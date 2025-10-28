Viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere”
Moldpres, 28 octombrie 2025 12:10
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
12:10
O femeie din capitală a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra concubinului # Moldpres
O femeie în vârstă de 56 de ani din Chișinău a fost condamnată la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor asupra concubinului său. Decizia a fost pronunțată de Jude...
12:10
Peste 13 mii de persoane au solicitat ambulanța în ultima săptămână. Urgențele cardiovasculare continuă să predomine # Moldpres
În ultima săptămână, echipele de asistență medicală urgentă au efectuat peste 13.620 de solicitări. Din numărul total de pacienți, 1.795 au fost copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, &...
12:10
Viceprim-ministra în exercițiu, Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere” # Moldpres
Economia Republicii Moldova a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia noastră arată semne clare de redresare ...
Acum 30 minute
12:00
Mihai Popșoi: „Mizăm pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere” # Moldpres
Progresele Republicii Moldova pe drumul european și pașii necesari pentru avansarea procesului de aderare au fost discutate de către ministrul de externe în exercițiu, Mihai Popșoi, cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, comunică MOLDPRES.Po...
12:00
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat în urma unui accident rutier. Impactul s-a produs luni seara, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Briceni, Sv...
Acum 2 ore
11:20
Parteneriat în sprijinul fermierilor: trei instituții își sincronizează programele de finanțare # Moldpres
Un acord tripartit de colaborare, care are drept scop fortificarea mecanismului de cooperare interinstituțională în gestionarea eficientă a surselor financiare a fost semnat astăzi de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Organizația pentru D...
11:00
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă...
11:00
Procurorii cer detenție pe viață pentru bărbatul care a violat și a ucis o femeie la Florești # Moldpres
Procuratura anunță că va contesta decizia Judecătoriei Soroca, prin care un bărbat a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru faptele de viol și omor comise la Florești. Procurorii cer pentru el detenție pe viață, comunică MOLDPRES.Potrivit procuratur...
10:50
R. Moldova introduce transportul inteligent: bilete digitale și plăți rapide din aplicaţii # Moldpres
Gările, autobuzele și trenurile vor fi dotate cu echipamente moderne pentru plăți electronice, iar pasagerii vor putea cumpăra bilete direct la bord sau online, să consulte în timp real orarele și disponibilitatea locurilor și să efectueze plăți prin card bancar,...
10:50
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Noul Guvern va propune un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău” # Moldpres
Noul Guvern va propune, în primele sale ședințe, un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia va fi urmată de votul în Parlament, semnarea decretului prezidențial și de notificarea oficia...
10:40
Seism cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. 26 de persoane rănite și mai multe clădiri distruse # Moldpres
Un cutremut cu magnitudinea 6,1 a lovit luni seara provincia Balıkesir din vestul Turciei. În urma seismului 26 de persoane au fost rănite și externate după ce au primit îngrijiri medicale. Cutremutul, produs la ora 22:48, a avut epicentrul în orașul S...
10:40
CNA efectuează percheziții la Chișinău și Orhei. Un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat, reținut pentru mită # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii desfășoară astăzi percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, într-un dosar de corupție care vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Un funcționar a fost ...
Acum 4 ore
10:20
Dorin Junghietu, la București: „Republica Moldova intră în iarnă cu peste 90% din necesarul de gaze asigurat” # Moldpres
Republica Moldova intră în iarna 2025-2026 cu peste 90% din necesarul de gaze deja asigurat, datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Țara noastră a diversificat sursele de aprovizionare, a modernizat i...
10:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi pentru guvernul său. Alexei Buzu va prelua funcția de secretar general al Guvernului # Moldpres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secreta...
10:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 27 octombrie, de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.De asemenea, șefului adjunct al IGP, Lilian Carab...
09:30
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul ''guvern național'' rămâne la putere, avertizând că iniți...
09:10
Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia a anunţat pe pagina sa oficială de Facebook că vor fi operate noi zboruri spre Chişinău, Cracovia şi Praga, de către companii aeriene low-cost, transmite Rador.În comunicat, se precizează că zborurile către Chiş...
