La Ungheni, 12 femei vor deschide creșe de tip familial pentru copiii cu vârsta între 0 și 3 ani
Curentul.md, 31 octombrie 2025 09:40
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni au primit granturi în valoare de câte 40.000 de lei fiecare pentru a amenaja creșe de tip familial destinate îngrijirii copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, în propriile locuințe și spații închiriate în acest scop. Inițiativa vine să răspundă unei nevoi stringente a comunității: accesul la servicii […]
Acum 10 minute
09:40
Acum o oră
09:10
În legătură cu executarea unor lucrări pe strada Columna, conform dispoziției emisǎ de Primăria Chișinău, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, începând de azi, 31 octombrie, și până la 2 noiembrie curent. Poliția îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră instalată în zonă, să manifeste răbdare […]
Acum 24 ore
18:10
Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Curentul.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia națională. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat […]
17:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus. Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state a fost extinsă până […]
17:10
Maia Sandu: „Avem datoria să ducem visul lor mai departe – spre o țară liberă, unită în spirit și valori” # Curentul.md
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici – simboluri ale demnității naționale și ale renașterii spiritului românesc. Cu acest prilej, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu celor doi interpreți. Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Două nume […]
16:40
În perioada 3 – 5 noiembrie 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura o nouă rundă de audieri, în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, 11 judecători au fost invitați să participe la audieri pentru a clarifica, acolo unde este cazul, aspecte identificate în procesul de evaluare sau reevaluare ca […]
16:10
Cazul de corupție de la liceul Gheorghe Asachi, examinat de Consiliul de Etică al Ministerului Educației # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va fi […]
15:10
Fracțiunea socialiștilor va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent # Curentul.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, va reprezenta fracțiunea PSRM în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, face parte din acesta din oficiu. Această decizie a fost adoptată de Parlament pe 30 octombrie. Cu toate acestea, fracțiunea socialiștilor nu este de acord cu această decizie. În timpul examinării proiectului privind componența […]
14:40
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament. Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri […]
14:10
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face parte 15 membri. Parlamentul a votat un proiect de hotărâre ce prevede acest lucru. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sunt membri ai Biroului permanent, din oficiu, Igor Grosu, Președintele Parlamentului și vicepreședinții instituției legislative – Doina Gherman și Vlad Batrîncea. Conform principiului […]
13:40
Un bărbat din Cantemir, condamnat la 15 ani de detenție pentru uciderea unchiului său cu deosebită cruzime # Curentul.md
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […]
13:40
Dan Perciun, reacție după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”: „Fără sancțiuni reale, schimbările profunde vor întârzia să apară” # Curentul.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, vizat într-un dosar de corupție. Oficialul a subliniat că, deși în ultimii ani au fost organizate numeroase instruiri și elaborate coduri de etică, adevărata schimbare în sistemul educațional nu poate avea loc fără sancțiuni reale pentru cei care […]
13:10
SFS avertizează: contribuabilii primesc notificări false privind achitarea impozitului pe venit # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează că, unii contribuabili recepționează notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea instituției, doamna Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. ”În context, menționăm că documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, […]
12:30
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, reținuți de CNA pentru corupție # Curentul.md
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea mijloacelor […]
12:10
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a fost ales în funcția de vicepreședinte al Legislativului, la propunerea președintelui fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon. Pentru candidatura socialistului Vlad Batrîncea au votat 70 de deputați. Este al doilea mandat al lui Vlad Batrîncea în această funcție.
