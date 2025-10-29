USM a semnat un Memorandum de colaborare cu o fundație pentru pace
Universitatea de Stat din Moldova (USM), prin intermediul Școlii de Administrație Publică, începe o nouă colaborare cu CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, care consolidează parteneriatul lansat în 2023 și marchează o nouă etapă în cooperarea dintre cele două instituții.Aceasta implică sporirea capacităților instituționale și profesionale în domeniul organizării administrativ-teritoria
Consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul dezvoltării unei piețe financiare moderne și al creării de noi oportunități pentru o creștere economică sustenabilă vor fi principalele subiecte abordate la Chișinău de comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, care efectuează o vizită de două zile în
O explozie puternică s-a produs în această seară într-un apartament situat pe strada Albișoara din Chișinău. Deflagrația a fost suficient de violentă încît a spart ferestrele locuinței, iar zgomotul a fost auzit de locuitorii din mai multe blocuri din apropiere.Potrivit imaginilor video, explozia a avut loc la etajul trei.Martorii spun că la fața locului au intervenit echipaje ale pompieri
Propuneri economice pentru noul Guvern: Tarlev vrea ministere dedicate Industriei și Transporturilor # Noi.md
Deputatul independent Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, în cadrul căreia și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul Executiv și a prezentat mai multe propuneri privind restructurarea Guvernului.Tarlev a precizat că întrevederea a fost una „constructivă”, iar principalele sale sugestii vizează înființarea Ministerului Industriei și a Minister
Chișinăul devine centrul turismului inteligent și durabil: Forum internațional la Universitatea de Stat din Moldova # Noi.md
Republica Moldova a găzduit astăzi Forumul Internațional al Turismului „Smart and Sustainable Tourism: Innovation, Investment and International Cooperation”, un eveniment care a reunit lideri din mediul academic, oficiali guvernamentali, diplomați și experți din mai multe țări europene pentru a discuta despre viitorul turismului durabil, rolul educației și potențialul local al Moldovei.Organiz
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 noiembr
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că ședința de învestitură a noului Guvern condus de Alexandru Munteanu se va desfășura vineri, conform calendarului stabilit, chiar dacă mai multe fracțiuni din opoziție au solicitat amînarea acesteia.Solicitat să comenteze apelurile unor fracțiuni de opoziție care au cerut amînarea votului, Grosu a refuzat să intre în detalii, limitîndu-se l
Fără o bază de amator, dar cu intenția de a deveni campionFabio Wardley nu are legătură cu academia de box. Este vorba despre voință, lovitură și un drum care nu începe cu medalii, dar cu determinarea de pe stradă. A venit în sport la 20 de ani, fără experiență de amator, fără trecut olimpic. Și pe 25 octombrie, la Londra, l-a învins prin knockout pe fostul campion mondial Joseph Parker în run
Consiliului Municipal din Soroca i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului, un document care pune pe hîrtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile noi.Dacă va fi aprobată, strategia va ghida pașii Sorocii pînă în anul 2030, stabilind direcțiile principale pentru ca orașul
Primăria Municipiului Chișinău anunță desfășurarea unui amplu maraton sportiv de toamnă, care va reuni peste 600 de sportivi din Capitală și din întreaga țară, în cadrul mai multor competiții dedicate diferitelor discipline.Primul eveniment este Campionatul deschis al municipiului Chișinău la tenis de cîmp, organizat între 27 octombrie și 2 noiembrie la Clubul de tenis „NTC” (str. Spiru Haret,
Criza de personal din Poliția Republicii Moldova se adîncește. Angajați cu experiență renunță la sistem, afirmînd că sacrificiile personale nu mai pot compensa lipsa de motivație și de perspective.Printre cei care au decis recent să plece se numără Mihaela Țugui, polițistă în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, care a descris într-o postare publică motivele dezamăgirii sale. E
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a venit cu o informație importantă, notează Noi.md.Astfel, IGM informează că toate cererile pentru:-acordarea permiselor de ședere temporară pentru angajare, și{{841180}}-acordarea permiselor de ședere pentru investitorii străini,depuse prin intermediul platformei de e-completare la adresa https://e-migrare.gov.md trebuie achitate doar pr
