Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate la liceul „Gheorghe Asachi” din capitală
ProTV.md, 30 octombrie 2025 14:10
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate la liceul „Gheorghe Asachi” din capitală
Acum 5 minute
14:30
„Vreți pe omul ăsta cu 30 de dosare penale să-l faceți șef la securitate?” Replici acide la Parlament între Renato Usatîi și Dinu Plîngău: „Taci, lucrează și votează” # ProTV.md
„Vreți pe omul ăsta cu 30 de dosare penale să-l faceți șef la securitate?” Replici acide la Parlament între Renato Usatîi și Dinu Plîngău: „Taci, lucrează și votează”
Acum 15 minute
14:20
CINE sunt MINIȘTRII din cabinetul MUNTEANU și ce își propun sa facă?- joi, În PROfunzime
Acum 30 minute
14:10
LIVE TEXT. Ședința Parlamentului din 30 octombrie. Deputații au votat componența comisiilor permanente: Usatîi la securitate, Tarlev - juridică, iar Dodon în comisia politică externă. Cum arată lista completă # ProTV.md
LIVE TEXT. Ședința Parlamentului din 30 octombrie. Deputații au votat componența comisiilor permanente: Usatîi la securitate, Tarlev - juridică, iar Dodon în comisia politică externă. Cum arată lista completă
14:10
Acum o oră
13:50
13:50
13:40
13:40
13:40
Acum 2 ore
13:30
13:10
13:10
13:10
13:10
13:10
Uraganul Melissa a ajuns în Bahamas. Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate
13:00
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.10.2025
12:50
12:50
12:40
12:40
Acum 4 ore
12:30
12:00
11:50
11:50
11:40
11:40
11:30
11:20
11:10
11:10
11:00
11:00
11:00
10:50
Acum 6 ore
10:20
10:20
Bayern trece lejer de Koln în DFB Pokal și stabilește un nou record
10:10
09:50
09:30
09:20
09:10
09:00
08:50
08:40
Curs valutar BNM pentru 30 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 8 ore
08:30
08:20
Donald Trump anunță că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare: „Imediat”
Acum 24 ore
23:40
23:20
23:20
