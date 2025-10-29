Președinta Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate”

Europa trebuie să crească - extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate, pentru că amenințările hibride nu se opresc la frontiera Spațiului Schengen. Prin integrarea democrațiilor aflate în prima linie, Europa va deveni mai mare, mai puternică și mai...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres