Berlinschii solicită publicarea CV-urilor miniștrilor propuși de Munteanu
Subiectul Zilei, 29 octombrie 2025 17:50
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de afaceri […] Articolul Berlinschii solicită publicarea CV-urilor miniștrilor propuși de Munteanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 10 minute
18:00
Wizz Air lansează 10.000 de abonamente „All You Can Fly” disponibile în 34 de țări # Subiectul Zilei
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14 MILIARDE DE EURO Chișinău, 29 octombrie 2025 – Wizz Air a prezentat progresele înregistrate în primele șase luni de implementare a planului de transformare „Customer First […] Articolul Wizz Air lansează 10.000 de abonamente „All You Can Fly” disponibile în 34 de țări apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
17:50
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de afaceri […] Articolul Berlinschii solicită publicarea CV-urilor miniștrilor propuși de Munteanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:50
Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară # Subiectul Zilei
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea își propune să promoveze politici locale eficiente și incluzive, să sprijine integrarea străinilor, implicarea diasporei și protecția persoanelor vulnerabile. Primarul Chișinău a mulțumit Șefei Misiunii OIM, Ester Ruiz […] Articolul Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
17:10
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu ar putea fi amânat la propunerea Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un […] Articolul Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu ar putea fi amânat la propunerea Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
16:40
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului […] Articolul Berlinschii, despre Guvernul Munteanu: „Vrem să vedem CV-urile candidaților” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
16:00
Complicele din cazul asasinatului de la Râșcani urmează să fie extrădat în Moldova # Subiectul Zilei
Unul dintre suspecții implicați în asasinatul din sectorul Râșcani al Capitalei va fi extrădat în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției. Cazul se referă la crima comisă pe 10 iulie 2024, într‑o terasă din Chișinău, unde un cetățean turc a fost împușcat mortal. Ancheta a scos la iveală implicarea mai multor persoane, printre care […] Articolul Complicele din cazul asasinatului de la Râșcani urmează să fie extrădat în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave în anul recent încheiat, însă au subliniat că situația nu atinge nivelul de „criză” și este gestionabilă. Conform datelor prezentate, între 18 % și 21 % din totalul infracțiunilor înregistrate îndeplinesc criteriul „grave” sau mai mult, iar […] Articolul Creștere moderată a infracționalității grave — autoritățile îndeamnă la calm apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
14:00
Blocul ALTERNATIVA transmite recomandări pentru programul de guvernare al lui Munteanu # Subiectul Zilei
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele politice. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor […] Articolul Blocul ALTERNATIVA transmite recomandări pentru programul de guvernare al lui Munteanu apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Moldoveni implicați în mercenariat în Ucraina și alte state — rețineri în creștere # Subiectul Zilei
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a cazurilor în care cetățeni ai țării sunt implicați în activități de mercenariat în teatre de operațiuni militare din Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor obținute, au fost identificați sau reținuți mai mulți bărbați moldoveni pentru participare în conflictul din estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk, […] Articolul Moldoveni implicați în mercenariat în Ucraina și alte state — rețineri în creștere apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Un fost angajat al Poliției din Chișinău a fost condamnat și trimis după gratii pentru fapte de corupție. În urma anchetei, s-a stabilit că acesta a pretins și primit sume de bani pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod ilegal. Instanţa de judecată a dispus pedeapsa cu închisoarea şi alte sancţiuni complementare, precum amendă […] Articolul Condamnare pentru corupție: Ofițer de poliție din capitală încarcerat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Autoritățile au demarat opt percheziții în București și în alte județe — Ilfov, Prahova și Teleorman — în cadrul anchetei privind explozia din cartierul Rahova, care a provocat trei decese și numeroase răniri. Activitățile se desfășoară la sediile unor firme implicate în verificarea și întreținerea rețelei de gaze și la domiciliile unor persoane fizice.După percheziții, […] Articolul Percheziții după explozia din Rahova: șase persoane vor fi audiate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
