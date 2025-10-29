Zborul viitorului: japonezii creează o rută orbitală

16:30

A pierdut în fața lui Usik, l-a învins pe Joshua și acum îl vrea pe Kabayel.Britanicul Daniel Dubois, în vîrstă de 28 de ani, nu este doar un fost campion mondial. Este un boxer de categorie grea care știe ce înseamnă să cazi și să te ridici. În iulie, a pierdut în fața lui Alexandr Usik prin KO în runda a cincea, ratînd șansa de a deveni campion mondial absolut. Dar înainte de asta, în 2024,