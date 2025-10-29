Forţele israeliene au reluat bombardamentele asupra Fâşiei Gaza
Israelul acuză un atac al grupării Hamas asupra forţelor sale armate.
UE, PACE, DEZVOLTARE. Programul de guvernare al candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru # Veridica.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va fi audiat vineri în Parlament. Programul prevede finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind Republica Moldova pentru aderare.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista miniștrilor și programul de guvernare # Veridica.md
Opt miniștri se vor regăsi în noul Guvern.
România: fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu candidează la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # Veridica.md
El a condus guvernul de la Bucureşti între 15 iunie 2023 şi 5 mai 2025, când a demisionat după ce candidatul pe care l-a susţinut la alegerile prezidenţiale, fostul lider PNL Crin Antonescu, a fost eliminat din primul tur de scrutin.
DEZINFORMARE: UE vrea ca Republica Moldova să fie săracă pentru a o transforma în colonia sa # Veridica.md
„Scopul Uniunii Europene este să transforme Republica Moldova în colonie. Cu cât Republica Moldova este mai săracă, cu cât cetățenii săi trăiesc mai greu, cu atât mai ușor le va fi să destrame țara. Poporul nostru va fi folosit ca forță de muncă sau carne de tun, iar teritoriul țării noastre va fi folosit drept paravan pentru interesele militare europene”, a declarat reprezentanta așa-zisului bloc „Victorie-Pobeda”, Marina Tauber.
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să întreprindă măsuri pentru a depăși criza economică cu care se confruntă regiunea: taie considerabil din venituri, obligă băncile să transfere bani în bugetul local și oferă privilegii investitorilor, în pofida neîndeplinirii angajamentelor asumate anterior.
Un proiect de denunțare a acordului în baza căruia activează Centrul Rus de Cultură va fi propus de noul Guvern în cel mai scurt timp (Mihai Popșoi) # Veridica.md
Decizia a fost luată în luna februarie, după ce mai multe drone rusești, inclusiv cu încărcătură explozibilă au căzut pe teritoriul R. Moldova.
Trei instituții media critice la adresa autorităților kîrgîze au fost declarate „extremiste” # Veridica.md
Kîrgîzstanul, un aliat al Rusiei și apropiat de China comunistă, a fost mult timp considerat cea mai democratică dintre fostele republici sovietice din Asia Centrală, o regiune dominată de regimuri autoritare.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE se află într-un delir antirusesc și se autodistruge prin sancțiuni și sabotarea păcii # Veridica.md
UE acționează obsesiv împotriva Federației Ruse, sacrificând economia europeană și blocând orice inițiativă de pace în Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Sindicaliştii români îşi reiau, miercuri, protestele faţă de politicile sociale şi salariale ale guvernanţilor # Veridica.md
Cei din Educaţie ameninţă cu greva generală.
R. Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical # Veridica.md
Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est.
Luminița de capătul tunelului spre UE: un vis intrat în linie dreaptă sau ratarea repetată a unei șanse istorice? # Veridica.md
Următorul mandat al Legislativului și al viitorului Guvern poate face istorie și poartă cea mai mare responsabilitate de leadership politic de până acum. Republica Moldova are o șansă unică pe care nu o mai poate rata, așa cum s-a întâmplat spre finalul anilor ’90, începuturile anilor 2000, atunci când avea șansă să fie în același tren spre Europa împreună cu țările baltice. Cu toate acestea, există și o serie de probleme pe care ne propunem să le analizăm cu atenție.
Experta în domeniul politicilor sociale, Natalia Plugaru, propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar secretarul de stat Gheorghe Hajder, la funcția de ministru al Mediului.
Premierul desemnat a avut mai multe consultări cu societatea civilă privind programul de guvernare. Alexandru Munteanu va fi audiat vineri în Parlament.
Ucraina amenință că va extinde atacurile cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Rusia.
Un bărbat cu cetăţenie română şi a Republicii Moldova, urmărit de autorităţile din Germania, a fost depistat de poliţiştii de frontieră la Stânca # Veridica.md
A fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani.
Parlamentul se va întruni în ședință joi și vineri.
Doi suspecți reținuți, într-un dosar privind instruirea unui grup de cetățeni moldoveni în Serbia # Veridica.md
Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, prin instruiri în Serbia.
Zeci de cetățeni turci și azeri reținuți în Muntenegru, după înjunghierea unui localnic # Veridica.md
În micul stat adriatic, cu aproximativ 620.000 de locuitori, sunt 100.000 de străini, înregistrați permanent sau temporar.
Rușii s-ar fi infiltrat și în orașul Pokrovsk.
Patru bărbaţi ar fi încercat să-l răpească pe fotbalistul rus Andrei Mostovoi, de la Zenit Sankt Petersburg # Veridica.md
E echipa favorită a președintelui Vladimir Putin.
IULIAN GROZA: Instituțiile europene depun eforturi pentru ca decizia privind lansarea negocierilor să fie luată până la finalul acestui an # Veridica.md
Chișinăul ar putea ajuta Kievul să-și continue împreună parcursul european. De această părere este expertul Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, care a relatat în cadrul unui interviu pentru Veridica despre perspectivele Chișinăului în cadrul negocierilor de aderare care ar urma să dureze până la începutul anului 2028.
