(stop cadru) Novac, la prezentarea Guvernului Munteanu: Nu am mai fost la tribună, de pe timpul lui Recean
UNIMEDIA, 2 noiembrie 2025 15:50
Deputatul PSRM, Grigore Novac a susținut un discurs la tribuna Parlamentului în timpul ședinței dedicate prezentării componenței și programului noului Guvern și a început cu o remarcă ironică. „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean”, a spus parlamentarul, stârnind zâmbete în sală.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
16:20
Internetul, așa cum îl știm, s-ar putea schimba. După ani de dominație Google, un nou jucător intră în scenă: OpenAI. Compania din spatele ChatGPT a lansat un browser complet nou care promite o experiență în care inteligența artificială te însoțește la fiecare pas, scrie observatornews.ro.
Acum o oră
15:50
(stop cadru) Novac, la prezentarea Guvernului Munteanu: Nu am mai fost la tribună, de pe timpul lui Recean # UNIMEDIA
Deputatul PSRM, Grigore Novac a susținut un discurs la tribuna Parlamentului în timpul ședinței dedicate prezentării componenței și programului noului Guvern și a început cu o remarcă ironică. „Nu am mai fost la tribuna asta de pe vremea lui Recean”, a spus parlamentarul, stârnind zâmbete în sală.
Acum 2 ore
15:20
V-aţi întrebat vreodată cât costă şi unde puteţi savura cea mai scumpă cafea din lume? Noi vă dăm răspunsul - o găsiţi la o cafenea din Dubai. Este preparată din boabe panameze, care au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitaţie din Panama şi costă 1.000 de dolari ceaşca, scrie observatornnews.ro.
14:50
(video) „Vine toamna, se deschide rana”: Magnat, Feoctist și Melonny, într-o piesă despre iubire pierdută și regrete # UNIMEDIA
Magnat, Feoctist și Melonny au unit forțele într-o colaborare care atinge sufletul. Noua lor piesă, „Rana”, îmbină armonios rapul și pop-ul, transformând durerea unei despărțiri într-o poveste muzicală plină de emoție și sinceritate, scrie SHOK.md.
Acum 4 ore
14:20
(video) Egiptul construiește un mega-oraș la Marea Mediterană: New Alamein, „bijuteria” de 183 de miliarde de dolari # UNIMEDIA
Egiptul își propune să rescrie harta turismului mediteranean printr-un proiect urban fără precedent. New Alamein, mega-orașul de pe coasta Mării Mediterane, este gândit ca o metropolă modernă și sustenabilă, menită să rivalizeze cu destinațiile clasice de vacanță din Europa - Grecia, Italia și Spania, scrie adevarul.ro.
13:50
„Roi” de emoții la Tiraspol: „Viespile” de la Sheriff și nordicii CSF Bălți se întâlnesc astăzi pentru lupta în Liga 7777 # UNIMEDIA
FC Sheriff și CSF Bălți se întâlnesc astăzi, de la ora 14:00, într-un meci al etapei cu numărul 18 din cadrul Ligii 7777, faza I. „Viespile” sunt pe prima poziție în clasamentul ligii, în timp ce nordicii sunt pe locul cinci în eșalon, conform FMF.
13:30
(video) Lacrimi de bucurie pe scenă. Jasmin, soția lui Ilan Șor, a anunțat că a devenit bunică pentru prima dată # UNIMEDIA
Interpreta rusă Sara Șor, cunoscută cu numele de scenă Jasmin, soția lui Ilan Șor, a devenit bunică pentru prima dată. Artista a făcut anunțul emoționant chiar de pe scenă, în timpul concertului aniversar dedicat celor 30 de ani ai premiilor „Zolotoi Gramofon”, conform unui filmuleț publicat pe rețele.
13:00
Și-a băgat spionul în casă. Un bărbat a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere necunoscute # UNIMEDIA
Dacă până acum credeai că doar telefonul te poate urmări, un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă 3D a locuinței către servere aflate la mii de kilometri distanță, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
12:30
(stop cadru) Maxim Potîrniche în Parlament: „M-am săturat să fiu exploatat de părinții mei pentru fiecare fleac făcut la telefon” # UNIMEDIA
„M-am săturat să fiu exploatat de părinții mei în legătură cu fiecare fleac făcut la telefon”, a declarat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, la tribuna Parlamentului, care a propus implementarea unor programe digitale pentru vârstnici și AI în educație.
12:00
(video) Cadou simbolic pentru liderul chinez. Ce i-a oferit noul președinte al Coreei de Sud lui Xi Jinping și ce a primit în schimb. Întâlnire bilaterală relaxată # UNIMEDIA
Noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, i-a oferit liderului chinez Xi Jinping un cadou realizat manual, în timpul unei vizite de stat desfășurate sâmbătă, scrie adevarul.ro.
