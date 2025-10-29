Sportivii moldoveni au urcat de 10 ori pe podium la Europenele de fotbal-tenis
Sport1, 29 octombrie 2025 22:10
• • •
Acum o oră
22:10
În perioada 23 – 27 octombrie 2025 în oraşul Algyo (Ungaria) a avut loc faza finală a Campionatului European de fotbal-tenis, la categoriile de vârstă seniori, juniori și U21. Lotul Moldovei a participat la toate categoriile de vârstă și a jucat la toate probele de concurs simplu, dublu, triplu şi la probele dublu mixt şi […]
Acum 4 ore
20:40
Halterofili Ion Badanev și Dan Betca au urcat pe podium la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania. În clasamentul categoriei de greutate 65 kg, ei au fost întrecuți de turcul Elis Mustafa. Ion Badanev s-a ales și cu medalia de bronz la stilul smuls cu rezultatul 125 kg, în timp ce Dan […]
Acum 24 ore
09:50
Luptătorul Eugeniu Mihalcean a devenit vicecampion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. În finala din Serbia, el a fost învins de Arsen Balaian. La ediția trecută a Mondialului U23, Eugeniu Mihalcean s-a clasat pe locul 3.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Milsami a învins-o pe Sheriff cu 1-0, în derby-ul etapei a 17-a a Ligii 7777. Singurul gol a fost marcat din penalty de fostul atacant al tiraspolenilor, Andrei Cobeț, în minutul 21. video: https://www.facebook.com/share/v/1AzE5Sb9my/ Clasament: 1. Sheriff – 38 2. Petrocub – 36 3. Zimbru – 35 4. Milsami – 33 5. Bălți – 23 […]
11:50
Luptătorul Alexandr Gaidarli (70 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 din Serbia! În finala micǎ, el a dispus de kazahul Maiis Aliyev. Alexandr Gaidarli i-a mai învins pe cubanezul Orislandy Brooks și kîrghizul Adis Uulu, dar în semifinale a cedat în fața iranianului Sina Khalili.
11:50
Alte două medalii pentru Vitalii Spînu (80 kg) la Campionatele Mondiale de karate shotokan! În Polonia, el s-a ales cu medalia de aur în categoria seniori 21-39 ani, iar la Open a cedat în finală în fața unui sportiv japonez, chiar dacă a reușit una dintre cele mai spectaculoase faze ale competiției. Tot la seniori, […]
23 octombrie 2025
20:40
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial Under 23! În Serbia, el a obținut patru victorii în categoria de greutate 82 kg, cu japonezul Reon Kakegawa, kazahul Omar Satayev, belgianul Ibrahim Tabaev și ucraineanul Ruslan Abdiiev.
21 octombrie 2025
22:00
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Campionatului Mondial U23 din Serbia. Vitalie Eriomenco nu a reușit să cucerească un nou titlu mondial la U23, cedând în finala categoriei de greutate 63 kg în fața azerului Ziya Babashov, în timp ce Alexandru Solovei a câștigat în premieră o […]
20 octombrie 2025
20:40
Irina Rîngaci a câștigat Beach Wrestling World Series la lupte pe plajă. În finala categoriei de greutate 70 kg, ea a dispus de ucraineanca Olena Nikitinska. Ultima etapă a Beach Wrestling World Series a avut loc în Egipt.
19 octombrie 2025
11:30
Arcașii Alexandra Mîrca și Dan Olaru s-au impus la Balcaniada din Muntenegru. Alexandra Mârca a fost urmată de coechipierele Kasandra Berzan și Nadejda Celan, în timp ce Dan Olaru l-a învins în finală pe sârbul Mihaijlo Stefanovic. Podiumul la masculin a fost completat de Andrei Belici.
17 octombrie 2025
11:00
Pe lângă Mondialul de Grappling, în Serbia a avut loc și Mondialul de Grappling GI. La această probă, Moldova a cucerit 4 medalii: Eldar Rafigaev (argint), Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandr Romanov (toți – bronz).
