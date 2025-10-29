GALERIE FOTO // Consultări la Parlament. Premierul desemnat a discutat cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare
Moldpres, 29 octombrie 2025 20:00
Pe parcursul zilei de astăzi, toate fracțiunile parlamentare au participat la consultări cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu.Corespondentul MOLDPRES i-a surprins pe deputați în timpul discuțiilor și după consultări. ...
Președinta Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Moldpres
Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai...
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează circa 780 de mii de utilizatori, în primul an de la lansare # Moldpres
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează circa 780 de mii de utilizatori, în primul an de la lansare, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei moldoveni utilizează acum MIA în viața lor financiară zilnică. Datele au fost prezentate de guvernatoar...
Personalitatea și moștenirea Reginei Maria a României sunt omagiate la Chișinău, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea ei. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a organizat expoziția „Regina Maria – singura regină a României...
Peste 12 500 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Cetățenii pot beneficia gratuit de servicii de angajare # Moldpres
Peste 12 500 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii profesionale și pentru muncitorii necalificaț...
Nouă persoane au fost rănite - inclusiv patru copii - într-un bombardament, miercuri, vizând un spital pediatric, în oraşul ucrainean Herson (sud), anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei „noi crime de război”, r...
FOTO // Explozie într-un apartament din capitală. Șase echipaje de salvatori și pompieri au intervenit # Moldpres
O explozie s-a produs în seara zilei de astăzi într-un apartament dintr-un bloc cu 16 etaje de pe strada Albișoara din capitală. Șase echipaje de salvatori și pompieri au intervenit la fața locului, iar două persoane au fost evacuate din locuința afectată, in...
Un fost instructor militar „european”, arestat şi acuzade SBU de spionaj în favoarea Rusiei # Moldpres
Un fost instructor militar care a lucrat în Ucraina - originar dintr-o ţară europeană nespecificată - a fost arestat miercuri, anunţă Serviciile ucrainene de securitate (SBU), care-l acuză de spionaj în contul Rusiei, relatează AFP.„Potrivit elemente...
Din 1 ianuarie 2026, vor fi aplicate noi reguli privind taxa pentru salubrizare. Aceasta va fi stabilită anual, prin decizia autorităților publice locale, și va putea fi achitată până la 25 septembrie, atât la primăria din localitate, cât și online, tran...
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) monitorizează impactul sancțiunilor internaționale asupra furnizorului de combustibil LUKOIL, afirmând că operațiunile la Aeroportul Chișinău se desfășoară normal, transmite MOLDPRES.Instituția a fost notificată oficial...
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, după discuțiile cu fracțiunile parlamentare: „Am avut consultări constructive. Vom analiza propunerile formulate” # Moldpres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că propunerile înaintate de fracțiunile parlamentare vor fi analizate, urmând ca activitatea noului Guvern să fie concentrată pe dezvoltarea Republicii Moldova în parcursul său european, informează MOLDPRE...
Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani din Chișinău, va fi extrădat în Republica Moldova # Moldpres
Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani din Chișinău, va fi extrădat în Republica Moldova din Marea Britanie. O decizie în acest sens a fost luată de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de No...
În cadrul Festivalului Internațional de Muzică și Dans pentru Copii „BESARAB FOLK” de la Taraclia, oficiali moldoveni au felicitat comunitatea bulgară cu ocazia Zilei Bulgarilor Basarabeni. Festivalul a fost inaugurat pe 29 octombrie la Casa de Cultură &bdq...
Regizorul basarabean Vlad Druc, una dintre personalitățile cinematografiei din Republica Moldova, a fost distins cu Premiul Academic Mihnea Gheorghiu pentru întreaga activitate, în cadrul Galei Premiilor Uniunii Cineaștilor din România, desfășurată la Oper...
Investiții de cel puțin 9 miliarde de lei în localitățile din întreaga țară și modernizarea a 3 mii de kilometri de drumuri, planificate pentru următorii ani # Moldpres
Localitățile din Republica Moldova vor beneficia de investiții de până la 9 miliarde de lei în următorii ani, inclusiv prin continuarea și dezvoltarea programelor „Satul European” și „Curtea Europeană”. Totodată, circa 3 mii de kilomet...
