Planul cincinal - Marea schiță care dezvăluie codul guvernării chineze
Noi.md, 29 octombrie 2025 22:30
Între 20 și 23 octombrie, la Beijing, s-a desfășurat cel de-al patrulea plen al celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), un eveniment care a atras atenția întregii comunități internaționale.În cadrul reuniunii, a fost examinat și adoptat documentul "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială".
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:30
Între 20 și 23 octombrie, la Beijing, s-a desfășurat cel de-al patrulea plen al celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), un eveniment care a atras atenția întregii comunități internaționale.În cadrul reuniunii, a fost examinat și adoptat documentul "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială".
22:30
Deputatul Dinu Plîngău, fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr, va fi membru al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.El a declarat acest lucru în cadrul emisiunii Rezoomat de pe Realitatea.Reamintim că Dinu Plîngău a fost ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Totodată, la 1 octombrie el a
22:30
Crearea condițiilor de muncă sigure și demne reprezintă o prioritate pentru autoritățile publice locale din raionul Glodeni.În acest context, a avut loc un seminar de informare și instruire practică cu tema „Rolul instruirii lucrătorilor pentru cunoașterea și înlăturarea riscurilor. Exerciții practice de acordare a primului ajutor”.{{843775}}Evenimentul a fost organizat de Confederația Naț
Acum o oră
22:00
Statul datorează fermierilor 11 miliarde de lei din rambursări de TVA, fapt care pune sectorul agricol într-o situație critică, a declarat directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor (FNF), Sergiu Veșca, în cadrul emisiunii „Zona Verde”.Potrivit lui Veșca, agricultorii nu își pot plăti datoriile la bănci și nu mai au resurse pentru a procura semințe, îngrășăminte și chimicale, în
22:00
Miercuri pe Pămînt sînt posibile perturbări ale cîmpului geomagnetic, pînă la furtuni magnetice slabe, din cauza impactului asupra planetei noastre a unei găuri coronale de pe Soare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe (RAN). {{844168}}„Vremea spațială pe 29 octombrie 20
Acum 2 ore
21:30
Autoritățile Republicii Moldova analizează în prezent introducerea unor reguli noi pentru coletele venite de pe platforme internaționale precum Temu și Joom, în special din China, în contextul creșterii volumului de mărfuri neimpozitate care afectează producătorii locali.Deputatul PAS Radu Marian a declarat, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” , că aceste produse extrem de ieftine „creează o co
21:30
Cooperarea sino-finlandeză, reafirmată la 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, și-au transmis mesaje reciproce de felicitare cu prilejul celebrării a 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, scrie romanian.cgtn.com.În mesajul său, Xi Jinping a subliniat că Finlanda, „țară frumoasă, a celor o mie de lacuri”, a fost una dintre primele state europene care au semnat cu China un acord inter
21:30
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3.Lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, înregistrează în prezent un progres fizic de 30% și urmează să fie finalizate pînă la mijloc
21:00
Decizia Statelor Unite de a reduce numărul contingentului militar din România și alte state ale UE nu va afecta planurile Uniunii Europene de a implementa prima parte a programului de apărare „Eastern Flank Watch” în 2026.Despre aceasta a declarat jurnaliștilor, la Bruxelles, reprezentantul Comisiei Europene, Thomas Renier, relatează corespondentul Adevărul European.În 2026, UE intenționea
21:00
Radu Marian: Moldova nu va adera la UE în 2028, dar tratatul ar putea fi semnat pînă atunci # Noi.md
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2028, întrucît procedura de ratificare a tratatului de aderare va fi mai îndelungată. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la AGRO TV Moldova.Potrivit parlamentarului, autoritățile de la Chișinău își propun ca tratatul de aderare să fie semnat pîn
21:00
Partidul Laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer a înregistrat o scădere a ratingului pînă la cel mai scăzut nivel din istoria sondajelor realizate de compania sociologică YouGov.În ultimul sondaj YouGov, publicat marți, ratingul laburiștilor britanici a scăzut la 17%.{{843012}}Acesta este cu 10 puncte procentuale mai mic decît cel al liderului – partidul populist de dreapta Ref
Acum 4 ore
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, se va întîlni pe 30 octombrie cu omologul său american, Donald Trump, în orașul sud-coreean Busan, a anunțat miercuri Ministerul chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comCei doi lideri vor purta discuții privind relațiile bilaterale și o serie de teme de interes comun.
