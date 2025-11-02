Cînd locuitorii Pămîntului vor putea vedea „Luna vînătorului”

Pe 5 noiembrie, satelitul se va apropia la maximum de Pămînt și va străluci deosebit de puternic – va fi cea mai apropiată Superlună din 2025.{{845574}}Acesta este un fenomen rar, care are loc atunci cînd Luna plină coincide cu perigeul, adică momentul în care satelitul se apropie cel mai mult de Pămînt. În această zi, Luna se va afla la doar 356,9 mii km de planeta noastră – cu aproximativ