Cîte zile de arest preventiv au cerut procurorii pentru socialistul acuzat de presupuse tentative de dezordini în masă # Noi.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, socialistul Vladimir Mizdrenco, reținut pentru "implicarea în pregătirea dezordinilor în masă”.{{844682}}După cum s-a informat anterior, pe 27 octombrie s-a aflat despre reținerea sa și despre faptul că organele de drept efectuează percheziții în nordul Moldovei în cadrul unui dosar penal privind organizarea
Vance a declarat că și-a schimbat opinia negativă cu privire la sfîrșitul conflictului din Ucraina # Noi.md
Vicepreședintele SUA, Jay D. Vance, a declarat că, în urmă cu șase luni, considera conflictul din Ucraina ca fiind unul îndelungat, dar că acum vede progrese în direcția păcii.El a făcut această declarație în podcastul Pod Force One al publicației New York Post.„Dacă m-ați fi întrebat acum șase luni, aș fi spus: „Nu vor înceta niciodată să se lupte. Va fi un Vietnam pentru Rusia. Peste 15
În data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean al Republicii Turcia, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la săvîrșirea în Republica Moldova a infracțiunii de omor intenționat.Persoana respectivă este învinuit
Funcționarii Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere ilegală în țară a bunurilor nedeclarate.Astfel, la postul vamal Leușeni, inspectorii au efectuat un control detaliat asupra unui automobil, care venea din Italia. Deși șoferul, un bărbat de 50 de ani cu dublă cetățenie moldo-română, a declarat că transportă doar bunuri personale, verificarea minuțioasă a scos la iveală co
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a ieșit cu o precizare în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind posibila afectare a zborurilor operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în urma sancțiunilor internaționale impuse furnizorului de combustibil Lukoil, informează Noi.md. Instituția anunță că a fost notificată oficial despre măsurile restrictive adoptate de Statel
A pierdut în fața lui Usik, l-a învins pe Joshua și acum îl vrea pe Kabayel.Britanicul Daniel Dubois, în vîrstă de 28 de ani, nu este doar un fost campion mondial. Este un boxer de categorie grea care știe ce înseamnă să cazi și să te ridici. În iulie, a pierdut în fața lui Alexandr Usik prin KO în runda a cincea, ratînd șansa de a deveni campion mondial absolut. Dar înainte de asta, în 2024,
Locuitorii capitalei și turiștii descoperă Chișinăul cu ajutorul datelor din panourile cu coduri QR # Noi.md
Cînd ne plimbăm pe străzile Chișinăului, merită să fim atenți la panourile cu coduri QR instalate în oraș — ele pot fi scanate pentru a descoperi istoria locului, a capitalei și a personalităților chișinăuiene. Datorită noilor tehnologii, și turiștii străini se pot orienta mai ușor și explora atracțiile Chișinăului.În diferite zone ale orașului au fost montate afișe electronice, cunoscute ca h
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.Discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate din sectorul energetic, cooperarea moldo-americană și evoluțiile din regiune, aportul autorităților americane la stabilitat
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # Noi.md
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 13 octombrie 2025.Instanța a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atît pe el, cît și pe un alt avocat și un ofițer de urmărire penală pe un episod separat de trafic de influență.
Socialiștii i-au cerut lui Alexandru Munteanu reducerea numărului de ministere. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după consultările cu premierul desemnat. {{844641}}Fracțiunea socialiștilor a menționat că vor investirea mijloacelor financiare atrase pentru proiecte naționale, revizuirea politicilor Băncii Naționale, dar „protejarea producătorului autohton, transmite realitatea.„N
Ancheta privind spargerea de la Luvru prinde avînt: serviciile internaționale s-au implicat în caz # Noi.md
Poliția criminală federală germană și Interpolul s-au alăturat anchetei privind spargerea de la celebrul muzeu Luvru din Paris.Despre acest lucru informează dpa, scrie „Adevărul European”.{{843792}}Ambele instituții au făcut publice fotografiile obiectelor furate și au apelat la public cu rugămintea de a le ajuta la returnarea acestora.Interpol a adăugat bijuteriile pariziene în baza s
Într-o lume în care statutul de campion nu este doar o centură, ci și un capital cultural, schimbarea liderului în clasamentul P4P UFC nu este un eveniment sportiv, ci unul simbolic. Pe 1 iulie, Ilya Topuria, fenomenul georgiano-spaniol, l-a depășit pe Islam Makhachev și a ocupat primul loc. Și dacă nu sînteți pregătiți pentru asta, e timpul să vă obișnuiți: o nouă eră a început deja.Ilya Topu
În Țările de Jos, miercuri, 29 octombrie, începe votarea la alegerile parlamentare anticipate.Despre acest lucru informează "Европейская правда"..Alegerile anticipate din țară au fost provocate de decizia liderului Partidului Libertății (PVV) de extremă dreapta, Geert Wilders, de a ieși din coaliția formată din patru partide din cauza măsurilor insuficiente, în opinia sa, de combatere a mi