20:30
Despre cum putem forma o cultură a siguranței online în școli a împărtășit specialista Tatiana Secrii.Tatiana Secrii își propune o serie de ateliere menite să educe populația în tot ceea ce ține de riscurile din mediul online.„Începem cu lucrurile de bază, parolele. Este important să avem parole cît mai complexe, dar pe care să le putem ține minte. Există și aplicații de tip manager de par
20:00
Compania Lockheed Martin, în colaborare cu NASA, a efectuat cu succes primul zbor de testare al avionului supersonic X-59.Acest lucru a fost anunțat într-un comunicat de presă al corporației militar-industriale americane.{{843895}}Testele X-59 au avut loc în California. Avionul a decolat de la baza aeriană a Forțelor Aeriene ale SUA Plant 42 din Palmdale și a aterizat în apropierea Centrul
19:30
Inspectorii de mediu din Călărași au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice efectuate în fondul forestier și verificarea respectării legislației de mediu, notează Noi.md.Astfel, în urma unei acțiuni comune cu reprezentanții Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași din cadrul Agenției „Moldsilva”, a fost identifi
19:30
Joi, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 30 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:or. Chișinău{{824742}}-str. Șos. Balcani, 2, 4 inclusiv cu fracții; Liviu Deleanu, 2, 4; Alba-Iulia 194 inclusiv cu fracții; N. Costin 63/7;or. Durlești-str. Burebista.Stopările au loc în l
19:00
Miercuri, 29 octombrie, guvernul Lituaniei a decis să închidă pentru o lună punctele de frontieră „Šalčininkai” și „Medininkai” cu Belarus.Despre acest lucru scrie LRT, transmite „Европейская правда”.Se menționează că restricțiile vor fi aplicate începînd de astăzi, 29 octombrie, pînă pe 30 noiembrie, 24 de ore, cu posibilitatea prelungirii lor.Punctul „Šalčininkai” va fi închis în tot
19:00
Rusia a efectuat testarea submarinului „Poseidon”, a declarat președintele Vladimir Putin în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Central „P.V. Mandryk” din Moscova.El a mai spus că, în cadrul testelor „Poseidon”, a fost lansată o instalație energetică nucleară, pe care aparatul „a funcționat o anumită perioadă de timp”. Putin a calificat testele drept un succes enorm.„Ieri a fost efect
Acum 6 ore
18:30
Pasha Parfeni și-a găsit din nou fericirea? Artistul a dat vestea pe rețelele de socializare # Noi.md
Interpretul Pasha Parfeni a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare dansînd, în centrul Chișinăului, alături de o femeie despre care se presupune că este noua sa iubită.„Am promis că revin cu un update pe plan personal... Iată-l”, a notat artistul în descrierea postării.Fanii au reacționat rapid, umplînd secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări pentru cei do
18:30
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, consideră că includerea primarului municipiului Chișinău în componența Guvernului nu ar fi o soluție eficientă și nu are precedent în practica europeană.„Eu nu cunosc un asemenea precedent din practicile europene. Primarul Parisului nu este membru al Guvernului francez. Cred că 90% dintre deciziile de la Guvern nu vizează Chi
18:30
Napoli Calcio și-a consolidat fotoliul de lider în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Noi.md
Napoli Calcio, campioana în exercițiu a Italiei, rămîne în fotoliul de lider în Serie A.Echipa antrenorului Antonio Conte a învins în deplasare formația Unione Sportiva Lecce cu scorul de 1:0 într-un meci din cadrul etapei a 9-a a primei divizii italiene de fotbal. Napoli a marcat singurul gol al partidei în repriza secundă prin Andre-Frank Zambo Anguissa, transmite Moldova1.{{844928}}Cu u
18:30
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a aplicat măsura arestului preventiv în privința unui învinuit în dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor.Măsura solicitată de procurorii PCCOCS a fost aplicată pentru un termen de 30 de zile în privința unui funcționar public cu rol de condu
18:30
Burduja: Moldova are nevoie de industrializare, independență energetică și protejarea capitalului național # Noi.md
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) Petru Burduja a declarat că, în parlamentul de cea de-a XII-a legislatură, fracțiunea socialiștilor se va concentra pe dezvoltarea sectorului real al economiei, acordînd o atenție specială stabilității energetice, industrializării țării și protejării producătorilor autohtoni.„Fracțiunea socialiștilor se va concentra pe sectorul re
18:30
Șeful Serviciului Protocol al Guvernului Republicii Moldova a prezentat, într-un video publicat pe pagina Executivului, colecția de cadouri protocolare primite de angajații Guvernului și ai Cancelariei de Stat, precum și sala VIP unde prim-ministrul are întrevederi cu oaspeții de rang înalt.Potrivit lui Dragoș Duca, șeful Serviciului Protocol, instituția pe care o conduce se ocupă de toate asp
18:00
Consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul dezvoltării unei piețe financiare moderne și al creării de noi oportunități pentru o creștere economică sustenabilă vor fi principalele subiecte abordate la Chișinău de comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, care efectuează o vizită de două zile în
