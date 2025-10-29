Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa”/P/

Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa”/P/

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8