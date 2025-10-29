AIS MOLDPRES și BTA intensifică colaborarea: Kiril Valchev primit de Vitalie Hadei la Chișinău
Moldpres, 29 octombrie 2025 11:30
Instituția Publică Agenția Informațională de Stat „MOLDPRES” și Agenția Telegrafică Bulgară (BTA) își vor intensifica parteneriatul prin schimb zilnic de știri și colaborare regională, au stabilit pe 28 octombrie, la Chișinău, șefii celor două i...
Acum 5 minute
11:50
Zile mai scurte, după trecerea la ora de iarnă. Polițiștii îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de siguranță în timp ce se deplasează prin locuri mai puțin iluminate # Moldpres
Polițiștii îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță în timp ce se deplasează prin locuri mai puțin iluminate și nesigure. Recomandările au fost făcute în contextul în care afară înnoptează mai devreme...
11:50
18 sportivi moldoveni vor concura la Campionatul European de judo U-23, organizat la Chișinău # Moldpres
Campionatul European de judo U-23 va avea loc pentru prima dată în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Arena Chișinău. La competiție vor participa judocani din peste 35 de țări, transmite MOLDPRES.Potrivit Comitetului Naționa...
Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:40
Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil # Moldpres
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acord...
10:30
CNAS continuă campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. Specialiștii vor avea întâlniri cu cetățeni din nordul și centrul țării # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale continuă campania de informare „Prestații sociale în orice colț al lumii”. În această săptămână, specialiștii vor avea întâlniri cu cetățeni din Florești, Edineț, Glodeni, Sîngerei,...
10:30
Termenul de depunere a cererilor pentru autorizațiile CEMT 2026, prelungit până la 7 noiembrie # Moldpres
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transporturilor) valabile pentru anul 2026 a fost prelungit până la data de 7 noiembrie 2025, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția N...
10:00
În satul Gangura, raionul Ialoveni, se desfășoară lucrări ample de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3, menite să sporească siguranța pietonilor și confortul ...
10:00
Echipe mobile de specialiști vor oferi sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile mici de la sate # Moldpres
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor beneficia de sprijin psihopedagogic direct în instituțiile în care învață. Fiecare echipă include psiholog, psihopedagog și logoped, cu posibilitatea implicării unui pedagog, și va activa &ici...
10:00
Percheziții pe întreg teritoriul țării. Organele de forță desfășoară acțiuni într-o cauză penală privind „activitatea mercenarilor” # Moldpres
Organele de forță desfăşoarǎ miercuri, 29 octombrie, percheziții pe întreg teritoriul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează „activitatea mercenarilor”, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției,...
Acum 4 ore
09:40
Accident grav în raionul Ungheni. Salvatorii au intervenit pentru a debloca șoferul din automobil # Moldpres
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, la ieșirea din satul Pârlița, raionul Ungheni. În urma impactului, șoferul a rămas blocat în automobil, fiind nevoie de intervenția salvatorilor pentru efectuarea lucrărilor...
09:30
Expoziția „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat”, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei # Moldpres
O incursiune în universul scenografiei cinematografice din Republica Moldova, prin prezentarea creațiilor Aureliei Roman și ale lui Stanislav Bulgakov, este propusă publicului în cadrul expoziției „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat&rdquo...
09:10
O saună din orașul Durlești a fost cuprinsă marți seara de flăcări. Ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a comunicat pentru MOLDPRES că incendiul a distrus în totalitate o construcție auxiliară din l...
08:20
Ucraina atacă Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv, susţine Rusia. Mai multe aeroporturi au fost închise # Moldpres
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile...
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul pierde patru bani. Le...
Acum 6 ore
07:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va avea consultări cu fracțiunile parlamentare la Parlament, Sala Europa, după cum urmează:08:00 — Democrația Acasă09:00 — Partidul Nostru10:00 — Alternativa11:00 — PCRM13:00 — PSRM1...
Acum 24 ore
21:20
Daniella Misail-Nichitin: Ministerul de Interne monitorizează constant spațiul online pentru a contracara campaniile de dezinformare # Moldpres
În perioada campaniei electorale, Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice a solicitat blocarea a zeci de materiale video de pe platforma TikTok, cu conținut manipulator sau fals. În rezultat, mai mult de jumătate din conținuturi au fost blocate. Declarațiile a...
21:00
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara la Durlești. Potrivit primelor informații a luat foc o saună, a comunicat pentru MOLDPRES, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„La fața locul...
20:20
Netanyahu ordonă „atacuri imediate și puternice” asupra Gazei, în urma încălcărilor din partea Hamas # Moldpres
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.Prim-ministrul Benjamin Netanya...
20:10
19:20
Sate autentice, atracții culturale, trasee de drumeție și experiențe locale, toate sunt accesibile cu un singur click de pe canalul de Telegram Village Travel Bot. Managerul de proiect și cofondatoarea AO InnoVillage Tatiana Arcan, a menționat pentru MOLDPRES că proiectul ...
19:10
Gestionarea apelor și sancționarea încălcărilor de mediu, în centrul discuțiilor din 11 raioane ale țării # Moldpres
Modelul de Regulament local privind gestionarea surselor de apă decentralizate (fântâni și izvoare) și Îndrumarul pentru constatarea contravențiilor de mediu au fost discutate de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor de mediu...
19:00
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română. Cifra o depășește cu mult pe cea planificată inițial, care era de maximum 5 mii de persoane, informează MOLDPRES.Instruirile gratuite sun...