11:30
„Avea bucăți de piele jupoiate”. O mamă a născut un bebeluș mort la maternitatea Edineț, după ce ar fi stat 4 zile în travaliu # UNIMEDIA
O nouă tragedie zguduie sistemul medical din nordul țării. O femeie din Edineț susține că a născut un bebeluș mort, după ce a stat patru zile la maternitate, în travaliu. Mama îndurerată povestește, printre lacrimi, că micuța „avea bucăți de piele jupoiate” pe corp. Coincidență sau nu, dar nenorocirea s-a produs în aceeași zi în care fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu se regăsește în noul Guvern.
11:00
(video) Soții, mame, luptătoare, activiste: Femeile mileniale care mențin Ucraina în funcțiune # UNIMEDIA
De la începutul invaziei ruse, Ucraina trăiește și rezistă nu doar prin soldații din tranșee, ci și prin femeile care, în spatele frontului, țin țara în viață. Ele au în jur de 30 de ani – generația născută într-o Ucraină liberă, crescută în haosul anilor ’90 și maturizată de revoluții și război. Astăzi sunt cele care adună fonduri pentru armată, conduc ONG-uri, pledează pentru țara lor în capitalele lumii sau poartă uniforma militară, scrie adevarul.ro.
Acum 8 ore
10:30
(video) „Iertați-mă”. Gestul care a șocat-o pe mama Andreei Cuciuc la priveghi: S-a pus în genunchi, iar după înmormântarea fiicei a sunat pe telefonul ei # UNIMEDIA
Moartea subită a Andreei Cuciuc a lăsat în urmă o familie copleșită de durere și întrebări fără răspuns. La priveghi, un gest neașteptat a tulburat și mai mult liniștea părinților: „iubitul prietenei Andreei”, s-a apropiat de mama fetei, i-a luat mâinile și s-a pus în genunchi în fața ei, susțin părinții îndurerați. „M-a apucat de mâini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog de mă iertați!””, povestește Diana Cuciuc, convinsă că „individul” ascunde ceva, mai ales după ce, la doar o zi de la înmormântare, telefonul fiicei sale ar fi primit un apel de la el.
10:10
SUA ar fi trimis cel mai mare şi modern portavion către Venezuela. Trump, acuzat că „se pregăteşte de război” # UNIMEDIA
Tensiunea în apele Caraibelor din largul Venezuelei creşte. Potrivit Washington Post, Statele Unite trimit portavionul USS SS Gerald R. Ford. Se așteaptă ca nava militară să ajungă la destinație săptămâna viitoare. Presa americană a relatat recent că administraţia de la Casa Albă ar fi decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela pentru a distruge instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, scrie observatornews.ro.
09:50
Pe 2 noiembrie, istoria a fost marcată de Răscoala Țărănească din Transilvania și inovația tipografică a ziarului The Times.
09:30
Leii descoperă dragostea în moduri neașteptate, iar Taurii se vor confrunta cu o zi aglomerat: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de introspecție și acțiune pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va avea oportunitatea să își folosească arhetipurile pentru a naviga provocările zilei.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova se menține stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variabil și perioade însorite, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
Acum 24 ore
20:10
(stop cadru) Munteanu: Situația în România este cu mult mai rea decât în Moldova și asta mă bucură # UNIMEDIA
Prim-ministru Alexandru Munteanu spune că România stă mai prost decât Moldova la capitolul pensii, ceea ce „îl bucură”. Acesta însă nu a explicat ce exact îl bucură, situația mai bună din Moldova sau starea lucrurilor din Romania.
19:50
Luni începe înregistrarea pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026: Vezi cum te poți înscrie # UNIMEDIA
Procesul de înscriere în sistemul de compensații va începe luni, 3 noiembrie. Potrivit informațiilor, toți doritorii de a beneficia de compensații vor fi nevoiți să scrie o nouă cerere indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații.
19:30
Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc: Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul # UNIMEDIA
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween,organizată, vineri seară, într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA, citat de digi24.ro.
19:10
Judocanul Mihail Latîşev (90 kg) a devenit vicecampion european U23. Competiția a avut loc la Arena Chișinău.
18:50
Valerie Lungu, acuzată că și-a „umflat” contul de Insta cu boți: Influencerița le-a închis gura cârcotașilor # UNIMEDIA
Valerie Lungu este una dintre cele mai urmărite influencerițe care are peste un milion de urmăritori. Tânăra câștigă extrem de bine din online, iar recent a dezvăluit într-un interviu că și-a putut permite casa de 700.000 de euro din munca sa și a partenerului ei de creatori de conținut. Succesul ei însă nu a venit fără controverse. Mai exact, au existat anumite persoane care au ridicat din sprânceană atunci când contul vedetei a crescut spectaculos. A fost chiar acuzată că și-ar fi umflat contul cu urmăritori falși,scrie cancan.ro.
