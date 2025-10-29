Elevii din R. Moldova au depășit echipele din SUA și Singapore la concursul global de inteligență artificială

10:50

Republica Moldova este pregătită pentru această nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova, a declarat că este important să fie acceleratritmul de negociere, iar Pachetul de creștere economică, în valoare de 1.9 miliarde de euro, este un test important pentru guvernarea de la Chișinău.