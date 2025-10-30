Peste 850.000 de bilete au fost deja vîndute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina
Noi.md, 30 octombrie 2025 09:30
Peste 850.000 de bilete dintr-un total de 1,4 milioane au fost vîndute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina au anunțat organizatorii miercuri, cu 100 de zile înainte de începerea JO 2026, scrie agerpres.ro.„Suntem foarte mulțumiți de modul în care a decurs campania noastră de vînzare a biletelor”, a declarat Andrea Varnier, CEO al Comitetului de Organizare Mila
• • •
Acum 30 minute
09:30
Preşedintele Donald Trump a transmis un mesaj ferm liderilor din mediul de afaceri cu o zi înainte de întîlnirea decisivă pe care o va avea joi cu omologul său chinez, Xi Jinping. Întîlnirea urmează să stabilească dacă Statele Unite şi China vor prelungi armistiţiul din războiul comercial sau vor reveni la confruntări economice.„Lumea este cu ochii pe noi”, le-a spus Trump directorilor execu
09:30
Acum o oră
09:00
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare pentru prima dată în ultimii 33 de ani.Anunțul surprinzător a fost făcut de Trump pe rețeaua sa Truth Social, în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre Busan, Coreea de Sud, pentru discuții comerciale cu Xi.Trump a precizat că a instruit Pentagonul să testeze arsenalul nuclear a
09:00
Studenții își pot să-și facă o carieră de succes în turism acasă, încă fiind la facultate. Despre acest lucru au vorbit la Chișinău participanții la Forumul Internațional de Turism 2025, găzduit de Universitatea de Stat.Evenimentul a fost marcat de experți Italia, Albania, Bulgaria, Turcia și Grecia. Tema ediției din acest an a fost integrarea tinerilor în industria turismului."Cu Asociați
Acum 2 ore
08:30
Ambasada Japoniei în Republica Moldova anunță lansarea Programului „Kusanone” 2026, care oferă asistență financiară nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare comunitară.Prin acest program, instituțiile publice și organizațiile non-profit din Moldova pot accesa fonduri pentru inițiative ce contribuie la îmbunătățirea calității vieții și consolidarea securității umane, transmite IPN.Pro
08:30
Ședința de constituire a noului legislativ va continua joi, 30 octombrie. Vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și constituite organele de lucru – Biroul permanent și comisiile parlamentare permanente, transmite IPN.Legislatura a XII-ea a fost oficial constituită pe 22 octombrie, după ce au fost validate mandatele deputaților aleși la scrutinul din 28 septembrie. Ședința de inaugurare a
08:30
Amatorii de călătorii caută deja destinații potrivite și oferte de odihnă pentru vacanța de iarnă.Agențiile de turism atrag clienții cu propuneri pentru orice gust și buzunar. Tradițional, turiștii moldoveni aleg cu precădere stațiunile din România, Bulgaria și Egipt.În timp ce unii spun că își doresc să ajungă, în iarna care vine, la munte, alții ar alege destinații cu temperaturi mai rid
08:00
Maia Sandu s-a întîlnit cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, în marja Forumului Păcii de la Paris.Discuțiile s-au axat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii făcuți de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul.Cei doi oficiali au abordat, de asemenea, eforturile de protejare a proceselor democratic
08:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 3 bani, dar a cedat dolarului american 0,05 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 30 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7881 lei pentru un euro (-3 bani) și 17,0001 lei pentru un dol
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:30 octombrie — a 303-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 62 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Prooroc Osie. Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulCe se sărbătorește în lume:
Acum 4 ore
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil, fără precipitații semnificative.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din sectorul de sud. Ziua, în sudul țării, temperatura aerului va urca pînă la +18…+20°C, în centrul republicii se vor înregistra +16…+18°C, iar în nord — aproximativ +13…+15°C.
