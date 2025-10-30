După o vară secetoasă, a crescut prețul la varză

20:30

Despre cum putem forma o cultură a siguranței online în școli a împărtășit specialista Tatiana Secrii.Tatiana Secrii își propune o serie de ateliere menite să educe populația în tot ceea ce ține de riscurile din mediul online.„Începem cu lucrurile de bază, parolele. Este important să avem parole cît mai complexe, dar pe care să le putem ține minte. Există și aplicații de tip manager de par