Detalii noi despre perchezițiile desfășurate de poliție: cetățeni moldoveni, suspectați de mercenariat în Ucraina
Radio Moldova, 29 octombrie 2025 14:40
Mai mulți cetățeni ai R. Moldova sunt suspectați că ar fi luptat în Ucraina, precum și în alte state, în calitate de mercenari. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a descins, în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, cu percheziții în mai multe localități ale R. Moldova, operațiunea a fost desfășurată în colaborare cu autoritățile din Ucraina și cu Europol.
• • •
Acum 5 minute
15:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Hong Kong # Radio Moldova
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong, ultimul pentru tenismena româncă în acest sezon. Bucureșteanca a învins-o pe Ajla Tomljanović. Reprezentanta Australiei și-a adjudecat primul set, însă Sorana a revenit sprectaculos și a câștigat în cele din urmă cu 4:6, 6:4, 6:3.
15:00
Peste 15 nave ale Flotei Pacificului aparținând marinei ruse au fost dislocate în Marea Japoniei pentru a participa la manevre navale ce conțin exerciții de tragere cu torpile, rachete și artilerie, în contextul tensiunilor dintre Moscova și Tokyo, informează miercuri, 29 octombrie, agenția de știri EFE.
Acum 15 minute
14:50
Statele Unite ale Americii vor retrage o parte a contingentului militar aflat în prezent în România. Informația a fost confirmată miercuri, 29 octombrie, de Ministerul Apărării Naționale de la București, care a precizat că decizia face parte din planul președintelui american Donald Trump de recalibrare a prezenței americane în Europa, unde SUA au în prezent aproximativ 100.000 de militari. Președintele român Nicușor Dan a declarat că securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
Marcela Adam: Este foarte important ca negocierile de aderare la UE să înceapă pentru ambele state - R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) față de cetățeni, iar reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie continuate de Cabinetul Munteanu. Viitorul Executiv a prezentat o agendă clară de dezvoltare economică, socială și instituțională, a declarat deputata PAS, Marcela Adam, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
14:20
Sancțiunile SUA impuse companiei Lukoil, repercusiuni asupra Aeroportului „Eugen Doga”. Experții remarcă o situație incertă privind livrarea de combustibil pentru avioane # Radio Moldova
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău ar putea fi periclitată de o eventuală criză a livrărilor de combustibil. Compania Lukoil, supusă sancțiunilor internaționale, este singurul furnizor de combustibil al aerogării. Experții remarcă o situație incertă privind livrările de combustibil către aeroport, iar autoritățile se feresc să recunoască oficial problema.
Acum 2 ore
13:50
Noi detalii despre perchezițiile desfășurate într-un dosar privind activitatea mercenarilor: cetățeni ,oldoveni, suspectați că au luptat în Ucraina # Radio Moldova
Poliția vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în mai multe localități din țară. Acțiunile vizează mai multe persoane suspectate că ar fi luptat ca mercenari în Ucraina și în alte state, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
13:20
Comisara europeană pentru Servicii Financiare, așteptată la Chișinău: va susține un discurs la un forum organizat de BNM # Radio Moldova
Consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul dezvoltării unei piețe financiare moderne și al creării de noi oportunități pentru o creștere economică sustenabilă vor fi principalele subiecte abordate la Chișinău de comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, care efectuează o vizită de două zile în R. Moldova.
Acum 4 ore
13:00
Unul din trei moldoveni utilizează MIA, iar R. Moldova poate deveni lider în modernizarea infrastructurii de plăți din Europa de Est, afirmă guvernatoarea BNM # Radio Moldova
Aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a produs un „impact economic deja vizibil”, susține guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
12:50
Meci dramatic în Cupa Germaniei: Borussia Dortmund a eliminat pe Eintracht Frankfurt-pe-Main în seria loviturilor de departajare # Radio Moldova
Borussia Dortmund s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Germaniei la fotbal. „Galben-negrii” au eliminat din competiție formația Eintrach Frankurt-pe-Main, pe care a învins-o abia în urma seriei penalty-urilor de departajare. Partida s-a jucat pe terenul lui Eintracht, iar la finalul timpului regulamentar a fost consemnat scorul egal de 1:1.
12:30
Exact 100 de zile ne mai despart de startul oficial al celei de a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, de la Milano și Cortina d'Ampezzo. În data de 6 februarie este programată ceremonia de deschidere, iar în Italia pregătirile sunt în toi. Competițiile vor fi transmisă în direct de postul public de televiziune Moldova 1.
12:30
Napoli Calcio și-a consolidat fotoliul de lider în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Napoli Calcio, campioana în exercițiu a Italiei, rămâne în fotoliul de lider în Serie A. Echipa antrenorului Antonio Conte a învins în deplasare formația Unione Sportiva Lecce cu scorul de 1:0 într-un meci din cadrul etapei a 9-a a primei divizii italiene de fotbal. Napoli a marcat singurul gol al partidei în repriza secundă prin Andre-Frank Zambo Anguissa.
