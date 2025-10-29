Palmares tot mai bogat pentru Vitalii Spînu: A cucerit al 13-lea titlu de campion mondial la karate shotokan

TV8, 29 octombrie 2025 12:10

Palmares tot mai bogat pentru Vitalii Spînu: A cucerit al 13-lea titlu de campion mondial la karate shotokan

Acum 5 minute
12:20
SUA retrag trupe din România: Decizia care zguduie flancul estic al NATO este criticată de experți TV8
Acum 15 minute
12:10
12:10
12:10
Palmares tot mai bogat pentru Vitalii Spînu: A cucerit al 13-lea titlu de campion mondial la karate shotokan TV8
Acum o oră
11:50
Sărbătorim 7 ani cu premii spectaculoase! Extragerea aniversară "Local - 7 ani" din 11 octombrie 2025 /P/ TV8
11:50
11:40
11:40
/VIDEO/ Accident mortal la Iași: Gafa unui șofer de BMW, care s-a ciocnit frontal cu TIR-ul unui moldovean TV8
11:40
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă /P/ TV8
Acum 2 ore
11:20
/VIDEO/ Armata israeliană a lansat noi atacuri asupra Fâșiei Gaza: Cel puțin 50 de persoane au murit TV8
11:10
11:10
11:10
Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” /P/ TV8
10:50
Percheziții cu mascați în toată Moldova: Oamenii legii investighează activitatea unor presupuşi mercenari TV8
10:40
Acum 4 ore
10:20
Accident matinal la Ungheni: Un șofer, prins între fiare după ce a ajuns cu mașina într-un copac TV8
10:20
„Nu ne atacă extratereștrii”: Vasile Costiuc solicită amânarea învestirii Guvernului TV8
10:10
09:20
Cine este Dorin Junghietu, ministru al Energiei și în viitorul Guvern: De la salariu de milioane în privat, la funcție publică TV8
09:10
/VIDEO/ Pădurile s-au umplut de ciuperci, dar și de riscuri: O singură greșeală poate fi fatală TV8
Acum 6 ore
08:20
/VIDEO/ Sculptură auto în pădure: Modul neobișnuit în care un german și-a sărbătorit cei 50 de ani TV8
07:50
Horoscop 29 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau decizii curajoase, Racii se refugiază în emoții, iar Peștii visează TV8
07:20
/METEO/ Cer variabil și fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 29 octombrie 2025 TV8
Acum 12 ore
23:40
Peste jumătate dintre europeni susțin extinderea UE: Tinerii sunt cei mai mulți care susțin aderarea noilor state TV8
Acum 24 ore
23:10
Uraganul Melissa devastează Jamaica: Cea mai puternică furtună din istoria insulei TV8
22:50
/VIDEO/ Directorul Sergiu Opaeț, condus pe ultimul drum: Care ar fi cauza decesului și cât de gravă e arderea profesională în școli TV8
22:40
22:10
/VIDEO/ Caz tragic la Florești: Un copil de 2 ani a murit după ce a căzut într-o fântână TV8
21:40
/VIDEO/ „Premier controlat”, „Moldova colonizată” și creștini dezbinați: Noile teorii conspiraționiste TV8
21:40
/VIDEO/ Constantin Țuțu, absent la noua ședință: Instanța a dat start dezbaterilor judiciare TV8
21:20
/VIDEO/ Doliu la un colegiu din Chișinău: Un elev a murit subit în sala de forță TV8
20:50
/VIDEO/ Incendiu puternic la o saună din Durlești: 3 echipe de pompieri au intervenit de urgență TV8
20:40
Câini cu blană albastră, descoperiți la Cernobîl: Cercetătorii analizează ADN-ul pentru posibile mutații TV8
20:00
19:50
/VIDEO/ Record de studenți străini în Moldova: Topul facultăților preferate de cursanții din 24 de țări TV8
19:30
Tragedie la RTEC: Un angajat a murit strivit de troleibuz, în timp ce muncea TV8
19:20
/VIDEO/ Acces la amenzi pe MCabinet.gov.md: Cum pot șoferii să-și verifice încălcările și prin EVO TV8
19:00
18:30
/VIDEO/ Lista celor 12 comisii din noul Parlament: Situația care l-a revoltat pe Vasile Costiuc TV8
18:20
/VIDEO/ Un avion cu turiști străini s-a prăbușit în Kenya: 11 persoane aflate la bord au murit TV8
18:20
Accident la Botanica: O adolescentă, lovită de troleibuz TV8
17:50
Cine este Vladislav Cojuhari, viitorul ministru al Justiției: 17 ani în MAI și curs la FBI TV8
17:50
Un avion cu turiști străini s-a prăbușit în Kenya: 11 persoane aflate la bord au murit TV8
17:20
17:00
/VIDEO/ Explozie de gaz în Ucraina: Trei etaje ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit TV8
16:30
/VIDEO/ Birouri cu vedere spre Președinție: Vasile Costiuc arată unde va sta fracțiunea lui, mutată de lângă WC TV8
16:20
Alexandru Munteanu: „Oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” /P/ TV8
16:00
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: Nivelul de zgomot ar putea crește în zonă TV8
15:40
/PROMO/ „Premier controlat”, „Moldova colonizată” și creștini dezbinați: Noile teorii conspiraționiste - de la 19:55, la „Alo, TV8” TV8
15:00
Cine este Andrian Gavriliță, viitorul ministru al Finanțelor: A muncit în Africa și a făcut echipă cu foști prim-miniștri TV8