16 octombrie 2025
17:40
Ivan Iliev a cucerit bronzul la Mondialul de taekwon-do ITF, care a avut loc în Croația. El s-a remarcat în proba spargeri forță. La nivel de juniori, Cristi Tanas a obținut argintul la 50 kg. Tot în proba sparring individual, Daniel Latu s-a clasat pe locul 3 la +75 kg. Alte două medalii de bronz […]
15 octombrie 2025
13:20
Luptătorul Alexandr Romanov (130 kg) a devenit campion mondial la grappling. În Serbia, el a repurtat 4 victorii, cu Nizami Gafarov (Azerbaidjan), Ioannis Kargiotakis (Grecia), Nikita Loboiko (Rusia) și Aleksander Koldovski (Ucraina). Cu medalie de bronz s-a ales Eldar Rafigaev (100 kg) după ce a dispus de francezul Herve Redon. La 77 kg, Dumitru Ceban […]
13:00
Naționala masculină de tenis de masă a Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Asta după ce a învins Austria cu 3-0 la Europenele de la Zadar, grație victoriilor repurtate de Vladislav Ursu, Andrei Puțuntică și Denis Țernă. Moldova a ieșit din grupă și va continua lupta la Europene în faza optimelor de finală, […]
14 octombrie 2025
22:10
Naționala Moldovei a acumulat primul punct în preliminariile Campionatului Mondial din 2026: 1-1 cu Estonia la Tallinn. La golul lui Mattias Kait din minutul 12, "tricolorii" au egalat în minutul 64, grație reușitei semnate de Ștefan Bodișteanu. Nepotul fostului selecționer Ion Caras a reușit să înscrie primul său gol la echipa națională. Moldova: Cojuhar, Reabciuk, […]
12 octombrie 2025
11:40
Halterofilul Marin Robu (88 kg) a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial, care s-a desfășurat în Norvegia. El a înregistrat rezultatul 369 kg la total, fiind întrecut de columbianul Yeison Lopez Lopez, care a stabilit un nou record mondial – 387 kg.
6 octombrie 2025
16:00
Irina Rîngaci a câștigat World Series la lupte pe plajă, care a avut loc în Grecia. În finala categoriei de greutate 70 kg, ea a învins-o pe ucraineanca Romana Vovchak. Vasile Diacon (80 kg) a cucerit medalia de bronz la turneul de lupte pe plajă din seria mondială din Grecia. În finala mică, el a […]
16:00
Atacantul Vitalie Damașcan (26 de ani) a înscris în grupa unică din Conference League, fiind primul său gol pentru Zrinjski. Campioana în exercițiu a Bosniei și Herțegovina a dispus cu 5-0 de Lincoln din Gibraltar. Damașcan a intrat pe teren în minutul 64 și a marcat pentru 4-0 cinci minute mai târziu. În minutul 88, […]
16:00
Zimbru a obținut a 10-a victorie a stagiunii, 3-0 cu Milsami. Golurile au fost marcate în prima repriză de Caio (2) și Kazlouski. Clasament: 1. Sheriff – 35 puncte 2. Zimbru – 33 3. Petrocub – 32 4. Milsami – 27 5. FC Bălți – 20 6. Dacia Buiucani – 14 7. Politehnica UTM – […]
15:50
Naționala Portugaliei a cucerit pentru a doua oară consecutiv titlul de campioană europeană la futsal U19. În finala de la Chișinău, lusitanii au învins în prelungiri Spania cu 3-2. (foto: uefa.com)
15:50
Stanislav Iuhnevici (88 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo printre juniori, care s-a desfășurat în Indonezia. În finala mică, el a dispus de bulgarul Asen Bankov.
15:40
Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa # Sport1
Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa. El l-a înlocuit pe Nicolae Gîlcă, care a exercitat această funcție timp de 18 ani. Sergiu Tintiuc este fondatorul companiei Tincomerț-Grup. De asemenea, deține funcția de vicepreședinte al Federației de Judo a Republicii Moldova. Organizează de mai mulți ani turnee internaționale […]
11:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a câștigat turneul de rating G-1 "Riga Open 2025". El s-a impus în categoria de greutate 54 kg. La nivel de juniori, Ariana Spinei a cucerit bronzul în categoria 59 kg, iar Nikita Rusu s-a clasat pe locul 5.
3 octombrie 2025
19:50
Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga. La seniori s-au remarcat Artiom Roșca (aur în categoria 54 kg) și Ana Spînu (bronz la 62 kg). La juniori, Ariana Spinei a cucerit argintul la 59 kg, iar Anastasia Chișlari și Ivan […]
2 octombrie 2025
11:20
Nicoleta Meșina a fost desemnată cea mai bună jucătoare a echipei Chicago North Shore, care s-a clasat pe locul 2 în campionatul de rugby 7 a Statelor Unite. Jucătoarea noastră a reușit 8 eseuri. Campioană a devenit o altă formație din Chicago, Lions. Nicoleta Meșina joacă și în campionatul de rugby 15 a Statelor Unite. […]
1 octombrie 2025
11:50
Turneul în memoria Nataliei Rogova, organizat la Școala Sportivă Specializată de tenis, și-a desemnat câștigătorii: Stanislav Muntean (U12), Vasile Berlinschi (U14), David Popușoi (U16), Dorian Calugar (seniori), Laura Garștea (U12), Maria Colesnic (U14), Daria Bugaenco (U16) și Eva Iurina (senioare). La competiție au concurat peste 200 de participanți. Natalia Rogova a stat la baza fondării […]
