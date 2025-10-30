Maia Sandu la Forumul Păcii: «Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate»
Democracy.md, 30 octombrie 2025 11:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Forumul Păcii de la Paris pentru necesitatea expansiunii Uniunea Europeană, susținând că aceasta nu trebuie tratată ca un gest de caritate, ci ca un element vital de securitate continentală. În discursul său, Sandu a argumentat că amenințările hibride — dezinformarea, atacurile cibernetice și intimidarea politică — nu […] Articolul Maia Sandu la Forumul Păcii: «Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate» apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
11:10
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor reduce tarifele vamale impuse asupra importurilor din China, după o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping. În schimbul acestei reduceri, China s‑a angajat să colaboreze în combaterea exporturilor de chimicale utilizate în producerea de fentanil, să crească achizițiile de produse agricole americane și să amâne […] Articolul Donald Trump anunță reducerea tarifelor vamale pentru China apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Maia Sandu la Forumul Păcii: «Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate» # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Forumul Păcii de la Paris pentru necesitatea expansiunii Uniunea Europeană, susținând că aceasta nu trebuie tratată ca un gest de caritate, ci ca un element vital de securitate continentală. În discursul său, Sandu a argumentat că amenințările hibride — dezinformarea, atacurile cibernetice și intimidarea politică — nu […] Articolul Maia Sandu la Forumul Păcii: «Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate» apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că formațiunea i‑a solicitat să rămână în fracțiunea partidului pentru o perioadă de 100 de zile, într‑un acord informal pe care l‑a descris ca fiind „un fel de gentlemen’s agreement”. El a explicat că decizia este motivată de perioada de tranziție […] Articolul Plîngău dezvăluie: un acord informal cu PAS pentru 100 de zile de colaborare apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
10:40
Andrei Năstase îi cere lui Alexandru Munteanu reforme reale: „Avem nevoie de schimbări de profunzime, nu de promisiuni” # Democracy.md
Andrei Năstase a adresat o scrisoare deschisă candidatului la funcția de premier, în care propune un set clar de reforme indispensabile pentru Republica Moldova. El solicită ca programul de guvernare să includă: Prin acest demers, Năstase avertizează că reformele trebuie să fie elaborate în mod serios, cu termene și mecanisme clare de implementare, nu doar […] Articolul Andrei Năstase îi cere lui Alexandru Munteanu reforme reale: „Avem nevoie de schimbări de profunzime, nu de promisiuni” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:10
Maia Sandu la Forumului Păcii de la Paris: „Amenințările hibride nu se opresc la frontiere” # Democracy.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs ferm la Forumul Păcii de la Paris, subliniind că pericolele hibride, precum dezinformarea, atacurile cibernetice şi operațiunile de influență, nu se limitează la granițele țărilor afectate direct de conflict. Ea a avertizat că aceste tactici reprezintă o amenințare la adresa democraţiei, securităţii şi stabilităţii întregii Europe, […] Articolul Maia Sandu la Forumului Păcii de la Paris: „Amenințările hibride nu se opresc la frontiere” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
08:40
Disputa de la Casa Albă între Zelenski şi Vance devine un moment-definitor pentru politica externă americană # Democracy.md
Senatorul american și actualul vicepreședinte al Statelor Unite, J.D. Vance, se confruntă cu cel mai intens moment mediatic al carierei sale, după tensiunile apărute în timpul unei întrevederi oficiale cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Discuția, care trebuia să vizeze sprijinul american pentru Ucraina și perspectivele de pace, s-a transformat într-un schimb de […] Articolul Disputa de la Casa Albă între Zelenski şi Vance devine un moment-definitor pentru politica externă americană apare prima dată în DemocracyMD.