07:00
Viitoarea majorare a tarifelor pentru asigurarea obligatorie auto și „Carte Verde” nu este doar un eveniment economic, ci un semnal că sistemul nu funcționează, că autoritățile nu sînt capabile să mențină prețurile interne și să construiască o economie previzibilă.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, comentînd noua majora
07:00
Ex-ministru al Educației Corneliu Popovici despe Programul de Guvernare: „Vorbește frumos, dar nu gîndește profund” # Noi.md
Citind Programul de activitate al Guvernului, ai impresia că totul merge perfect spre Europa. Însă, dacă privim atent capitolul Educație modernă, descoperim aceeași formulă reciclată din programele anterioare, fără o analiză sinceră a ceea ce nu s-a realizat și de ce.Opinia aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici și a fost expimată după prezentarea de către premierul desemna
06:30
Alexandru Muravschi: opoziția trebuie să decidă care este rolul său, de altfel guvernarea va rămîne încă patru ani # Noi.md
Expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, a exprimat în emisiunea „TEMA cu Liudmila Belcencova” o opinie detaliată despre comportamentul opoziției parlamentare și perspectivele puterii în țară.Potrivit lui Muravschi, dacă un partid s-a declarat de opoziție, el nu își poate permite să voteze pentru un guvern care reprezintă majorit
06:30
Vladimir Cioban: „Moldova are nevoie de o strategie de combatere a narcomaniei, cu persoane concrete responsabile de implementarea acesteia” # Noi.md
În Moldova este necesară adoptarea unei Strategii de combatere a narcomaniei, cu indicarea persoanelor concrete responsabile de implementarea acesteia.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției antidrog în cadrul IGP, Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4.{{521133}}Potrivit lui, în această Strategi
06:00
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției, a ieșit cu o reacție la Programul de guvernare, prezentat de candidatul desemnat la funcția de Premier Alexandru Munteanu, abordînd teme legate de dezvoltarea economică și agricultura Republicii Moldova.El a menționat necesitatea unei viziuni pe termen lung care să asigure creștere economică durabilă și modernizarea infrastructurii agricole, inclu
Acum 6 ore
05:30
O pasăre nocturnă extrem de rară a fost găsită datorită sunetului său, la două decenii după dispariție # Noi.md
O pasăre nocturnă rară — alergătorul Jerdon (Rhinoptilus bitorquatus), care nu mai fusese observată din 1991, a fost din nou înregistrată în august 2025 pe coasta de est a Indiei.Această specie ascunsă trăiește în zone rare de tufișuri cu zone deschise, unde se ascunde ușor de urmăritori.Înregistrarea sonoră a semnalului său caracteristic cu două note, cu coordonate și timp exacte, a ajuta
05:00
Alegerile parlamentare din Moldova au arătat că oamenii sînt nemulțumiți de putere și așteaptă schimbarea, iar dacă actuala majoritate nu va învăța lecția acestor alegeri, nu va avea viitor.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit lui,campania el
04:30
În Australia s-a înregistrat o răspîndire masivă a furnicilor de foc invazive, una dintre cele mai periculoase și agresive specii de furnici din lume.Cîinii special instruiți de căutare au descoperit noi cuiburi la cinci mine din centrul Queenslandului, la doar șase săptămîni după prima detectare a insectelor la mina de cărbune Broadmeadow.Răspîndirea speciei este legată de transportul mat
04:30
În Moldova s-a înregistrat o creștere de 22% a cazurilor de consum de droguri.Aceste date au fost prezentate de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, care a menționat că, din păcate, drogurile sînt acum accesibile chiar și pentru elevi.Șefa MAI a subliniat necesitatea unor măsuri mai decisive de prevenire și control în școli.Fostul viceprim-ministru Andrei
Acum 8 ore
03:30
În timpul săpăturilor arheologice din satul Volkertshoven, din sudul Bavariei, arheologii au descoperit un mormînt din piatră cu o formă rară rotundă, care datează din epoca Imperiului Roman.Diametrul bazei sale este de aproximativ 12 metri. Mormîntul este situat în apropierea unui vechi drum roman și, probabil, a servit ca monument funerar pentru un decedat care a fost îngropat în alt loc.
02:30
Cea mai mare insulă din lume se micșorează treptat și se deplasează anual cu aproximativ doi centimetri spre nord-vest, potrivit unei descoperiri recente făcute de cercetători danezi.Fenomenul, monitorizat cu ajutorul unei rețele de 58 de stații GPS, dezvăluie mișcări geologice subtile, dar constante, care transformă fizic Groenlanda, transmite zece.tvExplicația se află în topirea accelera
02:00
Zahărul este dăunător pentru sănătate și siluetă. Este un lucru știut de toți, însă eliminarea lui din alimentație poate fi un pas foarte dificil.Studiile au stabilit o legătură între zahăr și numeroase afecțiuni precum diabet, probleme neuronale sau obezitate. De asemenea, consumul mare de zahăr produce îmbătrînirea prematură a pielii.Poți reduce consumul de zahăr prin înlocuirea lui cu a
Acum 12 ore
01:30