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul public național circa 2,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 20 - 24 octombrie, angajații SFS au efectuat 287 vizite fiscale la 248 de contribuabili. În a...
08:40
DOC // Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv, transmite...
08:40
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, moneda unică europeană se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 84 de bani. Dolarul american pierde șase b...
Acum 24 ore
23:20
FOTO// Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, consultări maraton înainte de învestirea Guvernului # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a desfășurat astăzi o serie de consultări cu principalele categorii de actori economici, sociali și civici din Republica Moldova, ca parte a procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Scopul acestor întâlniri ...
22:20
09:00 Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Biroul de Cooperare Elvețian, organizează o conferință de presă pentru a prezenta progresele și acțiunile întreprinse în lupta împotriva accidentului vascular cerebral (AVC) în Republica M...
22:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „După patru ani de guvernare, e firesc să existe o erodare de partid” # Moldpres
Rezultatul alegerilor nu este unul rău, ținând cont de contextul politic și geopolitic, potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare din această toamnă, menționând că, în pofida unui ...
21:30
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, festivalul din Cimişlia care pune în valoare tradițiile pastorale și turismul rural # Moldpres
Tradiție, performanță și turism rural: Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” a transformat Cimișlia într-un punct de atracție internaționalCimișlia a redevenit, pentru câteva zile, în weekendul trecut, capitala păstoritului ...
21:10
Ambasador „agreat, dar neacreditat”: Mihai Popșoi explică statutul reprezentantului Rusiei la Chișinău # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popşoi, ministrul în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că există „o incertitudine” în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desem...
20:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 27 octombrie (ora 21:00) – 28 octombrie 2025 (ora 21:00), vremea în Republica Moldova se va menține stabilă, fără precipitații esențiale, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, ...
20:40
Mihai Popșoi: „Valeriu Chiveri este unul dintre cei mai buni ambasadori, un negociator excelent care cunoaște foarte bine regiunea și dosarul transnistrean” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popşoi, ministru în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în această seară în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune că desemnarea diplomatului Valeriu Chiveri în funcția de vicepr...
20:20
Vicepriemierul Mihai Popşoi, ministru în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în această seară, în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că vineri, 31 octombrie, Parlamentul va dezbate noua structură a Guvernului propusă de cand...
19:50
Republica Moldova, prezentă la primul Forum OIV SCOPE dedicat cooperării internaționale în domeniul vitivinicol # Moldpres
Republica Moldova a participat săptămâna trecută la primul Forum OIV SCOPE, organizat la Dijon, Franța, de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). Evenimentul a reunit peste 150 de delegați ai guvernelor, organizațiilor interguvernamentale, mediului ș...
19:50
Inspectorii ANTA, instruiți în utilizarea celui mai avansat sistem european de control al tahografelor – TachoScan Control # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au participat la un curs specializat de instruire privind utilizarea sistemului TachoScan Control, cel mai performant software european destinat analizei datelor tahografelor digitale. Acest sistem este utilizat în prez...
19:30
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa credite de până la 150 mii de euro prin programul IFAD # Moldpres
Fermierii și antreprenorii din Republica Moldova care activează în sectorul zootehnic pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro, oferite prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), gestionate de Unitatea Consoli...
19:20
Cultura unește malurile Nistrului: Casa de Cultură din Teiu, Grigoriopol, renovată cu sprijin european # Moldpres
Casa de Cultură din satul Teiu, raionul Grigoriopol, situat pe malul stâng al Nistrului, și-a redeschis porțile după prima reparație capitală din cei 55 de ani de existență. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul „Măsuri de...
19:20
Lituania închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus. ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier internațional despre decizia autorităților din Republica Lituania de a închide punctele de trecere a frontierei cu Republica Belarus, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor oficial...
17:50
VIDEO // Șoferii își pot verifica contravențiile în regim online, prin platforma digitală MCabinet # Moldpres
Conducătorii auto din Republica Moldova, pot verifica online, începând cu 27 octombrie, încălcările rutiere înregistrate de camerele de supraveghere, prin platforma MCabinet. Noua funcționalitate le permite șoferilor să acceseze rapoarte detaliate de...