08:10
Fostul primar al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a lansat o serie de acuzaţii publice la adresa actualei administraţii locale, afirmând că municipiul se află într-o stare de „control mafiot” şi că echipa lui Cristian Jardan, nominalizat pentru un portofoliu ministerial, nu ar avea competenţele necesare pentru a gestiona provocările cu care se confruntă capitala. „Oraşul […] Articolul Dorin Chirtoacă pune sub semnul întrebării competenţele lui Cristian Jardan apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Planul „Customer First Compass” aduce creșteri în satisfacția clienților și eficiență operațională # Democracy.md
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14 MILIARDE DE EURO Chișinău, 29 octombrie 2025 – Wizz Air a prezentat progresele înregistrate în primele șase luni de implementare a planului de transformare „Customer First […] Articolul Planul „Customer First Compass” aduce creșteri în satisfacția clienților și eficiență operațională apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de afaceri […] Articolul Partidul Nostru critică graba și lipsa clarității în programul Guvernului Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Parteneriat strategic între Chișinău și OIM pentru politici locale eficiente și incluziune socială # Democracy.md
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea își propune să promoveze politici locale eficiente și incluzive, să sprijine integrarea străinilor, implicarea diasporei și protecția persoanelor vulnerabile. Primarul Chișinău a mulțumit Șefei Misiunii OIM, Ester Ruiz […] Articolul Parteneriat strategic între Chișinău și OIM pentru politici locale eficiente și incluziune socială apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Partidul Nostru propune un Program Național comun de guvernare cu participarea partidelor și experților # Democracy.md
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un […] Articolul Partidul Nostru propune un Program Național comun de guvernare cu participarea partidelor și experților apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Deputatul „Partidului Nostru” critică lipsa de transparență în prezentarea noilor miniștri # Democracy.md
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului […] Articolul Deputatul „Partidului Nostru” critică lipsa de transparență în prezentarea noilor miniștri apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Pe 7 noiembrie 2025, la Chișinău va avea loc inaugurarea oficială a biroului de reprezentare al Parlamentului European în Republica Moldova. Evenimentul a fost anunțat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și va fi marcat de prezența președintei instituției, Roberta Metsola. Potrivit oficialilor europeni, biroul deja funcționează în regim de probă și are ca scop consolidarea dialogului […] Articolul Biroul Parlamentul European va fi inaugurat la Chișinău pe 7 noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie # Democracy.md
Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi CMI – Fundaţia pentru Pace Martti Ahtisaari au anunţat consolidarea colaborării prin semnarea unui memorandum de înţelegere. Potrivit documentului, se vor derula programe de formare profesională pentru funcţionari publici şi se va sprijini USM în extinderea nivelului de conştientizare cu privire la probleme legate de autonomie în rândul […] Articolul Parteneriat strategic: USM semnează cu CMI pentru dezvoltarea capacităților în guvernanţă şi autonomie apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Fracțiunea parlamentară a Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a transmis un apel către premierul desemnat Alexandru Munteanu de a include în programul de guvernare reducerea numărului de ministere. Socialiștii susțin că o structură administrativă mai suplă ar contribui la eficientizarea cheltuielilor publice și la scurtarea timpului de reacție al statului. Potrivit PSRM, actuala configurație […] Articolul Socialiștii solicită lui Munteanu reducerea numărului de ministere apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a marcat două decenii de cooperare și parteneriat solid cu Republica Moldova, subliniind angajamentul comun pentru valori europene, reforme și dezvoltare durabilă. De-a lungul celor 20 de ani, relația bilaterală s-a consolidat, devenind un pilon al stabilității, modernizării și orientării europene a țării noastre. Această aniversare evidențiază numeroasele proiecte […] Articolul 20 de ani de parteneriat între UE și Moldova: prietenie și încredere reafirmate apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele politice. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor […] Articolul Apel la acțiune: „Premierul trebuie să fie independent, nu executant politic” apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Autoritățile de la Comrat solicită adoptarea unei legi temporare pentru organizarea alegerilor # Democracy.md
