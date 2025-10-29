/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1344: Ordinul lui Putin și spital atacat. SUA retrag soldați din România, iar Belgia amenință Rusia

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1344: Ordinul lui Putin și spital atacat. SUA retrag soldați din România, iar Belgia amenință Rusia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8