18:20
Experții ESA se pregătesc pentru o furtună geomagnetică de amploare: Cum ar putea fi afectat Pământul # UNIMEDIA
O furtună geomagnetică solară catastrofală va lovi Pământul. Experții de la Agenția Spațială Europeană (ESA) spun că un astfel de eveniment s-ar putea produce pe planeta noastră într-un viitor apropiat și niciun satelit nu va supraviețui, scrie digi24.ro.
18:10
Paradox pe piața imobiliară: Boom de credite, dar criză de cumpărători. Tranzacțiile imobiliare - la minimul ultimilor 20 de ani # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Republica Moldova atinge un minim istoric, cu cel mai mic număr de tranzacții din ultimele două decenii, în timp ce volumul creditelor ipotecare explodează, ajungând la niveluri record. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul”, această „contradicție” arată o piață blocată de prețuri mari și dobânzi ridicate, unde cumpărătorii depind tot mai mult de bănci pentru a-și procura o locuință.
17:40
(video) Moldoveanca Elena Godorogea a dat totul pe scena de la Vocea României și a creat un moment frumos cu piesa „Wrecking ball” # UNIMEDIA
Elena Godorogea a demonstrat că are calități vocale uimitoare, doar că în această ediție a concursului antrenorii nu s-au întors și au sfătuit-o să aducă o notă personală melodiei pe care o alege, scrie protv.ro.
17:10
(poza zilei) Emilian Crețu și Ion Ceban cu lopețile, la sădit copaci: „Mulțumim și bogdaprosti” # UNIMEDIA
Primăria capitalei Ion Ceban și actorul Emilian Crețu au participat împreună la o acțiune frumoasă de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. Într-un video pe instagram, actorul a ținut să mulțumească edilului pentru aport și ajutor.
16:40
Țigarete și alcool de contrabandă descoperite la Iași: Amezile record, aplicate de Polițiștii de frontieră într-o singură zi # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat bunuri accizabile în valoare de aproximativ 11.000 de roni care urmau să ajungă pe piața neagră, aplicând sancțiuni contravenționale de 65.000 de lei românești.
Ieri
16:10
Accident fatal în Italia: O moldoveancă a murit după ce a intrat cu mașina într-un autocar # UNIMEDIA
O moldoveancă în vârstă de 51 de ani, stabilită în provincia Mantova, a murit într-un accident rutier grav produs joi, 30 octombrie 2025, puțin înainte de ora 14.00, pe o șosea din localitatea Vigasio din regiunea Veneto, scrie rotalianul.com.
15:50
Sean Combs, cunoscut ca și Diddy, s-a angajat în închisoare. Controversatul rapper american, acuzat de trafic de persoane, crearea unui grup organizat pentru practicarea prostituției și agresiune, are primul său loc de muncă de când este în spatele gratiilor, scrie spynews.ro.
15:40
Mitropolia Basarabiei binecuvântează Guvernul Munteanu: „Fie ca fiecare decizie să izvorască din dragostea față de oameni și din dorința de a aduce dreptate” # UNIMEDIA
Mitropolia Basarabiei a adresat un mesaj de binecuvântare și susținere pentru noul Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
15:10
Maestrul Nicolae Botgros, reacție după „acuzațiile în adresa familiei sale”: Resping orice tentativă de a lega numele meu cu decesul Andreei Cuciuc # UNIMEDIA
Maestrul Nicolae Botgros a venit cu o reacție după informațiile apărute în spațiul public care ar fi legate de nepotul său. Deputatul PAS respinge categoric orice asociere a numelui său sau al familiei sale cu decesul Andreei Cuciuc, și subliniază că informațiile vehiculate sunt complet nefondate. „În apărarea onoarei și demnității noastre, vom apela la toate căile legale”,a menționat Botgros.
14:50
(video) Alexandr Lukașenko: Roman Protasevici este colaborator al serviciilor de informații din Belarus # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că fostul redactor al publicației de opoziție Nexta, Roman Protasevici, ar fi angajat al serviciilor de informații bieloruse, scrie presa română.
14:40
Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: Limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi # UNIMEDIA
Odată cu apropierea sezonului rece, schimbarea anvelopelor devine una dintre cele mai importante responsabilități pentru șoferi. Deși legea nu impune o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă, există o limită clară de temperatură de la care acestea devin necesare pentru siguranța rutieră. Specialiștii atrag atenția că momentul potrivit pentru a face trecerea nu este determinat doar de apariția zăpezii, ci mai ales de scăderea temperaturilor constante sub un anumit prag, scrie playtech.ro.
14:10
Cazul moldovencei ucise de fostul soț în Italia: Bărbatul, condamnat la închisoare pe viață # UNIMEDIA
Moldoveancă de 39 de ani, Nicoleta Rotaru, ucisă în Italia de soț „a obținut în sfârșit dreptate”, au spus mama și sora ei, după ce Curtea cu Jurați din Padova l-a condamnat la închisoare pe viață pe cel care a omorât-o, scrie rotalianul.com.