În contextul blocajului instituțional din autonomia Comrat (Regiunea Găgăuză), autorităţile locale au cerut adoptarea unei legi temporare care să permită organizarea scrutinului pentru noua componenţă a legislativului regional. Motivul principal îl constituie incapacitatea actuală de a desfăşura alegeri din cauza absenţei unei comisii electorale funcţionale şi a unui cadru legal adaptat. Mandatul actual al Adunării […] Articolul Autoritățile de la Comrat solicită adoptarea unei legi temporare pentru organizarea alegerilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Pavel Voicu a anunțat că intenționează să renunțe la mandatul său de consilier municipal pentru a accede în funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia reflectă orientarea sa spre o implicare mai amplă la nivel legislativ și este parte a strategiei politice a formațiunii pe care o reprezintă. Voicu, fost ministru și consilier în administrația […] Articolul Voicu lasă Consiliul Municipal și candidează pentru Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a participat la conferința internațională despre plăți și infrastructuri de piață cu tema „Rewiring Payments for the Digital Era”, organizată de Banca Națională a Macedoniei de Nord și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos în perioada 28-29 octombrie la Ohrid, Macedonia de Nord. Participanții au discutat […] Articolul Anca Dragu: Plățile săptămânale încasate prin SEPA, în creștere cu 186% apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Deputatul PAS, Radu Marian, a explicat că Republica Moldova nu va deveni stat membru al Uniunii Europene în anul 2028, ci mai târziu, din cauza duratei procesului de ratificare a tratatului de aderare. Potrivit parlamentarului, autoritățile își propun ca documentul să fie semnat până în 2028, urmând ca toate statele membre UE să-l ratifice ulterior. […] Articolul Radu Marian: Republica Moldova nu va adera la UE în 2028, dar procesul continuă apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a comentat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, menționând că documentul „necesită multe completări și clarificări”. Potrivit acestuia, programul conține direcții generale, dar lipsesc măsuri concrete care să indice modul în care Guvernul intenționează să atingă obiectivele propuse. Usatîi a declarat că o serie de capitole esențiale, […] Articolul Usatîi: Programul anunțat de Munteanu necesită multe completări” apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
10:40
Președinta Moldovei va susține un discurs despre mass-media și integritatea informației la Paris # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 29 octombrie 2025, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Evenimentul, aflat la cea de-a opta ediție, reunește lideri politici, experți și reprezentanți ai societății civile din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale, inclusiv pacea, securitatea, dezvoltarea […] Articolul Președinta Moldovei va susține un discurs despre mass-media și integritatea informației la Paris apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Cooperarea în domeniul apărării dintre Republica Moldova şi România capătă un rol tot mai important în contextul securităţii europene şi regionale. Potrivit experţilor de la Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), parteneriatul bilateral contribuie direct la consolidarea rezilienţei flancului est-european, oferind Chișinăului sprijin pentru modernizarea capabilităților militare, instruirea personalului şi schimbul de expertiză. […] Articolul Cooperarea militară moldo-română devine un factor esențial al stabilităţii regionale apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Moldova şi Ucraina, aproape de lansarea negocierilor de aderare la UE — potrivit unui expert # Democracy.md
Un expert în afaceri europene a declarat că Republica Moldova și Ucraina ar putea începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Potrivit acestuia, procesul tehnic de pregătire este aproape finalizat, iar progresele înregistrate de cele două state în alinierea la standardele europene sunt semnificative. Specialistul a subliniat că Moldova […] Articolul Moldova şi Ucraina, aproape de lansarea negocierilor de aderare la UE — potrivit unui expert apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Deputata Olesea Stamate, fostă ministră a Justiției, a atras atenţia asupra necesităţii dezbaterilor ample în societate privind conţinutul toxic online şi impactul acestuia asupra tinerilor. Într-o postare publică, Stamate a susţinut că statul trebuie să intervină activ pentru protecţia copiilor de conţinut nociv, nu doar să gestioneze consecinţele. Ea a relatat cazuri în care copii […] Articolul Olesea Stamate avertizează că tinerii sunt expuși unor pericole serioase pe internet apare prima dată în DemocracyMD.