12:10
Elevii din R. Moldova au depășit echipele din SUA și Singapore la concursul global de inteligență artificială # Radio Moldova
Republica Moldova și-a consolidat poziția pe harta mondială a inovației în educație digitală, obținând din nou locul I la competiția internațională Intel® AI Global Impact Festival 2025. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13 - 17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor AI privat și offline care răspunde la întrebările elevilor în mai multe limbi, funcționând pe calculatoare obișnuite fără nevoie de GPU. Republica Moldova a depășit astfel 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore.
12:00
Fost polițist, condamnat pentru corupție: trei ani de închisoare și amendă de 120.000 de lei # Radio Moldova
Un fost polițist din Chișinău a fost condamnat într-un dosar de corupție la trei ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, și amendă în mărime de 120.000 de lei. Magistrații l-au privat pe bărbat și de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de opt ani.
11:20
Șofer de camion din Republica Moldova, implicat într-un accident la Iași: doi oameni morți # Radio Moldova
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe contrasens. Șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a decedat pe loc, iar o tânără de 19 ani, din același autoturism, a suferit un stop cardiorespirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.
Acum 6 ore
10:50
Victor Negrescu, la Moldova 1: Pachetul de creștere economică de 1.9 miliarde de euro – testul UE pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova este pregătită pentru această nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova, a declarat că este important să fie acceleratritmul de negociere, iar Pachetul de creștere economică, în valoare de 1.9 miliarde de euro, este un test important pentru guvernarea de la Chișinău.
10:20
Peste 100 de comandanți ruși au executat propriii soldați în Ucraina - investigație „Verstka” # Radio Moldova
Comandanții din armata rusă care luptă în Ucraina au început încă din primul an al invaziei pe scară largă să-și tortureze și chiar să-și execute propriii subordonați, scrie publicația independentă „Verstka”, citată de The Moscow Times.
10:20
Comisia Europeană vrea să pună presiune pe țările UE ca să aprobe folosirea activelor înghețate ale Rusiei # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) accentuează presiunea pe statele-membre reticente la a agrea noi împrumuturi pentru finanțarea Ucrainei distruse de război, spunându-le că, dacă nu vor să accepte folosirea activelor rusești înghețate, vor trebui să plătească ele însele nota de plată.
10:10
Revista presei internaționale // SUA presează Rusia să accepte pacea; Hamas încalcă armistițiul încheiat cu Israelul # Radio Moldova
Presa internațională urmărește în continuare tensiunile dintre Statele Unite și Rusia, pe fondul noilor sancțiuni economice impuse de administrația americană împotriva companiilor petroliere rusești. Publicațiile străine analizează impactul imediat al acestor măsuri asupra piețelor energetice și reacțiile prudente ale marilor importatori asiatici. Eforturile Uniunii Europene de a asigura finanțarea sprijinului pentru Ucraina, presiunile guvernării din Georgia asupra opoziției și reluarea confruntărilor armate dintre Israel și Hamas se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
10:10
Din 2026, taxa pentru salubritate va fi plătită fie de locatari, fie de proprietari: decizia va aparține autorității locale # Radio Moldova
Începând cu noul an, survin modificări în procedura de stabilire și plată a taxei pentru salubritate. Din 1 ianuarie 2026, taxa va fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la o adresă declarată ca domiciliu, cum este și în prezent, fie proprietarilor de bunuri imobile. Decizia va aparține autorității publice locale.
10:10
Percheziții de amploare în întreaga țară într-un dosar privind activitatea mercenarilor # Radio Moldova
Percheziții pe mai multe adrese din Republica Moldova au loc în această dimineață, 29 octombrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
09:40
Accident la Ungheni: un șofer, transportat la spital după ce s-a lovit cu mașina de un copac # Radio Moldova
Un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 29 octombrie, pe drumul R-1, la ieșirea din satul Pârlița din raionul Ungheni. Autoturismul de model VAZ, pe care îl conducea, a derapat de pe carosabil și s-a lovit violent de un copac.
09:10
09:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, consultări la Parlament cu toate fracțiunile, înaintea învestirii noului Guvern # Radio Moldova
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
09:10
Un stomatolog german conduce autobuzul în timpul liber: „Mă relaxează mai mult decât orice” # Radio Moldova
În Germania circulă stereotipul că stomatologii, după muncă, preferă să se urce la volanul unui Porsche. Dar Stefan Schmidt din Hamburg, în fiecare vineri, după ce iese din cabinetul său stomatologic, urcă la volanul unui autobuz urban, scrie DW.
Acum 8 ore
08:40
Jamaica, lovită de cel mai puternic uragan din istoria sa: Melissa, un ciclon de categoria 5, provoacă distrugeri și evacuări în masă # Radio Moldova
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA, citat de Reuters.
08:40
NATO pregătește fonduri de 2 miliarde de dolari pentru Ucraina până la sfârșitul anului și un pachet major de sprijin pentru 2026 # Radio Moldova
Țările membre ale NATO ar putea aloca aproximativ 2 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an și între 12 și 15 miliarde de dolari în 2026 pentru achiziția de armament destinat Ucrainei prin programul PURL. Anunțul a fost făcut de reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat postului Bloomberg Television, marți, 28 octombrie.
08:30
Deputat PAS: Este foarte important ca negocierile de aderare la UE să înceapă pentru ambele state - R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
08:10
Hărți digitale instalate pe străzile capitalei: ajută locuitorii și turiștii să descopere Chișinăul # Radio Moldova
Când ne plimbăm pe străzile Chișinăului, merită să fim atenți la panourile cu coduri QR instalate în oraș — ele pot fi scanate pentru a descoperi istoria locului, a capitalei și a personalităților chișinăuiene. Datorită noilor tehnologii, și turiștii străini se pot orienta mai ușor și explora atracțiile Chișinăului. În diferite zone ale orașului au fost montate afișe electronice, cunoscute ca hărți digitale, proiect realizat de Egor Sotnic.
08:10
Explozii puternice și incendii la rafinării și uzine chimice din sudul și centrul Rusiei, după o serie de atacuri ucrainene # Radio Moldova
Dronele ucrainene au atacat în noaptea de miercuri, 29 octombrie, capitala Rusiei, o rafinărie din republica Mari El, una din regiunea Ulianovsk și o uzină chimică din Ținutul Stavropol. Imagini cu urmările loviturilor au fost publicate pe mai multe canale de Telegram, transmite DW.
08:00
Revista Presei | Obiectivele Guvernului Munteanu: salariu minim de 10 mii de lei, burse și pensii mai mari și încheierea negocierilor de aderare la UE # Radio Moldova
Componența viitorului cabinet de miniștri și programul de guvernare au fost cele mai discutate subiecte în presa moldovenească. La fel, publicațiile scriu despre noile sancțiuni impuse de UE administrației de la Tiraspol și de ce a scăzut dramatic producția de ulei de floarea soarelui. Detalii, în revista presei.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Alegeri anticipate astăzi în Țările de Jos — impuls pentru extrema dreaptă # Radio Moldova
După ani de zile la putere, partidul liberal olandez, condus vreme îndelungată de actualul secretar general al NATO, Mark Rutte, se confruntă acum cu o luptă disperată pentru relevanță în alegerile naționale de miercuri, 29 octombrie. Scăderea în sondaje înregistrată de Partidul pentru Libertate și Democrație (VVD), de la căderea guvernului în luna iunie încoace, a marginalizat o forță electorală care devenise aproape sinonimă cu guvernul olandez și cu imaginea reputatei tradiții liberale a țării în UE.
Acum 12 ore
06:40
Zeci de morți în Rio de Janeiro, Brazilia, după o amplă operațiune a poliției împotriva unei rețele de narcotraficanți # Radio Moldova
Cea mai letală operațiune de poliție din istoria orașului Rio de Janeiro, Brazilia, s-a soldat marți, 28 octombrie, cu cel puțin 64 de morți, printre care patru polițiști, potrivit Reuters. Acțiunea de amploare a vizat rețeaua criminală Comando Vermelho, cu doar câteva zile înainte ca orașul să găzduiască o serie de evenimente internaționale în pregătirea summitului ONU privind clima – COP30.
Acum 24 ore
21:50
Investigație LRT: o rețea de firme din țările baltice, implicată în alimentarea „flotei fantomă” a lui Putin # Radio Moldova
O rețea de firme din Letonia, Lituania și Estonia a alimentat petrolierele „flotei fantomă” rusești, prin care Kremlinul ocolește sancțiunile internaționale și exportă petrol în alte țări. Concluzia aparține unei investigații realizate de compania publică de media din Lituania, LRT, citate de publicația The Moscow Times.
21:40
O expoziție dedicată portului popular bănățean a fost inaugurată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Vizitatorii pot admira costume tradiționale, podoabe și documente fotoetnografice din colecția etnologului Marius Matei, care a salvat numeroase piese ale portului din zona Banatului de câmpie.
21:20
Dosarul Țuțu, pe ultima sută de metri: acuzat de cinci infracțiuni, inclusiv îmbogățire ilicită # Radio Moldova
Procurorii îl acuză pe fostul lider democrat Constantin Țuțu de cinci infracțiuni: trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două cazuri de depunere a declarațiilor necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate. Marți au început pledoariile finale în instanță, iar procesul se apropie de final.
