În Australia se înregistrează o invazie masivă de furnici otrăvitoare
Noi.md, 30 octombrie 2025 04:30
În Australia s-a înregistrat o răspîndire masivă a furnicilor de foc invazive, una dintre cele mai periculoase și agresive specii de furnici din lume.Cîinii special instruiți de căutare au descoperit noi cuiburi la cinci mine din centrul Queenslandului, la doar șase săptămîni după prima detectare a insectelor la mina de cărbune Broadmeadow.Răspîndirea speciei este legată de transportul mat
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
05:00
Alegerile parlamentare din Moldova au arătat că oamenii sînt nemulțumiți de putere și așteaptă schimbarea, iar dacă actuala majoritate nu va învăța lecția acestor alegeri, nu va avea viitor.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit lui,campania el
Acum o oră
04:30
În Australia s-a înregistrat o răspîndire masivă a furnicilor de foc invazive, una dintre cele mai periculoase și agresive specii de furnici din lume.Cîinii special instruiți de căutare au descoperit noi cuiburi la cinci mine din centrul Queenslandului, la doar șase săptămîni după prima detectare a insectelor la mina de cărbune Broadmeadow.Răspîndirea speciei este legată de transportul mat
04:30
În Moldova s-a înregistrat o creștere de 22% a cazurilor de consum de droguri.Aceste date au fost prezentate de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, care a menționat că, din păcate, drogurile sînt acum accesibile chiar și pentru elevi.Șefa MAI a subliniat necesitatea unor măsuri mai decisive de prevenire și control în școli.Fostul viceprim-ministru Andrei
Acum 2 ore
03:30
În timpul săpăturilor arheologice din satul Volkertshoven, din sudul Bavariei, arheologii au descoperit un mormînt din piatră cu o formă rară rotundă, care datează din epoca Imperiului Roman.Diametrul bazei sale este de aproximativ 12 metri. Mormîntul este situat în apropierea unui vechi drum roman și, probabil, a servit ca monument funerar pentru un decedat care a fost îngropat în alt loc.
Acum 4 ore
02:30
Cea mai mare insulă din lume se micșorează treptat și se deplasează anual cu aproximativ doi centimetri spre nord-vest, potrivit unei descoperiri recente făcute de cercetători danezi.Fenomenul, monitorizat cu ajutorul unei rețele de 58 de stații GPS, dezvăluie mișcări geologice subtile, dar constante, care transformă fizic Groenlanda, transmite zece.tvExplicația se află în topirea accelera
02:00
Zahărul este dăunător pentru sănătate și siluetă. Este un lucru știut de toți, însă eliminarea lui din alimentație poate fi un pas foarte dificil.Studiile au stabilit o legătură între zahăr și numeroase afecțiuni precum diabet, probleme neuronale sau obezitate. De asemenea, consumul mare de zahăr produce îmbătrînirea prematură a pielii.Poți reduce consumul de zahăr prin înlocuirea lui cu a
01:30
O șosea care îți alimentează mașina în timp ce conduci? Pare science-fiction, dar în Franța tocmai a devenit realitate.Țara a inaugurat prima autostradă din lume echipată cu un sistem de încărcare wireless dinamică, capabil să furnizeze energie mașinilor electrice aflate în mișcare, conform InterestingEngineering.Proiectul, numit sugestiv „Charge as you drive”, a fost lansat pe autostrada
Acum 6 ore
01:00
Oamenii de știință au explicat misterioasele lumini din fotografiile cerului, pe care le-au asociat cu OZN-uri # Noi.md
Specialiștii au analizat fotografii istorice realizate în timpul fotografierii cerului de către Observatorul Palomar în perioada 1949-1957.Misterioasele „fulgere stelare” observate pe fotografiile cerului în anii 1950 au fost asociate mult timp cu observarea unor obiecte zburătoare neidentificate (OZN). Despre acest lucru scrie The Independent. Se remarcă faptul că aceste lumini, care du
00:30
Inger Anderson: Cel de-al 15-lea plan cincinal va reprezenta un salt uriaș al Chinei către viitor # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat în septembrie că, pînă în 2035, emisiile nete de gaze cu efect de seră din întreaga economie a Chinei vor scădea cu 7-10% față de nivelul maxim, cu eforturi pentru rezultate și mai bune.Inger Anderson, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), a declarat într-un interviu exclusiv pentru China Media Group (CMG) că acest o
00:30
Agenția de turism japoneză Nippon Travel Agency și start-up-ul Innovative Space Carrier (ISC) au convenit să inițieze comercializarea proiectului de călătorii spațiale, care în viitor va permite conectarea Tokyo-ului și New York-ului în 60 de minute prin spațiul terestru, se arată în comunicatul lor de presă.{{839329}}Potrivit comunicatului de presă, acordul semnat în octombrie reprezintă o no
00:00
Autoritățile franceze au avertizat asupra creșterii amenințării de comitere a infracțiunilor în muzeele și bisericile din țară. Despre acest lucru a anunțat postul de radio RTL, cu referire la date furnizate de serviciul de informații, cercetare și analiză strategică în domeniul criminalității organizate.{{843769}}„Muzeele, bisericile și persoanele private din Franța devin din ce în ce m
29 octombrie 2025
23:30
Tot mai mulți copii se confruntă cu dificultăți de vorbire sau de citire, iar părinții nu știu mereu cum să le recunoască sau să le gestioneze corect.Despre dislexie, problemele de vorbire și pașii pe care îi pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici, a povestit Svetlana Hadjiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa Clinicii Neurologie Pediatrică a Departamentul
Acum 8 ore
23:00
Deflagrația care s-a produs astăzi într-un bloc de 16 etaje de pe strada Albișoara din Capitală ar fi fost cauzată, potrivit primelor informații, de o mașină de spălat defectă. Explozia a zguduit imobilul și a spulberat geamurile apartamentului afectat, aruncînd cioburi și obiecte pe trotuarul din față.Un tînăr aflat chiar sub geam în momentul deflagrației a relatat că a fost la un pas de trag
23:00
Corporația americană Amazon a decis să concedieze 14.000 de angajați ai companiilor sale în 2025, pentru a pregăti compania de implementarea tehnologiilor moderne. {{843775}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al corporației. „Trebuie să ne amintim că lumea se schimbă rapid. Noile tehnologii permit companiilor să introducă inovații mult mai repede dec
22:30
Între 20 și 23 octombrie, la Beijing, s-a desfășurat cel de-al patrulea plen al celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), un eveniment care a atras atenția întregii comunități internaționale.În cadrul reuniunii, a fost examinat și adoptat documentul "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială".
22:30
Deputatul Dinu Plîngău, fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, va fi membru al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii Rezoomat de pe Realitatea.Reamintim că Dinu Plîngău a fost ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Totodată, la 1 octombrie el a
22:30
Crearea condițiilor de muncă sigure și demne reprezintă o prioritate pentru autoritățile publice locale din raionul Glodeni.În acest context, a avut loc un seminar de informare și instruire practică cu tema „Rolul instruirii lucrătorilor pentru cunoașterea și înlăturarea riscurilor. Exerciții practice de acordare a primului ajutor”.{{843775}}Evenimentul a fost organizat de Confederația Naț
22:00
Statul datorează fermierilor 11 miliarde de lei din rambursări de TVA, fapt care pune sectorul agricol într-o situație critică, a declarat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor (FNF), Sergiu Veșca, în cadrul emisiunii „Zona Verde”.Potrivit lui Veșca, agricultorii nu își pot plăti datoriile la bănci și nu mai au resurse pentru a procura semințe, îngrășăminte și chimicale, în
22:00
Miercuri pe Pămînt sînt posibile perturbări ale cîmpului geomagnetic, pînă la furtuni magnetice slabe, din cauza impactului asupra planetei noastre a unei găuri coronale de pe Soare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN). {{844168}}„Vremea spațială pe 29 octombrie 20
21:30
Autoritățile Republicii Moldova analizează în prezent introducerea unor reguli noi pentru coletele venite de pe platforme internaționale precum Temu și Joom, în special din China, în contextul creșterii volumului de mărfuri neimpozitate care afectează producătorii locali.Deputatul PAS Radu Marian a declarat, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” , că aceste produse extrem de ieftine „creează o co
21:30
Cooperarea sino-finlandeză, reafirmată la 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, și-au transmis mesaje reciproce de felicitare cu prilejul celebrării a 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping a subliniat că Finlanda, „țară frumoasă, a celor o mie de lacuri”, a fost una dintre primele state europene care au semnat cu China un acord inter
21:30
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3.Lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, înregistrează în prezent un progres fizic de 30% și urmează să fie finalizate pînă la mijloc
Acum 12 ore
21:00
Decizia Statelor Unite de a reduce numărul contingentului militar din România și alte state ale UE nu va afecta planurile Uniunii Europene de a implementa prima parte a programului de apărare „Eastern Flank Watch” în 2026.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor, la Bruxelles, reprezentantul Comisiei Europene, Thomas Renier, relatează corespondentul Adevărul European.În 2026, UE intenționea
21:00
Radu Marian: Moldova nu va adera la UE în 2028, dar tratatul ar putea fi semnat pînă atunci # Noi.md
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028, întrucît procedura de ratificare a tratatului de aderare va fi mai îndelungată. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la AGRO TV Moldova.Potrivit parlamentarului, autoritățile de la Chișinău își propun ca tratatul de aderare să fie semnat pîn
21:00
Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a înregistrat o scădere a ratingului pînă la cel mai scăzut nivel din istoria sondajelor realizate de compania sociologică YouGov.În ultimul sondaj YouGov, publicat marți, ratingul laburiștilor britanici a scăzut la 17%.{{843012}}Acesta este cu 10 puncte procentuale mai mic decît cel al liderului – partidul populist de dreapta Ref
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, se va întîlni pe 30 octombrie cu omologul său american, Donald Trump, în orașul sud-coreean Busan, a anunțat miercuri Ministerul chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comCei doi lideri vor purta discuții privind relațiile bilaterale și o serie de teme de interes comun.
20:30
Despre cum putem forma o cultură a siguranței online în școli a împărtășit specialista Tatiana Secrii.Tatiana Secrii își propune o serie de ateliere menite să educe populația în tot ceea ce ține de riscurile din mediul online.„Începem cu lucrurile de bază, parolele. Este important să avem parole cît mai complexe, dar pe care să le putem ține minte. Există și aplicații de tip manager de par
20:00
Compania Lockheed Martin, în colaborare cu NASA, a efectuat cu succes primul zbor de testare al avionului supersonic X-59.Acest lucru a fost anunțat într-un comunicat de presă al corporației militar-industriale americane.{{843895}}Testele X-59 au avut loc în California. Avionul a decolat de la baza aeriană a Forțelor Aeriene ale SUA Plant 42 din Palmdale și a aterizat în apropierea Centrul
19:30
Inspectorii de mediu din Călărași au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice efectuate în fondul forestier și verificarea respectării legislației de mediu, notează Noi.md.Astfel, în urma unei acțiuni comune cu reprezentanții Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași din cadrul Agenției „Moldsilva”, a fost identifi
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 30 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:or. Chișinău{{824742}}-str. Șos. Balcani, 2, 4 inclusiv cu fracții; Liviu Deleanu, 2, 4; Alba-Iulia 194 inclusiv cu fracții; N. Costin 63/7;or. Durlești-str. Burebista.Stopările au loc în l
19:00
Miercuri, 29 octombrie, guvernul Lituaniei a decis să închidă pentru o lună punctele de frontieră „Šalčininkai” și „Medininkai” cu Belarus.Despre acest lucru scrie LRT, transmite „Европейская правда”.Se menționează că restricțiile vor fi aplicate începînd de astăzi, 29 octombrie, pînă pe 30 noiembrie, 24 de ore, cu posibilitatea prelungirii lor.Punctul „Šalčininkai” va fi închis în tot
19:00
Rusia a efectuat testarea submarinului „Poseidon”, a declarat președintele Vladimir Putin în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Central „P.V. Mandryk” din Moscova.El a mai spus că, în cadrul testelor „Poseidon”, a fost lansată o instalație energetică nucleară, pe care aparatul „a funcționat o anumită perioadă de timp”. Putin a calificat testele drept un succes enorm.„Ieri a fost efect
18:30
Pasha Parfeni și-a găsit din nou fericirea? Artistul a dat vestea pe rețelele de socializare # Noi.md
Interpretul Pasha Parfeni a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare dansînd, în centrul Chișinăului, alături de o femeie despre care se presupune că este noua sa iubită.„Am promis că revin cu un update pe plan personal... Iată-l”, a notat artistul în descrierea postării.Fanii au reacționat rapid, umplînd secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări pentru cei do
18:30
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, consideră că includerea primarului municipiului Chișinău în componența Guvernului nu ar fi o soluție eficientă și nu are precedent în practica europeană.„Eu nu cunosc un asemenea precedent din practicile europene. Primarul Parisului nu este membru al Guvernului francez. Cred că 90% dintre deciziile de la Guvern nu vizează Chi
18:30
Napoli Calcio și-a consolidat fotoliul de lider în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Noi.md
Napoli Calcio, campioana în exercițiu a Italiei, rămîne în fotoliul de lider în Serie A.Echipa antrenorului Antonio Conte a învins în deplasare formația Unione Sportiva Lecce cu scorul de 1:0 într-un meci din cadrul etapei a 9-a a primei divizii italiene de fotbal. Napoli a marcat singurul gol al partidei în repriza secundă prin Andre-Frank Zambo Anguissa, transmite Moldova1.{{844928}}Cu u
18:30
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a aplicat măsura arestului preventiv în privința unui învinuit în dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor.Măsura solicitată de procurorii PCCOCS a fost aplicată pentru un termen de 30 de zile în privința unui funcționar public cu rol de condu
18:30
Burduja: Moldova are nevoie de industrializare, independență energetică și protejarea capitalului național # Noi.md
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) Petru Burduja a declarat că, în parlamentul de cea de-a XII-a legislatură, fracțiunea socialiștilor se va concentra pe dezvoltarea sectorului real al economiei, acordînd o atenție specială stabilității energetice, industrializării țării și protejării producătorilor autohtoni.„Fracțiunea socialiștilor se va concentra pe sectorul re
18:30
Șeful Serviciului Protocol al Guvernului Republicii Moldova a prezentat, într-un video publicat pe pagina Executivului, colecția de cadouri protocolare primite de angajații Guvernului și ai Cancelariei de Stat, precum și sala VIP unde prim-ministrul are întrevederi cu oaspeții de rang înalt.Potrivit lui Dragoș Duca, șeful Serviciului Protocol, instituția pe care o conduce se ocupă de toate asp
