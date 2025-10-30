Cozi la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Ce spun responsabilii - FOTO

ProTV.md, 30 octombrie 2025 14:40

Cozi la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Ce spun responsabilii - FOTO

Acum 5 minute
15:00
„Vreți ca pe acest om cu 30 de dosare penale să-l faceți șef la securitate?” Replici acide la Parlament între Renato Usatîi și Dinu Plîngău: „Taci, lucrează și votează” ProTV.md
Acum 30 minute
14:40
Cozi la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Ce spun responsabilii - FOTO ProTV.md
14:40
Plahotniuc se plânge din penitenciar de presiuni și lipsă de timp pentru a-și studia dosarul: „E vorba de 97 de volume, a câte 300-400 de pagini” ProTV.md
Acum o oră
14:30
„Vreți pe omul ăsta cu 30 de dosare penale să-l faceți șef la securitate?” Replici acide la Parlament între Renato Usatîi și Dinu Plîngău: „Taci, lucrează și votează” ProTV.md
14:20
CINE sunt MINIȘTRII din cabinetul MUNTEANU și ce își propun sa facă?- joi, În PROfunzime ProTV.md
14:10
LIVE TEXT. Ședința Parlamentului din 30 octombrie. Deputații au votat componența comisiilor permanente: Usatîi la securitate, Tarlev - juridică, iar Dodon în comisia politică externă. Cum arată lista completă ProTV.md
14:10
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate la liceul „Gheorghe Asachi” din capitală ProTV.md
Acum 2 ore
13:50
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Vicepreședintele Doina Gherman a anunțat componența comisiilor permanente: Usatîi la securitate, Tarlev - juridică, iar Dodon în comisia politică externă ProTV.md
13:50
Stop fals. Serviciul Fiscal de Stat informează cetățenii despre circulația unor documente false care ar veni din partea instituției ProTV.md
13:40
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Vicepreședintele Doina Gherman a anunțat componența comisiilor permanente: Usatîii la securitate, Tarlev la juridică, iar Dodon la politică externă ProTV.md
13:40
Ministerul Apărării informează: Sistemele de monitorizare nu au detectat survoluri ale spațiului aerian al Republicii Moldova ProTV.md
13:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
13:30
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cash.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun - VIDEO ProTV.md
13:10
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: A fost constituit Biroul permanent: președintele legislativului, vicepreședinței, șapte deputați PAS și câte unul din fracțiunile de opoziție ProTV.md
13:10
Coletele de pe Temu și alte platforme din China, vor fi impozitate? Ce spune Radu Marian: „Trebuie să recunoaștem că există o problemă” ProTV.md
13:10
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cache.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun - VIDEO ProTV.md
13:10
Doina Gherman de la PAS și Vlad Batrîncea de la PSRM, realeși în funcția de vicepreședinte al Parlamentului ProTV.md
13:10
Uraganul Melissa a ajuns în Bahamas. Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate ProTV.md
Acum 4 ore
13:00
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.10.2025 ProTV.md
12:50
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cashe.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun - VIDEO ProTV.md
12:50
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect ProTV.md
12:40
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cashe.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun ProTV.md
12:40
Doina şi Ion Aldea Teorodovici, care au fost un simbol ai renașterii naționale, comemoraţi la 33 ani de la tragicul lor deces într-un accident rutier pe o şosea din România ProTV.md
12:30
Cum afectează coletele de pe Temu și alte platforme din China producătorii locali? Radu Marian: „Trebuie să recunoaștem că există o problemă” ProTV.md
12:00
Moment surprins de fotografi: Emmanuel Macron, cu privirea fixată asupra Maiei Sandu, în timpul discursului acesteia în cadrul Forumului Păcii de la Paris - FOTO ProTV.md
11:50
Moment surprins de fotografi: Emmanuel Macron, cu privirea fixată asupra Maiei Sandu, în timpul discursului șefei statului în cadrul Forumului Păcii de la Paris ProTV.md
11:50
Are sau nu Partidul Nostru candidați de propus pentru comisiile parlamentare? Declarațiile lui Renato Usatîi înainte de ședința Parlamentului - VIDEO ProTV.md
11:40
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Doina Gherman de la PAS și Vlad Bătrîncea de la PSRM, aleși în funcție de vicepreședinți ai Parlamentului ProTV.md
11:40
Igor Grosu, despre repartizarea comisiilor parlamentare: „Unii nici n-au deschis gura ca să spună ce-și doresc”. Ce declarații a făcut președintele Parlamentului, înainte de ședință - VIDEO ProTV.md
11:30
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Deputatul PAS, Doina Gherman, aleasă în funcție de vicepreședinte al Parlamentului. Urmează să fie ales încă unul din partea opoziției ProTV.md
11:20
Baby boom la Grădina Zoologică din capitală. S-a născut un pui de taur maghiar de stepă - VIDEO ProTV.md
11:10
LIVE. Deputații s-au întrunit în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și constituite comisiile permanente și Biroul permanent ProTV.md
11:10
Suspiciuni de corupție la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut de CNA. Adjunctul, cercetat în stare de libertate - FOTO ProTV.md
Acum 6 ore
11:00
Un bărbat din Florești, trimis după gratii după ce și-a bătut crunt iubita. Ce spune procuratura ProTV.md
11:00
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării ProTV.md
11:00
Suspiciuni de corupție la liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut de CNA. Adjunctul, cercetat în stare de libertate ProTV.md
10:50
Sinner defilează la debutul de la Paris Masters. Succes în fața belgianului Zizou Bergs - VIDEO ProTV.md
10:20
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft ProTV.md
10:20
Bayern trece lejer de Koln în DFB Pokal și stabilește un nou record ProTV.md
10:10
Messi conduce lista celor mai bine plătiți jucători din MLS. Fostul jucător al lui Tottenham este pe doi ProTV.md
09:50
Crimă șocantă la Cantemir: Un bărbat și-a omorât unchiul cu cruzime. Sentința pronunțată de instanță ProTV.md
09:30
Surpriză majoră în alegerile olandeze. Partidul centrist conduce în sondajele la ieşirea de la urne. Rob Jetten ar putea să devină cel mai tânăr şi primul prim-ministru homosexual declarat al Ţărilor de Jos ProTV.md
09:20
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor ProTV.md
09:10
Deputații se întrunesc joi în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și constituite comisiile permanente și Biroul permanent ProTV.md
Acum 8 ore
09:00
Deputații se întrunesc joi în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și vor fi constituite comisiile parlamentare și Biroul permanent ProTV.md
08:50
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice premium ProTV.md
08:40
Curs valutar BNM pentru 30 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:30
Vreme frumoasă cu temperaturi generoase. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
08:20
Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat” ProTV.md
