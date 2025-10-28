Carburanții se scumpesc. Tarifele pentru 28 octombrie
NordNews, 28 octombrie 2025 07:30
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,10 lei. Carburantul costă 22,58 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,14 lei până la costul de 19,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei
• • •
Obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor
Acesta este obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor. Pierderea în greutate poate fi o provocare pentru cele mai multe dintre noi, potrivit catine.ro. După vârsta de 40 de ani, pierderea în greutate poate căpăta un cu totul alt sens. Între schimbările
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8433 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0387 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.9037 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească:
În nordul Republicii Moldova, ziua de 28 octombrie va fi caracterizată de cer variabil și vreme stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat, cu rafale ce pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 4°C și 12°C, iar
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că astrele favorizează inițiativa, comunicarea sinceră și curajul de a face pași importanți în direcția dorită. Este o zi potrivită pentru a te elibera de griji, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și
Poliția și procurorii efectuează percheziții la lideri locali PSRM, inclusiv Mizdrenco și Moroșan
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimineață percheziții în nordul Republicii Moldova într-o cauză penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșan. Ambii sunt membri activi ai PSRM. Poliția a precizat într-un
VIDEO De la Bălți, la Lorient: elevii Colegiului de Medicină învață după standarde franceze
20 de elevi ai Colegiului de Medicină din Bălți au făcut schimb de experiență cu Institutul de Formare a Lucrătorilor Medicali din Lorient, Franța. Programul se desfășoară deja de aproape patru ani. „Am participat la orele care se petrec acolo, în Franța, la Institutul de Medicină. Chiar am fost, am frecventat orele fizic. Am asistat
O nouă ediție a evenimentelor RAM Impact a avut loc în orașul Strășeni, adunând împreună creatori de conținut, profesioniști și invitați din diverse domenii. Printre speakerii serii s-a numărat Mihai Avram, expert în finanțe și atragerea de fonduri, care a vorbit despre legătura dintre storytelling, organizare și succesul proiectelor finanțate. „Granturile nu sunt pentru toți",
Guvernul Suediei sprijină cinci grupuri de APL din Moldova în procesul de amalgamare voluntară
Proiectul moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, implementat de SALAR International cu sprijinul Guvernului Suediei prin Sida, lansează Programul de Consolidare a Guvernării Locale, prin care va sprijini autoritățile publice locale (APL) implicate în amalgamarea voluntară. Prin această inițiativă, PACE Local își propune să contribuie la consolidarea capacităților administrației locale pentru a oferi
Vladimir Mizdrenco ar fi fost reținut în dosarul privind pregătirea destabilizărilor în masă
Președintele raionului Raionul Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, membrul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost reținut de organele de anchetă în cadrul dosarului privind pregătirea destabilizărilor în masă. Surse citate de către UNIMEDIA, menţionează că oamenii legii, membri ai Inspectoratul Național de Investigații (INI) ar fi intervenit la domiciliul său. Paralel, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de
Strănutăm aproape zilnic, iar acest reflex al organismului pare atât de banal, încât nu-i dăm nicio importanţă. De cele mai multe ori, strănutul este un răspuns la un factor iritant al căilor nazale, dar putem strănuta şi în lipsa prezenţei unor alergeni. În spatele banalului strănut, sunt lucruri mai puţin cunoscute. Strănutul este act complex
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de
Mașina consilierului municipal din Bălți, evacuată în urma perchezițiilor. Reacția lui Maxim Moroșan
Poliția Republicii Moldova, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a desfășurat luni, 27 octombrie, o serie de percheziții, în urma cărora a fost evacuat, potrivit informațiilor preliminare, automobilul consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Anterior, în presă s-a relatat că percheziții au avut loc și la domiciliul președintelui raionului
Caravana Zilelor Filmului Românesc la Bălți, ajunsă la ediția a XII-a, a continuat în acest weekend cu pelicula „Mere Roșii", din anul 1976, în regia lui Alexandru Tatos. „Sunt plăcut impresionat. Sunt de părerea că astfel de activități trebuie mai des de prezentat, de desfășurat", a spus un spectator. Filmul urmărește povestea tânărului medic Mitică
