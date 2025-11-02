Magnat, Feoctist și Melonny au lansat o nouă piesă emoționantă
Noi.md, 2 noiembrie 2025 22:30
Magnat, Feoctist și Melonny au unit forțele într-o colaborare care atinge sufletul. Noua lor piesă, „Rana”, îmbină armonios rapul și pop-ul.Versul central „Vine toamna, se deschide rana” redă perfect atmosfera melancolică a piesei, descriind sentimentul acela familiar al iubirii pierdute și al dorului care revine odată cu frigul de afară. „Rana” vorbește despre regrete, amintiri și despre pute
De ce l-a sunat Obama pe liderul cursei electorale pentru funcția de primar al New York-ului # Noi.md
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, l-a sunat pe Zohran Mamdani, liderul cursei electorale pentru funcția de primar al New York-ului, pentru a-i felicita campania și a-i oferi ajutorul său în calitate de consilier în cazul în care va cîștiga. Despre acest lucru a anunțat The New York Times.Publicația menționează că Obama, care de obicei nu se amestecă în alegerile locale, a manifestat de d
Ce loc a ocupat Moldova la concursul pe echipe al Campionatului European de judo pentru tineret U-23 # Noi.md
Echipa Republicii Moldova a ratat de puțin medalia de bronz în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani”, competiție ce s-a desfășurat la Chișinău Arena. În finala mică, discipolii lui Valeriu Duminică au cedat cu scorul de 3:4 în fața selecționatei Turciei.În primele 6 partide, Mihail Latîșev, Gabriela Herța și Vlad Mitru au obținut victorii, iar Mar
Maldivele au devenit prima țară din lume care a implementat o interdicție la nivel de generație privind consumul de tutun, transmite The Guardian.{{842698}}Începînd cu 1 noiembrie 2025, persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2007 nu mai pot cumpăra, utiliza sau deține produse din tutun. Interdicția se aplică tuturor tipurilor de tutun, iar comercianții cu amănuntul sînt obligați să verifi
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”.„Vineri mi-am încheiat mandatul de ministră a Sănătății, un mandat deplin în două guverne, e
Spania pierde rapid locuitori înstăriți. Conform datelor Henley & Partners, aproximativ 500 de locuitori cu venituri mari părăsesc țara în fiecare an.Principalele motive sînt creșterea impozitelor, incertitudinea în politica economică și intensificarea eforturilor guvernului în direcția „egalității” sociale, în detrimentul stimulării investițiilor. Pentru comparație: Marea Britanie, unde sarci
În portul maritim Tuapse, în urma atacului dronelor ucrainene din noaptea de 2 noiembrie, a izbucnit un incendiu.Atacul nocturn asupra petrolierului și infrastructurii de încărcare a portului Tuapse de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar, a fost efectuat de drone ale Centrului de operațiuni speciale „Alfa” al SBU, în colaborare cu alte forțe de securitate și apărare, potrivit presei ucrain
Șeful Pentagonului, Pete Hagset, a anunțat că SUA au lansat un atac asupra unei nave folosite pentru traficul de droguri în Marea Caraibelor.Potrivit acestuia, nava aparținea unei „organizații teroriste”, iar în urma atacului au murit trei persoane. „Astăzi, la ordinul președintelui [SUA] Donald Trump, Ministerul Apărării a efectuat un atac cinetic mortal asupra unei nave implicate în traficul
Președinții Nigeriei și SUA, Bola Tinubu și Donald Trump, se vor întîlni în zilele următoare pentru a discuta declarațiile părții americane privind persecutarea creștinilor.Despre acest lucru a declarat asistentul președintelui nigerian Daniel Bvala, transmite haqqin.az{{845844}}„Ambii președinți împărtășesc interesul pentru lupta împotriva rebelilor și a tuturor formelor de terorism.
Sute de oameni au murit în Tanzania în urma celor trei zile de proteste după alegerile generale de miercuri, a declarat principalul partid de opoziție din țară, „Chadema”.Un reprezentant al partidului de opoziție a declarat pentru agenția AFP că „aproximativ 700” de persoane au fost ucise în ciocnirile cu forțele de securitate. O sursă diplomatică din Tanzania a declarat pentru BBC că există d
Performanță remarcabilă a elevilor din Republica Moldova la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni # Noi.md
Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din Republica Moldova cîștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie - 01 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din peste 190 de țări. Olimpiada este organizată pentru elevii de 15-18 ani.Medalia de aur a fost
În discursul său de la închiderea summitului APEC din Coreea de Sud, Xi Jinping a reiterat ideea creării unui organism de gestionare a IA, respinsă anterior de SUA. Participanții la summit au semnat declarația finală.{{845738}}Președintele RPC, Xi Jinping, a propus crearea unei organizații globale pentru controlul și gestionarea inteligenței artificiale (IA). Despre necesitatea creării unei as
SUA și China au convenit să stabilească o legătură directă între forțele lor armate pentru a preveni potențiale conflicte.Despre acest lucru, potrivit „Европейская правда”, a informat ministrul Apărării al SUA, Pete Hagset, pe rețeaua de socializare X.{{845361}}Hagset a menționat că, cu o zi mai devreme, a purtat o discuție cu ministrul apărării naționale al Chinei, amiralul Dong Zhun.
Premierul Ungariei, Viktor Orban l-a acuzat pe premierul polonez Donald Tusk că a atacat Ungaria în încercarea de a distrage atenția de la propriile sale probleme politice.Orban a scris despre acest lucru sîmbătă pe rețeaua de socializare X, relatează „Европейская правда”.{{844792}}Orban a declarat că Tusk a lansat un nou atac la adresa Ungariei, deoarece „are probleme serioase acasă”.
Ieri, în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, zeci de mii de oameni din toată țara s-au adunat pentru a comemora victimele catastrofei de la gara locală, care a avut loc exact acum un an.Zeci de mii de oameni din toată Serbia s-au adunat sîmbătă, 1 noiembrie, în orașul Novi Sad, situat în nordul țării, pentru a comemora victimele catastrofei de la gara locală, care a avut loc exact cu un an în
Mesaj provocator al președintelui Iranului în adresa SUA: „Vom reconstrui totul – cu o forță mai mare” # Noi.md
Teheranul își va reconstrui instalațiile nucleare „cu o forță mai mare”, a declarat duminică președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.Informația a fost comunicată de agenția Reuters, scrie „Европейская правда”.{{839279}}Pezeshkian a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la sediul Organizației pentru Energie Atomică a țării, în cadrul căreia s-a întîlnit cu manageri de top din indus
Ministrul apărării din Belgia, Franken, a declarat că mai multe drone au zburat în mod intenționat în apropierea bazei aeriene Kleine-Brogel. Potrivit mass-media, aici sînt depozitate arme nucleare ale NATO. La aeroportul din Anvers a existat riscul unei ciocnirii între o dronă și un avion.Deasupra bazei aeriene NATO Kleine-Brogel din orașul Per, în nord-estul Belgiei, de două au fost observat
Moartea subită a Andreei Cuciuc a lăsat în urmă o familie copleșită de durere și întrebări fără răspuns. La priveghi, un gest neașteptat a tulburat și mai mult liniștea părinților: „iubitul prietenei Andreei”, s-a apropiat de mama fetei, i-a luat mîinile și s-a pus în genunchi în fața ei, susțin părinții îndurerați.„M-a apucat de mîini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog de mă iertați!””, povest
Purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în acest moment, nu este necesară o întîlnire între liderii Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, pentru soluționarea conflictului din Ucraina.El a făcut această declarație într-un interviu acordat agenției TASS, scrie „Европейская правда”.{{845659}}Potrivit reprezentantului Kremlinului, în prezent nu este necesară
Trump a comentat informațiile privind planurile de a lansa atacuri militare asupra teritoriului Venezuelei # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a negat informațiile că ar intenționa să lanseze atacuri militare asupra teritoriului Venezuelei.„Nu, nu este adevărat”, a declarat el jurnaliștilor la bordul avionului său, în drum spre Florida, relatează Bild.{{845806}}Declarația sa a venit ca răspuns la publicațiile din Miami Herald și Wall Street Journal, care au anunțat că atacurile asupra obiectivelor
Prim-ministru Alexandru Munteanu spune că România stă mai prost decât Moldova la capitolul pensii, ceea ce „îl bucură”. Acesta însă nu a explicat ce exact îl bucură, situația mai bună din Moldova sau starea lucrurilor din România.„- Vreau să vă referiți la problema rezilienței sistemului de pensii cu accent pe dezichilibrul total dintre pensiile înalților demnitari de stat și a funcționarilor
Lucrările de revitalizare sînt aproape finalizate, iar locuitorii orașului vor avea în curînd un spațiu frumos amenajat, curat și sigur, unde să se poată plimba, odihni sau petrece timpul liber alături de familie.În aceste zile se lucrează la ultimele detalii: se amenajează aleile pietonale, se instalează bănci moderne și se conturează o zonă de agrement care va deveni, cu siguranță, unul dint
Descoperire arheologică deosebită în curtea Bisericii „Bună Vestire" din Chișinău. În timpul unor săpături, arheologii au descoperit mai multe morminte ce conțineau podoabe vechi de cîteva secole. Potrivit specialiștilor, vestigiile ar data din perioada de început a epocii moderne. Artefactele urmează să fie analizate cu atenție, înainte de a fi prezentate publicului, transmite Moldova1.
