LIVE VIDEO // Alexandru Munteanu a prezentat principalele PRIORITĂȚI ale Guvernului R. Moldova: „Aderarea la UE va aduce beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal — investiții, locuri de muncă bine plătite”
Ziarul National, 31 octombrie 2025 11:00
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi Parlamentului prioritățile Programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”, care stabil...
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:45
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Rusia a rămas inflexib...
10:30
Guvernul Munteanu, pregătit să primească votul Parlamentului și să ducă Moldova spre aderarea la UE! # Ziarul National
Comisia juridica a Parlamentului a dat unda verde pentru investirea Guvernului Munteanu, in cadrul sedintei de astazi a Parlamentului, care va ...
Acum 2 ore
10:15
Ion Chicu avertizează: Fără investiții românești, R. Moldova riscă să rămână blocată economic # Ziarul National
Aportul economic al României este crucial pentru salvarea situației din R. Moldova. Această opinie a fost exprimată de liderul PDCM, Ion Chicu, ...
10:15
Alexandru Munteanu cere astăzi în Parlament încrederea pentru viitorul Guvern și planul „UE, pace, dezvoltare” # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, se va prezenta astăzi în Parlament. El va fi însoțit de echipa sa guvernamentală pentru a expune program...
10:15
Renato Usatîi cere oficial renunțarea la cetățenia rusă și așteaptă un răspuns din partea autorităților ruse # Ziarul National
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională și apărare, ...
10:15
Deputata PAS: Reducerea ministerelor ar putea întârzia reformele necesare Republicii Moldova # Ziarul National
Deputata PAS, Victoria Belous, care deține și funcția de ministru în exercițiu al finanțelor, susține că reducerea numărului de ministere, așa c...
10:15
Radu Magdin: Moldova poate atinge prosperitatea europeană prin reforme și colaborare strategică # Ziarul National
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va depinde în principal de modul în care autoritățile de la Chișinău vor implementa reformele nece...
10:15
Parlamentul își concentrează eforturile pe armonizarea legislației cu normele europene în perioada următoare # Ziarul National
Armonizarea legislației naționale cu normele europene va constitui o prioritate centrală pentru legislativ în lunile următoare, afirmă vicepreședin...
10:15
ULTIMA ORĂ // Nicu Popescu PĂRĂSEȘTE Parlamentul. Noua FUNȚIE pe care i-a încredințat-o președinta Maia Sandu # Ziarul National
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicu Popescu, a fost desemnat de președinta Maia Sandu în funcția de emisar special pentru a...
Acum 4 ore
09:15
♈️ BerbecCând o oportunitate îți bate la ușă, nu ezita să o primești cu brațele deschise. Încrederea în propriile tale abilități te va ghida spre ...
Acum 6 ore
07:15
Ucraina reia importurile de gaze prin Transbalcanică din noiembrie, în urma intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Ucraina planifică să reia importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie. Aceasta după ce atacurile rusești...
Acum 12 ore
00:15
Regele Charles pune capăt legăturilor regale ale fratelui său Andrew după scandalul Epstein # Ziarul National
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a forțat să părăsească reședința din Windsor, confor...
Acum 24 ore
22:15
Mâine, în Republica Moldova, vremea va fi predominant senină, dar se va remarca o răcire semnificativă a temperaturilor, în special seara. Dimineaț...
22:15
Ion Chicu: Opoziția și guvernarea, în aceeași barcă - riscăm să ne scufundăm fără susținerea premierului desemnat Alexandru Munteanu # Ziarul National
Opoziția și guvernarea sunt într-o situație similară, iar dacă nu sprijină Executivul condus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, statul risc...
21:15
Violența și fărădelegile din armata rusă: soldații care refuză să lupte, torturați și executați de comandanți - dezvăluiri șocante ale publicației Verstka # Ziarul National
Comandanții ruși sunt acuzați că execută sau trimit deliberat la moarte soldații care refuză să lupte în Ucraina, conform unei noi investigații a p...
