Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: Trebuie să ne implicăm cu toții. Volumul de lucru este mare, iar țara are nevoie de rezultate

16:10

Ofițerii INI și procurorii din Chișinău au destructurat o rețea internațională de traficanți de droguri, care introducea ilegal mefedronă pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 9 kilograme de mefedronă, ascunse în recipiente metalice camuflate sub forma unor conserve de fructe, cu o valoare totală de peste 6 milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți, iar ancheta continuă.