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa"
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet", un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Aceasta povestește că începutul a fost plin de provocări, însă perseverența și calitatea produselor au convins marile rețele de magazine din țară. „La început
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Bărbatul, în vârstă de 68
Pensiile private, tot mai importante pentru români. Populația activă scade, iar numărul pensionarilor crește
România se confruntă cu o bombă demografică, iar sistemul public de pensii e tot mai greu de susținut. În acest context, pilonul doi, cel al pensiilor private obligatorii, devine tot mai important pentru viitorul a peste 8 milioane de români. La finalul lunii septembrie, fondurile administrate privat au ajuns la active de 184,2 miliarde de
Deconectări programate: Când și unde va fi întreruptă energia electrică în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord". Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 27 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Feroviarilor: 23; Strada Kiev: 2; Strada
Creștinii ortodocși de rit vechi o cinstesc azi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
Românii din stânga Prutului, care țin de vechiul calendar, o cinstesc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, ce-i poartă hramul. Este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite sfinte din această regiune. Pe rit nou, Sfânta Parascheva este sărbătorită pe 14 octombrie, iar în
Real Madrid s-a impus cu 2–1 în fața Barcelonei, duminică seara, pe stadionul „Santiago Bernabéu", într-un nou episod electrizant al „El Clásico". Golurile lui Kylian Mbappé și Jude Bellingham au adus victoria madrilenilor, într-un meci marcat de tensiuni, eliminări și faze spectaculoase. Atmosfera de pe „Bernabéu" a fost incandescentă încă din startul partidei, iar Real
Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat surprins în imagini, bănuit de răpirea unui automobil. Incidentul a avut loc la 20 iulie 2025, pe str. Ștefan cel Mare 125, în municipiul Bălți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de faptul că nu era observat și ar fi sustras un Ford parcat în zonă, părăsind ulterior locul în direcție necunoscută. Persoanele care
Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – propuși miniștri în Guvernul Munteanu
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat încă trei propuneri pentru viitorul Cabinet de miniștri. Este vor
Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în R. Moldova # NordNews
Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, investigațiile vizează inclusiv [...] Articolul Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
Ecolux celebrează 30 de ani de activitate, perioadă în care compania s-a remarcat prin proiecte impresionante, precum cel mai mare depozit de fructe din istoria țării, primul sistem național de monitorizare a utilajului frigorific și cel mai mare centru logistic din Republica Moldova. Cu această ocazie, furnizorul calificat de produse și echipamente pentru refrigerare, ventilație, [...] Articolul VIDEO Ecolux – 30 de ani de confort și parteneriate durabile apare prima dată în NordNews.
După ani de tensiuni și negocieri, Statele Unite și China au ajuns la un acord final privind transferul proprietății TikTok către investitori americani, a confirmat duminică secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat postului CBS, scrie The Guardian. Potrivit oficialului, detaliile urmează să fie semnate joi, 30 octombrie, la întâlnirea președintelui Donald Trump și [...] Articolul TikTok-ul ar putea deveni american: SUA și China au ajuns la un acord final apare prima dată în NordNews.
Ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii. Recomandările dermatologilor # NordNews
Află ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii și ce recomandă specialiștii în acest caz. O curățare regulată îți oferă un ten mai luminos, plăcut la atingere și cu o textură aparte. Atunci când este realizată corect, aceasta îndepărtează celulele moarte și lasă în urmă ideea de roșeață și iritație, [...] Articolul Ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii. Recomandările dermatologilor apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8508 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0936 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9057 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2114 [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 27 octombrie apare prima dată în NordNews.