Un deputat de la Partidul Nostru cere publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri # Noi.md
Deputatul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a criticat lipsa de transparență în procesul de prezentare a echipei guvernamentale propuse de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Parlamentarul a cerut ca CV-urile candidaților la funcțiile de miniștri să fie făcute publice înainte de votul de învestitură, informează Noi.md.Potrivit lui Berlinschii, în lipsa acesto
Pe 28 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA) a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 13 octombrie 2025, notează Noi.md.Instanța a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atît pe el, cît și pe un alt avocat și un ofițer de urmărire penală pe un ep
Aeroportul Internațional Chișinău a emis o atenționare oficială pentru operatorii aerieni, după ce sancțiunile impuse de Statele Unite companiei rusești Lukoil au început să afecteze lanțul de aprovizionare cu combustibil pentru aeronave.Potrivit comunicatului instituției, Lukoil este principalul furnizor de combustibil al aeroportului, iar situația actuală determină întîrzieri și posibile per
Situație absurdă pentru agricultorii moldoveni: deși au recolte bogate de fructe și legume, mulți nu le pot exporta direct în Rusia din cauza restricțiilor.Pentru a-și salva marfa de la pierdere, producătorii sînt nevoiți să închirieze camioane cu numere românești, care sînt acceptate la trecerea frontierei estice, în timp ce vehiculele cu numere moldovenești rămîn blocate.„Oamenii noștri
Percheziții în mai multe locații din țarǎ: moldoveni, suspectați că au luptat ca mercenari în Ucraina și alte state # Noi.md
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat percheziții în mai multe locații din țarǎ privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state. {{845056}}Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.Urmare a investigațiilor, oamenii legii au obținut probe ca
Procedura de conectare a imobilelor din municipiul Chișinău la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025–2026 este în toi. Potrivit datelor prezentate de „Termoelectrica” S.A., pînă la data de 29 octombrie curent au fost conectate 3239 de clădiri.Potrivit solicitărilor de conectare recepționate pînă la data de 29 octombrie curent, de agent termic beneficiaz
Arbitrii au acordat victoria lui Volkov. Dar nu și PavloviciLa turneul UFC 321 din Abu Dhabi, Alexander Volkov a obținut victoria asupra lui Jairton Almeida prin decizie divizată a arbitrilor. Lupta a fost una dificilă: în cea mai mare parte a timpului, brazilianul l-a controlat pe rus la sol, dar nu i-a provocat daune semnificative. Volkov, dimpotrivă, a acționat cu moderație, s-a apărat inte
Biroul Parlamentului European din Republica Moldova va fi inaugurat pe 7 noiembrie. Pentru a participa la ceremonie, în țara noastră vine președinta Parlamentului UE, Roberta Metsola.Declarațiile au fost făcute de vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul a declarat într-un interviu acordat pentru ziua.md că subiectul a fos
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului electoral, modulul „Contestații electorale”, parte a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, notează Noi.md.La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmînd ca după testare și validare, să fie extins pentru toate
Autoritățile din Jamaica au declarat țara zonă sinistrată după trecerea uraganului de categoria 5 „Melissa”.Acest lucru se menționează într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a prim-ministrului statului caraibian, Andrew Holness, relatează vesti.az{{844878}}„Acționînd în conformitate cu recomandarea Oficiului pentru pregătirea în caz de dezastre naturale și gestionarea situațiilor
După participarea la Forumul Păcii de la Paris, Maia Sandu ar avea o vizită planificată și la Bruxelles. Președinta ar urma să ajungă în Belgia pe 4 noiembrie.Dezvăluirea a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, în cadrul unui interviu acordat pentru ziua.md. Conform oficialului, Maia Sandu ar urma să mulțumească instituțiilor Uniunii Europene pentru sprijinul acord
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus informează că, începînd cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.Astfel, operatorii de transport care efectuează curse internaționale
Agricultura va deveni unul dintre pilonii principali ai programului de guvernare propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, care și-a prezentat astăzi prioritățile de dezvoltare pentru acest sector strategic. {{844894}}Potrivit programului, cel puțin 30% din fondurile destinate agriculturii vor fi direcționate către retehnologizare și procesare, prin investiții în tehnologii verzi,
