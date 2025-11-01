(video) Moldoveanca Elena Godorogea a dat totul pe scena de la Vocea României și a creat un moment frumos cu piesa „Wrecking ball”

14:40

Odată cu apropierea sezonului rece, schimbarea anvelopelor devine una dintre cele mai importante responsabilități pentru șoferi. Deși legea nu impune o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă, există o limită clară de temperatură de la care acestea devin necesare pentru siguranța rutieră. Specialiștii atrag atenția că momentul potrivit pentru a face trecerea nu este determinat doar de apariția zăpezii, ci mai ales de scăderea temperaturilor constante sub un anumit prag, scrie playtech.ro.