O șosea care îți alimentează mașina în timp ce conduci? Pare science-fiction, dar în Franța tocmai a devenit realitate.Țara a inaugurat prima autostradă din lume echipată cu un sistem de încărcare wireless dinamică, capabil să furnizeze energie mașinilor electrice aflate în mișcare, conform InterestingEngineering.Proiectul, numit sugestiv „Charge as you drive”, a fost lansat pe autostrada
01:00
Oamenii de știință au explicat misterioasele lumini din fotografiile cerului, pe care le-au asociat cu OZN-uri # Noi.md
Specialiștii au analizat fotografii istorice realizate în timpul fotografierii cerului de către Observatorul Palomar în perioada 1949-1957.Misterioasele „fulgere stelare” observate pe fotografiile cerului în anii 1950 au fost asociate mult timp cu observarea unor obiecte zburătoare neidentificate (OZN). Despre acest lucru scrie The Independent. Se remarcă faptul că aceste lumini, care du
00:30
Inger Anderson: Cel de-al 15-lea plan cincinal va reprezenta un salt uriaș al Chinei către viitor # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat în septembrie că, pînă în 2035, emisiile nete de gaze cu efect de seră din întreaga economie a Chinei vor scădea cu 7-10% față de nivelul maxim, cu eforturi pentru rezultate și mai bune.Inger Anderson, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a declarat într-un interviu exclusiv pentru China Media Group (CMG) că acest o
00:30
Agenția de turism japoneză Nippon Travel Agency și start-up-ul Innovative Space Carrier (ISC) au convenit să inițieze comercializarea proiectului de călătorii spațiale, care în viitor va permite conectarea Tokyo-ului și New York-ului în 60 de minute prin spațiul terestru, se arată în comunicatul lor de presă.{{839329}}Potrivit comunicatului de presă, acordul semnat în octombrie reprezintă o no
00:00
Autoritățile franceze au avertizat asupra creșterii amenințării de comitere a infracțiunilor în muzeele și bisericile din țară. Despre acest lucru a anunțat postul de radio RTL, cu referire la date furnizate de serviciul de informații, cercetare și analiză strategică în domeniul criminalității organizate.{{843769}}„Muzeele, bisericile și persoanele private din Franța devin din ce în ce m
29 octombrie 2025
23:30
Tot mai mulți copii se confruntă cu dificultăți de vorbire sau de citire, iar părinții nu știu mereu cum să le recunoască sau să le gestioneze corect.Despre dislexie, problemele de vorbire și pașii pe care îi pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici, a povestit Svetlana Hadjiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa Clinicii Neurologie Pediatrică a Departamentul
23:00
Deflagrația care s-a produs astăzi într-un bloc de 16 etaje de pe strada Albișoara din Capitală ar fi fost cauzată, potrivit primelor informații, de o mașină de spălat defectă. Explozia a zguduit imobilul și a spulberat geamurile apartamentului afectat, aruncînd cioburi și obiecte pe trotuarul din față.Un tînăr aflat chiar sub geam în momentul deflagrației a relatat că a fost la un pas de trag
23:00
Corporația americană Amazon a decis să concedieze 14.000 de angajați ai companiilor sale în 2025, pentru a pregăti compania de implementarea tehnologiilor moderne. {{843775}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al corporației. „Trebuie să ne amintim că lumea se schimbă rapid. Noile tehnologii permit companiilor să introducă inovații mult mai repede dec
22:30
Între 20 și 23 octombrie, la Beijing, s-a desfășurat cel de-al patrulea plen al celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), un eveniment care a atras atenția întregii comunități internaționale.În cadrul reuniunii, a fost examinat și adoptat documentul "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială".
22:30
Deputatul Dinu Plîngău, fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, va fi membru al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii Rezoomat de pe Realitatea.Reamintim că Dinu Plîngău a fost ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Totodată, la 1 octombrie el a
22:30
Crearea condițiilor de muncă sigure și demne reprezintă o prioritate pentru autoritățile publice locale din raionul Glodeni.În acest context, a avut loc un seminar de informare și instruire practică cu tema „Rolul instruirii lucrătorilor pentru cunoașterea și înlăturarea riscurilor. Exerciții practice de acordare a primului ajutor”.{{843775}}Evenimentul a fost organizat de Confederația Naț
22:00
Statul datorează fermierilor 11 miliarde de lei din rambursări de TVA, fapt care pune sectorul agricol într-o situație critică, a declarat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor (FNF), Sergiu Veșca, în cadrul emisiunii „Zona Verde”.Potrivit lui Veșca, agricultorii nu își pot plăti datoriile la bănci și nu mai au resurse pentru a procura semințe, îngrășăminte și chimicale, în
22:00
Miercuri pe Pămînt sînt posibile perturbări ale cîmpului geomagnetic, pînă la furtuni magnetice slabe, din cauza impactului asupra planetei noastre a unei găuri coronale de pe Soare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN). {{844168}}„Vremea spațială pe 29 octombrie 20
21:30