18:00
O explozie puternică s-a produs în această seară într-un apartament situat pe strada Albișoara din Chișinău. Deflagrația a fost suficient de violentă încît a spart ferestrele locuinței, iar zgomotul a fost auzit de locuitorii din mai multe blocuri din apropiere.Potrivit imaginilor video, explozia a avut loc la etajul trei.Martorii spun că la fața locului au intervenit echipaje ale pompieri
18:00
Propuneri economice pentru noul Guvern: Tarlev vrea ministere dedicate Industriei și Transporturilor # Noi.md
Deputatul independent Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, în cadrul căreia și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul Executiv și a prezentat mai multe propuneri privind restructurarea Guvernului.Tarlev a precizat că întrevederea a fost una „constructivă”, iar principalele sale sugestii vizează înființarea Ministerului Industriei și a Minister
18:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM), prin intermediul Școlii de Administrație Publică, începe o nouă colaborare cu CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, care consolidează parteneriatul lansat în 2023 și marchează o nouă etapă în cooperarea dintre cele două instituții.Aceasta implică sporirea capacităților instituționale și profesionale în domeniul organizării administrativ-teritoria
17:30
Chișinăul devine centrul turismului inteligent și durabil: Forum internațional la Universitatea de Stat din Moldova # Noi.md
Republica Moldova a găzduit astăzi Forumul Internațional al Turismului „Smart and Sustainable Tourism: Innovation, Investment and International Cooperation”, un eveniment care a reunit lideri din mediul academic, oficiali guvernamentali, diplomați și experți din mai multe țări europene pentru a discuta despre viitorul turismului durabil, rolul educației și potențialul local al Moldovei.Organiz
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 noiembr
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ședința de învestitură a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu se va desfășura vineri, conform calendarului stabilit, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amînarea acesteia.Solicitat să comenteze apelurile unor fracțiuni de opoziție care au cerut amînarea votului, Grosu a refuzat să intre în detalii, limitîndu-se l
17:30
Fără o bază de amator, dar cu intenția de a deveni campionFabio Wardley nu are legătură cu academia de box. Este vorba despre voință, lovitură și un drum care nu începe cu medalii, dar cu determinarea de pe stradă. A venit în sport la 20 de ani, fără experiență de amator, fără trecut olimpic. Și pe 25 octombrie, la Londra, l-a învins prin knockout pe fostul campion mondial Joseph Parker în run
17:30
Consiliului Municipal din Soroca i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului, un document care pune pe hîrtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile noi.Dacă va fi aprobată, strategia va ghida pașii Sorocii pînă în anul 2030, stabilind direcțiile principale pentru ca orașul
17:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță desfășurarea unui amplu maraton sportiv de toamnă, care va reuni peste 600 de sportivi din Capitală și din întreaga țară, în cadrul mai multor competiții dedicate diferitelor discipline.Primul eveniment este Campionatul deschis al municipiului Chișinău la tenis de cîmp, organizat între 27 octombrie și 2 noiembrie la Clubul de tenis „NTC” (str. Spiru Haret,
17:00
Criza de personal din Poliția Republicii Moldova se adîncește. Angajați cu experiență renunță la sistem, afirmînd că sacrificiile personale nu mai pot compensa lipsa de motivație și de perspective.Printre cei care au decis recent să plece se numără Mihaela Țugui, polițistă în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, care a descris într-o postare publică motivele dezamăgirii sale. E
17:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a venit cu o informație importantă, notează Noi.md.Astfel, IGM informează că toate cererile pentru:-acordarea permiselor de ședere temporară pentru angajare, și{{841180}}-acordarea permiselor de ședere pentru investitorii străini,depuse prin intermediul platformei de e-completare la adresa https://e-migrare.gov.md trebuie achitate doar pr
Acum 8 ore
16:30
Cîte zile de arest preventiv au cerut procurorii pentru socialistul acuzat de presupuse tentative de dezordini în masă # Noi.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, socialistul Vladimir Mizdrenco, reținut pentru "implicarea în pregătirea dezordinilor în masă”.{{844682}}După cum s-a informat anterior, pe 27 octombrie s-a aflat despre reținerea sa și despre faptul că organele de drept efectuează percheziții în nordul Moldovei în cadrul unui dosar penal privind organizarea
16:30
Vance a declarat că și-a schimbat opinia negativă cu privire la sfîrșitul conflictului din Ucraina # Noi.md