Pe 27 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă și ușor ploioasă, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din nord-vest, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 5 și 10 grade Celsius, [...] Articolul Zi mohorâtă și ploi slabe. Prognoza pentru 27 octombrie apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 aduce o energie aparte pentru tine, dragă nativă, indiferent de zodia în care te afli. Universul te provoacă să asculți mai mult vocea ta interioară și să ai încredere în intuiție, potrivit catine.ro. Ziua de azi te încurajează să-ți urmezi inima și să ai încredere în ritmul tău [...] Articolul Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor # NordNews
Descoperă care sunt cele 8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Deși pare un lucru greu de făcut, un mic efort suplimentar te va scuti de o adevărată corvoadă în viitor, potrivit catine.ro. Asosit vremea mai rece, iar noul sezon este din ce în ce mai aproape. Acest [...] Articolul 8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor apare prima dată în NordNews.
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană. Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara. O persoană a intrat în campus ”cu internţia de [...] Articolul Atac armat la Universitatea Lincoln: o persoană ucisă și șase rănite apare prima dată în NordNews.
Președinta Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din [...] Articolul Președinta Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale apare prima dată în NordNews.
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat primele propuneri pentru viitorul Guvern. Printre acestea se numără rectorul USMF Emil Ceban, secretarul general al MAI Vladislav Cojuhari și jurnalistul Cristian Jardan. Potrivit unei postări făcute de Munteanu, Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru funcția [...] Articolul Viitorul Guvern prinde contur: Munteanu anunță primele nume apare prima dată în NordNews.
Tezaurul Luvrului, evacuat după jaf: Bijuteriile regale au ajuns în seiful Băncii Franței # NordNews
Panica de la cel mai vizitat muzeu din lume nu s-a încheiat. După spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, autoritățile franceze au decis să mute o parte din bijuteriile coroanei în seiful ultra-securizat al Băncii Franței. Transferul, efectuat vineri, 25 octombrie, a fost realizat sub escorta poliției , în condiții stricte de securitate, și vizează [...] Articolul Tezaurul Luvrului, evacuat după jaf: Bijuteriile regale au ajuns în seiful Băncii Franței apare prima dată în NordNews.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor europeni să le ofere Ucrainei, temporar, sisteme de apărare antiaeriană Patriot, pe care Kievul le-ar folosi pentru protejarea civililor și infrastructurii critice, urmând să le înlocuiască ulterior, când Statele Unite vor livra propriile comenzi. Declarația a fost făcută la reuniunea „Coaliției celor dornici”, desfășurată vineri, 24 octombrie. Zelenski [...] Articolul Zelenski le cere europenilor să „împrumute” sisteme Patriot apare prima dată în NordNews.
De ce nu ar trebui să arunci frunzele de sfeclă. Află ce beneficii au și cum le poți folosi corect # NordNews
Mulți dintre noi suntem tentați să aruncăm frunzele legumelor pe care le folosim la gătit, fără să ne gândim că ele pot fi o adevărată comoară pentru sănătate. Acesta este și cazul frunzelor de sfeclă roșie, despre care specialiștii spun că au o mulțime de beneficii nutriționale. Te întrebi de ce nu ar trebui [...] Articolul De ce nu ar trebui să arunci frunzele de sfeclă. Află ce beneficii au și cum le poți folosi corect apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025 vine cu energii complexe, care te provoacă să găsești echilibrul între dorințele personale și responsabilitățile cotidiene. Astrele te încurajează să fii atentă la semnalele subtile din jurul tău, de la discuțiile de la locul de muncă până la relațiile cu cei dragi, potrivit catine.ro. Sentimentele pot fi mai [...] Articolul Peștii au sufletul deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. „Fotografia este o meserie care solicită [...] Articolul Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” apare prima dată în NordNews.
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # NordNews
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. „Am ales să-mi construiesc viitorul în Republica Moldova pentru că îmi doresc să creez valoare și locuri [...] Articolul Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” apare prima dată în NordNews.
Primăria municipiului Bălți anunță demararea lucrărilor de reparație la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor. Intervențiile vor avea loc în perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2025. Pe durata lucrărilor, circulația autovehiculelor va fi restricționată parțial, conform schemei aprobate de organizare a traficului. Lucrările sunt executate de compania SRL „SIATREND”, care va instala indicatoare rutiere, panouri [...] Articolul FOTO Circulație restricționată temporar la intersecția unor străzi din Bălți apare prima dată în NordNews.
Caravana Zilelor Filmului Românesc, ediția a XII-a, a ajuns și în raionul Florești. Părinții și copiii au urmărit, împreună, filmul „Tinerețe fără bătrânețe” din anul 1969, o adaptare clasică după basmul lui Petre Ispirescu. „Acest film, a avut un format mai special și m-a captat prin acest fapt. Mi-a plăcut foarte mult că este adaptat [...] Articolul VIDEO Zilele Filmului Românesc: Cinema pentru toate vârstele, la Florești apare prima dată în NordNews.
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi. „Am adus acasă experiența mea din Italia, locul unde am învățat ce înseamnă pasiunea pentru excelență [...] Articolul Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” apare prima dată în NordNews.
Igor Grosu: Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea În Comisiei pentru Integrare Europeană # NordNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicherul a precizat că Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea acestei comisii, transmite MOLDPRES. „Vom institui o [...] Articolul Igor Grosu: Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea În Comisiei pentru Integrare Europeană apare prima dată în NordNews.
FOTO Două persoane rănite într-o explozie produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești # NordNews
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 , într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32 , iar la fața locului au intervenit echipele Inspectoratului General pentru Situații [...] Articolul FOTO Două persoane rănite într-o explozie produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești apare prima dată în NordNews.
Noul Parlament al Republicii Moldova ar putea avea trei vicepreședinți, în loc de doi, așa cum este în prezent. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, la emisiunea „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. Potrivit lui Igor Grosu, decizia finală va fi luată după consultările cu liderii fracțiunilor parlamentare, care urmează să [...] Articolul Noul Parlament ar putea avea trei vicepreședinți apare prima dată în NordNews.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, eveniment considerat unul de mare importanță spirituală și culturală pentru spațiul românesc. Informația a fost confirmată de surse oficiale de la Chișinău pentru agenția Agerpres.ro. Pe lângă participarea la slujba religioasă, șefa statului de la [...] Articolul Maia Sandu merge la București: Va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale apare prima dată în NordNews.
Cinefilii din Bălți sunt așteptați azi, 25 octombrie, și mâine, 26 octombrie, la Zilele Filmului Românesc (ZFR), care se desfășoară la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Evenimentul, cu intrare gratuită, le oferă spectatorilor sau selecție variată de filme românești clasice și contemporane, dedică atât copiilor, cât și publicului adult. Proiecțiile din cadrul Zilelor Filmului Românesc vor [...] Articolul Zilele Filmului Românesc la Bălți: proiecții pentru copii și adulți, cu intrare gratuită apare prima dată în NordNews.
Motivul pentru care rămâi obosită chiar și după ce consumi cafea. Explicațiile specialiștilor # NordNews
Cafeaua conține cafeină, ceea ce înseamnă că sistemul nervos ajunge să fie în alertă fiind astfel stimulat. Cu toate acestea, efectele sale sunt diferite de la persoană la persoană. Care care este motivul pentru care rămâi obosită chiar și după ce consumi cafea și vezi care sunt explicațiile specialiștilor, potrivit catine.ro. Cafeaua te trezește [...] Articolul Motivul pentru care rămâi obosită chiar și după ce consumi cafea. Explicațiile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,04 lei. Carburantul costă 22,48 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,06 lei până la costul de 19,26 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 25 – 27 octombrie apare prima dată în NordNews.
