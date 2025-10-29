Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară

14:00

Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a Guvernului. El a subliniat că această implicare nu este doar o formalitate, ci un mecanism esențial pentru coordonarea eficientă a politicilor publice și pentru asigurarea […] Articolul Ion Ceban: Primarul Capitalei nu trebuie să fie doar un executor al deciziilor centrale apare prima dată în Subiectul Zilei.