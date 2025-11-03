Start promoțiilor BLACK FIREDAYS! PORT MALL a aprins pentru al doilea an la rând Cel Mai Mare Rug din Țară - VIDEO
ProTV.md, 3 noiembrie 2025 15:20
• • •
Acum 5 minute
15:40
Record periculos în trafic: Un șofer - prins că mergea cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
Acum 30 minute
15:20
Start promoțiilor BLACK FIREDAYS! PORT MALL a aprins pentru al doilea an la rând Cel Mai Mare Rug din Țară - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
14:40
Zelenski le oferă ucrainenilor călătorii gratis cu trenul, în perspectiva iernii
14:40
Trump, convins că Rusia și China fac teste nucleare. „Ei nu vorbesc despre asta. Vom face și noi” # ProTV.md
14:30
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi # ProTV.md
14:30
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. A fost aplicat sechestru pe 100 de mii de dolari și trei persoane, reținute - VIDEO # ProTV.md
14:30
În mai multe zone ale capitalei au fost realizate cercetări arheologice. Ce au găsit arheologii - FOTO # ProTV.md
14:20
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. Alte trei persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
14:20
O femeie din Soroca a născut o fetiță în ambulanță. Cum s-a întâmplat totul și ce spun medicii - FOTO # ProTV.md
14:20
Premieră pentru sporturile cu role din Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime # ProTV.md
14:10
Un bărbat, bătut și jefuit de 19 mii de lei, în capitală. Suspecții, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
14:10
Patru obiecte explozive - depistate în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. Geniștii au intervenit - FOTO # ProTV.md
14:10
Cine este mecanicul „erou” care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra. Ce se știe despre atacator # ProTV.md
14:00
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va prezenta documentul care reflectă progresele din ultimul an ale Moldovei în parcursul său european. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi # ProTV.md
13:50
Cine sunt candidații care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ. Judecătorul care a condamnat-o pe Guțul - se află pe listă /DOC # ProTV.md
13:50
Femeile, tot mai multe în funcțiile de conducere din domeniul securității
13:50
„Voi depune tot efortul ca ministerul Finanțelor să fie eficient." Andrian Gavriliță - prezenta echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu - FOTO # ProTV.md
Acum 4 ore
13:30
Carburanții se scumpesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii - FOTO
13:20
Stropit cu apă din furtunurile de intervenție, colonelul Vitalie Rușica a fost petrecut în rezervă, după 24 de ani dedicați serviciului de salvatori și pompieri. Cum a avut loc evenimentul - VIDEO # ProTV.md
13:20
Emil Ceban, prezentat oficial echipei de la Ministerul Sănătății
13:00
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, după ce părinții acesteia acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită, iar suspectat este nepotul maestrului # ProTV.md
13:00
Elevii au revenit la ore, după vacanța de toamnă. Când va fi următoarea
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.11.2025
12:50
Meteorologii anunță că în luna noiembrie se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normei. Detaliile SHS # ProTV.md
12:40
Pentru prima dată, Republica Moldova candidează în Consiliul Executiv, la UNESCO
12:30
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS
12:20
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne # ProTV.md
12:00
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan # ProTV.md
11:50
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO # ProTV.md
Acum 6 ore
11:40
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
11:20
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO # ProTV.md
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:40
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO # ProTV.md
10:40
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO # ProTV.md
10:30
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO # ProTV.md
10:30
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene # ProTV.md
10:20
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard
10:10
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" # ProTV.md
09:50
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO # ProTV.md
09:50
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO # ProTV.md
Acum 8 ore
09:40
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
09:30
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10 # ProTV.md
09:20
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland
09:20
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri
09:20
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie
09:20
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina # ProTV.md
08:50
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals
08:40
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU # ProTV.md
