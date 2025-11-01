(video) Se deschide oficial Marele Muzeu din Egipt: Mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit pentru prima oară în întregime
UNIMEDIA, 1 noiembrie 2025 13:40
În apropierea uneia dintre cele șapte minuni ale lumii antice - Marea Piramidă a lui Khufu din Giza - Egiptul inaugurează oficial Marele Muzeu Egiptean, ceea ce intenționează să fie un punct de referință cultural al epocii moderne. La eveniemnt sunt așteptați lideri din toată lumea, în timp ce pentru public muzeul se deschide din 4 noiembrie, conform BBC, citat de digi24.ro.
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: Trebuie să ne implicăm cu toții. Volumul de lucru este mare, iar țara are nevoie de rezultate # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia de investire a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Președinta a subliniat că noua echipă guvernamentală preia responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru țară și le-a urat succes și spor în tot ce vor face pentru Republica Moldova.
Ai grijă la lumină: Începând de astăzi, șoferii sunt obligați să circule cu farurile aprinse și pe timp de zi # UNIMEDIA
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini, anunță Poliția.
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: Porniți la drum cu responsabilitate și spor în tot ceea ce faceți pentru binele RM # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia de investire a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. Președinta a subliniat că noua echipă guvernamentală preia responsabilitatea într-o perioadă dificilă pentru țară și le-a urat succes și spor în tot ce vor face pentru Republica Moldova.
Descoperire macabră lângă Las Vegas. Peste 300 de grămezi de cenușă umană, aruncate în deșert # UNIMEDIA
Peste 300 de grămezi de rămășițe umane au fost descoperite într-un deșert din Nevada, la o oră de Las Vegas. Autoritățile suspectează că o casă funerară a aruncat în masă cenușa, însă originea reală a acesteia rămâne un mister, scrie adevărul.ro.
Un bărbat, lovit pe trecerea de pietoni de o ambulanță aflată în misiune: Victima, transportată la spital # UNIMEDIA
Un bărbat care traversa strada regulamentara fost lovit de o ambulanță aflată în misiune. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe data de 31 octombrie la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Tighina din Capitală.
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni” # UNIMEDIA
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă serviciul de informaţii militare al Ucrainei,scrie digi24.ro
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare: Decizia finală îi aparține lui Trump # UNIMEDIA
Pentagonul a aprobat furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a stabilit că acest lucru nu va afecta stocurile SUA, lăsând decizia finală în seama președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, citați apoi de către Newsweek. Măsura vine pe fondul tensiunilor nucleare globale crescute și al dezbaterii în curs, din cadrul administrației Trump, cu privire la direcția de urmat în sprijinirea eforturilor de război ale Ucrainei împotriva Rusiei, scrie digi24.ro.
(video) Guvernul Munteanu a fost învestit în funcție. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate și vă urez succes # UNIMEDIA
Miniștrii din Guvernul Munteanu au depus astăzi jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
(video) „Au văzut sânge, s-au speriat și au aruncat-o”. Detalii cutremurătoare despre copila de 16 ani din Căușeni, găsită moartă într-o fântână: Avea răni pe mâini, cred că a încercat să iasă # UNIMEDIA
„Avea mânuțele strânse și unghiile roase. S-a chinuit să iasă din apă”, povestește, printre lacrimi Alina Vulpe, despre ultimele clipe ale nepoatei sale Dumitrița, care a fost găsită moartă într-o fântână din satul Cârnățeni, raionul Căușeni. Femeia a relatat întreaga tragedie în cadrul unui interviu cu Adrian Prodan,în care ridică numeroase semne de întrebare despre modul în care autoritățile au investigat cazul. „Nu vrem răzbunare, vrem dreptate. Fata asta a murit nevinovată, și cineva trebuie să răspundă”, a menționat mătușa copilei.
Decretul cu privire la numirea Guvernului Munteanu a fost semnat depreședinta Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției.
(video) Guvernul Munteanu a depus jurământul. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate și vă urez succes # UNIMEDIA
Miniștrii din Guvernul Munteanu au depus astăzi jurământul de învestire în funcție. Ceremonia a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” # UNIMEDIA
Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld, citat de digi24.ro.
