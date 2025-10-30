Doina şi Ion Aldea Teorodovici, care au fost un simbol ai renașterii naționale, comemoraţi la 33 ani de la tragicul lor deces într-un accident rutier pe o şosea din România

ProTV.md, 30 octombrie 2025 12:40

Acum 10 minute
12:50
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cashe.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun - VIDEO ProTV.md
12:50
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect ProTV.md
Acum 30 minute
12:40
„O să trebuiască 10% să-mi lăsați din sumă, cashe.” CNA a publicat interceptări din dosarul de corupție de la liceului „Gheorghe Asachi” din capitală. Reacția lui Perciun ProTV.md
12:40
Doina şi Ion Aldea Teorodovici, care au fost un simbol ai renașterii naționale, comemoraţi la 33 ani de la tragicul lor deces într-un accident rutier pe o şosea din România ProTV.md
12:30
Cum afectează coletele de pe Temu și alte platforme din China producătorii locali? Radu Marian: „Trebuie să recunoaștem că există o problemă” ProTV.md
Acum o oră
12:00
Moment surprins de fotografi: Emmanuel Macron, cu privirea fixată asupra Maiei Sandu, în timpul discursului acesteia în cadrul Forumului Păcii de la Paris - FOTO ProTV.md
Acum 2 ore
11:50
Moment surprins de fotografi: Emmanuel Macron, cu privirea fixată asupra Maiei Sandu, în timpul discursului șefei statului în cadrul Forumului Păcii de la Paris ProTV.md
11:50
Are sau nu Partidul Nostru candidați de propus pentru comisiile parlamentare? Declarațiile lui Renato Usatîi înainte de ședința Parlamentului - VIDEO ProTV.md
11:40
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Doina Gherman de la PAS și Vlad Bătrîncea de la PSRM, aleși în funcție de vicepreședinți ai Parlamentului ProTV.md
11:40
Igor Grosu, despre repartizarea comisiilor parlamentare: „Unii nici n-au deschis gura ca să spună ce-și doresc”. Ce declarații a făcut președintele Parlamentului, înainte de ședință - VIDEO ProTV.md
11:30
LIVE TEXT. Deputații s-au întrunit în ședință: Deputatul PAS, Doina Gherman, aleasă în funcție de vicepreședinte al Parlamentului. Urmează să fie ales încă unul din partea opoziției ProTV.md
11:20
Baby boom la Grădina Zoologică din capitală. S-a născut un pui de taur maghiar de stepă - VIDEO ProTV.md
11:10
LIVE. Deputații s-au întrunit în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și constituite comisiile permanente și Biroul permanent ProTV.md
11:10
Suspiciuni de corupție la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut de CNA. Adjunctul, cercetat în stare de libertate - FOTO ProTV.md
11:00
Un bărbat din Florești, trimis după gratii după ce și-a bătut crunt iubita. Ce spune procuratura ProTV.md
11:00
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării ProTV.md
11:00
Suspiciuni de corupție la liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău: Directorul instituției, reținut de CNA. Adjunctul, cercetat în stare de libertate ProTV.md
Acum 4 ore
10:50
Sinner defilează la debutul de la Paris Masters. Succes în fața belgianului Zizou Bergs - VIDEO ProTV.md
10:20
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft ProTV.md
10:20
Bayern trece lejer de Koln în DFB Pokal și stabilește un nou record ProTV.md
10:10
Messi conduce lista celor mai bine plătiți jucători din MLS. Fostul jucător al lui Tottenham este pe doi ProTV.md
09:50
Crimă șocantă la Cantemir: Un bărbat și-a omorât unchiul cu cruzime. Sentința pronunțată de instanță ProTV.md
09:30
Surpriză majoră în alegerile olandeze. Partidul centrist conduce în sondajele la ieşirea de la urne. Rob Jetten ar putea să devină cel mai tânăr şi primul prim-ministru homosexual declarat al Ţărilor de Jos ProTV.md
09:20
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor ProTV.md