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, va fi decorat de președintele României, Nicușor Dan # Veridica.md
El a rămas la București de de ziua Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul orașului și al întregii Muntenii.
Grecia: continuă arestările în dosarul rețelei care deturna subvenții agricole europene # Veridica.md
Prejudiciul adus bugetului comunitar a fost estimat la aproape 20 de milioane de euro.
Autoritățile desfășoară percheziții în nordul R. Moldova într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă.
Diplomatul Valeriu Chiveri, economiștii Andrian Gavriliță și Eugen Osmochescu, propuși pentru noua echipă guvernamentală.
Multe ar fi țintit Moscova.
Cele două incidente separate nu s-au soldat cu victime.
Cel puțin trei clustere de negociere cu UE – „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe” – sunt pregătite pentru a fi deschise, afirmă ambasadoarea UE, Iwona Piórko, într-un interviu pentru IPN.
Maia Sandu a participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.
Secretarul general al MAI, Vladislav Cojuhari, ar urma să ocupe funcția de ministru al Justiției în noul Guvern (ZdG) # Veridica.md
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari, urmează să ocupe funcția de ministru al justiției în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu, potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă.
Peste 60% dintre respondenţi sunt nemulţumiţi și de modul în care arată orașul, și de activitatea Guvernului de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.
Șase copii au fost răniți.
Candidata independentă Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda # Veridica.md
Ea pledează pentru reunificarea insulei.
Poliţiştii români de frontieră au identificat pe aeroportul internaţional Otopeni, în primele nouă luni ale anului, peste 100 de documente false sau falsificate # Veridica.md
Metoda a fost testată de cetăţeni din Albania, Siria, Kazahstan, Georgia.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine la București, pentru ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # Veridica.md
Are prevăzută şi o întrevedere cu omologul Nicuşor Dan.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează locuitori din Transnistria # Veridica.md
Avocații victimelor afirmă că hotărârea Curții constituie o incriminare directă a Rusiei pentru actele administraţiei de facto de la Tiraspol, o entitate ilegală instituită şi menţinută artificial, prin susţinerea Moscovei.
Cel puţin opt oameni au fost răniţi, trei dintre aceştia fiind spitalizaţi.
Ștefan cel Mare a cucerit Suedia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (38) # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că Ștefan cel Mare a cucerit Suedia, paracetamolul ne face autiști iar Oculta Mondială ne manipulează prin frecvența muzicii.
Istoricul, jurnalistul și disidentul politic polonez Adam Michnik, unul din cei mai importanți opozanți ai regimurilor comuniste din Europa de Est, a purtat, la Templul Israelit din Tulcea, un dialog cu jurnalistul Marian Voicu, publisherul Veridica. Înaintea dezbaterii, primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, a acordat cheia orașulu fostului deținut politic și membru fondator al mișcării Solidaritatea, acesta fiind primul eveniment de acest fel din ultimii aproape șase ani organizat de autor...
Fostul ministru al apărării Anatol Șalaru câștigă din nou în instanță un proces intentat de liderul AUR, George Simion # Veridica.md
Șalaru a reiterat acuzațiile potrivit cărora Simion ar reprezenta „un pericol la adresa siguranței și securității” României, R. Moldova și Ucrainei
Media occidentale precizează că nu pot confirma în mod independent acest anunț.
În 1944, la această dată, a fost eliberat orașul Carei, ultima localitate româneasca aflată sub ocupaţia trupelor maghiare şi germane.
Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1, cu armenii de la FC Noah.
Republica Moldova rămâne tributară companiei Lukoil, implicată în finanțarea rețelei Șor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu știe ce să facă după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil, din cauza rolului acesteia pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Decizie istorică a unei instanțe judecătorești în cazul activității de contrabandă a companiei oligarhului transnistrean Victor Gușan. Alexandru Munteanu se pregătește să preia funcția de premier a Republicii Moldova. Acestea sunt subiectele care au marcat săptămâna curentă.
Consiliul European: Republica Moldova, „model de reziliență democratică” în fața presiunilor rusești # Veridica.md
Liderii UE au lăudat Republica Moldova pentru reziliență democratică și au reafirmat sprijinul pentru aderare.
Prmeierul desemnat rmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista membrilor cabinetului.
„Ascultarea de străini”, expresie care răsună astăzi în discursurile unor așa-ziși „suveraniști”, a fost parte esențială a extremiștilor de dreapta după Primul Război Mondial, inclusiv al liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu.
Ședeam întins pe divan într-o seară, nu demult, înfofolit în toate bulendrele pe care le-am găsit prin casă, cu două perechi de pantaloni pe mine, și două perechi de colțuni de lână. Și totuna dârdâiam de frig.
“Nu avem petrol, nu avem gaz, nu avem aur și depindem de capacitatea noastră intelectuală” — viața cărții în Europa și în lume # Veridica.md
Unul dintre primele evenimente la care am participat la cea de-a 77-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, cel mai mare astfel de eveniment din lume, a ținut de cenzura cărților pentru copii.