12:00
Patru vehicule ucrainene se regăsesc la AIC din cauza restanțelor de sute de mii de lei # Subiectul Zilei
Patru automobile înregistrate pe cetăţeni ucraineni au fost identificate la domeniul Agenţiei „Infrastructură și Transport” (AIC) datorită obligaţiilor neachitate începând de la 400 000 de lei pentru fiecare. Vehiculele au fost imobilizate în urma verificărilor financiare, în care s-au constatat restanţe semnificative faţă de autorităţile fiscale-vămale. În urma procesului de parcare la AIC, proprietarii celor […] Articolul Patru vehicule ucrainene se regăsesc la AIC din cauza restanțelor de sute de mii de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Fugar din dosarul Colectiv: Ofițer ISU condamnat se află în Moldova, extrădarea amânată # Subiectul Zilei
La zece ani după incendiul tragic de la Clubul Colectiv din București, un fost ofițer al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fugit în Republica Moldova, evitând până în prezent executarea pedepsei. Femeia, condamnată definitiv de instanțele din România, a solicitat ca autorităţile moldovene să tresfere hotărârea în aplicare, însă procedurile de recunoaştere și extrădare […] Articolul Fugar din dosarul Colectiv: Ofițer ISU condamnat se află în Moldova, extrădarea amânată apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Începând de astăzi, conducătorii auto din Republica Moldova își pot verifica online abaterile rutiere înregistrate de sistemele video de monitorizare rutieră, accesând secțiunea „Contravenții” din platforma digitală MCabinet. Rapoartele includ detalii precum data și locul comiterii încălcării, vehiculul implicat și o fotografie ilustrativă a faptei. Accesul se realizează prin autentificarea în cabinetul personal virtual cu […] Articolul Șoferii pot verifica online abaterile rutiere prin platforma MCabinet apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Compania OpenAI a declarat recent că platforma ChatGPT înregistrează, săptămânal, peste un milion de utilizatori care manifestă în conversaţii cu chatbot-ul semne clare de planificare sau intenţie suicidară. În acelaşi context, aproximativ 0,07% dintre utilizatori (~560.000 pe săptămână) arată semnale de psihoză sau manie. OpenAI a explicat că aceste cifre sunt estimative şi că identificarea automată a acestor […] Articolul OpenAI: peste 1 milion de conversaţii cu ChatGPT implică intenţie de suicid apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
10:00
În centrul Vietnamului, ploile torențiale au provocat inundații severe, determinând evacuarea a aproximativ 40.000 de turiști din orașele istorice Hoi An și Hue. Râurile locale au ieșit din matcă, inundând străzile și afectând transportul, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a asigura siguranța oamenilor. Turiștii au fost transportați în zone mai înalte și în siguranță, […] Articolul Inundații masive în Vietnam: 40.000 de turiști evacuați din zonele istorice apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un angajat al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) a decedat în urma unui accident de muncă produs astăzi pe 28 octombrie 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Instituția a confirmat incidentul și a precizat că se află în colaborare cu autoritățile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. RTEC a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate […] Articolul Tragedie la RTEC Chișinău: Un angajat a decedat la locul de muncă apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Bălți: majoritatea gunoiului evacuat provine din gospodării – autoritățile trag un semnal de alarmă # Subiectul Zilei
În municipiul Bălți, circa 80% din deșeurile ridicate de pe platformele de colectare sunt de tip menajer, adică provind din gospodării și containere de uz casnic. Situația indică o presiune majoră asupra sistemului de salubrizare și evidențiază necesitatea intervențiilor suplimentare în gestionarea deșeurilor. Conform autorităților locale, deși platformele sunt destinate în principal gunoiului casnic, în […] Articolul Bălți: majoritatea gunoiului evacuat provine din gospodării – autoritățile trag un semnal de alarmă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
18:30
