice de vacanță din Europa - Grecia, Italia și Spania, scrie adevarul.ro.
13:50
„Roi” de emoții la Tiraspol: „Viespile” de la Sheriff și nordicii CSF Bălți se întâlnesc astăzi pentru lupta în Liga 7777 # UNIMEDIA
FC Sheriff și CSF Bălți se întâlnesc astăzi, de la ora 14:00, într-un meci al etapei cu numărul 18 din cadrul Ligii 7777, faza I. „Viespile” sunt pe prima poziție în clasamentul ligii, în timp ce nordicii sunt pe locul cinci în eșalon, conform FMF.
13:30
(video) Lacrimi de bucurie pe scenă. Jasmin, soția lui Ilan Șor, a anunțat că a devenit bunică pentru prima dată # UNIMEDIA
Interpreta rusă Sara Șor, cunoscută cu numele de scenă Jasmin, soția lui Ilan Șor, a devenit bunică pentru prima dată. Artista a făcut anunțul emoționant chiar de pe scenă, în timpul concertului aniversar dedicat celor 30 de ani ai premiilor „Zolotoi Gramofon”, conform unui filmuleț publicat pe rețele.
13:00
Și-a băgat spionul în casă. Un bărbat a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere necunoscute # UNIMEDIA
Dacă până acum credeai că doar telefonul te poate urmări, un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă 3D a locuinței către servere aflate la mii de kilometri distanță, scrie adevarul.ro.
12:30
(stop cadru) Maxim Potîrniche în Parlament: „M-am săturat să fiu exploatat de părinții mei pentru fiecare fleac făcut la telefon” # UNIMEDIA
„M-am săturat să fiu exploatat de părinții mei în legătură cu fiecare fleac făcut la telefon”, a declarat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, la tribuna Parlamentului, care a propus implementarea unor programe digitale pentru vârstnici și AI în educație.
12:00
(video) Cadou simbolic pentru liderul chinez. Ce i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping și ce a primit în schimb. Întâlnire bilaterală relaxată # UNIMEDIA
Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, i-a oferit liderului chinez Xi Jinping un cadou realizat manual, în timpul unei vizite de stat desfășurate sâmbătă, scrie adevarul.ro.
11:30
„Avea bucăți de piele jupoiate”. O mamă a născut un bebeluș mort la maternitatea Edineț, după ce ar fi stat 4 zile în travaliu # UNIMEDIA
O nouă tragedie zguduie sistemul medical din nordul țării. O femeie din Edineț susține că a născut un bebeluș mort, după ce a stat patru zile la maternitate, în travaliu. Mama îndurerată povestește, printre lacrimi, că micuța „avea bucăți de piele jupoiate” pe corp. Coincidență sau nu, dar nenorocirea s-a produs în aceeași zi în care fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu se regăsește în noul Guvern.
11:00
(video) Soții, mame, luptătoare, activiste: Femeile mileniale care mențin Ucraina în funcțiune # UNIMEDIA
De la începutul invaziei ruse, Ucraina trăiește și rezistă nu doar prin soldații din tranșee, ci și prin femeile care, în spatele frontului, țin țara în viață. Ele au în jur de 30 de ani – generația născută într-o Ucraină liberă, crescută în haosul anilor ’90 și maturizată de revoluții și război. Astăzi sunt cele care adună fonduri pentru armată, conduc ONG-uri, pledează pentru țara lor în capitalele lumii sau poartă uniforma militară, scrie adevarul.ro.
10:30
(video) „Iertați-mă”. Gestul care a șocat-o pe mama Andreei Cuciuc la priveghi: S-a pus în genunchi, iar după înmormântarea fiicei a sunat pe telefonul ei # UNIMEDIA
Moartea subită a Andreei Cuciuc a lăsat în urmă o familie copleșită de durere și întrebări fără răspuns. La priveghi, un gest neașteptat a tulburat și mai mult liniștea părinților: „iubitul prietenei Andreei”, s-a apropiat de mama fetei, i-a luat mâinile și s-a pus în genunchi în fața ei, susțin părinții îndurerați. „M-a apucat de mâini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog de mă iertați!””, povestește Diana Cuciuc, convinsă că „individul” ascunde ceva, mai ales după ce, la doar o zi de la înmormântare, telefonul fiicei sale ar fi primit un apel de la el.