09:10
Deputații se întrunesc joi în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și constituite comisiile permanente și Biroul permanent ProTV.md
09:00
Deputații se întrunesc joi în ședință: Vor fi aleși vicepreședinții și vor fi constituite comisiile parlamentare și Biroul permanent ProTV.md
Acum 6 ore
08:50
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice premium ProTV.md
08:40
Curs valutar BNM pentru 30 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:30
Vreme frumoasă cu temperaturi generoase. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
08:20
Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat” ProTV.md
Acum 24 ore
23:40
Explozie într-un apartament de pe strada Albișoara din capitală: doi tineri au fost evacuați, iar unul dintre ei a fost transportat la spital. Ce spun vecinii – VIDEO ProTV.md
23:20
Ce se ascunde la Cobasna? Anatol Șalaru dezvăluie pentru prima dată că Rusia a adus cinci eșaloane de armament prin Ucraina, iar conținutul lor rămâne necunoscut - VIDEO ProTV.md
23:20
Robert Fico insistă că Slovacia nu va contribui cu „nici măcar un cent” pentru Ucraina și nu e deranjat de reducerea trupelor americane din Europa: „Trump este pragmatic” ProTV.md
22:50
Cum îi scoatem pe ruși din regiunea transnistreană? Anatol Șalaru explică pas cu pas: „Totul trece prin Republica Moldova, putem opri tot dacă vrem” - VIDEO ProTV.md
21:30
Napoli își consolidează primul loc în startul etapei intermediare din Serie A! Inter joacă mâine cu Fiorentina + pas greșit pentru Milan - VIDEO ProTV.md
21:30
Benzema îl scoate pe Ronaldo din Cupa Regelui! Un nou trofeu ratat de portughez la Al Nassr - VIDEO ProTV.md
21:30
Borussia Dortmund trece de Eintracht Frankfurt la lovituri de departajare și avansează în DFB Pokal - VIDEO ProTV.md
21:30
Performanțe superbe pentru tinerii halterofili moldoveni. Ion Badanev și Dan Betca au cucerit fiecare câte două distincții la campionatul european de tineret și juniori - VIDEO ProTV.md
21:30
Jamaica sub asediul uraganului Melissa: ploi torențiale, vânt devastator și cel puțin șapte morți - VIDEO ProTV.md
21:30
Filmul „a House of Dynamite” stârnește controverse în administrația americană după ce prezintă un atac nuclear posibil asupra Americii - VIDEO ProTV.md
21:20
Accident grav la Ungheni. Un bărbat - descarcerat de salvatori, după ce s-a lovit cu mașina într-un copac - VIDEO ProTV.md
21:20
Surpriză colosală la Mastersul de la Paris! Alcaraz, învins în turul 2, după o prestație lamentabilă - VIDEO ProTV.md
21:20
Românca Sorana Cîrstea și tenismena din Spania, cu origini moldovenești, Cristina Bucșa, s-au calificat în sferturile de finală ale turneului WTA din Hong Kong - VIDEO ProTV.md
21:10
Lupte intense în Pokrovsk între forțele ruse și armata ucraineană: drapelul arborat de ruși doborât de drone în câteva ore - VIDEO ProTV.md
21:00
Percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune „Activitatea mercenarilor” - VIDEO ProTV.md
21:00
Dosarul crimei de la Rîșcani: Marea Britanie a acceptat extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinuit de complicitate la omor - VIDEO ProTV.md
21:00
Câinii cu blană albastră din Cernobîl: cum supraviețuiesc animalele într-o zonă contaminată de radiații - VIDEO ProTV.md
21:00
Catedrala Notre-Dame devine martora unei iubiri nemuritoare: nunta unui meșteșugar cu partenera sa în inima pariziană - VIDEO ProTV.md
20:50
Alți cinci martori au fost audiați în dosarul frauda bancară: Avocații contestă acuzațiile, iar procurorii pregătesc probe cheie pentru un proces complicat – VIDEO ProTV.md
20:50
Războiul continuă pe multiple fronturi: Ucraina lovește ținte vitale în Rusia și Crimeea, iar Rusia atacă infrastructura critică din Odesa și Sumî, lăsând mii de locuințe fără electricitate - VIDEO ProTV.md
