MyEvent.md - Găsește prestatori, fără efort!
ProTV.md, 29 octombrie 2025 15:00
MyEvent.md - Găsește prestatori, fără efort!
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
15:30
Dosarul crimei de la Rîșcani: Extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinui de complicitate la omor - admisă de autoritățile Marii Britanii # ProTV.md
Dosarul crimei de la Rîșcani: Extrădarea în Moldova a cetățeanului turc, învinui de complicitate la omor - admisă de autoritățile Marii Britanii
Acum 15 minute
15:20
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:20
PA a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui fost ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # ProTV.md
PA a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui fost ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență
Acum o oră
15:00
MyEvent.md - Găsește prestatori, fără efort!
14:40
Din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi pentru taxa pentru salubrizare - VIDEO # ProTV.md
Din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi pentru taxa pentru salubrizare - VIDEO
14:40
Rețea de companii baltice, acuzată că a alimentat „flota fantomă” a Rusiei pentru a eluda sancțiunile internaționale # ProTV.md
Rețea de companii baltice, acuzată că a alimentat „flota fantomă” a Rusiei pentru a eluda sancțiunile internaționale
Acum 2 ore
14:20
Conducerea ANRE, la întrevedere cu reprezentanții Ambasadei SUA: Au discutat despre sancțiunile aplicate companiilor ruse Rosneft și Lukoil # ProTV.md
Conducerea ANRE, la întrevedere cu reprezentanții Ambasadei SUA: Au discutat despre sancțiunile aplicate companiilor ruse Rosneft și Lukoil
14:10
Noi detalii după perchezițiile în dosarul „activitatea mercenarilor”: Moldoveni s-ar fi înrolat intenționat în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner” și altele similare, în Ucraina și în alte state - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii după perchezițiile în dosarul „activitatea mercenarilor”: Moldoveni s-ar fi înrolat intenționat în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner” și altele similare, în Ucraina și în alte state - VIDEO
14:10
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său # ProTV.md
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său
14:00
Tragic. O moldoveancă - găsită moartă, după 10 zile, într-o pensiune din Italia
14:00
Președintele Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va avea un mesaj pentru Uniunea Europeană
14:00
Comuniștii, după consultările cu Alexandru Munteanu: „Suntem gata de dialog, dar nu susținem acest guvern” - VIDEO # ProTV.md
Comuniștii, după consultările cu Alexandru Munteanu: „Suntem gata de dialog, dar nu susținem acest guvern” - VIDEO
13:40
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR, condus de un moldovean: Două persoane au murit - GALERIE FOTO # ProTV.md
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR, condus de un moldovean: Două persoane au murit - GALERIE FOTO
Acum 4 ore
13:10
Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja”Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja” # ProTV.md
Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja”Rusia vrea să interzică firmelor să folosească software produs în străinătate, „pentru a le încuraja”
13:00
Un fost polițist din capitală - condamnat la trei ani de închisoare și amendat cu 120 000 lei. Ce a făcut acesta # ProTV.md
Un fost polițist din capitală - condamnat la trei ani de închisoare și amendat cu 120 000 lei. Ce a făcut acesta
13:00
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # ProTV.md
O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare
13:00
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană # ProTV.md
Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 29.10.2025
12:40
Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după o noapte în care a ucis zeci de palestinieni. Trump justifică noile atacuri # ProTV.md
Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după o noapte în care a ucis zeci de palestinieni. Trump justifică noile atacuri
12:20
Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din 1/8 de finală jucate marți
12:10
Moldova - 10 medalii și locul 3 pe echipe la Campionatul European
12:10
Borussia Dortmund trece de Eintracht Frankfurt la lovituri de departajare și avansează în DFB Pokal # ProTV.md
Borussia Dortmund trece de Eintracht Frankfurt la lovituri de departajare și avansează în DFB Pokal
12:10
Arabia Saudită construiește primul stadion suspendat din istorie pentru Cupa Mondială din 2034 # ProTV.md
Arabia Saudită construiește primul stadion suspendat din istorie pentru Cupa Mondială din 2034
12:00
S-au stabilit grupele la Turneul Campioanelor! Aryna Sabalenka, mai norocoasă decât Iga Swiatek # ProTV.md
S-au stabilit grupele la Turneul Campioanelor! Aryna Sabalenka, mai norocoasă decât Iga Swiatek
11:50
Blocul Alternativa, la consultări cu Alexandru Munteanu: „Programul prezentat de către acesta seamănă mai mult a program electoral" - VIDEO # ProTV.md
Blocul Alternativa, la consultări cu Alexandru Munteanu: „Programul prezentat de către acesta seamănă mai mult a program electoral" - VIDEO