10:10
SUA ar fi trimis cel mai mare şi modern portavion către Venezuela. Trump, acuzat că „se pregăteşte de război” # UNIMEDIA
Tensiunea în apele Caraibelor din largul Venezuelei creşte. Potrivit Washington Post, Statele Unite trimit portavionul USS SS Gerald R. Ford. Se așteaptă ca nava militară să ajungă la destinație săptămâna viitoare. Presa americană a relatat recent că administraţia de la Casa Albă ar fi decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela pentru a distruge instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, scrie observatornews.ro.
09:50
Pe 2 noiembrie, istoria a fost marcată de Răscoala Țărănească din Transilvania și inovația tipografică a ziarului The Times.
09:30
Leii descoperă dragostea în moduri neașteptate, iar Taurii se vor confrunta cu o zi aglomerat: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de introspecție și acțiune pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va avea oportunitatea să își folosească arhetipurile pentru a naviga provocările zilei.
Ieri
09:10
Astăzi, vremea în Moldova se menține stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variabil și perioade însorite, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1 noiembrie 2025
20:10
(stop cadru) Munteanu: Situația în România este cu mult mai rea decât în Moldova și asta mă bucură # UNIMEDIA
Prim-ministru Alexandru Munteanu spune că România stă mai prost decât Moldova la capitolul pensii, ceea ce „îl bucură”. Acesta însă nu a explicat ce exact îl bucură, situația mai bună din Moldova sau starea lucrurilor din Romania.
19:50
Luni începe înregistrarea pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026: Vezi cum te poți înscrie # UNIMEDIA
Procesul de înscriere în sistemul de compensații va începe luni, 3 noiembrie. Potrivit informațiilor, toți doritorii de a beneficia de compensații vor fi nevoiți să scrie o nouă cerere indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații.
19:30
Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc: Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul # UNIMEDIA
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween,organizată, vineri seară, într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA, citat de digi24.ro.
19:10
Judocanul Mihail Latîşev (90 kg) a devenit vicecampion european U23. Competiția a avut loc la Arena Chișinău.
18:50
Valerie Lungu, acuzată că și-a „umflat” contul de Insta cu boți: Influencerița le-a închis gura cârcotașilor # UNIMEDIA
Valerie Lungu este una dintre cele mai urmărite influencerițe care are peste un milion de urmăritori. Tânăra câștigă extrem de bine din online, iar recent a dezvăluit într-un interviu că și-a putut permite casa de 700.000 de euro din munca sa și a partenerului ei de creatori de conținut. Succesul ei însă nu a venit fără controverse. Mai exact, au existat anumite persoane care au ridicat din sprânceană atunci când contul vedetei a crescut spectaculos. A fost chiar acuzată că și-ar fi umflat contul cu urmăritori falși,scrie cancan.ro.
18:20
Experții ESA se pregătesc pentru o furtună geomagnetică de amploare: Cum ar putea fi afectat Pământul # UNIMEDIA
O furtună geomagnetică solară catastrofală va lovi Pământul. Experții de la Agenția Spațială Europeană (ESA) spun că un astfel de eveniment s-ar putea produce pe planeta noastră într-un viitor apropiat și niciun satelit nu va supraviețui, scrie digi24.ro.
18:10
Paradox pe piața imobiliară: Boom de credite, dar criză de cumpărători. Tranzacțiile imobiliare - la minimul ultimilor 20 de ani # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Republica Moldova atinge un minim istoric, cu cel mai mic număr de tranzacții din ultimele două decenii, în timp ce volumul creditelor ipotecare explodează, ajungând la niveluri record. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul”, această „contradicție” arată o piață blocată de prețuri mari și dobânzi ridicate, unde cumpărătorii depind tot mai mult de bănci pentru a-și procura o locuință.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.