18:00
Programul de activitate al noului Guvern: „Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de cetățeni” # Moldpres
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii, iar noul Cabinet de miniștri va urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și locuitorii din regiunea transnistrean. Pr...
18:00
Femeile din regiunea transnistreană, inspirate de tehnologie: prima ediție Tech Women Conference Tiraspol încurajează digitalizarea # Moldpres
Peste 60 de fete și femei de pe malul stâng al Nistrului s-au reunit astăzi la prima ediție a Tech Women Conference Tiraspol, un eveniment dedicat promovării femeilor în domeniul tehnologiilor și dezvoltării competențelor digitale. Conferința a creat un spați...
17:50
Nouă studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au obținut burse de merit din partea statului # Moldpres
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare, comunică MOLDPRES.Potrivi...
17:20
Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, prioritate în Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri # Moldpres
Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028 este o prioritate inclusă în programul de activitate al noului Cabinet de miniștri. Obiectivele majore ale noului Guvern se vor axa pe pregătirea Republicii Moldova pentru aderare și mode...
17:10
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi operate temporar pe pista alternativă # Moldpres
Principala pistă de decolare și aterizre a Aeroportului Internațional Chișinău va fi închisă timp de două săptămâni în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare, transmite MOLDPRES.Potrivit Autorității Aeronautice C...
16:50
Operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM), a început procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI, informează MOLDPRES.Etapa marchează un ...
16:30
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit ANSP, în această perioadă, au fost înr...
16:10
Noi direcții de cooperare bilaterală și proiecte strategice în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale au fost discutate astăzi de vicepremierul în exerciţiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadru...
16:00
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău. Vezi agenda vizitei # Moldpres
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru pa...
15:30
Poliția de Frontieră a primit două ambarcațiuni de patrulare din partea Serviciului de Pază a Frontierei de Stat al Republicii Letonia, în cadrul proiectului Consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova în con...
15:30
Salariul minim va fi dublat în următorii ani, iar cel mediu va ajunge la 25 de mii de lei # Moldpres
Salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei. Prioritățile au fost incluse în Programul de activitate al viitorul Guvern, prezentat de premierul desemnat, Alexandr...
15:20
În localităile Căușeni, Cantemir și Cahul vor fi elaborate scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigare # Moldpres
Autoritățile și experții locali vor elabora, cu sprijinul Suediei, scenarii pentru reutilizarea apelor uzate epurate în irigarea terenurilor agricole. Primele studii vor fi elaborate în localitățile Căușeni, Cantemir și Cahul, transmite MOLDPRES.Scenariil...
15:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul „Monitorizarea drepturilor omului în zone afectate de conflict”, organizată de Oficiul Avocatului Poporului, în cooperare cu Institutul Danez pentru Drepturile Om...
14:30
14:10
Consilierul român Valeriu Leapciu: „Resursele umane - o mare provocare în absorbția fondurilor europene în R. Moldova” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să investească în oameni și resurse pentru a putea absorbi eficient fondurile Uniunii Europene, a declarat consilierul pe relații internaționale al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de la București, Valeriu Leapciu, î...
14:10
Programul de activitate al noului Guvern - „UE, pace, Dezvoltare”, prezentat de Alexandru Munteanu: „R. Moldova pășește într-o etapă de transformare profundă” # Moldpres
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public, marți, 29 octombrie de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani ș...
14:00
Igor Grosu: „Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în 2028 să fie gata de aderarea la UE” # Moldpres
Republica Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în 2028 să fie gata de aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis marți, 28 octombrie, de spicherul, Igor Grosu, în cadrul unei întrevederi cu vicepreședintele Parlamentului ...
13:40
Investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere. Doina Nistor: „Avem un interes sporit din partea investitorilor” # Moldpres
Investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere, ajungând la 14,8% din PIB. Stocul investițiilor străine directe a depășit 6 miliarde dolari, cu un avans de 12% față de anul precedent. Cifrele au fost prezentate astăzi de viceprim-...
13:40
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112. Daniela Misail-Nichitin: „Intervențiile vor deveni mai rapide și siguranța rutieră va crește” # Moldpres
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES....
12:10
O femeie din capitală a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului # Moldpres
O femeie în vârstă de 56 de ani din Chișinău a fost condamnată la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor asupra concubinului său. Decizia a fost pronunțată de Jude...
12:10
Peste 13 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână. Urgențele cardiovasculare continuă să predomine # Moldpres
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13.620 de solicitări. Din numărul total de pacienți, 1.795 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, &...
12:10
Viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere” # Moldpres
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare ...
12:00
Mihai Popșoi: „Mizăm pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere” # Moldpres
Progresele Republicii Moldova pe drumul european și pașii necesari pentru avansarea procesului de aderare au fost discutate de către ministrul de externe în exercițiu, Mihai Popșoi, cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, comunică MOLDPRES.Po...
12:00
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat în urma unui accident rutier. Impactul s-a produs luni seara, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Briceni, Sv...
Ieri
11:20
Parteneriat în sprijinul fermierilor: trei instituții își sincronizează programele de finanțare # Moldpres
Un acord tripartit de colaborare, care are drept scop fortificarea mecanismului de cooperare interinstituțională în gestionarea eficientă a surselor financiare a fost semnat astăzi de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Organizația pentru D...
11:00
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă...
