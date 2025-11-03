„Voi depune tot efortul ca ministerul Finanțelor să fie eficient." Andrian Gavriliță - prezenta echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu - FOTO

ProTV.md, 3 noiembrie 2025 13:50

„Voi depune tot efortul ca ministerul Finanțelor să fie eficient." Andrian Gavriliță - prezenta echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu - FOTO

Acum 10 minute
14:00
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va prezenta documentul care reflectă progresele din ultimul an ale Moldovei în parcursul său european. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi ProTV.md
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va prezenta documentul care reflectă progresele din ultimul an ale Moldovei în parcursul său european. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi
Acum 30 minute
13:50
Cine sunt candidații care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ. Judecătorul care a condamnat-o pe Guțul - se află pe listă /DOC ProTV.md
Cine sunt candidații care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ. Judecătorul care a condamnat-o pe Guțul - se află pe listă /DOC
13:50
Femeile, tot mai multe în funcțiile de conducere din domeniul securității ProTV.md
Femeile, tot mai multe în funcțiile de conducere din domeniul securității
13:50
Acum o oră
13:30
Carburanții se scumpesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii - FOTO ProTV.md
Carburanții se scumpesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii - FOTO
13:20
Stropit cu apă din furtunurile de intervenție, colonelul Vitalie Rușica a fost petrecut în rezervă, după 24 de ani dedicați serviciului de salvatori și pompieri. Cum a avut loc evenimentul - VIDEO ProTV.md
Stropit cu apă din furtunurile de intervenție, colonelul Vitalie Rușica a fost petrecut în rezervă, după 24 de ani dedicați serviciului de salvatori și pompieri. Cum a avut loc evenimentul - VIDEO
13:20
Emil Ceban, prezentat oficial echipei de la Ministerul Sănătății ProTV.md
Emil Ceban, prezentat oficial echipei de la Ministerul Sănătății
Acum 2 ore
13:00
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, după ce părinții acesteia acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită, iar suspectat este nepotul maestrului ProTV.md
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, după ce părinții acesteia acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită, iar suspectat este nepotul maestrului
13:00
Elevii au revenit la ore, după vacanța de toamnă. Când va fi următoarea ProTV.md
Elevii au revenit la ore, după vacanța de toamnă. Când va fi următoarea
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.11.2025
12:50
Meteorologii anunță că în luna noiembrie se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normei. Detaliile SHS ProTV.md
Meteorologii anunță că în luna noiembrie se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normei. Detaliile SHS
12:40
Pentru prima dată, Republica Moldova candidează în Consiliul Executiv, la UNESCO ProTV.md
Pentru prima dată, Republica Moldova candidează în Consiliul Executiv, la UNESCO
12:30
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS ProTV.md
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS
12:20
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne ProTV.md
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne
Acum 4 ore
12:00
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan ProTV.md
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan
11:50
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO ProTV.md
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO
11:40
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO ProTV.md
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
11:20
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO ProTV.md
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul ProTV.md
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire  ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire 
10:40
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
10:40
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO ProTV.md
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO
10:30
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO ProTV.md
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO
10:30
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene ProTV.md
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene
10:20
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard ProTV.md
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard
10:10
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" ProTV.md
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat"
Acum 6 ore
09:50
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO ProTV.md
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO
09:50
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO
09:40
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii
09:30
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10 ProTV.md
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10
09:20
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland ProTV.md
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland
09:20
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri ProTV.md
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri
09:20
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie ProTV.md
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie
09:20
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ProTV.md
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina
08:50
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals ProTV.md
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals
08:40
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU ProTV.md
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU
08:40
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma ProTV.md
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma
08:40
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai ProTV.md
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai
08:30
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor ProTV.md
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor
08:30
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel” ProTV.md
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”
08:20
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă” ProTV.md
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă”
08:20
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO ProTV.md
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO
08:10
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO ProTV.md
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO
21:10
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO ProTV.md
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO
20:30
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale ProTV.md
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
20:20
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla” ProTV.md
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
20:10
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO ProTV.md
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO
20:10
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO ProTV.md
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO
