Orban l-a criticat dur pe Tusk

12:30

În această săptămînă, Parlamentul a găzduit o sesiune de discuții interactive la care au participat 55 de tineri din toată țara, cu vîrste cuprinse între 17 și 28 de ani, beneficiari ai unui program de mentorat.Tinerii au avut ocazia să cunoască despre cum funcționează instituțiile statului, cum se elaborează politicile și se adoptă deciziile, dar și cum pot contribui, prin implicare civică, l