11:40
Maia Sandu a vorbit la Forumul Păcii de la Paris despre pericolele manipulării online: Platformele trebuie să ofere acces real la date, să dezvăluie cine plătește # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai […]
11:10
Propunerile lui Andrei Năstase pentru programul de guvernare: reformă administrativă, justiție, echitate socială și sprijin pentru diasporă # Curentul.md
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne, a adresat o scrisoare deschisă premierului desemnat, Alexandru Munteanu. Politicianul vine cu o serie de propuneri pentru programul de guvernare. Vedeți scrisoarea integrală adresată de Andrei Năstase: „SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE: Domnul Alexandru Munteanu, Prim-ministru desemnat al Republicii Moldova Propuneri pentru includerea în Programul de guvernare al viitorului Cabinet […]
10:40
Fracțiunea socialiștilor din Parlament nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Igor Dodon, șeful fracțiunii, a spus că, în document sunt prea puține soluții concrete orientate spre depășirea problemelor economice și sociale existente. Programul nu oferă răspunsuri clare la provocările cu care se confruntă cetățenii. „De asemenea, nu suntem de acord cu numărul membrilor […]
10:10
Ion Sula: Guvernarea trebuie să fie pentru toți cetățenii, nu doar pentru propriul electorat # Curentul.md
Ion Sula, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European (PSDE), spune că înțelege faptul că „o majoritate parlamentară oferă posibilitatea de a forma un guvern monocolor. Totuși, această majoritate aduce cu sine o responsabilitate sporită – aceea de a guverna pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu doar pentru propriul electorat”. Regretăm faptul că partidele proeuropene extraparlamentare […]
Ieri
09:40
Irina Vlah, cu ocazia aniversării a 102 ani a Republicii Turcia: Avem o prietenie sinceră și inițiative fructuoase # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada examinării cauzei civile a participat alături de fiica ei, Anna, la evenimentul organizat de Ambasada Turciei în Republica Moldova, cu ocazia celei de-a 102-a aniversări a Republicii Turcia. „Pe mine mă leagă de Turcia ani de prietenie sinceră și inițiative […]
09:10
Maia Sandu și Nikol Pașinian au discutat despre pace, stabilitate și cooperare bilaterală # Curentul.md
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. În cadrul dialogului, cei doi oficiali au abordat eforturile de protejare […]
29 octombrie 2025
17:30
Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: 33 de ani fără artiștii-simbol ai renașterii naționale # Curentul.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că joi, 30 octombrie, de la ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două Inimi Gemene”, situat la intrarea în Parcul „Valea Morilor”, va avea loc un eveniment-omagiu dedicat memoriei lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Evenimentul este organizat în semn de recunoștință pentru artiștii-simbol ai renașterii naționale, a căror muzică și idealuri au […]
17:10
În perioada 3–12 noiembrie are loc o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi simplu și sigur în titlurile emise de stat, beneficiind de o dobândă fixă de 7,15% pentru o perioadă de trei ani sau de 7,30% pentru o perioadă de patru ani. Dobânda […]
16:30
Pompieri din Republica Moldova instruiți în Republica Cehă: 17 angajați ai IGSU au participat la cursul pentru comandanții de intervenție organizat de CEPOL # Curentul.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul de instruire dedicat comandanților de intervenție, desfășurat în cadrul Academiei de Pompieri din Brno, Republica Cehă. Cursul a fost organizat de Unitatea de Cooperare Internațională (CEPOL). Activitatea a avut drept scop schimbul de experiență privind gestionarea situațiilor de urgență și […]
16:10
CCRM consolidează competențele auditorilor prin instruiri dedicate modificărilor fiscale # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a angajaților săi, prin crearea condițiilor optime de instruire și perfecționare continuă în domeniul auditului public extern. În acest context, Curtea de Conturi aduce sincere mulțumiri doamnei Maria Dima, conferențiar universitar, doctor în economie, deținător al certificatului DipIFR și domnului Oleg […]
15:40
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat percheziții în mai multe locații din țarǎ privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state. Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol. Urmare a investigațiilor, oamenii legii au […]
15:10
Comisara Europeană Maria Luís Albuquerque efectuează o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării financiare UE–Republica Moldova # Curentul.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită de două zile la Chișinău pentru a consolida dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind dezvoltarea unei piețe financiare moderne și crearea de noi oportunități de creștere economică sustenabilă. Pe parcursul vizitei, Comisara se […]
14:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului electoral, modulul „Contestații electorale”, parte a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS Alegeri). La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmând ca după testare și validare, să fie extins pentru toate tipurile […]
14:10
Fost ofițer de sector din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare și amendă de 120 mii de lei pentru corupție # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul […]
13:30
Partidul „Democrația Acasă” nu va susține Guvernul Munteanu: „PAS se joacă “de-a țara în bunghi” # Curentul.md
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea să nu voteze în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce au anunțat că resping desemnarea acestui premier. Formațiunea spune că este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să […]