28 octombrie 2025
17:10
Fermierii cer acțiuni concrete și sprijin de la viitorul Guvern după discuțiile cu Munteanu # Democracy.md
Asociația „Forța Fermierilor” a apreciat pozitiv întâlnirea cu Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru, considerând-o un „început bun” pentru restabilirea dialogului între Guvern și sectorul agricol. În cadrul discuțiilor, fermierii au subliniat necesitatea consultării reale în procesul de selecție a viitorului ministru al Agriculturii și au solicitat desemnarea unui consilier pe lângă prim-ministru pentru […] Articolul Fermierii cer acțiuni concrete și sprijin de la viitorul Guvern după discuțiile cu Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Gheorghe Hajder, actual secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, a fost înaintat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, pentru funcția de ministru al Mediului. În vârstă de 30 de ani, Hajder se remarcă printr-un parcurs profesional rapid și o pregătire academică solidă, fiind absolventul a două instituții de învățământ superior. El a obținut diplome de […] Articolul Gheorghe Hajder, noul ministru al Mediului în Guvernul Munteanu apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz – […] Articolul Chișinăul strălucește la Campionatul European de fotbal-tenis apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a afirmat că nu va permite ca etnicii ucraineni din țară să fie folosiți pentru atingerea obiectivelor politice ale Rusiei. Oficialul a subliniat că este esențial să protejeze comunitatea ucraineană de orice influențe externe care ar putea submina suveranitatea și stabilitatea Republicii Moldova. Rohovei a explicat că, în […] Articolul Paun Rohovei: Nu vom permite folosirea ucrainenilor din Moldova de Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Igor Coman, fost șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost audiat în cadrul dosarului privind fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În fața procurorilor, Coman a declarat că nu a primit nicio indicație din partea lui Plahotniuc în legătură cu activitatea SIS și că nu există dovezi care […] Articolul Igor Coman: ‘Nu am primit indicații de la Plahotniuc în activitatea SIS’ apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Doina Nistor: Economia Moldovei a depășit pragul fragilității și intră într-o fază de creștere # Democracy.md
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare și stabilizare. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a […] Articolul Doina Nistor: Economia Moldovei a depășit pragul fragilității și intră într-o fază de creștere apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis: autoritățile moldovene anunță pașii procedurali # Democracy.md
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile moldovene au decis închiderea sa. Ministrul Mihail Popșoi a precizat că toate materialele necesare pentru neprelungirea acordului interguvernamental sunt pregătite și urmează să fie prezentate Guvernului, aprobate de Parlament și semnate de președinte. Decizia de închidere a fost luată ca răspuns la incidente recente care […] Articolul Centrul Cultural Rus din Chișinău va fi închis: autoritățile moldovene anunță pașii procedurali apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a acordat distincții importante conducerii Poliției Naționale. Astfel, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul special de chestor-șef, echivalent cu gradul de general în structurile militare. Această promovare a fost realizată în baza articolului 88 lit. j) din Constituție […] Articolul Maia Sandu îl avansează pe Viorel Cernăuțeanu și îl decorează pe adjunctul său apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni ministru […] Articolul Noi numiri în Guvernul Moldovei: Secretar general și doi miniștri confirmați apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA, […] Articolul Chișinău sprijină start-up-urile: program pentru tineri cu idei inovatoare apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Republica Moldova a participat recent la primul Forum OIV SCOPE dedicat vinificației, organizat la Dijon, Franța, de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). Evenimentul a reunit peste 150 de delegați din guverne, organizații interguvernamentale, mediul științific și sectorul vitivinicol global, având ca scop definirea priorităților strategice și a cadrului de cooperare internațională în domeniu. […] Articolul Republica Moldova prezentă la primul Forum OIV SCOPE dedicat vinificației apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