Vicepreședintele SUA, Jay D. Vance, a declarat că, în urmă cu șase luni, considera conflictul din Ucraina ca fiind unul îndelungat, dar că acum vede progrese în direcția păcii.El a făcut această declarație în podcastul Pod Force One al publicației New York Post.„Dacă m-ați fi întrebat acum șase luni, aș fi spus: „Nu vor înceta niciodată să se lupte. Va fi un Vietnam pentru Rusia. Peste 15
16:30
În data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean al Republicii Turcia, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la săvîrșirea în Republica Moldova a infracțiunii de omor intenționat.Persoana respectivă este învinuit
16:30
Funcționarii Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere ilegală în țară a bunurilor nedeclarate.Astfel, la postul vamal Leușeni, inspectorii au efectuat un control detaliat asupra unui automobil, care venea din Italia. Deși șoferul, un bărbat de 50 de ani cu dublă cetățenie moldo-română, a declarat că transportă doar bunuri personale, verificarea minuțioasă a scos la iveală co
16:30
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a ieșit cu o precizare în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind posibila afectare a zborurilor operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în urma sancțiunilor internaționale impuse furnizorului de combustibil Lukoil, informează Noi.md. Instituția anunță că a fost notificată oficial despre măsurile restrictive adoptate de Statel
16:30
A pierdut în fața lui Usik, l-a învins pe Joshua și acum îl vrea pe Kabayel.Britanicul Daniel Dubois, în vîrstă de 28 de ani, nu este doar un fost campion mondial. Este un boxer de categorie grea care știe ce înseamnă să cazi și să te ridici. În iulie, a pierdut în fața lui Alexandr Usik prin KO în runda a cincea, ratînd șansa de a deveni campion mondial absolut. Dar înainte de asta, în 2024,
16:00
Locuitorii capitalei și turiștii descoperă Chișinăul cu ajutorul datelor din panourile cu coduri QR # Noi.md
Cînd ne plimbăm pe străzile Chișinăului, merită să fim atenți la panourile cu coduri QR instalate în oraș — ele pot fi scanate pentru a descoperi istoria locului, a capitalei și a personalităților chișinăuiene. Datorită noilor tehnologii, și turiștii străini se pot orienta mai ușor și explora atracțiile Chișinăului.În diferite zone ale orașului au fost montate afișe electronice, cunoscute ca h
16:00
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.Discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate din sectorul energetic, cooperarea moldo-americană și evoluțiile din regiune, aportul autorităților americane la stabilitat
15:30
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # Noi.md
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 13 octombrie 2025.Instanța a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atît pe el, cît și pe un alt avocat și un ofițer de urmărire penală pe un episod separat de trafic de influență.
15:30
Socialiștii i-au cerut lui Alexandru Munteanu reducerea numărului de ministere. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după consultările cu premierul desemnat. {{844641}}Fracțiunea socialiștilor a menționat că vor investirea mijloacelor financiare atrase pentru proiecte naționale, revizuirea politicilor Băncii Naționale, dar „protejarea producătorului autohton, transmite realitatea.„N
15:30
Ancheta privind spargerea de la Luvru prinde avînt: serviciile internaționale s-au implicat în caz # Noi.md
Poliția criminală federală germană și Interpolul s-au alăturat anchetei privind spargerea de la celebrul muzeu Luvru din Paris.Despre acest lucru informează dpa, scrie „Adevărul European”.{{843792}}Ambele instituții au făcut publice fotografiile obiectelor furate și au apelat la public cu rugămintea de a le ajuta la returnarea acestora.Interpol a adăugat bijuteriile pariziene în baza s
15:30
Într-o lume în care statutul de campion nu este doar o centură, ci și un capital cultural, schimbarea liderului în clasamentul P4P UFC nu este un eveniment sportiv, ci unul simbolic. Pe 1 iulie, Ilya Topuria, fenomenul georgiano-spaniol, l-a depășit pe Islam Makhachev și a ocupat primul loc. Și dacă nu sînteți pregătiți pentru asta, e timpul să vă obișnuiți: o nouă eră a început deja.Ilya Topu
15:00
În Țările de Jos, miercuri, 29 octombrie, începe votarea la alegerile parlamentare anticipate.Despre acest lucru informează "Европейская правда"..Alegerile anticipate din țară au fost provocate de decizia liderului Partidului Libertății (PVV) de extremă dreapta, Geert Wilders, de a ieși din coaliția formată din patru partide din cauza măsurilor insuficiente, în opinia sa, de combatere a mi
15:00
Un deputat de la Partidul Nostru cere publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri # Noi.md
Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a criticat lipsa de transparență în procesul de prezentare a echipei guvernamentale propuse de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Parlamentarul a cerut ca CV-urile candidaților la funcțiile de miniștri să fie făcute publice înainte de votul de învestitură, informează Noi.md.Potrivit lui Berlinschii, în lipsa acesto
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.