Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne

ProTV.md, 3 noiembrie 2025 12:20

Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
12:30
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS ProTV.md
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS
Acum 30 minute
12:20
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne ProTV.md
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne
Acum o oră
12:00
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan ProTV.md
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan
11:50
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO ProTV.md
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO
11:40
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO ProTV.md
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
Acum 2 ore
11:20
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO ProTV.md
Detalii despre accidentul în care un automobil a luat foc la Vatra. Poliția: șoferul era băut - VIDEO
10:50
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:50
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul ProTV.md
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire  ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire 
10:40
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o mașină arde, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
10:40
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO ProTV.md
Autoritățile au lansat programul de compensații la energie, însă nu se cunoaște care va fi valoarea acestora și nici sursa de acoperire a plăților: Declarațiile ministrului Muncii - VIDEO
Acum 4 ore
10:30
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO ProTV.md
Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Ministrul Muncii: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" - VIDEO
10:30
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene ProTV.md
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene
10:20
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard ProTV.md
Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard
10:10
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat" ProTV.md
LIVE. Autoritățile lansează programul guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026: „Valoarea compensației se va stabili individualizat"
09:50
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO ProTV.md
Doi bărbați din Drochia - condamnați la 8 și 9 ani de închisoare, după o captură de droguri de 200 mii de lei. Un automobil folosit la transportarea drogurilor, confiscat - VIDEO
09:50
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe pleacă la Samarkand, Republica Uzbekistan: Va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO
09:40
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare, după ce a bătut crunt o persoană. Câți ani va sta după gratii
09:30
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10 ProTV.md
Meci nebun între Universitatea Craiova și Rapid! Giuleștenii pierd victoria în minutul 90+10
09:20
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland ProTV.md
Manchester City e pe urmele lui Arsenal. O nouă ”dublă” pentru Erling Haaland
09:20
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri ProTV.md
Inter marchează o bijuterie de gol și apoi câștigă dramatic în prelungiri
09:20
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie ProTV.md
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie
09:20
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ProTV.md
„Nu există o picătură finală”. Ce spune Donald Trump despre furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina
08:50
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals ProTV.md
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals
08:40
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU ProTV.md
O mașină a luat foc, în orașul Vatra: Două echipaje de pompieri au intervenit. Detaliile IGSU
08:40
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma ProTV.md
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma
08:40
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai ProTV.md
Monica Niculescu a pierdut finala probei de dublu la Chennai
Acum 6 ore
08:30
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor ProTV.md
Insulele Maldive interzic fumatul tuturor persoanelor născute după ianuarie 2007, inclusiv turiștilor
08:30
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel” ProTV.md
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”
08:20
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă” ProTV.md
Premierul rus a plecat spre China pentru o vizită „foarte importantă”
08:20
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO ProTV.md
Cutremur puternic în Afganistan luni dimineață: A apărut primul bilanț privind victimele -VIDEO
08:10
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă la început de săptămână. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO ProTV.md
Produse cosmetice, de îngrijire și parfumerie - de toate au fost în acest weekend la expoziția Beauty de la Moldexpo. Comercianții au venit cu noutăți din domeniul frumuseții și cu reduceri - VIDEO
21:10
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO ProTV.md
Din 3 noiembrie consumatorii casnici pot depune cererile pentru compensațiile la energie destinate perioadei reci a anului. Care sunt actele de care au nevoie - VIDEO
20:30
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale ProTV.md
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
20:20
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla” ProTV.md
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
20:10
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO ProTV.md
Real Madrid a dat recital pe Bernabeu! Seara a fost închisă de un eurogol - VIDEO
20:10
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO ProTV.md
Jannik Sinner câștigă primul său Masters 1000 de la Paris și redevine numărul 1 mondial. Sinner l-a învins în marea finală pe canadianul Felix Auger-Aliassime - VIDEO
20:00
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO ProTV.md
Oamenii se pregătesc de iarnă: Își cumpără lemne, cărbuni și brichete - totul treptat pentru ca prețurile să nu bată la buzunar: „Am luat salcâm de anul trecut și anul acesta am mai luat o remorcă" - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 02.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 02.11.2025
19:40
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO ProTV.md
Atenție, călători. S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Precizările IGPF - FOTO
19:30
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO ProTV.md
Fostul ministru al Mediului și-a strâns lucrurile de la Guvern și le-a mutat în noul său birou din Parlament. Cum a fost surprins acesta și ce spune despre cabinetul său din Legislativ - VIDEO
19:10
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO ProTV.md
Câțiva tineri diagnosticați cu sindromul Down au decis să locuiască împreună, s-au mutat la țară și țin gospodăria, muncind în fiecare zi: „Bine ați venit la noi acasă" - VIDEO
19:00
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO ProTV.md
Moldova devine tot mai atractivă pentru studenții străini. Numărul acestora a crescut în acest an de studii cu aproape 50 la sută față de anul trecut - VIDEO
18:20
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Când începe ProTV.md
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Când începe
18:10
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO ProTV.md
La ai săi 82 de ani, o bunică din Taraclia are 16 nepoți și 39 de strănepoți: „Am o bucurie mare" - VIDEO
18:10
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă ProTV.md
Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă
18:10
Atenție, călători. Circulația rutieră - suspendată temporar pe podul Giurgiu-Ruse ProTV.md
Atenție, călători. Circulația rutieră - suspendată temporar pe podul Giurgiu-Ruse
17:40
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic ProTV.md
Tenismena spaniolă, născută la Chișinău, Cristina Bucșa a ratat primul trofeul WTA a carierei. Aceasta a pierdut finala de la Hong Kong, după un meci epic
17:30
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO ProTV.md
Eveniment grandios la Cairo. Cel mai mare muzeu din Egipt a fost inaugurat în prezența a mai multor lideri mondiali - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.