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei, scrie presa română.
(live/update) Guvernul Munteanu depune jurământul. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate # UNIMEDIA
Viitorii miniștri din Guvernul Munteanu depun în aceste clipe jurământul de învestire în funcție. Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
(live) Guvernul Munteanu depune jurământul: Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu # UNIMEDIA
Viitorii miniștri din Guvernul Munteanu depun în aceste clipe jurământul de învestire în funcție. Ceremonia are loc în prezența președintei Maia Sandu și șeful Legislativului, Igor Grosu.
La 1 noiembrie, istoria a fost marcată de intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia și de inaugurarea Radio România.
Berbecii descoperă noi perspective, iar Fecioarele ar trebui să ia o pauză: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetelor aduce astăzi o zi de introspecție și revelații. Fiecare semn zodiacal va fi influențat în mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii cosmice.
Astăzi, vremea în Moldova va fi stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variabil și temperaturi moderate, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
(stop cadru) Stefanco: „Avem miniștri și secretari de stat, care nu fac diferență între orz și grâu, dar au salarii de un milion” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a declarat ironic că avem miniștri și secretari de stat, cu salarii de un milion de lei, dar care nu știu să facă diferența între orz și grâu. „Lăsați aroganța, coborâți pe pământ”, a afirmat acesta, la ședința de astăzi a Parlamentului.
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 1 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor efectua teste nucleare dacă și alte țări o vor face, menținând însă ambiguitatea în privința tipului de teste la care se referă, scrie hotnews.ro.
(video) Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu, învestit în funcție. 8 deputați fac parte din noul Cabinet. Aceștia vor fi înlocuiți cu următorii candidați din lista PAS # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a întrunit astăzi, 31 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului. La final, a fost introdus alte 8 hotărâri.
(video) Dodon, către noul Guvern: Există o zicală care spune: „Nu poți să faci același lucru și să aștepți un rezultat diferit.” Aceste cuvinte descriu perfect situația actuală # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a declarat că fracțiunea socialiștilor nu va susține Guvernul Munteanu. „Dar noi iubim țara și vom susține inițiativele care vor fi în beneficiul Moldovei și al cetățenilor săi”, a spus oficialul la ședința Parlamentului de astăzi, 31 octombrie.
(video) Carp, în lacrimi, la ședința Parlamentului: „Plahotniuc a terorizat o familie. Un membru avea cancer, mama la fel. Acea familie era a mea” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, a declarat cu durere, în cadrul ședinței de astăzi a Legislativului, că fostul parlamentar democrat Vladimir Plahotniuc „a terorizat mai multe familii”, inclusiv familia sa.
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 01 - 02 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
Irina Vlah, despre noul Guvern: „Nu trebuie să ne facem iluzii - miracole nu se întâmplă” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării cauzei civile, a constatat că „astăzi a fost învestit în funcție noul Guvern al PAS - deja al treilea la număr. De această dată, reprezentanții partidului de guvernământ au apelat la un premier „din afară”. Dar nu trebuie să ne facem iluzii - miracole nu se întâmplă”.
(video) Cât costă o promovare de la Vlada Boțan. Interpreta dezvăluie prețurile pentru colaborări: „Cel mai mult pe un proiect am luat 100 mii de lei” # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a dezvăluit că suma cea mai mare pe care a câștigat-o dintr-un proiect a fost de 100 de mii de lei. Artista a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu pentru VIP Magazin, menționând că prețul unui reel este de aproximativ 1 000 de euro.
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Carp, în lacrimi: „Plahotniuc a terorizat o familie. Un membru avea cancer, mama la fel. Acea familie era a mea” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Ultima oră! Lista celor 14 ministere, aprobată de majoritatea PAS, la ședința Parlamentului. Opoziția nu a votat # UNIMEDIA
Lista celor 14 ministere a fost aprobată astăzi, 31 octombrie, la ședința Parlamentului. 55 de deputați și-au acordat votul de încredere.