21:15
R. Moldova se alătură eforturilor europene pentru consolidarea rezilienței la dezinformare în Europa de Est # Ziarul National
R. Moldova a devenit parte a Grupului la nivel inalt de experți pentru fortificarea rezilienței în Europa de Est. Acest format prestigios reuneste ...
20:15
Băncile din Moldova îndemnate să respecte rigorile pieței: avertisment de la un comisar european # Ziarul National
Statul nu trebuie să salveze băncile comerciale din fondurile contribuabililor, deoarece acestea ar trebui să opereze conform principiilor de piață...
19:15
Parlamentul publică CV-urile membrilor Guvernului Munteanu înaintea votului de încredere # Ziarul National
Parlamentul a dat publicității CV-urile membrilor Guvernului Munteanu, care se vor prezenta mâine în fața Parlamentului pentru a solicita votul de ...
19:15
Erdogan critică Germania pentru ignoranța față de criza umanitară din Gaza, în cadrul unei conferințe cu Friedrich Merz la Ankara # Ziarul National
Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a criticat Germania pentru faptul că ar ignora „genocidul”, foametea și atacurile Israelului în Gaza. Aces...
18:15
Varșovia își reafirmă sprijinul pentru Lituania: redeschiderea graniței cu Belarus amânată până în noiembrie # Ziarul National
Varșovia a anunțat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puțin la mijlocul l...
18:15
Parlamentul decide vineri soarta Guvernului Munteanu: ședință crucială pentru votul de încredere! # Ziarul National
Deputații se vor reuni vineri, 31 octombrie, într-o ședință plenară pentru a dezbate programul de activitate al Guvernului condus de premierul dese...
17:15
Kremlinul clarifică: Testele cu Poseidon și Burevestnik nu au fost nucleare, în contextul planurilor SUA de reluare a testelor nucleare # Ziarul National
Kremlinul a revenit joi asupra anunțurilor recente privind testarea unei drone submarine și a unei rachete cu capacități nucleare, subliniind că nu...
17:15
Dorin Recean și comisarul european Maria Luís Albuquerque discută despre modernizarea economică a Republicii Moldova și integrarea europeană. # Ziarul National
Prim-ministrul în exercițiu, Dorin Recean, s-a întâlnit cu Maria Luís Albuquerque, comisarul european pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiil...
16:15
EduWell Camp: Cadrele didactice redescoperă echilibrul profesional și personal la mijloc de carieră # Ziarul National
Un grup de 54 de profesori din toată țara ia parte la tabăra de toamnă EduWell Camp, un program inovator destinat cadrelor didactice la mijloc de c...
16:15
Igor Grosu anunță întrunirea Biroului Permanent al Parlamentului cu 15 membri desemnați # Ziarul National
Astăzi, 30 octombrie, Biroul Permanent al Parlamentului se va întruni într-o ședință de lucru. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Leg...
16:15
Voronin critică numirea lui Tarlev în Comisia juridică: „Un tractorist în locul comunistei Caraman” # Ziarul National
Președintele PCRM, Vladimir Voronin, și-a exprimat nemulțumirea față de includerea liderului partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, în Comi...
16:15
Polonia, în alertă la Marea Baltică: Avioane de vânătoare MiG-29 interceptează un avion rus de spionaj Il-20 fără plan de zbor! # Ziarul National
Două avioane de vânătoare MiG-29 din cadrul Forțelor Aeriene poloneze au interceptat miercuri un avion rus de spionaj de tip Iliuşin 20 (Il-20) în ...
16:15
Progresele obținute de Republica Moldova în educație, știință și tehnologie, precum și în alte domenii, au fost prezentate la cea de-a noua ședință...
15:00
Parlamentul a XII-a legislatură: Partidul Acțiune și Solidaritate preia conducerea în majoritatea comisiilor permanente # Ziarul National
Parlamentul din legislatura a XII-a va avea un total de 12 comisii permanente. Decizia a fost luată în cadrul ultimei ședințe a Parlamentului. Așa ...
14:45
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite își vor menține prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul apărării, Władysław Kosinia...
14:45
Plahotniuc anunță revenirea în politică în ciuda dosarelor penale și arestului preventiv # Ziarul National
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat că intenționează să se reîntoarcă în politică. Avocații săi au transmis acest anunț printr-o postar...
