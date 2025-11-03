Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne
3 noiembrie 2025
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan # ProTV.md
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO # ProTV.md
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO # ProTV.md
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO # ProTV.md
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene # ProTV.md
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" # ProTV.md
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat"
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10 # ProTV.md
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina # ProTV.md
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU # ProTV.md
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor # ProTV.md
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel” # ProTV.md
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă”
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO # ProTV.md
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO # ProTV.md
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO # ProTV.md
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla” # ProTV.md
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO # ProTV.md
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO # ProTV.md
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 02.11.2025
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO # ProTV.md
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO # ProTV.md
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO # ProTV.md
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Când începe
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO # ProTV.md
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă # ProTV.md
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă
Atenție, călători. Circulația rutieră - suspendată temporar pe podul Giurgiu-Ruse
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic # ProTV.md
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO # ProTV.md
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO
