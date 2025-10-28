VIDEO „Unde-s mulți, puterea crește”. Amalgamarea voluntară: între succes și eșec
NordNews, 28 octombrie 2025 14:10
Guvernul Republicii Moldova a lansat reforma administrației publice pentru perioada 2023–2030, care prevede procesul de amalgamare a localităților. Până în 2026, comunele și orașele pot fuziona voluntar, beneficiind de finanțare din Fondul Național de Amalgamare pentru proiecte de infrastructură. Din 2027, până la alegerile locale, procesul ar putea deveni obligatoriu. „- Este vorba despre proiectul [...]
• • •
Acum 10 minute
14:20
Fostul președinte al Departamentului pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, mitropolitul Ilarion, care în 2022 a fost trimis să slujească în Ungaria, a îndeplinit acolo rolul și legătura între autoritățile ruse cabinetul prim-ministrului Viktor Orbán. Despre aceasta ia povestit pentru The Insider fostul lui slujitor, Georgii Suzuki, care a participat personal la astfel de [...]
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
12:50
În R. Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere a AVC, transmite IPN. [...]
Acum 4 ore
12:00
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită [...]
12:00
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # NordNews
Din 23 octombrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane MDL, cu valoarea nominală de 20 de mii MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de [...]
11:40
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix" și beneficiar al programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate. „Parcursul nostru european [...]
10:50
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în grad special, primind distincția de chestor-șef (general-locotenent) . Decretul privind conferirea gradului a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la data de 27 octombrie. Totodată, președintele a dispus conferirea Ordinului „Credința Patriei", clasa III, șefului adjunct al IGP, Lilian Carabeț. Viorel Cernăuțeanu [...]
10:40
Comunitatea de mediu cere transparență și profesionalism în numirea viitorului ministru al Mediului # NordNews
În contextul discuțiilor privind posibila schimbare la conducerea Ministerului Mediului, comunitatea de mediu din Republica Moldova își exprimă nedumerirea și preocuparea față de faptul că, deși au loc consultări și discuții între diferite instituții, vocea organizațiilor societății civile din domeniul protecției mediului rămâne marginalizată. Deciziile care vizează acest domeniu continuă să fie luate fără implicarea [...]
Acum 6 ore
10:20
Ucraina a vizat Moscova cu atacuri cu drone pentru a doua noapte consecutiv, au anunțat marți Ministerul Apărării rus și primarul Moscovei, relatează AFP. Ministerul Apărării rus a transmis într-un comunicat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 17 drone ucrainene în cursul nopții, inclusiv una care zbura spre Moscova și 13 deasupra regiunii [...]
09:30
Campanie electorală cu reclame de lux. PAS, lider la cheltuieli online, Gabriel Călin: „anomalia” cu reclame de 500 euro per bucată # NordNews
Partidele politice au mutat lupta pentru voturi în spațiul digital. În campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, concurenții electorali au investit peste 237 de mii de euro în reclame online, potrivit unei analize realizate de comunitatea „WatchDog.MD". Pe rețelele Meta, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost lider incontestabil, în timp ce Gabriel Călin, [...]
08:50
SRL „Bălți-Gaz" informează consumatorii că citirea indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna octombrie 2025 se va desfășura astfel: pentru consumatorii casnici, în perioada 27–31 octombrie 2025, iar pentru consumatorii noncasnici, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2025. Compania solicită tuturor utilizatorilor să asigure accesul la echipamentele de măsurare în intervalele indicate, pentru a [...]
08:40
Gigantul tehnologic Amazon urmează să concedieze până la 30 de mii de angajați corporativi, o măsură justificată de companie prin supradimensionarea personalului în perioada pandemiei și dorința de a reduce cheltuielile. Este vorba despre cea mai amplă rundă de restructurări de la sfârșitul anului 2022, când au fost eliminate aproape 27 de mii de posturi. [...]
Acum 8 ore
08:10
Obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor # NordNews
Acesta este obiceiul simplu pe care femeile de peste 40 de ani ar trebui să-l adopte ca să slăbească, potrivit nutriționiștilor. Pierderea în greutate poate fi o provocare pentru cele mai multe dintre noi, potrivit catine.ro. După vârsta de 40 de ani, pierderea în greutate poate căpăta un cu totul alt sens. Între schimbările [...]
07:30
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,10 lei. Carburantul costă 22,58 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,14 lei până la costul de 19,40 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8433 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0387 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.9037 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: [...]
06:50
În nordul Republicii Moldova, ziua de 28 octombrie va fi caracterizată de cer variabil și vreme stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat, cu rafale ce pot atinge până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 4°C și 12°C, iar [...]
06:40
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că astrele favorizează inițiativa, comunicarea sinceră și curajul de a face pași importanți în direcția dorită. Este o zi potrivită pentru a te elibera de griji, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și [...]
Acum 24 ore
17:40
Poliția și procurorii efectuează percheziții la lideri locali PSRM, inclusiv Mizdrenco și Moroșan # NordNews
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimineață percheziții în nordul Republicii Moldova într-o cauză penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșan. Ambii sunt membri activi ai PSRM. Poliția a precizat într-un [...]
17:40
VIDEO De la Bălți, la Lorient: elevii Colegiului de Medicină învață după standarde franceze # NordNews
20 de elevi ai Colegiului de Medicină din Bălți au făcut schimb de experiență cu Institutul de Formare a Lucrătorilor Medicali din Lorient, Franța. Programul se desfășoară deja de aproape patru ani. „Am participat la orele care se petrec acolo, în Franța, la Institutul de Medicină. Chiar am fost, am frecventat orele fizic. Am asistat [...]
17:40
O nouă ediție a evenimentelor RAM Impact a avut loc în orașul Strășeni, adunând împreună creatori de conținut, profesioniști și invitați din diverse domenii. Printre speakerii serii s-a numărat Mihai Avram, expert în finanțe și atragerea de fonduri, care a vorbit despre legătura dintre storytelling, organizare și succesul proiectelor finanțate. „Granturile nu sunt pentru toți", [...]
17:00
Guvernul Suediei sprijină cinci grupuri de APL din Moldova în procesul de amalgamare voluntară # NordNews
Proiectul moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, implementat de SALAR International cu sprijinul Guvernului Suediei prin Sida, lansează Programul de Consolidare a Guvernării Locale, prin care va sprijini autoritățile publice locale (APL) implicate în amalgamarea voluntară. Prin această inițiativă, PACE Local își propune să contribuie la consolidarea capacităților administrației locale pentru a oferi [...]
16:40
Vladimir Mizdrenco ar fi fost reținut în dosarul privind pregătirea destabilizărilor în masă # NordNews
Președintele raionului Raionul Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, membrul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost reținut de organele de anchetă în cadrul dosarului privind pregătirea destabilizărilor în masă. Surse citate de către UNIMEDIA, menţionează că oamenii legii, membri ai Inspectoratul Național de Investigații (INI) ar fi intervenit la domiciliul său. Paralel, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de [...]
16:30
Strănutăm aproape zilnic, iar acest reflex al organismului pare atât de banal, încât nu-i dăm nicio importanţă. De cele mai multe ori, strănutul este un răspuns la un factor iritant al căilor nazale, dar putem strănuta şi în lipsa prezenţei unor alergeni. În spatele banalului strănut, sunt lucruri mai puţin cunoscute. Strănutul este act complex [...]
16:00
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de [...]
15:30
Mașina consilierului municipal din Bălți, evacuată în urma perchezițiilor. Reacția lui Maxim Moroșan # NordNews
Poliția Republicii Moldova, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a desfășurat luni, 27 octombrie, o serie de percheziții, în urma cărora a fost evacuat, potrivit informațiilor preliminare, automobilul consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Anterior, în presă s-a relatat că percheziții au avut loc și la domiciliul președintelui raionului [...]
Ieri
14:20
Caravana Zilelor Filmului Românesc la Bălți, ajunsă la ediția a XII-a, a continuat în acest weekend cu pelicula „Mere Roșii", din anul 1976, în regia lui Alexandru Tatos. „Sunt plăcut impresionat. Sunt de părerea că astfel de activități trebuie mai des de prezentat, de desfășurat", a spus un spectator. Filmul urmărește povestea tânărului medic Mitică [...]
12:20
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # NordNews
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet", un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Aceasta povestește că începutul a fost plin de provocări, însă perseverența și calitatea produselor au convins marile rețele de magazine din țară. „La început [...]
11:40
Poliția și procurorii efectuează percheziții la lideri locali PSRM, inclusiv Mizdrenco și Moroșanu # NordNews
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimine
11:10
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Bărbatul, în vârstă de 68 [...] Articolul Explozia din blocul de la Florești: Un locatar a murit la spital apare prima dată în NordNews.
10:50
Pensiile private, tot mai importante pentru români. Populația activă scade, iar numărul pensionarilor crește # NordNews
România se confruntă cu o bombă demografică, iar sistemul public de pensii e tot mai greu de susținut. În acest context, pilonul doi, cel al pensiilor private obligatorii, devine tot mai important pentru viitorul a peste 8 milioane de români. La finalul lunii septembrie, fondurile administrate privat au ajuns la active de 184,2 miliarde de [...] Articolul Pensiile private, tot mai importante pentru români. Populația activă scade, iar numărul pensionarilor crește apare prima dată în NordNews.
10:20
Deconectări programate: Când și unde va fi întreruptă energia electrică în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 27 octombrie Ora 08:00 – 12:00 Strada Feroviarilor: 23; Strada Kiev: 2; Strada [...] Articolul Deconectări programate: Când și unde va fi întreruptă energia electrică în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie apare prima dată în NordNews.
10:20
Creștinii ortodocși de rit vechi o cinstesc azi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei # NordNews
Românii din stânga Prutului, care țin de vechiul calendar, o cinstesc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, ce-i poartă hramul. Este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite sfinte din această regiune. Pe rit nou, Sfânta Parascheva este sărbătorită pe 14 octombrie, iar în [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi o cinstesc azi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei apare prima dată în NordNews.
10:10
Real Madrid s-a impus cu 2–1 în fața Barcelonei, duminică seara, pe stadionul „Santiago Bernabéu”, într-un nou episod electrizant al „El Clásico”. Golurile lui Kylian Mbappé și Jude Bellingham au adus victoria madrilenilor, într-un meci marcat de tensiuni, eliminări și faze spectaculoase. Atmosfera de pe „Bernabéu” a fost incandescentă încă din startul partidei, iar Real [...] Articolul Real Madrid câștigă „El Clásico”: Mbappé și Bellingham decid derby-ul de foc apare prima dată în NordNews.
10:00
Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea unui bărbat surprins în imagini, bănuit de răpirea unui automobil. Incidentul a avut loc la 20 iulie 2025, pe str. Ștefan cel Mare 125, în municipiul Bălți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi profitat de faptul că nu era observat și ar fi sustras un Ford parcat în zonă, părăsind ulterior locul în direcție necunoscută. Persoanele care [...] Articolul FOTO Răpire de mașină în Bălți. Poliția solicită ajutorul cetățenilor apare prima dată în NordNews.
09:30
Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – propuși miniștri în Guvernul Munteanu # NordNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat încă trei propuneri pentru viitorul Cabinet de miniștri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – profesioniști cu experiență în diplomație, economie și finanțe. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. [...] Articolul Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță – propuși miniștri în Guvernul Munteanu apare prima dată în NordNews.
09:30
Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în R. Moldova # NordNews
Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, investigațiile vizează inclusiv [...] Articolul Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
09:10
Ecolux celebrează 30 de ani de activitate, perioadă în care compania s-a remarcat prin proiecte impresionante, precum cel mai mare depozit de fructe din istoria țării, primul sistem național de monitorizare a utilajului frigorific și cel mai mare centru logistic din Republica Moldova. Cu această ocazie, furnizorul calificat de produse și echipamente pentru refrigerare, ventilație, [...] Articolul VIDEO Ecolux – 30 de ani de confort și parteneriate durabile apare prima dată în NordNews.
08:40
După ani de tensiuni și negocieri, Statele Unite și China au ajuns la un acord final privind transferul proprietății TikTok către investitori americani, a confirmat duminică secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat postului CBS, scrie The Guardian. Potrivit oficialului, detaliile urmează să fie semnate joi, 30 octombrie, la întâlnirea președintelui Donald Trump și [...] Articolul TikTok-ul ar putea deveni american: SUA și China au ajuns la un acord final apare prima dată în NordNews.
08:10
Ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii. Recomandările dermatologilor # NordNews
Află ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii și ce recomandă specialiștii în acest caz. O curățare regulată îți oferă un ten mai luminos, plăcut la atingere și cu o textură aparte. Atunci când este realizată corect, aceasta îndepărtează celulele moarte și lasă în urmă ideea de roșeață și iritație, [...] Articolul Ce poți folosi pentru exfolierea tenului în funcție de tipul pielii. Recomandările dermatologilor apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 27 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8508 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0936 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.9057 lei; Hrivna ucraineană: 0.4070 lei; Rubla rusească: 0.2114 [...] Articolul Euro se scumpește. Curs valutar oficial, 27 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:00
Pe 27 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă și ușor ploioasă, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din nord-vest, cu rafale de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 75 la sută. La Briceni, temperaturile vor oscila între 5 și 10 grade Celsius, [...] Articolul Zi mohorâtă și ploi slabe. Prognoza pentru 27 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 aduce o energie aparte pentru tine, dragă nativă, indiferent de zodia în care te afli. Universul te provoacă să asculți mai mult vocea ta interioară și să ai încredere în intuiție, potrivit catine.ro. Ziua de azi te încurajează să-ți urmezi inima și să ai încredere în ritmul tău [...] Articolul Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
26 octombrie 2025
18:20
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor # NordNews
Descoperă care sunt cele 8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Deși pare un lucru greu de făcut, un mic efort suplimentar te va scuti de o adevărată corvoadă în viitor, potrivit catine.ro. Asosit vremea mai rece, iar noul sezon este din ce în ce mai aproape. Acest [...] Articolul 8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor apare prima dată în NordNews.
17:30
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană. Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara. O persoană a intrat în campus ”cu internţia de [...] Articolul Atac armat la Universitatea Lincoln: o persoană ucisă și șase rănite apare prima dată în NordNews.
15:50
Președinta Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din [...] Articolul Președinta Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale apare prima dată în NordNews.
15:10
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat primele propuneri pentru viitorul Guvern. Printre acestea se numără rectorul USMF Emil Ceban, secretarul general al MAI Vladislav Cojuhari și jurnalistul Cristian Jardan. Potrivit unei postări făcute de Munteanu, Emil Ceban, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru funcția [...] Articolul Viitorul Guvern prinde contur: Munteanu anunță primele nume apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Tezaurul Luvrului, evacuat după jaf: Bijuteriile regale au ajuns în seiful Băncii Franței # NordNews
Panica de la cel mai vizitat muzeu din lume nu s-a încheiat. După spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, autoritățile franceze au decis să mute o parte din bijuteriile coroanei în seiful ultra-securizat al Băncii Franței. Transferul, efectuat vineri, 25 octombrie, a fost realizat sub escorta poliției , în condiții stricte de securitate, și vizează [...] Articolul Tezaurul Luvrului, evacuat după jaf: Bijuteriile regale au ajuns în seiful Băncii Franței apare prima dată în NordNews.
10:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut liderilor europeni să le ofere Ucrainei, temporar, sisteme de apărare antiaeriană Patriot, pe care Kievul le-ar folosi pentru protejarea civililor și infrastructurii critice, urmând să le înlocuiască ulterior, când Statele Unite vor livra propriile comenzi. Declarația a fost făcută la reuniunea „Coaliției celor dornici”, desfășurată vineri, 24 octombrie. Zelenski [...] Articolul Zelenski le cere europenilor să „împrumute” sisteme Patriot apare prima dată în NordNews.
08:10
De ce nu ar trebui să arunci frunzele de sfeclă. Află ce beneficii au și cum le poți folosi corect # NordNews
Mulți dintre noi suntem tentați să aruncăm frunzele legumelor pe care le folosim la gătit, fără să ne gândim că ele pot fi o adevărată comoară pentru sănătate. Acesta este și cazul frunzelor de sfeclă roșie, despre care specialiștii spun că au o mulțime de beneficii nutriționale. Te întrebi de ce nu ar trebui [...] Articolul De ce nu ar trebui să arunci frunzele de sfeclă. Află ce beneficii au și cum le poți folosi corect apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025 vine cu energii complexe, care te provoacă să găsești echilibrul între dorințele personale și responsabilitățile cotidiene. Astrele te încurajează să fii atentă la semnalele subtile din jurul tău, de la discuțiile de la locul de muncă până la relațiile cu cei dragi, potrivit catine.ro. Sentimentele pot fi mai [...] Articolul Peștii au sufletul deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
