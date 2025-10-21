Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Mondialul U23 din Serbia

15:40

Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa. El l-a înlocuit pe Nicolae Gîlcă, care a exercitat această funcție timp de 18 ani. Sergiu Tintiuc este fondatorul companiei Tincomerț-Grup. De asemenea, deține funcția de vicepreședinte al Federației de Judo a Republicii Moldova. Organizează de mai mulți ani turnee internaționale […]