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 72 781 traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 181 traversări persoane;PTF Leușeni – 10 704 traversări persoane;PTF Sculeni – 9 949 traversări persoane;PTF Palanca – 5 165 traversări persoane;PTF Otaci – 4 992 travers
Procesul de înscriere în sistemul de compensații va începe luni, 3 noiembrie. {{839818}}Potrivit informațiilor, toți doritorii de a beneficia de compensații vor fi nevoiți să scrie o nouă cerere indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații, transmite Unimedia.Potrivit responsabililor, procesul de înscriere a cetățenilor în sistemul de compensații va fi la fel ca și a
Piața imobiliară din Republica Moldova atinge un minim istoric, cu cel mai mic număr de tranzacții din ultimele două decenii, în timp ce volumul creditelor ipotecare explodează, ajungînd la niveluri record.Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul”, această „contradicție” arată o piață blocată de prețuri mari și dobînzi ridicate, unde cumpărătorii depind tot mai mult d
Numai în weekendul trecut, poliția a înregistrat peste 4300 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră.Redacția Noi.md nu rămîne indiferentă la problema nerespectării regulilor de circulație în Moldova. Videoclipul prezintă un nou colaj de încălcări grave înregistrate pe drumurile țării.În grabă sau din alte motive nejustificate, șoferii efectuează viraje periculoase în mijlocul
Mihail Latîșev, din nou printre cei mai buni: cum a evoluat judocanul la Campionatul European # Noi.md
Renumitul sportiv moldovean Mihail Latîșev a cîștigat medalia de argint la Campionatul European de judo U-23, care se desfășoară în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie la Chișinău.{{845790}}În drumul spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 90 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Serbiei, Croației, Azerbaidjanului și Germaniei. În meciul decisiv, Latîșev a cedat
Trei suspecți în jaful de la Luvru au fost eliberați din arest, urmărirea lor penală fiind încetată.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Agence France-Presse (AFP), cu referire la o sursă.{{845805}}Potrivit agenției, cei trei au fost eliberați după interogatoriu. Astfel, patru suspecți în jaful de la Luvru rămîn în arest, fiind acuzați. Se menționează că doi dintre ei au spart
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:2 noiembrie — a 306-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 59 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. Artemie Duxul. Sf. Cuv. Gherasim cel NouCe se sărbătorește în lume
Descoperire revoluționară: Încărunțirea părului, un mecanism de protecție împotriva cancerului # Noi.md
Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo, conduși de profesorul Emi Nishimura, au demonstrat că încărunțirea părului nu este doar un semn al îmbătrînirii, ci și un răspuns de protecție al organismului la deteriorarea ADN-ului.Studiul publicat în Nature Cell Biology arată că celulele stem melanocitare, responsabile de producerea melaninei, pot urma două căi: fie îmbătrînesc și pierd capacitat
Anul viitor, guvernul României intenționează să reducă numărul permiselor de muncă pentru străini.Despre acest lucru scrie „Европейская правда”, relatează Digi24.{{843931}}Anul viitor, guvernul României va elibera cel mult 90 de mii de permise de muncă pentru lucrătorii străini, cu 10 mii mai puțin decît în 2025. În timpul discuțiilor, patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, s
Într-o lume în care sîntem învățați să „ne stabilim obiective”, să „ne disciplinăm” și să „profităm la maximum de viață”, un singur sfat pare aproape ridicol: bea mai multă apă. Dar anume în asta constă esența. De obicei, lucrurile cele mai simple funcționează.Dr. Jennifer Ashton, autoarea cărții „Un an de îngrijire de sine”, știe acest lucru din experiența personală. Atîția ani le-a spus paci
Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante. În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide.Indiferent de moda
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
Militari antrenați în misiuni de menținere a păcii participă la exercițiul „Scutul Păcii 2025”, care se desfășoară în perioada 26 octombrie – 13 noiembrie 2025.Exercițiul, organizat de Armata Națională, include și evaluarea în cadrul Programului Conceptului Operațional de Capacități și are loc în centrele de instruire ale instituției, comunică Moldpres.Potrivit Ministerului Apărării, exerc
De ce mîncăm prea mult și cum să rezolvăm această problemă: sfaturile medicului, care într-adevăr funcționează # Noi.md
Cu toții cunoaștem acest sentiment. Seara deschizi frigiderul „doar pentru ceva ușor” și, după jumătate de oră, îți dai seama că „ușorul” s-a transformat într-o jumătate de oală de paste și cîteva bomboane de ciocolată deasupra. De ce mîncăm prea mult, chiar și cînd nu ne este foame? Și putem învăța să mîncăm mai puțin – fără diete, fără vină și fără a număra caloriile?Analizăm împreună cu un
Cîțiva suspecți implicați în jaful de la Muzeul Luvru din Paris, arestați la începutul acestei săptămîni, au compărut sîmbătă în fața judecătorilor instanței din Paris.Potrivit „Европейская правда”, procuratura din Paris a comunicat acest lucru într-un comentariu pentru AFP. {{845756}}Procuratura din Paris nu a precizat numărul suspecților care au fost aduși în fața instanței.
