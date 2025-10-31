4 ani închisoare pentru un bărbat care a urcat la volan fără permis de conducere și a tamponat mortal un bătrân
Oficial.md, 31 octombrie 2025 09:30
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
08:50
Poliția de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare # Oficial.md
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord..
Acum 24 ore
15:40
S.A. „Energocom” în calitate de Furnizor Central de Energie Electrică, anunță organizarea Procedurii de comercializare..
15:30
Astăzi, în Parlamentul Republicii Moldova, au fost distribuite comisiile permanente. Fracțiunea „Democrația Acasă” afirmă că..
15:20
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii..
14:20
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent # Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea,..
14:20
12 comisii parlamentare vor activa permanent. Parlamentul a aprobat componența nominală a acestora # Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută,..
13:50
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care..
13:40
Fracțiunea socialiștilor își vor începe activitatea în Parlament cu 2 inițiative prioritare, informează OFICIAL. Igor..
13:30
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face..
12:30
MEC s-a autosesizat în privința presupuselor fapte de corupție investigate de organele de drept # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de..
12:20
Doina Gherman și Vlad Batrîncea au fost realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Regulamentar,..
12:00
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a fost ales în funcția de vicepreședinte..
11:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii..
11:20
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție # Oficial.md
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău,..
10:20
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a adresat o scrisoare deschisă premierului desemnat, Alexandru..
09:50
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat..
Ieri
09:30
S-au stabilit cele opt formații care vor evolua în sferturile de finală ale Cupei Orange,..
09:30
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat,..
09:30
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție sporită prevenirii și contracarării fenomenului muncii „la negru”..
09:20
Proiectul „NOI”. Seminar dedicat periodizării pregătirii fizice pentru copii și juniori # Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat, la 28 octombrie, un nou seminar în cadrul Proiectului..
08:30
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada..
08:30
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o..
29 octombrie 2025
16:50
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
16:50
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
16:40
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
15:30
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
15:00
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
13:40
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
13:30
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău # Oficial.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria..
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului..
12:00
Comandații de intervenție ai IGSU au făcut un schimb de experiență în urma cursului desfășurat la Academia de Pompieri din Brno # Oficial.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul..
12:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:50
Primăria Chișinău organizează un nou maraton sportiv de toamnă, reunind peste 600 de sportivi din..
11:50
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea..
10:10
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a continuat seria de consultări publice. „Am..
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la..
09:20
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul..
09:20
Vladimir Bolea: Îmi reafirm angajamentul de a munci prin dialog și colaborare cu primarii # Oficial.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în..
09:20
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să..
28 octombrie 2025
16:40
Consiliul Național al Partidului «Viitorul Moldovei» s-a întrunit în ședință ordinară pentru a analiza rezultatele..
16:20
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă..
16:00
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările..
15:50
Igor Grosu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat..
15:20
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