21:10
Daniella Misail-Nichitin: Fenomenul corupției electorale este monitorizat permanent, nu doar în campanii # Radio Moldova
Poliția a documentat peste 26.000 de cazuri de corupție electorală și finanțare ilegală în ultimii doi ani, iar majoritatea proceselor-verbale întocmite de oamenii legii au fost menținute de instanțele de judecată, afirmă ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
21:00
De la sapă la tehnică modernă: fermierul din Hâncești care a învățat șapte ani să crească cartofi ecologici # Radio Moldova
Un fermier din raionul Hâncești, Vasile Niculiță, a reușit să dezvolte o metodă proprie de cultivare a cartofilor ecologici, după șapte ani de studii și experimente. După ce a revenit din străinătate, el a decis să practice agricultura ecologică - un mod de a produce hrană sănătoasă fără a afecta mediul. De anul viitor, agricultorul intenționează să-și extindă plantațiile și să folosească tehnică agricolă modernă.
20:10
Oficial italian: Rusia nu va renunța niciodată la teritoriile ocupate, iar Ucraina nu are forța să le recâștige # Radio Moldova
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite marți agenția de presă italiană ANSA, citată de Agerpres.
19:30
19:20
„Măcel” în Cupa Moldovei la fotbal. Zimbru Chișinău a surclasat pe Univer Comrat cu scorul de 10:0 și s-a calificat în sferturile de finală. Totodată, CSF Bălți a învins-o pe Victoria Chișinău cu 6:1.
19:00
Legendarul stadion Maracanà, „templul” fotbalului brazilian, urmează să fie vândut. Statul Rio de Janeiro vrea astfel să reducă din datoria uriașă de 1,89 de miliarde de euro față de guvernul federal brazilian.
18:40
Elevii de la Liceul „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, pot să cerceteze fenomenele naturii, să construiască roboți sau să imprime obiecte și chiar organe umane în format 3D. Instituția a inaugurat un laborator digital ultramodern, parte a proiectului „Școlile Model”, care își propune modernizarea procesului educațional și apropierea elevilor de științele reale.
18:20
Președinta Maia Sandu va ține un discurs la cea de-a opta ediție a Forumului Păcii de la Paris # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Păcii de la Paris, care se va desfășura miercuri, 29 octombrie, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
18:10
OPINIE | Chișinăul ar putea readuce normalitatea în Găgăuzia prin presiune politică și alegeri corecte # Radio Moldova
Autoritățile centrale din Republica Moldova traversează o perioadă favorabilă pentru a recâștiga controlul asupra Găgăuziei și a limita influența politică a fugarului Ilan Șor în regiune. De această părere este comentatorul politic Andrei Andrievschi.
18:10
Producător din Anenii Noi: „Piscicultura din Republica Moldova supraviețuiește cu greu. Avem nevoie de sprijinul statului” # Radio Moldova
Doar 32% din peștele consumat în Republica Moldova provine din fermele piscicole autohtone, iar restul – din import, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a reduce această dependență, autoritățile își propun să majoreze producția locală cu 50% până în anul 2030, obiectiv inclus în Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură, elaborat de minister și supus consultărilor publice.
17:30
Trei medalii pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Radio Moldova
Republica Moldova a obținut o medalie de argint, două de bronz și mai multe mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată la Piatra Neamț, România. Țara noastră a participat pentru prima dată cu două echipe complete. Despre experiența acestei competiții și provocările prin care au trecut elevii a relatat Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova, care a stat de vorbă cu Daria Boguș, medaliată cu argint.
17:10
Programul de guvernare al premierului desemnat Alexandru Munteanu: integrare europeană până în 2028 și investiții de miliarde în economie # Radio Moldova
Creșterea salariului minim la 10.000 de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 sunt câteva dintre angajamentele majore incluse în Programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare”, făcut public marți, 28 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu.
16:50
Copiii cu nevoi speciale din școlile mici vor primi sprijin la ei acasă: proiect-pilot, lansat în trei raioane # Radio Moldova
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor primi sprijin specializat direct în școlile în care învață. Proiectul lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF, este pilotat până la 31 decembrie curent în raioanele Drochia, Soroca și Cahul, urmând ca ulterior să fie extins la nivel național.
16:40
Naționalizarea pe scară largă în Rusia inițiată de autorități după începutul războiului din Ucraina a dus la redistribuirea activelor în favoarea vechilor prieteni ai lui Vladimir Putin. Membrii cooperativei „Ozero” au primit bunuri în valoare totală de 235 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), potrivit calculelor făcute de Novaia Gazeta Europa, citate de publicația The Moscow Times.
