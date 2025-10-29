Ucraina atacă Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv, susţine Rusia. Mai multe aeroporturi au fost închise
Moldpres, 29 octombrie 2025 08:20
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile...
Acum 30 minute
08:20
Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe alte regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autorităţile...
Acum o oră
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul pierde patru bani. Le...
Acum 2 ore
07:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va avea consultări cu fracțiunile parlamentare la Parlament, Sala Europa, după cum urmează:08:00 — Democrația Acasă09:00 — Partidul Nostru10:00 — Alternativa11:00 — PCRM13:00 — PSRM1...
Acum 12 ore
21:20
Daniella Misail-Nichitin: Ministerul de Interne monitorizează constant spațiul online pentru a contracara campaniile de dezinformare # Moldpres
În perioada campaniei electorale, Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice a solicitat blocarea a zeci de materiale video de pe platforma TikTok, cu conținut manipulator sau fals. În rezultat, mai mult de jumătate din conținuturi au fost blocate. Declarațiile a...
21:00
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara la Durlești. Potrivit primelor informații a luat foc o saună, a comunicat pentru MOLDPRES, ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„La fața locul...
20:20
Netanyahu ordonă „atacuri imediate și puternice” asupra Gazei, în urma încălcărilor din partea Hamas # Moldpres
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că a ordonat armatei să efectueze imediat „atacuri puternice” în Gaza, într-un nou test pentru armistiţiul negociat de SUA, relatează The Associated Press.Prim-ministrul Benjamin Netanya...
20:10
Acum 24 ore
19:20
Sate autentice, atracții culturale, trasee de drumeție și experiențe locale, toate sunt accesibile cu un singur click de pe canalul de Telegram Village Travel Bot. Managerul de proiect și cofondatoarea AO InnoVillage Tatiana Arcan, a menționat pentru MOLDPRES că proiectul ...
19:10
Gestionarea apelor și sancționarea încălcărilor de mediu, în centrul discuțiilor din 11 raioane ale țării # Moldpres
Modelul de Regulament local privind gestionarea surselor de apă decentralizate (fântâni și izvoare) și Îndrumarul pentru constatarea contravențiilor de mediu au fost discutate de reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor de mediu...
19:00
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română. Cifra o depășește cu mult pe cea planificată inițial, care era de maximum 5 mii de persoane, informează MOLDPRES.Instruirile gratuite sun...
18:00
Programul de activitate al noului Guvern: „Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de cetățeni” # Moldpres
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii, iar noul Cabinet de miniștri va urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și locuitorii din regiunea transnistrean. Pr...
18:00
Femeile din regiunea transnistreană, inspirate de tehnologie: prima ediție Tech Women Conference Tiraspol încurajează digitalizarea # Moldpres
Peste 60 de fete și femei de pe malul stâng al Nistrului s-au reunit astăzi la prima ediție a Tech Women Conference Tiraspol, un eveniment dedicat promovării femeilor în domeniul tehnologiilor și dezvoltării competențelor digitale. Conferința a creat un spați...
17:50
Nouă studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au obținut burse de merit din partea statului # Moldpres
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare, comunică MOLDPRES.Potrivi...
17:20
Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, prioritate în Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri # Moldpres
Finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028 este o prioritate inclusă în programul de activitate al noului Cabinet de miniștri. Obiectivele majore ale noului Guvern se vor axa pe pregătirea Republicii Moldova pentru aderare și mode...
17:10
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi operate temporar pe pista alternativă # Moldpres
Principala pistă de decolare și aterizre a Aeroportului Internațional Chișinău va fi închisă timp de două săptămâni în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare, transmite MOLDPRES.Potrivit Autorității Aeronautice C...
16:50
Operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM), a început procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI, informează MOLDPRES.Etapa marchează un ...
16:30
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit ANSP, în această perioadă, au fost înr...
16:10
Noi direcții de cooperare bilaterală și proiecte strategice în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale au fost discutate astăzi de vicepremierul în exerciţiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), în cadru...
16:00
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău. Vezi agenda vizitei # Moldpres
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru pa...
15:30
Poliția de Frontieră a primit două ambarcațiuni de patrulare din partea Serviciului de Pază a Frontierei de Stat al Republicii Letonia, în cadrul proiectului Consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova în con...
15:30
Salariul minim va fi dublat în următorii ani, iar cel mediu va ajunge la 25 de mii de lei # Moldpres
Salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei. Prioritățile au fost incluse în Programul de activitate al viitorul Guvern, prezentat de premierul desemnat, Alexandr...
15:20
În localităile Căușeni, Cantemir și Cahul vor fi elaborate scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigare # Moldpres
Autoritățile și experții locali vor elabora, cu sprijinul Suediei, scenarii pentru reutilizarea apelor uzate epurate în irigarea terenurilor agricole. Primele studii vor fi elaborate în localitățile Căușeni, Cantemir și Cahul, transmite MOLDPRES.Scenariil...
15:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul „Monitorizarea drepturilor omului în zone afectate de conflict”, organizată de Oficiul Avocatului Poporului, în cooperare cu Institutul Danez pentru Drepturile Om...