Din 2026, primăriile vor decide cine plătește taxa pentru salubritate: locatarii sau proprietarii # Noi.md
Începînd cu 1 ianuarie 2026, modul de stabilire și plată a taxei pentru salubritate va fi schimbat. Potrivit noilor prevederi ale Codului Fiscal, autoritățile publice locale vor putea decide dacă această taxă se aplică persoanelor fizice înregistrate la o adresă de domiciliu sau direct proprietarilor de bunuri imobile.Stela Condorachi, inspector principal la Serviciul Fiscal de Stat, a explica
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Coreea de Sud și SUA au ajuns la un acord privind taxele vamale. Informația a fost publicată despre aceasta de ziarul sud-coreean The Hankyoreh.„Am ajuns la un acord”, a anunțat președintele american.Potrivit lui Trump, la întîlnirea cu reprezentanții Coreei de Sud „au fost luate multe decizii”.„Acordul privind taxele vamale se apropie de e
Fostul campion mondial Denis Lebedev, despre trilogia Bivol–Beterbiev: „Pe Artur îl va salva doar o lovitură precisă” # Noi.md
În categoria semigrea a boxului modern există două nume care împart nu numai titlurile, dar și semnificațiile.Dmitry Bivol, boxer rus de origine moldovenească, este strategie rece, precizie matematică și ritm fără mișcări inutile. Artur Beterbiev înseamnă forță, presiune și distrugere. Și dacă va avea loc al treilea meci între ei, acesta nu va fi doar o revanșă. Va fi un final în care stilul v
După consultările fracțiunii blocului Alternativa cu Alexandru Munteanu, Ion Ceban a menționat că își dorește ca problemele oamenilor să fie rezolvate și să fie aplicată o abordare pragmatică.„Mi-aș dori ca problemele oamenilor să fie auzite și să fie soluționate. Am transmis propunerile blocului Alternativa, care au fost formulate în cadrul întrevederilor cu oamenii.{{845043}}Este importa
Fostul deputat Alexandru Slusari a comentat pe rețelele sociale proiectul Programului de Guvernare prezentat de candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, menționînd că documentul „pare scris în mare grabă, pe genunchi, de oameni diferiți, fără coordonare între ei”.„Capitole Economia și Agricultură deloc nu cuprind toate problemele strategice, sînt formulate foarte general
În timpul serviciului de patrulare auto echipajul mobil al Direcției regionale ,,Sud" a observat un bărbat căzut la sol, fapt care le-a atras imediat atenția, notează Noi.md.Fără a ezita, carabinierii s-au apropiat pentru a verifica starea acestuia și a-i oferi sprijinul necesar.În urma discuției, bărbatul a comunicat că se simte rău, moment în care angajații Direcției i-au acordat primul
Partidul Comuniștilor a participat astăzi la consultările cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu, în cadrul discuțiilor privind formarea noului Cabinet de miniștri.Comuniștii nu vor vota pentru Guvernul Munteanu, a anunțat liderul PCRM, Vladimir Voronin. Cu toate acestea, el nu a lansat critici în adresa candidatului desemnat la funcția de prim-ministru, însă a evidențiat "lipsa cadrelor",
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă.Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen d
Pavel Voicu a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care anunță că trece din postura de consilier la Bălți în cea de deputat, notează Noi.md."Din noiembrie 2023 am avut onoarea să reprezint bălțenii în Consiliul Municipal. Împreună cu echipa socialiștilor am muncit cu responsabilitate pentru proiecte care au adus beneficii reale oamenilor și orașului.{{844622}}Această perioadă mi-a ară
Ziua mondială a accidentului vascular cerebral este marcată în acest an cu genericul „Fiecare minut contează” și adresează mesaje axate pe a ajuta oamenii de pretutindeni să recunoască semnele accidentului vascular cerebral (AVC) și nevoia urgentă de a acționa rapid.Unul dintre cele mai eficiente moduri de a reduce riscul de AVC este menținerea unui stil de viață activ. Compania Națională de A
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 29 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,71 lei/litru (+7 bani), iar al motorinei standard – 19,64 lei/litru (+11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
Oscar De La Hoya despre revanșa dintre Mayweather și Pacquiao: „Mayweather este încă un atlet de talie mondială” # Noi.md
Cînd legendele se întorc, nu este vorba despre titluri. Este vorba despre spectacolOscar De La Hoya știe cum este să stai în fața lui Floyd Mayweather și Manny Pacquiao. A împărțit ringul cu amîndoi. A pierdut în fața lor. Și acum, cînd discuțiile despre revanșa dintre cele două icoane au reapărut, el vorbește nu ca un promotor, ci ca om care le-a simțit loviturile.„Poate voi fi arbitru. L