13:10
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a continuat seria consultărilor publice. El a discutat cu reprezentanții patronatelor despre provocările mediului de afaceri și despre modul în care putem îmbunătăți parteneriatul dintre stat și sectorul privat, informează CURENTUL. “Am discutat azi și cu reprezentanții mass-media despre comunicare publică. Le mulțumesc tuturor pentru discuții deschise și recomandări concrete”, a […]
12:40
OPEM a început înregistrarea participanților pe piețele organizate de energie electrică din Moldova # Curentul.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început la data de 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI . Această etapă marchează un pas important în operaționalizarea platformelor administrate de OPEM, menite să asigure transparență, eficiență și […]
12:10
Vladimir Bolea, la întrevedere cu delegația română: „Investim în dezvoltarea localităților și integrarea europeană” # Curentul.md
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării […]
11:50
Un bărbat de 37 de ani, descărcerat dintr-un autoturism după un accident în raionul Ungheni # Curentul.md
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul […]
11:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, despre desemnarea sa în noul Guvern: „Mulțumesc pentru încredere” # Curentul.md
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul Guvern, informează CURENTUL. “Mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru încrederea și propunerea de a continua mandatul la energie în cadrul echipei noi propuse de miniștri. Rămân dedicat unui singur scop — un sector energetic sigur, modern și european pentru Republica Moldova”, […]
10:30
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării. Acestea au loc pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune, ”Activitatea mercenarilor”. Vom reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale.
10:10
Vladimir Bolea după desemnare în Guvern: “Este confirmarea unui angajament pe care îl duc mai departe” # Curentul.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în noua garnitură guvernamentală este o onoare, dar mai ales o responsabilitate profundă, informează CURENTUL. “Este confirmarea unui angajament pe care îl duc mai departe — acela de a construi Moldova, prin fapte, prin investiții durabile și printr-o administrație care servește […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025 pentru funcția vacantă de director, toate cele cinci dosare au fost excluse în conformitate cu punctul 7 al Regulamentului (depunere incompletă), iar concursul a fost anulat. Consiliul societății anunță organizarea unui concurs repetat, fiind în căutarea unui lider cu viziune și integritate, care […]
09:10
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 […]
28 octombrie 2025
17:40
Wizz Air își extinde baza din Chișinău cu a treia aeronavă și lansează noi destinații europene # Curentul.md
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Compania și-a extins baza operațională din capitală cu cea de-a treia aeronavă, consolidându-și prezența pe piața din Republica Moldova. Extinderea permite operarea unui număr mai mare de zboruri directe, deschiderea unor noi destinații europene și oferirea de opțiuni suplimentare […]
17:10
Pista Aeroportului Chișinău trece prin lucrări tehnice – autoritățile avertizează asupra zgomotului temporar în localitățile din jur # Curentul.md
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi efectuate lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi redirecționate temporar către pista alternativă, utilizându-se procedurile instrumentale […]
16:40
Serviciul Vamal instruiește operatorii economici privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit # Curentul.md
Procesul de pregătire pentru aplicarea, începând cu 1 noiembrie 2025, a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) continuă prin sesiuni de informare și dialog cu reprezentanții mediului economic. Astăzi, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat o nouă ședință de lucru cu operatorii economici din regiunea de centru a țării. Scopul ședinței a fost de […]
16:10
Dorin Junghietu participă la CESEC și reafirmă angajamentul Moldovei față de REPowerEU # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București în perioada 26–27 octombrie 2025. Evenimentul a reunit miniștri ai energiei, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai operatorilor de sisteme de transport (TSO) din regiune, pentru a discuta […]
15:40
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creștere. În perioada martie – octombrie 2025, sub conducerea viceprim-ministrei Doina Nistor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a pus bazele unui nou model de dezvoltare, centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și […]
15:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, aflat la Chișinău # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces. […]
15:10
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Curentul.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […]
14:40
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, menționăm despre faptul că instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali […]
14:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită […]
13:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților, informează CURENTUL. “Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a spus el. Programul de […]
13:10
Alexandru Munteanu a discutat cu sindicatele despre protecția angajaților și atragerea tinerilor în muncă # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a avut ieri o discuție bună cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii. „Ne propunem să îmbunătățim securitatea și sănătatea la locul de muncă, să asigurăm creșterea salariilor minime și medii, de rând cu […]