17:40
Oamenii ilegii au descoperit două kilograme de droguri în roata de rezervă a unul automobil. Valoarea drogurilor ridicate pe piața neagră este estimată la peste 800 de mii de lei, transmite MOLDPRES.Incidentul a fost înregistrat pe 25 octombrie, la punctul de...
17:10
Doi suspecți au fost reținuți în urma perchezițiilor operate astăzi în șapte locații din nordul țării într-un dosar penal privind pregătirea unor proteste violente și destabilizări în masă, organizate prin instruiri în Serbia, comunică ...
16:50
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat peste 380.000 de lei pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an, constând în aproximativ 2.800 de doze. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri al Ag...
16:40
Naționala Moldovei, două meciuri decisive în noiembrie. Lilian Popescu a anunțat stranierii convocați # Moldpres
Naționala Moldovei va disputa în luna noiembrie două partide în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni Italia pe 13 noiembrie și Israel pe 16 noiembrie, ambele meciuri fiind programate pe stadionul „Zimbru”...
16:30
Moldovagaz: Explozia de la Florești, provocată de o conectare neautorizată la rețeaua de gaze. Compania vine cu recomandări pentru consumatori # Moldpres
Deflagrația produsă la 25 octombrie, într-un bloc de locuit din orașul Florești, a fost cauzată de conectarea neautorizată a unui echipament de gaze, o centrală termică autonomă. Anunțul a fost făcut de compania „Moldovagaz”, care a venit cu un s...
16:20
Daniela Misail-Nichitin confirmă cazul de agresare a unui angajat al unei benzinării de către trei judecători beți # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne în exercițiu, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat incidentul produs pe 9 octombrie, într-o stație PECO din municipiul Soroca, unde trei magistrați beți au agresat un angajat al stației. Toate probele au fost colectate și transmi...
15:40
Tragedie în sistemul educațional: Moartea unui tânăr director readuce în prim-plan problema epuizării profesionale în școli # Moldpres
Moartea subită a directorului Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, lui Sergiu Opaeț, la doar 35 de ani, a stârnit un val de durere și reflecție în rândul comunității educaționale din Republica Moldova, transmite MOLDPR...
15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu, în dialog cu reprezentanții societății civile pentru programul de guvernare # Moldpres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a purtat, luni, 27 octombrie, discuții cu reprezentanții societății civile, axate pe elaborarea viitorului program de guvernare, comunică MOLDPRES.„Am discutat cu reprezentanții societății c...
15:40
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 4 500 de încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 4 500 de încălcări în traficul rutier. În această perioadă, 47 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistați sub influența alcoolul...
15:30
Noul Guvern ar putea fi audiat și votat vineri, în cazul în care consultările politice și procedurile din Legislativ vor decurge conform planului. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o ședință cu liderii fracțiunilor parlame...
15:10
Ministra Daniella Misail-Nichitin: „În ultimii patru ani, R. Moldova a trecut prin nouă scrutine electorale, iar echipa MAI a apărat cu fermitate ordinea publică și integritatea proceselor democratice” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin nouă scrutine electorale, iar echipa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a apărat cu fermitate ordinea publică și integritatea proceselor democratice. Instituția a demontat metode complexe de influență externă,...
15:00
Răspunsul Guvernului pentru primarul Ion Ceban, care își dorește să fie membru al Executivului: „În Chișinău se caută ordine și curățenie” # Moldpres
Tribuna Primăriei nu ar trebuie folosită pentru declarații politice, iar Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului. Este reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului în exerciţiu Daniel Vodă la declarațiile lui Ion Ceban că primarul capitalei ...
14:20
Fermierii au beneficiat în ultima săptămână de plăți directe și investiționale de peste 6 milioane de lei # Moldpres
Fondurile publice continuă să fie orientate către susținerea producătorilor agricoli și a inițiativelor cu impact în dezvoltarea sectorului, numai în ultima săptămână Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) autorizând spre...
14:10
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat că s-a întâlnit, luni, cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Potrivit lui Munteanu, discuțiile s-au axat pe reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei auto...
13:40
Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces la investigații mai rapide și precise, după ce la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău a fost inaugurat un nou cabinet de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Investigați...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.