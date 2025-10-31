4 ani închisoare pentru un bărbat care a urcat la volan fără permis de conducere și a tamponat mortal un bătrân

Oficial.md, 31 octombrie 2025 09:30

Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..

Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
08:50
Poliția de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord..
Acum 24 ore
15:40
Energocom a scos la licitație publică aproape 120 de mii de garanții de origine Oficial.md
S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor Central de Energie Electrică, anunță organizarea Procedurii de comercializare..
15:30
„Democrația Acasă” revoltată că nu este reprezentată în comisiile parlamentare Oficial.md
Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, au fost distribuite comisiile permanente. Fracțiunea „Democrația Acasă” afirmă că..
15:20
Dorin Recean a avut o întrevedere cu Comisara europeană pentru Servicii Financiare Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii..
14:20
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea,..
14:20
12 comisii parlamentare vor activa permanent. Parlamentul a aprobat componența nominală a acestora Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută,..
13:50
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile Oficial.md
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care..
13:40
2 inițiative prioritare ale socialiștilor Oficial.md
Fracțiunea socialiștilor își vor începe activitatea în Parlament cu 2 inițiative prioritare, informează OFICIAL. Igor..
13:30
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului Oficial.md
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face..
12:30
MEC s-a autosesizat în privința presupuselor fapte de corupție investigate de organele de drept Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de..
12:20
Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
Doina Gherman și Vlad Batrîncea au fost realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Regulamentar,..
12:00
Vlad Batrîncea, ales vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a fost ales în funcția de vicepreședinte..
11:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii..
11:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție Oficial.md
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău,..
10:20
Scrisoare deschisă către Premierul desemnat din partea lui Andrei Năstase Oficial.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a adresat o scrisoare deschisă premierului desemnat, Alexandru..
09:50
2 ani și 6 luni închisoare pentru un bărbat acuzat de violență în familie Oficial.md
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat..
Ieri
09:30
Cupa Orange. Cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale ediției 2025/26 Oficial.md
S-au stabilit cele opt formații care vor evolua în sferturile de finală ale Cupei Orange,..
09:30
15 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a omorât unchiul Oficial.md
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat,..
09:30
Impozitul pe venit din salariu este în creștere cu aproape 13% Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru”..
09:20
Proiectul „NOI”. Seminar dedicat periodizării pregătirii fizice pentru copii și juniori Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat, la 28 octombrie, un nou seminar în cadrul Proiectului..
08:30
Irina Vlah: La mulți ani, Turcia! Vă doresc pace și prosperitate în continuare! Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada..
08:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian Oficial.md
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o..
29 octombrie 2025
16:50
Partidul Nostru va solicita amânarea ședinței unde se va propune votarea Guvernului Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
16:50
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
16:40
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
15:30
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
15:00
Socialiștii nu vor susține Guvernul propus Oficial.md
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
13:40
Rezultatele perchezițiilor de astăzi Oficial.md
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
13:30
Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici Oficial.md
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău Oficial.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria..
12:10
CEC a lansat un nou modul destinat depunerii contestațiilor Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului..
12:00
Comandații de intervenție ai IGSU au făcut un schimb de experiență în urma cursului desfășurat la Academia de Pompieri din Brno Oficial.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul..
12:00
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:50
Maraton sportiv în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău organizează un nou maraton sportiv de toamnă, reunind peste 600 de sportivi din..
11:50
Partidul „Democrația Acasă” nu va susține Guvernul propus de Alexandru Munteanu Oficial.md
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea..
10:10
INI, PCCOCS și Fulger desfășoară percheziții în țară Oficial.md
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Consultări publice cu premierul desemnat au continuat Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a continuat seria de consultări publice.  „Am..
09:20
Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la..
09:20
Ministrul Dorin Junghietu rămâne în Guvern: Rămân dedicat unui singur scop Oficial.md
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul..
09:20
Vladimir Bolea: Îmi reafirm angajamentul de a munci prin dialog și colaborare cu primarii Oficial.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în..
09:20
Descarcerare în urma unui accident de circulație în raionul Ungheni Oficial.md
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să..
28 octombrie 2025
16:40
Partidul „Viitorul Moldovei” a desfășurat ședința Consiliului Politic Național Oficial.md
Consiliul Național al Partidului «Viitorul Moldovei» s-a întrunit în ședință ordinară pentru a analiza rezultatele..
16:20
Concurs repetat pentru funcția de director al SA „Tracom” Oficial.md
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă..
16:00
Un nou pas spre implementarea Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” Oficial.md
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările..
15:50
Igor Grosu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat..
15:20
PNM urează succes noului Guvern Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