14:30
14:10
Consilierul român Valeriu Leapciu: „Resursele umane - o mare provocare în absorbția fondurilor europene în R. Moldova” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să investească în oameni și resurse pentru a putea absorbi eficient fondurile Uniunii Europene, a declarat consilierul pe relații internaționale al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de la București, Valeriu Leapciu, î...
14:10
Programul de activitate al noului Guvern - „UE, pace, Dezvoltare”, prezentat de Alexandru Munteanu: „R. Moldova pășește într-o etapă de transformare profundă” # Moldpres
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public, marți, 29 octombrie de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani ș...
14:00
Igor Grosu: „Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în 2028 să fie gata de aderarea la UE” # Moldpres
Republica Moldova este determinată să lucreze conștiincios pentru ca în 2028 să fie gata de aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis marți, 28 octombrie, de spicherul, Igor Grosu, în cadrul unei întrevederi cu vicepreședintele Parlamentului ...
13:40
Investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere. Doina Nistor: „Avem un interes sporit din partea investitorilor” # Moldpres
Investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere, ajungând la 14,8% din PIB. Stocul investițiilor străine directe a depășit 6 miliarde dolari, cu un avans de 12% față de anul precedent. Cifrele au fost prezentate astăzi de viceprim-...
13:40
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112. Daniela Misail-Nichitin: „Intervențiile vor deveni mai rapide și siguranța rutieră va crește” # Moldpres
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES....
12:10
O femeie din capitală a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului # Moldpres
O femeie în vârstă de 56 de ani din Chișinău a fost condamnată la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor asupra concubinului său. Decizia a fost pronunțată de Jude...
12:10
Peste 13 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână. Urgențele cardiovasculare continuă să predomine # Moldpres
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13.620 de solicitări. Din numărul total de pacienți, 1.795 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, &...
12:10
Viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere” # Moldpres
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare ...
12:00
Mihai Popșoi: „Mizăm pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere” # Moldpres
Progresele Republicii Moldova pe drumul european și pașii necesari pentru avansarea procesului de aderare au fost discutate de către ministrul de externe în exercițiu, Mihai Popșoi, cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, comunică MOLDPRES.Po...
12:00
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat în urma unui accident rutier. Impactul s-a produs luni seara, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Briceni, Sv...
11:20
Parteneriat în sprijinul fermierilor: trei instituții își sincronizează programele de finanțare # Moldpres
Un acord tripartit de colaborare, care are drept scop fortificarea mecanismului de cooperare interinstituțională în gestionarea eficientă a surselor financiare a fost semnat astăzi de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Organizația pentru D...
11:00
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă...
11:00
Procurorii cer detenție pe viață pentru bărbatul care a violat și a ucis o femeie la Florești # Moldpres
Procuratura anunță că va contesta decizia Judecătoriei Soroca, prin care un bărbat a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru faptele de viol și omor comise la Florești. Procurorii cer pentru el detenție pe viață, comunică MOLDPRES.Potrivit procuratur...
10:50
R. Moldova introduce transportul inteligent: bilete digitale și plăți rapide din aplicaţii # Moldpres
Gările, autobuzele și trenurile vor fi dotate cu echipamente moderne pentru plăți electronice, iar pasagerii vor putea cumpăra bilete direct la bord sau online, să consulte în timp real orarele și disponibilitatea locurilor și să efectueze plăți prin card bancar,...
10:50
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Noul Guvern va propune un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău” # Moldpres
Noul Guvern va propune, în primele sale ședințe, un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia va fi urmată de votul în Parlament, semnarea decretului prezidențial și de notificarea oficia...
10:40
Seism cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. 26 de persoane rănite și mai multe clădiri distruse # Moldpres
Un cutremut cu magnitudinea 6,1 a lovit luni seara provincia Balıkesir din vestul Turciei. În urma seismului 26 de persoane au fost rănite și externate după ce au primit îngrijiri medicale. Cutremutul, produs la ora 22:48, a avut epicentrul în orașul S...
10:40
CNA efectuează percheziții la Chișinău și Orhei. Un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat, reținut pentru mită # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii desfășoară astăzi percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, într-un dosar de corupție care vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Un funcționar a fost ...
10:20
Dorin Junghietu, la București: „Republica Moldova intră în iarnă cu peste 90% din necesarul de gaze asigurat” # Moldpres
Republica Moldova intră în iarna 2025-2026 cu peste 90% din necesarul de gaze deja asigurat, datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Țara noastră a diversificat sursele de aprovizionare, a modernizat i...
10:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi pentru guvernul său. Alexei Buzu va prelua funcția de secretar general al Guvernului # Moldpres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secreta...
10:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 27 octombrie, de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.De asemenea, șefului adjunct al IGP, Lilian Carab...
09:30
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul ''guvern național'' rămâne la putere, avertizând că iniți...
09:10
Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia a anunţat pe pagina sa oficială de Facebook că vor fi operate noi zboruri spre Chişinău, Cracovia şi Praga, de către companii aeriene low-cost, transmite Rador.În comunicat, se precizează că zborurile către Chiş...
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul public național circa 2,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 20 - 24 octombrie, angajații SFS au efectuat 287 vizite fiscale la 248 de contribuabili. În a...
Ieri
08:40
DOC // Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv, transmite...