Autoritățile Republicii Moldova analizează în prezent introducerea unor reguli noi pentru coletele venite de pe platforme internaționale precum Temu și Joom, în special din China, în contextul creșterii volumului de mărfuri neimpozitate care afectează producătorii locali.Deputatul PAS Radu Marian a declarat, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” , că aceste produse extrem de ieftine „creează o co
21:30
Cooperarea sino-finlandeză, reafirmată la 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, și-au transmis mesaje reciproce de felicitare cu prilejul celebrării a 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping a subliniat că Finlanda, „țară frumoasă, a celor o mie de lacuri”, a fost una dintre primele state europene care au semnat cu China un acord inter
21:30
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3.Lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, înregistrează în prezent un progres fizic de 30% și urmează să fie finalizate pînă la mijloc
21:00
Decizia Statelor Unite de a reduce numărul contingentului militar din România și alte state ale UE nu va afecta planurile Uniunii Europene de a implementa prima parte a programului de apărare „Eastern Flank Watch” în 2026.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor, la Bruxelles, reprezentantul Comisiei Europene, Thomas Renier, relatează corespondentul Adevărul European.În 2026, UE intenționea
21:00
Radu Marian: Moldova nu va adera la UE în 2028, dar tratatul ar putea fi semnat pînă atunci # Noi.md
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028, întrucît procedura de ratificare a tratatului de aderare va fi mai îndelungată. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la AGRO TV Moldova.Potrivit parlamentarului, autoritățile de la Chișinău își propun ca tratatul de aderare să fie semnat pîn
21:00
Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a înregistrat o scădere a ratingului pînă la cel mai scăzut nivel din istoria sondajelor realizate de compania sociologică YouGov.În ultimul sondaj YouGov, publicat marți, ratingul laburiștilor britanici a scăzut la 17%.{{843012}}Acesta este cu 10 puncte procentuale mai mic decît cel al liderului – partidul populist de dreapta Ref
Acum 24 ore
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, se va întîlni pe 30 octombrie cu omologul său american, Donald Trump, în orașul sud-coreean Busan, a anunțat miercuri Ministerul chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comCei doi lideri vor purta discuții privind relațiile bilaterale și o serie de teme de interes comun.
20:30
Despre cum putem forma o cultură a siguranței online în școli a împărtășit specialista Tatiana Secrii.Tatiana Secrii își propune o serie de ateliere menite să educe populația în tot ceea ce ține de riscurile din mediul online.„Începem cu lucrurile de bază, parolele. Este important să avem parole cît mai complexe, dar pe care să le putem ține minte. Există și aplicații de tip manager de par
20:00
Compania Lockheed Martin, în colaborare cu NASA, a efectuat cu succes primul zbor de testare al avionului supersonic X-59.Acest lucru a fost anunțat într-un comunicat de presă al corporației militar-industriale americane.{{843895}}Testele X-59 au avut loc în California. Avionul a decolat de la baza aeriană a Forțelor Aeriene ale SUA Plant 42 din Palmdale și a aterizat în apropierea Centrul
19:30
Inspectorii de mediu din Călărași au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice efectuate în fondul forestier și verificarea respectării legislației de mediu, notează Noi.md.Astfel, în urma unei acțiuni comune cu reprezentanții Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași din cadrul Agenției „Moldsilva”, a fost identifi
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 30 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:or. Chișinău{{824742}}-str. Șos. Balcani, 2, 4 inclusiv cu fracții; Liviu Deleanu, 2, 4; Alba-Iulia 194 inclusiv cu fracții; N. Costin 63/7;or. Durlești-str. Burebista.Stopările au loc în l
19:00
Miercuri, 29 octombrie, guvernul Lituaniei a decis să închidă pentru o lună punctele de frontieră „Šalčininkai” și „Medininkai” cu Belarus.Despre acest lucru scrie LRT, transmite „Европейская правда”.Se menționează că restricțiile vor fi aplicate începînd de astăzi, 29 octombrie, pînă pe 30 noiembrie, 24 de ore, cu posibilitatea prelungirii lor.Punctul „Šalčininkai” va fi închis în tot
19:00
Rusia a efectuat testarea submarinului „Poseidon”, a declarat președintele Vladimir Putin în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Central „P.V. Mandryk” din Moscova.El a mai spus că, în cadrul testelor „Poseidon”, a fost lansată o instalație energetică nucleară, pe care aparatul „a funcționat o anumită perioadă de timp”. Putin a calificat testele drept un succes enorm.„Ieri a fost efect
18:30
Pasha Parfeni și-a găsit din nou fericirea? Artistul a dat vestea pe rețelele de socializare # Noi.md
Interpretul Pasha Parfeni a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare dansînd, în centrul Chișinăului, alături de o femeie despre care se presupune că este noua sa iubită.„Am promis că revin cu un update pe plan personal... Iată-l”, a notat artistul în descrierea postării.Fanii au reacționat rapid, umplînd secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări pentru cei do