14:45
VIDEO // Schimb dur de REPLICI între „prițepșikul” Voronin și TRACTORISTUL Tarlev. La rampă a ieșit și Renato Usatîi, după ce Plîngău a solicitat Parlamentului să nu-l accepte drept conducător al Comisiei securitate națională și ordine publică # Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea comp...
13:45
Moldindconbank își consolidează poziția de LIDER pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Ziarul National
Rezultatele financiare ale Moldindconbank la sfârșitul trimestrului III 2025 confirmă, încă o dată, poziția de top a instituției în sistemul ba...
13:30
Bilanț tragic în Ucraina: bombardamentele rusești lasă țara fără energie, 21 de răniți, inclusiv copii # Ziarul National
Cel puțin 21 de persoane, inclusiv șapte copii, au suferit răni în urma bombardamentelor rusești care au avut loc asupra infrastructurii ucrainene,...
13:15
Nemulțumiri la împărțirea locurilor în Biroul permanent al Parlamentului: Socialiștii vor contesta decizia majorității # Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului va avea în componența sa 15 deputați. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul unei ședințe plenare. Astfel, fr...
13:15
Moldova și Italia își unesc eforturile pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în context european # Ziarul National
30 octombrie 2025, Chișinău - La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o întâlnire importantă. Aceasta s-a desfășurat alături...
13:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc sparge tăcerea la mai bine de o lună de când a ajuns în Pușcăria nr. 13 # Ziarul National
Vă salut, stimați prieteni, colegi, cetățeni. Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar ac...
12:45
Președintele fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, împreună cu socialistul Vlad Bătrîncea, au fost realeși în funcțiile de vicepreședinț...
12:00
Fostul director al Ukrenergo, arestat sub acuzații de corupție: povestea controversată din Ucraina care agită scena politică # Ziarul National
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat sub acuzații de cor...
12:00
Parlamentul își alege conducerea: Vicepreședinți și structuri permanente pe ordinea de zi # Ziarul National
Deputații continuă ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. În cadrul acestei întâlniri, se discută alegerea vicepreședințilo...
12:00
Maia Sandu la Forumul Păcii Paris: Avertisment despre manipularea pe rețelele sociale și amenințările la adresa democrației # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a onorat cu prezența sa cea de-a opta ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația liderului franc...
Ieri
11:00
ULTIMA ORĂ // Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, REȚINUT pentru fapte de corupție. Ar fi pretins și primit sistematic câte 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii, lucrări, dar și bani de la părinții elevilor # Ziarul National
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți astăzi pentru presupuse fapt...
11:00
Bărbat din Florești, condamnat pentru violență domestică: 2 ani și 6 luni de detenție după un incident violent cu concubina sa # Ziarul National
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca a anunțat despre condamnarea unui bărbat acuzat de violență în familie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeap...
10:30
Dinu Plîngău dezvăluie înțelegerea informală cu PAS pentru sprijin pe termen scurt în Parlament # Ziarul National
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că, deși momentan este parte a fracțiunii PAS, va...
09:30
♈️ BerbecO oportunitate neașteptată îți aduce astăzi o rază de lumină. Abilitățile tale de comunicare se vor dovedi esențiale în rezolvarea unei p...
09:30
Trump minimalizează impactul reducerii trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că diminuarea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, în timpul unei ...
08:30
Trump anunță reducerea tarifelor pentru China și colaborarea cu Beijingul în problema Ucrainei # Ziarul National
Președintele american a părăsit joi orașul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se către Washington, după o întâlnire d...
00:15
Diplomați occidentali aduc un omagiu la Moscova victimelor represiunilor sovietice, în semn de solidaritate cu Ucraina # Ziarul National
Într-o ceremonie desfășurată miercuri la Moscova, diplomați occidentali au adus un omagiu victimelor represiunii din perioada sovietică. Acest gest...
00:15
Franța asigură că apărarea flancului estic al Europei va rămâne puternică, în ciuda reducerii prezenței americane în România # Ziarul National
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii numărului de soldați americani în România, a declarat un membru al antu...