11:40
Surpriză colosală la Mastersul de la Paris! Alcaraz, învins în turul 2, după o prestație lamentabilă # ProTV.md
Surpriză colosală la Mastersul de la Paris! Alcaraz, învins în turul 2, după o prestație lamentabilă
11:40
Benzema îl scoate pe Ronaldo din Cupa Regelui! Un nou trofeu ratat de portughez la Al Nassr # ProTV.md
Benzema îl scoate pe Ronaldo din Cupa Regelui! Un nou trofeu ratat de portughez la Al Nassr
Acum 6 ore
11:30
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR condus de un moldovean: Două persoane au murit - GFALERIE FOTO # ProTV.md
Accident cumplit în România cu implicarea unui TIR condus de un moldovean: Două persoane au murit - GFALERIE FOTO
11:20
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă
11:20
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: date, program, locuri de desfășurare + staruri de urmărit ca Mikaela Shiffrin, Eileen Gu, Chloe Kim # ProTV.md
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: date, program, locuri de desfășurare + staruri de urmărit ca Mikaela Shiffrin, Eileen Gu, Chloe Kim
11:20
Napoli își consolidează primul loc în startul etapei intermediare din Serie A! Inter joacă mâine cu Fiorentina + pas greșit pentru Milan # ProTV.md
Napoli își consolidează primul loc în startul etapei intermediare din Serie A! Inter joacă mâine cu Fiorentina + pas greșit pentru Milan
11:00
„Partidul Nostru” nu va susține guvernul lui Alexandru Munteanu și va cere amânarea ședinței Parlamentului. Ce declarații a făcut Renato Usatîi - VIDEO # ProTV.md
„Partidul Nostru” nu va susține guvernul lui Alexandru Munteanu și va cere amânarea ședinței Parlamentului. Ce declarații a făcut Renato Usatîi - VIDEO
10:50
Mihaela Cambei, 3 medalii de aur la Europenele U23
10:40
„Avem un cabinet neasumat politic, nu-l vom vota”. Declarațiile deputaților Democrația Acasă, după consultările cu Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
„Avem un cabinet neasumat politic, nu-l vom vota”. Declarațiile deputaților Democrația Acasă, după consultările cu Alexandru Munteanu - VIDEO
10:40
Josep Martinez, portarul lui Chivu, va fi cercetat pentru omor din culpă. Ce au stabilit datele preliminare din anchetă # ProTV.md
Josep Martinez, portarul lui Chivu, va fi cercetat pentru omor din culpă. Ce au stabilit datele preliminare din anchetă
10:10
Alexandru Munteanu - la consultări cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern # ProTV.md
Alexandru Munteanu - la consultări cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern
10:00
Sere în Moldova - ghid complet pentru alegerea materialelor și costurilor
09:50
Reacția proprietarului saunei din Durlești care a luat foc: „În timpul unui test, ceva a mers prost” # ProTV.md
Reacția proprietarului saunei din Durlești care a luat foc: „În timpul unui test, ceva a mers prost”
09:50
Percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune „Activitatea mercenarilor” # ProTV.md
Percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune „Activitatea mercenarilor”
Acum 8 ore
09:30
Accident grav la Unghei. Un bărbat - descarcerat de salvatori, după ce s-a lovit cu mașina într-un copac - FOTO # ProTV.md
Accident grav la Unghei. Un bărbat - descarcerat de salvatori, după ce s-a lovit cu mașina într-un copac - FOTO
09:20
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România # ProTV.md
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România
09:00
Percheziții în dosarul exploziei blocului din București. Șase persoane, duse la audieri
08:40
Donald Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac # ProTV.md
Donald Trump susţine că armistiţiul din Gaza este în vigoare, dar Israelul are dreptul să riposteze în cazul unui atac
08:20
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia. Au fost luate la țintă și o rafinărie și o uzină chimică - VIDEO # ProTV.md
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia. Au fost luate la țintă și o rafinărie și o uzină chimică - VIDEO
08:20
Olandezii sunt chemaţi miercuri la urne într-un scrutin anticipat ce ar putea consolida extrema dreaptă. Ce va urma apoi # ProTV.md
Olandezii sunt chemaţi miercuri la urne într-un scrutin anticipat ce ar putea consolida extrema dreaptă. Ce va urma apoi
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 29 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:40
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # ProTV.md
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești
22:40
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâșia Gaza. Avioanele IDF au bombardat cel mai mare oraș din enclavă. Reacția SUA # ProTV.md
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâșia Gaza. Avioanele IDF au bombardat cel mai mare oraș din enclavă. Reacția SUA
22:20
Respect și suspans înainte de confruntare: Malic și Borimecicov se înfruntă în cea mai tare luptă a serii la gala de box din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Respect și suspans înainte de confruntare: Malic și Borimecicov se înfruntă în cea mai tare luptă a serii la gala de box din Chișinău - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.