18:00
Consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul dezvoltării unei piețe financiare moderne și al creării de noi oportunități pentru o creștere economică sustenabilă vor fi principalele subiecte abordate la Chișinău de comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, care efectuează o vizită de două zile în
18:00
O explozie puternică s-a produs în această seară într-un apartament situat pe strada Albișoara din Chișinău. Deflagrația a fost suficient de violentă încît a spart ferestrele locuinței, iar zgomotul a fost auzit de locuitorii din mai multe blocuri din apropiere.Potrivit imaginilor video, explozia a avut loc la etajul trei.Martorii spun că la fața locului au intervenit echipaje ale pompieri
18:00
Propuneri economice pentru noul Guvern: Tarlev vrea ministere dedicate Industriei și Transporturilor # Noi.md
Deputatul independent Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, în cadrul căreia și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul Executiv și a prezentat mai multe propuneri privind restructurarea Guvernului.Tarlev a precizat că întrevederea a fost una „constructivă”, iar principalele sale sugestii vizează înființarea Ministerului Industriei și a Minister
18:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM), prin intermediul Școlii de Administrație Publică, începe o nouă colaborare cu CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, care consolidează parteneriatul lansat în 2023 și marchează o nouă etapă în cooperarea dintre cele două instituții.Aceasta implică sporirea capacităților instituționale și profesionale în domeniul organizării administrativ-teritoria
17:30
Chișinăul devine centrul turismului inteligent și durabil: Forum internațional la Universitatea de Stat din Moldova # Noi.md
Republica Moldova a găzduit astăzi Forumul Internațional al Turismului „Smart and Sustainable Tourism: Innovation, Investment and International Cooperation”, un eveniment care a reunit lideri din mediul academic, oficiali guvernamentali, diplomați și experți din mai multe țări europene pentru a discuta despre viitorul turismului durabil, rolul educației și potențialul local al Moldovei.Organiz
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 noiembr
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ședința de învestitură a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu se va desfășura vineri, conform calendarului stabilit, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amînarea acesteia.Solicitat să comenteze apelurile unor fracțiuni de opoziție care au cerut amînarea votului, Grosu a refuzat să intre în detalii, limitîndu-se l
17:30
Fără o bază de amator, dar cu intenția de a deveni campionFabio Wardley nu are legătură cu academia de box. Este vorba despre voință, lovitură și un drum care nu începe cu medalii, dar cu determinarea de pe stradă. A venit în sport la 20 de ani, fără experiență de amator, fără trecut olimpic. Și pe 25 octombrie, la Londra, l-a învins prin knockout pe fostul campion mondial Joseph Parker în run
17:30
Consiliului Municipal din Soroca i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului, un document care pune pe hîrtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile noi.Dacă va fi aprobată, strategia va ghida pașii Sorocii pînă în anul 2030, stabilind direcțiile principale pentru ca orașul
17:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță desfășurarea unui amplu maraton sportiv de toamnă, care va reuni peste 600 de sportivi din Capitală și din întreaga țară, în cadrul mai multor competiții dedicate diferitelor discipline.Primul eveniment este Campionatul deschis al municipiului Chișinău la tenis de cîmp, organizat între 27 octombrie și 2 noiembrie la Clubul de tenis „NTC” (str. Spiru Haret,
17:00
Criza de personal din Poliția Republicii Moldova se adîncește. Angajați cu experiență renunță la sistem, afirmînd că sacrificiile personale nu mai pot compensa lipsa de motivație și de perspective.Printre cei care au decis recent să plece se numără Mihaela Țugui, polițistă în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, care a descris într-o postare publică motivele dezamăgirii sale. E
17:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a venit cu o informație importantă, notează Noi.md.Astfel, IGM informează că toate cererile pentru:-acordarea permiselor de ședere temporară pentru angajare, și{{841180}}-acordarea permiselor de ședere pentru investitorii străini,depuse prin intermediul platformei de e-completare la adresa https://e-migrare.gov.md trebuie achitate doar pr
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.