13:40
(video) Se deschide oficial Marele Muzeu din Egipt: Mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit pentru prima oară în întregime # UNIMEDIA
În apropierea uneia dintre cele șapte minuni ale lumii antice - Marea Piramidă a lui Khufu din Giza - Egiptul inaugurează oficial Marele Muzeu Egiptean, ceea ce intenționează să fie un punct de referință cultural al epocii moderne. La eveniemnt sunt așteptați lideri din toată lumea, în timp ce pentru public muzeul se deschide din 4 noiembrie, conform BBC, citat de digi24.ro.
13:10
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: Trebuie să ne implicăm cu toții. Volumul de lucru este mare, iar țara are nevoie de rezultate # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia de investire a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Președinta a subliniat că noua echipă guvernamentală preia responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru țară și le-a urat succes și spor în tot ce vor face pentru Republica Moldova.
13:10
Ai grijă la lumină: Începând de astăzi, șoferii sunt obligați să circule cu farurile aprinse și pe timp de zi # UNIMEDIA
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini, anunță Poliția.
12:50
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: Porniți la drum cu responsabilitate și spor în tot ceea ce faceți pentru binele RM # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia de investire a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Președinta a subliniat că noua echipă guvernamentală preia responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru țară și le-a urat succes și spor în tot ce vor face pentru Republica Moldova.
12:40
Descoperire macabră lângă Las Vegas. Peste 300 de grămezi de cenușă umană, aruncate în deșert # UNIMEDIA
Peste 300 de grămezi de rămășițe umane au fost descoperite într-un deșert din Nevada, la o oră de Las Vegas. Autoritățile suspectează că o casă funerară a aruncat în masă cenușa, însă originea reală a acesteia rămâne un mister, scrie adevărul.ro.
12:10
Un bărbat, lovit pe trecerea de pietoni de o ambulanță aflată în misiune: Victima, transportată la spital # UNIMEDIA
Un bărbat care traversa strada regulamentara fost lovit de o ambulanță aflată în misiune. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 31 octombrie la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Tighina din Capitală.
11:50
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni” # UNIMEDIA
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă serviciul de informaţii militare al Ucrainei,scrie digi24.ro
11:40
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare: Decizia finală îi aparține lui Trump # UNIMEDIA
Pentagonul a aprobat furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a stabilit că acest lucru nu va afecta stocurile SUA, lăsând decizia finală în seama președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, citați apoi de către Newsweek. Măsura vine pe fondul tensiunilor nucleare globale crescute și al dezbaterii în curs, din cadrul administrației Trump, cu privire la direcția de urmat în sprijinirea eforturilor de război ale Ucrainei împotriva Rusiei, scrie digi24.ro.
11:20
(video) Guvernul Munteanu a fost învestit în funcție. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate și vă urez succes # UNIMEDIA
Miniștrii din Guvernul Munteanu au depus astăzi jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
11:20
(video) „Au văzut sânge, s-au speriat și au aruncat-o”. Detalii cutremurătoare despre copila de 16 ani din Căușeni, găsită moartă într-o fântână: Avea răni pe mâini, cred că a încercat să iasă # UNIMEDIA
„Avea mânuțele strânse și unghiile roase. S-a chinuit să iasă din apă”, povestește, printre lacrimi Alina Vulpe, despre ultimele clipe ale nepoatei sale Dumitrița, care a fost găsită moartă într-o fântână din satul Cârnățeni, raionul Căușeni. Femeia a relatat întreaga tragedie în cadrul unui interviu cu Adrian Prodan,în care ridică numeroase semne de întrebare despre modul în care autoritățile au investigat cazul. „Nu vrem răzbunare, vrem dreptate. Fata asta a murit nevinovată, și cineva trebuie să răspundă”, a menționat mătușa copilei.
11:00
Decretul cu privire la numirea Guvernului Munteanu a fost semnat depreședinta Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției.
10:40
(video) Guvernul Munteanu a depus jurământul. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate și vă urez succes # UNIMEDIA
Miniștrii din Guvernul Munteanu au depus astăzi jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
10:40
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” # UNIMEDIA
Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld, citat de digi24.ro.
10:40
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei, scrie presa română.
10:30
(live/update) Guvernul Munteanu depune jurământul. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate # UNIMEDIA
Viitorii miniștri din Guvernul Munteanu depun în aceste clipe jurământul de învestire în funcție. Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
10:10
(live) Guvernul Munteanu depune jurământul: Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu # UNIMEDIA
Viitorii miniștri din Guvernul Munteanu depun în aceste clipe jurământul de învestire în funcție. Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.