În Republica Moldova, anual, peste 12.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), iar mortalitatea este de trei până la patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene. Aceasta plasează țara noastră printre primele zece locuri la nivel mondial în ceea ce privește incidența AVC. Aproximativ 35% dintre cei afectați decedează în perioada […] Articolul AVC-ul, o amenințare majoră în Moldova: mortalitate și dizabilitate ridicate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
18:00
Funcționarii postului vamal Leușeni au descoperit mai multe mărfuri nedeclarate în cadrul unor controale de rutină la trecerea frontierei. Bunurile au fost ascunse în compartimente special amenajate ale autoturismelor conduse de cetățeni moldoveni care se întorceau din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, vameșii au depistat produse textile, articole de uz casnic, piese auto și accesorii […] Articolul Mărfuri tăinuite depistate la vamă: controale amplificate la postul Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a declarat că va coopera pe deplin cu anchetatorii în urma perchezițiilor efectuate recent în Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, polițiștii din BPDS „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații Fiscului. În cadrul perchezițiilor, au […] Articolul Fiscul promite cooperare totală cu anchetatorii după perchezițiile de astăzi apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Domiciliile fictive lasă moldovenii fără buletine românești: măsuri aplicate de Poliția de Frontieră # Subiectul Zilei
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine românești după ce documentele lor au fost oprite la vamă. În cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră, principalul motiv fiind domiciliul fictiv declarat în România. Verificările efectuate au constatat că unii dintre aceștia nu locuiau […] Articolul Domiciliile fictive lasă moldovenii fără buletine românești: măsuri aplicate de Poliția de Frontieră apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz – […] Articolul Zece medalii pentru sportivii din capitală în Ungaria apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Un adolescent de 16 ani a decedat în urma unui incident tragic petrecut într-o sală de forță din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor disponibile, tânărul se afla la antrenament în jurul orei 20:12, când a început să se simtă rău și s-a prăbușit la podea. Personalul sălii a solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, […] Articolul Incident fatal într-o sală de forță din sectorul Botanica al capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Un incident grav a avut loc ieri, 27 octombrie 2025, în sectorul Buiucani al capitalei, când un bărbat în vârstă de 48 de ani, angajat al Penitenciarului Nr. 15 Cricova, aflat în stare de ebrietate, a tras mai multe focuri de armă din apartamentul său situat la etajul 5 al unui bloc de locuințe de […] Articolul Incident armat în sectorul Buiucani: Un bărbat beat a tras din propria locuință apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani, a fost depistată la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, în timp ce încerca să părăsească țara prezentând un permis de ședere falsificat, aparent emis de autoritățile lituaniene. La controlul de frontieră, documentul a ridicat suspiciuni, iar verificările suplimentare au confirmat că acesta […] Articolul Femeie din Moldova prinsă la Albița cu document falsificat: cercetări în curs apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Badantă moldoveancă din Italia condamnată pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian # Subiectul Zilei
O moldoveancă în vârstă de 43 de ani, care lucra ca badantă în Italia, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian. Femeia a modificat documentul pentru a-și însuși întreaga avere a pensionarului, estimată la aproximativ 200.000 de euro. Incidentul a fost descoperit după ce familia bătrânului […] Articolul Badantă moldoveancă din Italia condamnată pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # Subiectul Zilei
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni ministru […] Articolul Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA, […] Articolul Finanțare și mentorat pentru antreprenorii debutanți din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Cadavrul a fost descoperit de trecători, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest […] Articolul Tragedie în sectorul Buiucani: bărbat cade de la etajul 16 al unui bloc apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un grav accident rutier a avut loc în seara zilei de 27 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat după ce camionul Mercedes pe care îl conducea a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un copac de pe […] Articolul Accident mortal la Briceni: un camion s-a izbit într-un copac apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
În cursul controalelor vamale de rutină efectuate la punctul de trecere a frontierei Leușeni, funcționarii vamali au depistat douăzeci de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme transportate într-un autocamion. Incidentul a avut loc într-o zi de trafic intens, când echipa de control a efectuat verificări suplimentare asupra vehiculului care transporta mai multe mașini second-hand. Șoferul, un bărbat […] Articolul 20 de chitare nedeclarate descoperite la vama Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Femeie violată și omorâtă în raionul Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare # Subiectul Zilei
În noaptea de 6 iunie 2025, în raionul Florești, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică a agresat o femeie pe un drum îngust de țară. După ce a lovit-o cu picioarele, a întreținut cu aceasta un act sexual neconsimțit, iar ulterior a sugrumat-o până la deces. La 22 octombrie 2025, Judecătoria Soroca, sediul Central, […] Articolul Femeie violată și omorâtă în raionul Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Haos în Florești: explozie într-un bloc de locuințe provoacă panică și daune materiale # Subiectul Zilei
În dimineața zilei de 17 decembrie 2020, o explozie puternică a avut loc într-un bloc de locuințe din orașul Florești, Republica Moldova, provocând panică în rândul locatarilor și avariind mai multe apartamente. Două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, iar aproximativ 50 de locatari au fost evacuați preventiv. În urma incidentului, autoritățile […] Articolul Haos în Florești: explozie într-un bloc de locuințe provoacă panică și daune materiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon # Subiectul Zilei
În dimineața zilei de 27 octombrie 2025, o serie de incendii provocate intenționat au avut loc pe liniile de mare viteză dintre Lyon și Avignon, în sud-estul Franței, perturbând grav circulația trenurilor. Autoritățile suspectează un act de vandalism deliberat, iar Ministerul Transporturilor a condamnat aceste „acte inacceptabile de vandalism” care au dus la anularea a […] Articolul Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 63.273 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost consemnate peste 32.000 de treceri, iar pe sensul de ieșire – aproximativ 31.000. […] Articolul Situația la frontieră: peste 63.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Israel ridică starea specială de urgență în sudul țării – ce modifică pentru cetățeni # Subiectul Zilei
Într-o decizie ce marchează o revenire la o nouă normalitate, autoritățile din Sudul Israelului au anunțat ridicarea stării de urgență, pentru prima dată după doi ani de restricții speciale. Ministrul Apărării, Israel Katz, a comunicat că măsura a fost adoptată la recomandarea Armata de Apărare a Israelului, în urma constatării unei “noi realități de securitate” […] Articolul Israel ridică starea specială de urgență în sudul țării – ce modifică pentru cetățeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, sunt vizate; două au fost reținute # Subiectul Zilei
Astăzi, 27 octombrie, poliția și procuratura au desfășurat șapte percheziții în orașele Bălți, Sîngerei și Rîșcani, în cadrul unui dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, au fost vizate de anchetă, dintre care două au fost reținute pentru audieri. Ancheta […] Articolul Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, sunt vizate; două au fost reținute apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Primăria Chișinău consolidează parteneriatul cu locuitorii din suburbii prin proiecte de dezvoltare locală # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu […] Articolul Primăria Chișinău consolidează parteneriatul cu locuitorii din suburbii prin proiecte de dezvoltare locală apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Usatîi propune o premieră în politica moldovenească: mecanism de rotație pentru deputați # Subiectul Zilei
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut în […] Articolul Usatîi propune o premieră în politica moldovenească: mecanism de rotație pentru deputați apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Statul cere despăgubiri de peste 700 mil. lei de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # Subiectul Zilei
Statul moldovenesc a înaintat revendicări îndreptate către Vladimir Plahotniuc în legătură cu dosarul cunoscut sub denumirea „furtul miliardului”, solicitând plata unor despăgubiri ce depăşesc 700 milione de lei. Conform documentelor oficiale, această sumă reprezintă o parte din prejudiciul imputat în urma fraudei bancare care a afectat sistemul financiar naţional. În comunicarea autorităţilor se menţionează că […] Articolul Statul cere despăgubiri de peste 700 mil. lei de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
La Dubăsari, un tânăr de 18 ani a suferit o rană după ce a găsit un pistol pneumatic și, din curiozitate, a apăsat trăgaciul. Într-un prim moment, arma nu a funcționat, însă la a doua încercare s-a declanșat și a fost tras un glonț care l-a nimerit în genunchi. Speriat, tânărul a aruncat arma și […] Articolul Tânăr de 18 ani rănit cu un pistol pneumatic găsit întâmplător la Dubăsari apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
De la microbuz la arest: urmăritul internaţional moldovean depistat la punctul de trecere Stânca # Subiectul Zilei
Un cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 58 de ani, care era dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de omor în Germania, a fost reţinut de poliţiştii de frontieră români la punctul de trecere a frontierei Stânca, judeţul Botoşani. Bărbatul se afla într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, prezentat pentru formalităţile de trecere […] Articolul De la microbuz la arest: urmăritul internaţional moldovean depistat la punctul de trecere Stânca apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia de suportul necesar al administrației locale. „Salutăm implicarea civică a fiecărui cetățean și chiar sunt mândru pentru cei care reușesc să-și transforme ideile în proiecte […] Articolul Primăria Chișinău va sprijini inițiativele civice, spune Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Tentativa de înșelăciune prin accident rutier fictiv: vinovat condamnat la nouă ani de detenție # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru că a organizat și desfășurat o escrocherie prin schema denumită „ruda implicată în accident”. Acţiunea infracțională a presupus contactarea telefonică a mai multor persoane, cărora li s-a comunicat în mod fals că o rudă de-a lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav […] Articolul Tentativa de înșelăciune prin accident rutier fictiv: vinovat condamnat la nouă ani de detenție apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Ion Ceban: Primarul Capitalei nu trebuie să fie doar un executor al deciziilor centrale # Subiectul Zilei
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a Guvernului. El a subliniat că această implicare nu este doar o formalitate, ci un mecanism esențial pentru coordonarea eficientă a politicilor publice și pentru asigurarea […] Articolul Ion Ceban: Primarul Capitalei nu trebuie să fie doar un executor al deciziilor centrale apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Alexandr Petkov: Taxa de 2,5 lei pe chitanță, un abuz al conducerii „Apă-Canal Bălți” # Subiectul Zilei
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această decizie a stârnit indignarea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a considerat acest pas drept „furt deschis”. „Începând cu 1 octombrie, „afaceriștii” din conducerea temporară […] Articolul Alexandr Petkov: Taxa de 2,5 lei pe chitanță, un abuz al conducerii „Apă-Canal Bălți” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Instalare neautorizată: cauza probabilă a deflagrației din blocul de locuințe din Florești # Subiectul Zilei
Explozia produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești a fost provocată de instalarea ilegală a unui cazan termic, care a generat acumulare de gaze. Investigația preliminară arată că echipamentul a fost montat cu doar o zi înainte de incident de către o persoană neautorizată, fără respectarea normelor tehnice necesare. În urma deflagrației, două persoane […] Articolul Instalare neautorizată: cauza probabilă a deflagrației din blocul de locuințe din Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Politica de fațadă împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, avertizează deputatul # Subiectul Zilei
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă a […] Articolul Politica de fațadă împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, avertizează deputatul apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Blocaj politic la Pristina: imposibil de votat un premier, alegeri anticipate probabile # Subiectul Zilei
Parlamentul din Kosovo nu a reușit să aleagă un nou prim-ministru, după ce candidatul propus nu a obținut numărul necesar de voturi pentru formarea guvernului. Prim-ministrul interimar, care a candidat pentru un nou mandat, a primit doar 56 de voturi din totalul de 120, cu cinci mai puține decât pragul necesar. Partidele de opoziție au […] Articolul Blocaj politic la Pristina: imposibil de votat un premier, alegeri anticipate probabile apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.