Mai mulți participanți la o petrecere uriașă de Halloween, în Germania, au leșinat brusc: Ipoteza unui drog periculos, luată în calcul

Valerie Lungu este una dintre cele mai urmărite influencerițe care are peste un milion de urmăritori. Tânăra câștigă extrem de bine din online, iar recent a dezvăluit într-un interviu că și-a putut permite casa de 700.000 de euro din munca sa și a partenerului ei de creatori de conținut. Succesul ei însă nu a venit fără controverse. Mai exact, au existat anumite persoane care au ridicat din sprânceană atunci când contul vedetei a crescut spectaculos. A fost chiar acuzată că și-ar fi umflat contul cu urmăritori falși,scrie cancan.ro.