(live/update) Parlamentul, în ședință: Guvernul Munteanu, învestit în funcție de Parlament cu votul a 55 deputați # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Munteanu: Eu am venit cu o ramură de măslin, de fapt # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Ultima oră! Guvernul lui Alexandru Munteanu, candidatul propus de Maia Sandu, a primit votul de încredere al Parlamentului # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Programului de activitate al Guvernului întitulat „UE, pace, dezvoltare”. Noul executiv a fost aprobat cu votul a 55 de deputaţi.
(video) „De emoții m-am semnat cu nume și prenume pe foaie”. Vlada Boțan, despre BAC-ul nepromovat: „Testul a fost anulat” # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a povestit că nu ar fi promovat examenele de bacalaureat, deoarece testul i-ar fi fost anulat după ce s-a semnat cu numele ei pe foaia de examen. „Nici nu a fost verificat”, a relatat artista în cadrul unui interviu pentru VIP Magazin.
Marele Muzeu Egiptean (GEM), care va fi inaugurat oficial sâmbătă la Cairo, prezintă cele mai emblematice piese din epoca faraonilor: statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii, până acum dispersate în toată ţara, acum reunite pe o suprafaţă de peste 50.000 metri pătraţi de expoziţie, informează AFP, citată de news.ro.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Cheptonar: Deși suntem la învestirea Guvernului Munteanu, vreau să aduc mulțumiri Guvernului Recean # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic # UNIMEDIA
Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de hotnews.ro.
(video) Dodon, către noul Guvern: „Reluați dialogul cu Comratul și Tiraspolul. Maia Sandu refuză acest lucru, însă este absolut necesar să fie făcut” # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a venit cu un apel către viitorul Guvern. „Reluați dialogul cu Comratul și Tiraspolul. Maia Sandu refuză acest lucru, însă este absolut necesar să fie făcut” a declarat oficialul la ședința Parlamentului.
(live/update) Parlamentul, în ședință: Costiuc: Spuneați că ați învins Rusia cu scorul de 5:0. După votul de ieri, care e scorul acum? 5:1 sau 6:0? # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Verșinin: Astăzi spunem un „Nu” din numele tuturor cetățenilor care au fost mințiți timp de patru ani # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Ultima oră! Încă 30 de arest pentru Constantin Țuțu. Recursul procurorilor, admis de Curtea de Apel # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile după gratii. Recursul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Dodon: Dragi cetățeni, ați fost mințiți în campania electorală de PAS. Cum ați votat, așa veți trăi # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
Lucian Rogac, cu acuzații după o nouă ședință de judecată: „Se vin cu noi acțiuni de a-l limita pe Vlad Plahotniuc în construirea apărării” # UNIMEDIA
„Completul de judecată insistă nejustificat asupra grăbirii examinării dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, iar acuzatorii intenționat „țin în secret” martorii pentru a-l lipsi pe fostul lider al PDM de posibilitatea construirii unei apărări”. Declarația aparține avocatului lui Plahotniuc și au fost făcute după o nouă ședință, desfășurată astăzi la Judecătoria Chișinău.
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: Performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # UNIMEDIA
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău.
Ultima oră! Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, își va petrece următoarele 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii, scrie protv.md.
„Nu are rușine”. Andrew, fratele regelui Charles, a comandat 40 de escorte, în doar patru zile, pe banii contribuabililor # UNIMEDIA
Andrew Mountbatten-Windsor „nu are limite morale” și a profitat de rolul lui în Familia Regală pentru a-și „umple buzunarele” și a alerga după femei, declară istoricul regal Andrew Lownie într-un nou podcast Daily Mail, scrie protv.ro.
Jenson Button trage frâna de mână: Campionul mondial care a scris istorie în Formula 1 își anunță retragerea # UNIMEDIA
Jenson Button, legendarul pilot britanic care a cucerit titlul mondial de Formula 1 în 2009, a anunțat oficial că se retrage definitiv din motorsport. Ultima sa apariție pe pistă va fi pe 8 noiembrie 2026, în cursa de 8 ore din Bahrain, etapa finală a sezonului WEC (World Endurance Championship), scrie adevarul.ro.