Accident fatal în județul Iași. Un automobil s-a ciocnit cu un TIR condus de un moldovean # Moldpres
Două persoane au decedat în urma unui accident rutier produs în comuna Bălțați, județul Iași, după ce un automobil ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă și s-a ciocnit cu un TIR condus de un moldovean, comunică MOLDPRES.Solicitată de ag...
Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment # Moldpres
Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, &ici...
Locuitorii din satul Costești, raionul Ialoveni, vor putea colecta deșeurile separat, datorită unui proiect finanțat de Fondul Național pentru Mediu # Moldpres
Gospodăriile din localitatea Costești, raionul Ialoveni au fost dotate cu pubele speciale, destinate sortării deșeurilor în conformitate cu reglementările naționale privind protecția mediului. Proiectul „Colectarea selectivă a deșeurilor în satul C...
Identificarea unor surse și căi alternative de asigurare a R. Moldova cu produse petroliere, analizată la ANRE cu reprezentanții Ambasadei SUA # Moldpres
Impactul asupra pieței regionale și a celei interne, generat de sancțiunile impuse de SUA pentru două companii petroliere rusești, precum și necesitatea identificării unor surse și căi alternative de asigurare a Republicii Moldova cu produse petroliere, au fost analizate...
FOTO // Ziua Bulgarilor Basarabeni, marcată la Taraclia cu depuneri de flori, cântece, dansuri și discursuri ale oficialilor din R. Moldova și Bulgaria # Moldpres
Manifestațiile de Ziua Bulgarilor Basarabeni, care se sărbătorește tradițional pe 29 octombrie, au început cu o depunere de flori la monumentul generalului Ivan Inzov, din Taraclia - centrul comunității bulgare din Moldova, transmite MOLDPRES, cu referire la corespon...
Fost ofițer de sector din Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare pentru acte de corupție # Moldpres
Un fost polițist a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sedi...
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă modificări în trafic, în legătură cu reparația drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, raionul Floreşti, pe sectorul cuprins între km 0,00 și 9,63, transmite MOLDPRES....
Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, ceea ce înseamnă că aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Datele au fost pr...
VIDEO // Mai multe persoane, cercetate pentru activitatea de mercenariat. Suspecții s-ar fi înrolat în formațiuni paramilitare de tip „Wagner” # Moldpres
Mai mulți moldoveni sunt cercetați pentru activitatea de mercenariat. Suspecții s-ar fi înrolat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tip „Wagner” sau altele similare – atât în Ucraina, cât și în al...
Operatorii de curse neregulate, atenționați despre impunerea unor restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Federația Rusă # Moldpres
Operatorii moldoveni, care efectuează curse neregulate de pasageri, sunt atenționați despre impunerea unor restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă. Măsura este impusă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 oc...
Prețurile maxime de comercializare a carburanților în Republica Moldova au înregistrat creșteri constante în ultimele zile. Potrivit datelor publicate pentru joi, 30 octombrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina 9...
Zile mai scurte, după trecerea la ora de iarnă. Polițiștii îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță în timp ce se deplasează prin locuri mai puțin iluminate # Moldpres
Polițiștii îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță în timp ce se deplasează prin locuri mai puțin iluminate și nesigure. Recomandările au fost făcute în contextul în care afară înnoptează mai devreme...
18 sportivi moldoveni vor concura la Campionatul European de judo U-23, organizat la Chișinău # Moldpres
Campionatul European de judo U-23 va avea loc pentru prima dată în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Arena Chișinău. La competiție vor participa judocani din peste 35 de țări, transmite MOLDPRES.Potrivit Comitetului Naționa...
AIS MOLDPRES și BTA intensifică colaborarea: Kiril Valchev primit de Vitalie Hadei la Chișinău # Moldpres
Instituția Publică Agenția Informațională de Stat „MOLDPRES” și Agenția Telegrafică Bulgară (BTA) își vor intensifica parteneriatul prin schimb zilnic de știri și colaborare regională, au stabilit pe 28 octombrie, la Chișinău, șefii celor două i...
Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil # Moldpres
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acord...
CNAS continuă campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Specialiștii vor avea întâlniri cu cetățeni din nordul și centrul țării # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale continuă campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În această săptămână, specialiștii vor avea întâlniri cu cetățeni din Florești, Edineț, Glodeni, Sîngerei,...
Termenul de depunere a cererilor pentru autorizațiile CEMT 2026, prelungit până la 7 noiembrie # Moldpres
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor) valabile pentru anul 2026 a fost prelungit până la data de 7 noiembrie 2025, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția N...
În satul Gangura, raionul Ialoveni, se desfășoară lucrări ample de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3, menite să sporească siguranța pietonilor și confortul ...
Echipe mobile de specialiști vor oferi sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile mici de la sate # Moldpres
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor beneficia de sprijin psihopedagogic direct în instituțiile în care învață. Fiecare echipă include psiholog, psihopedagog și logoped, cu posibilitatea implicării unui pedagog, și va activa &ici...
Percheziții pe întreg teritoriul țării. Organele de forță desfășoară acțiuni într-o cauză penală privind „activitatea mercenarilor” # Moldpres
Organele de forță desfăşoarǎ miercuri, 29 octombrie, percheziții pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează „activitatea mercenarilor”, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției,...
Accident grav în raionul Ungheni. Salvatorii au intervenit pentru a debloca șoferul din automobil # Moldpres
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, la ieșirea din satul Pârlița, raionul Ungheni. În urma impactului, șoferul a rămas blocat în automobil, fiind nevoie de intervenția salvatorilor pentru efectuarea lucrărilor...
Expoziția „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat”, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei # Moldpres
O incursiune în universul scenografiei cinematografice din Republica Moldova, prin prezentarea creațiilor Aureliei Roman și ale lui Stanislav Bulgakov, este propusă publicului în cadrul expoziției „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat&rdquo...
O saună din orașul Durlești a fost cuprinsă marți seara de flăcări. Ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a comunicat pentru MOLDPRES că incendiul a distrus în totalitate o construcție auxiliară din l...
Ucraina atacă Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv, susţine Rusia. Mai multe aeroporturi au fost închise # Moldpres
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul pierde patru bani. Le...
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va avea consultări cu fracțiunile parlamentare la Parlament, Sala Europa, după cum urmează:08:00 — Democrația Acasă09:00 — Partidul Nostru10:00 — Alternativa11:00 — PCRM13:00 — PSRM1...
Daniella Misail-Nichitin: Ministerul de Interne monitorizează constant spațiul online pentru a contracara campaniile de dezinformare # Moldpres
În perioada campaniei electorale, Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice a solicitat blocarea a zeci de materiale video de pe platforma TikTok, cu conținut manipulator sau fals. În rezultat, mai mult de jumătate din conținuturi au fost blocate. Declarațiile a...
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara la Durlești. Potrivit primelor informații a luat foc o saună, a comunicat pentru MOLDPRES, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„La fața locul...
Netanyahu ordonă „atacuri imediate și puternice” asupra Gazei, în urma încălcărilor din partea Hamas # Moldpres
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.Prim-ministrul Benjamin Netanya...
Sate autentice, atracții culturale, trasee de drumeție și experiențe locale, toate sunt accesibile cu un singur click de pe canalul de Telegram Village Travel Bot. Managerul de proiect și cofondatoarea AO InnoVillage Tatiana Arcan, a menționat pentru MOLDPRES că proiectul ...
Gestionarea apelor și sancționarea încălcărilor de mediu, în centrul discuțiilor din 11 raioane ale țării # Moldpres
Modelul de Regulament local privind gestionarea surselor de apă decentralizate (fântâni și izvoare) și Îndrumarul pentru constatarea contravențiilor de mediu au fost discutate de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor de mediu...
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română. Cifra o depășește cu mult pe cea planificată inițial, care era de maximum 5 mii de persoane, informează MOLDPRES.Instruirile gratuite sun...
Programul de activitate al noului Guvern: „Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de cetățeni” # Moldpres
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii, iar noul Cabinet de miniștri va urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și locuitorii din regiunea transnistrean. Pr...