În viitorul Cabinet de miniștri va fi păstrat numărul actual de ministere, a spus deputatul PAS Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”. „Va fi același număr de ministere, asta se discută la etapa actuală, desigur că nu excludem o reformatare a numărului de ministere, dar mai târziu. La etapa actuală, va fi însă […] Articolul Deputat PAS: Selecția miniștrilor se face pe criterii profesionale, nu politice apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat completarea echipei guvernamentale prin propunerea a trei noi candidați pentru funcții cheie. Astfel, Natalia Plugaru este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder pentru funcția de ministru al Mediului, iar Alexei Buzu pentru funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat. Munteanu a […] Articolul Alexandru Munteanu completează echipa guvernamentală cu noi candidați apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Decretul prezidențial privind desemnarea lui Alexandru Munteanu, publicat în Monitorul Oficial # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat și publicat în Monitorul Oficial decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru. Această decizie survine în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare și marchează începutul procesului oficial de constituire a noului Guvern. Publicarea decretului îi permite lui Munteanu să înceapă formal negocierile pentru […] Articolul Decretul prezidențial privind desemnarea lui Alexandru Munteanu, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În urma negocierilor recente în Parlament, fracțiunea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, va prelua conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară. Totodată, formațiunea va deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Renato Usatîi a declarat că aceste comisii au fost repartizate între guvernare și opoziție, iar Partidul Nostru […] Articolul Renato Usatîi anunță obținerea conducerii Comisiei pentru agricultură în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Vicepremierul în exercițiu și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, a declarat că nu exclude posibilitatea de a face parte din componența viitorului Guvern al Republicii Moldova. În cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1, difuzată pe 27 octombrie 2025, Popșoi a afirmat: „Nu exclud un asemenea scenariu”. Declarația sa vine în contextul în care […] Articolul Mihail Popșoi nu exclude posibilitatea de a face parte din viitorul Guvern apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite traversează „zile întunecate” din cauza politicilor și deciziilor luate în timpul administrației conduse de Donald Trump. Într-un discurs rostit la Boston, Biden a criticat fostul președinte pentru modul în care ar fi subminat instituțiile democratice, separația puterilor și independența justiției. El a acuzat administrația anterioară că […] Articolul „Biden acuză: «Zile întunecate» sub administrația Trump apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
O judecătoare a semnalat riscuri serioase în legătură cu ideea de a supune avocaţii unei evaluări de integritate similare celei aplicate judecătorilor şi procurorilor. În opinia ei, profesia de avocat trebuie să rămână autonomă şi independentă, iar extinderea vetting-ului ar putea afecta dreptul la apărare şi principiile statului de drept. Din declaraţiile sale reiese că […] Articolul Magistrata: Vettingul avocaţilor ar putea submina libertatea de apărare apare prima dată în DemocracyMD.
08:50
Preşedintele Igor Grosu a declarat că, în pofida multiplelor provocări politice, geopolitice şi de securitate, guvernarea a reuşit să menţină sprijinul public pentru parcursul european al Republica Moldova. Într-o emisiune televizată, Grosu a remarcat că rezultatului recentelor alegeri parlamentare ar trebui să i se acorde o privire de ansamblu, ţinând cont de contextul complicat: „Nu […] Articolul Grosu: Chiar şi în vremuri grele, am păstrat susţinerea pentru parcursul european apare prima dată în DemocracyMD.
27 octombrie 2025
17:00
Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în cadrul consultărilor cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Alexandru Munteanu a precizat că discuțiile au vizat reforma administrației publice locale, […] Articolul Candidatul la șefia Guvernului promite colaborare strânsă cu autoritățile locale apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Republica Moldova și-a „învățat lecțiile” de la referendumul de anul trecut privind intervenția rusească în procesele electorale, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a nu repeta aceleași greșeli la alegerile parlamentare din acest an. Ea a spus că este foarte recunoscătoare României și instituțiilor românești care „au ajutat enorm” R.Moldova, inclusiv pentru consolidarea securității […] Articolul Maia Sandu invită românii nemulțumiți de UE să viziteze Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Rotație sau instabilitate? Inițiativa lui Usatîi ar putea schimba regulile jocului politic # Democracy.md
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut în […] Articolul Rotație sau instabilitate? Inițiativa lui Usatîi ar putea schimba regulile jocului politic apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Democracy.md
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu […] Articolul Locuitorii din Dobrogea vor avea o nouă zonă de agrement, cu sprijinul Primăriei Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
În aceste momente, are loc ședința de lucru a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare. Potrivit autorităților, se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente, transmite democracy.md cu referire la Știri.md. Potrivit imaginii publicate pe rețelele sociale, la întrevedere participă: Partidul […] Articolul Grosu, în dialog cu șefii de fracțiuni parlamentare. Despre ce discută apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.