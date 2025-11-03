Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor

ProTV.md, 3 noiembrie 2025 08:30

Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
08:50
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals ProTV.md
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals
Acum 15 minute
08:40
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU ProTV.md
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU
08:40
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma ProTV.md
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma
08:40
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai ProTV.md
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai
Acum 30 minute
08:30
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor ProTV.md
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor
08:30
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel” ProTV.md
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”
Acum o oră
08:20
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă” ProTV.md
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă”
08:20
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO ProTV.md
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO
08:10
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
Acum 12 ore
21:40
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO ProTV.md
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO
21:10
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO ProTV.md
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO
20:30
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale ProTV.md
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
20:20
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla” ProTV.md
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
20:10
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO ProTV.md
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO
20:10
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO ProTV.md
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO
20:00
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO ProTV.md
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 02.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 02.11.2025
Acum 24 ore
19:40
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO ProTV.md
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO
19:30
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO ProTV.md
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO
19:10
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO ProTV.md
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO
19:00
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO ProTV.md
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO
18:20
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Când începe ProTV.md
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Când începe
18:10
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO ProTV.md
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO
18:10
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă ProTV.md
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă
18:10
Atenție, călători. Circulația rutieră - suspendată temporar pe podul Giurgiu-Ruse ProTV.md
Atenție, călători. Circulația rutieră - suspendată temporar pe podul Giurgiu-Ruse
17:40
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic ProTV.md
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic
17:30
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO ProTV.md
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO
17:10
Patru oameni și-au pierdut viața, după ce dronele rusești au țintit orașul Dnirpo - VIDEO ProTV.md
Patru oameni și-au pierdut viața, după ce dronele rusești au țintit orașul Dnirpo - VIDEO
17:00
Patru oameni și-au pierdut viața, după ce dronele rusești au țintit și Dnirpo - VIDEO ProTV.md
Patru oameni și-au pierdut viața, după ce dronele rusești au țintit și Dnirpo - VIDEO
16:50
Eroul din trenul atacat în Londra. Un bătrân a parat cu capul loviturile de cuțit, un pasager se apăra cu o sticlă de whisky ProTV.md
Eroul din trenul atacat în Londra. Un bătrân a parat cu capul loviturile de cuțit, un pasager se apăra cu o sticlă de whisky
16:00
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor” - VIDEO ProTV.md
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor” - VIDEO
16:00
Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru: Alte două persoane - puse sub acuzare pentru complicitate - VIDEO ProTV.md
Noi detalii în cazul jafului de la muzeul Luvru: Alte două persoane - puse sub acuzare pentru complicitate - VIDEO
16:00
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah ProTV.md
Israel amenință cu noi atacuri în Liban. Netanyahu cere dezarmarea totală a Hezbollah
15:50
Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Trump. Bărbatul a devenit vedetă, după ce a postat un clip video în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă - VIDEO ProTV.md
Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Trump. Bărbatul a devenit vedetă, după ce a postat un clip video în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă - VIDEO
15:30
Momentul în care președintele României, Nicușor Dan, a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu - VIDEO ProTV.md
Momentul în care președintele României, Nicușor Dan, a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu - VIDEO
14:40
Cine sunt cei doi suspecți reținuți în cazul atacului din trenul din Londra. Prima ipoteză a poliției ProTV.md
Cine sunt cei doi suspecți reținuți în cazul atacului din trenul din Londra. Prima ipoteză a poliției
14:20
Liverpool pune capăt seriei de înfrângeri în Premier League! Salah egalează un record al lui Rooney ProTV.md
Liverpool pune capăt seriei de înfrângeri în Premier League! Salah egalează un record al lui Rooney
14:20
Bayern o zdrobește pe Leverkusen și obține a noua victorie consecutivă în Bundesliga ProTV.md
Bayern o zdrobește pe Leverkusen și obține a noua victorie consecutivă în Bundesliga
14:10
LIVE TEXT. Noi informații despre atacul sângeros din tren care a șocat Marea Britanie. Ce indicii are poliția, după ce 10 persoane au fost înjunghiate și doi bărbați arestați ProTV.md
LIVE TEXT. Noi informații despre atacul sângeros din tren care a șocat Marea Britanie. Ce indicii are poliția, după ce 10 persoane au fost înjunghiate și doi bărbați arestați
14:00
Început senzațional pentru Swiatek la WTA Finals. Victorie în fața lui Keys în puțin peste o oră - VIDEO ProTV.md
Început senzațional pentru Swiatek la WTA Finals. Victorie în fața lui Keys în puțin peste o oră - VIDEO
14:00
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol ProTV.md
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol
13:50
Lionel Messi marchează, dar Inter Miami pierde la Nashville, în play-off-ul MLS ProTV.md
Lionel Messi marchează, dar Inter Miami pierde la Nashville, în play-off-ul MLS
13:40
Conac Adriana a obținut medalie de bronz la Europenele U20 ProTV.md
Conac Adriana a obținut medalie de bronz la Europenele U20
13:40
NBA: Pascal Siakam, decisiv pentru Pacers, victorie pentru Pistons în Mexico City - VIDEO ProTV.md
NBA: Pascal Siakam, decisiv pentru Pacers, victorie pentru Pistons în Mexico City - VIDEO
13:40
Neymar a revenit pe teren pentru Santos după o lună și jumătate de absență - VIDEO ProTV.md
Neymar a revenit pe teren pentru Santos după o lună și jumătate de absență - VIDEO
13:30
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult ProTV.md
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
12:40
Două avioane s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York. Accidentul, influențat de criza politică din SUA ProTV.md
Două avioane s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York. Accidentul, influențat de criza politică din SUA
12:30
Panică în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa. „Sângele era peste tot” ProTV.md
Panică în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa. „Sângele era peste tot”
12:20
Rusia tocmai a lansat la apă un nou tip de submarin capabil să lanseze cea mai nouă super-armă nucleară: „Va remodela planificarea navală în toată lumea” - VIDEO ProTV.md
Rusia tocmai a lansat la apă un nou tip de submarin capabil să lanseze cea mai nouă super-armă nucleară: „Va remodela planificarea navală în toată lumea” - VIDEO
11:50
Cu puțin timp înainte de atac, un ministru din guvernul britanic a mers cu trenul pe aceeași rută: Nu-mi pot imagina cât de șocați au fost pasagerii ProTV.md
Cu puțin timp înainte de atac, un ministru din guvernul britanic a mers cu trenul pe aceeași rută: Nu-mi pot imagina cât de șocați au fost pasagerii
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.