Apare fără să fie invitată – în timpul mesei, al plimbării sau chiar al somnului. Mai întîi o ușoară mîncărime, apoi roșeață, și deja gîndurile aleargă mai repede decît pulsul: ce a fost asta? de ce din nou?Alergia este una dintre cele mai misterioase și imprevizibile afecțiuni ale omului modern. Dar, după cum arată experiența medicilor, logica sa o putem înțelege. Și atunci viața devine din n
Noul ministru al Economiei, Eugen Osmochescu: „Avem un plan de acțiuni care este bine determinat" # Noi.md
Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută.Estimările au fost făcute de ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, transmite ziua.md.{{845782}}„Noi deja avem o c
Mod de preparare:Peştele se curăţă, se taie felii de 2-3 cm mărime, se sărează şi se piperează. Se face marinata cu oţet, ulei, apă şi condimente. Ceapa şi ţelina se taie fidea, morcovul se taie felii. Într-un vas adînc emailat se pun legumele, deasupra se pune peştele, se toarnă marinata şi se căleşte la foc foarte mic timp de 3-3,5 ore pînă este gata. Peştele este gata, atunci cînd coastele
Începînd de astăzi, Republica Moldova a trecut la procedura de tranzit comun prin sistemul NCTS (New Computerised Transit System) — un nou mecanism electronic care conectează serviciul vamal moldovean la rețeaua europeană de schimb de date.NCTS este un sistem modern care permite schimbul de informații în timp real între autoritățile vamale și operatorii economici în timpul transportului mărf
Sute de arbori noi au fost plantați astăzi: campania de toamnă din Republica Moldova continuă # Noi.md
Î.M. Regia „Autosalubritate” s-a alăturat campaniei municipale de plantare a arborilor, organizată de Primăria Chișinău în această toamnă.În cadrul acțiunii desfășurate astăzi la depozitul municipal de deșeuri din Țînțăreni, angajații întreprinderii au plantat circa 350 de arbori, care vor contribui la reabilitarea ecologică a zonei.Toți copacii au fost udați cu apă tehnică purificată,
Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii și a incendiului care a izbucnit la rafinăria Navajo Refinery, considerată cea mai mare din statul New Mexico. {{845643}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat poliția locală și compania HF Sinclair, proprietara întreprinderii. Departamentul de poliție al orașului Artiga a indicat pe rețelele de socializare că a primit un
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA.Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească
Două avioane ale companiei aeriene United Airlines s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de New York Post.{{844826}}Incidentul a avut loc pe fondul întîrzierilor semnificative ale zborurilor, cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile și de lipsa personalului din cauza suspendării continue a activității agențiilor federale.
Mihail Latîșev, pe drumul spre medalia Campionatului European: cine va fi următorul adversar al judocanului # Noi.md
Unul dintre liderii judo-ului moldovean, Mihail Latîșev, a început cu dreptul Campionatul European U-23, care se desfășoară în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie la Chișinău (Arena Chișinău, intrarea liberă) .{{844427}}La categoria de greutate pînă la 90 kg, compatriotul nostru a obținut deja două victorii convingătoare – asupra adversarilor din Serbia și Croația, transmite Media Sport.
Administrația fostului președinte american Joe Biden ar fi interzis lui Elon Musk să salveze astronauții blocați pe Stația Spațială Internațională (ISS) pînă la alegerile prezidențiale din 2024.{{804125}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, Musk a făcut această declarație în cadrul podcastului comediantului și prezentatorului american Joe Rogan.„Mi s-a spus că de la Casa Albă au sosit i
Condiții mai bune de joacă pentru copii și terenuri de sport pentru toți locuitorii.În sectoarele capitalei continuă să fie efectuate lucrări de modernizare a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de fitness.Doar pe parcursul săptămînii 27-31 octombrie 2025, reprezentanții serviciilor municipale au intervenit pe mai multe adrese:• A fost finalizată instalarea complexului de
Au schimbat uniformele de serviciu pe echipament sportiv: angajații Ministerului de Interne au luptat pe terenul de volei # Noi.md
Echipa Inspectoratului General al Poliției a demonstrat încă o dată că performanța nu se oprește la uniformă.De această dată, polițiștii noștri au cucerit medalia de aur la competiția de volei din cadrul Spartachiadei Sportive a Ministerului Afacerilor Interne, ediția 2025.Evenimentul a reunit angajați din cele cinci subdiviziuni ale MAI, promovînd spiritul de echipă, disciplina și pasiune
