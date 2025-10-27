Grecia: continuă arestările în dosarul rețelei care deturna subvenții agricole europene
Veridica.md, 27 octombrie 2025 11:00
Prejudiciul adus bugetului comunitar a fost estimat la aproape 20 de milioane de euro.
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:50
Autoritățile desfășoară percheziții în nordul R. Moldova într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă.
Acum 2 ore
10:20
Diplomatul Valeriu Chiveri, economiștii Andrian Gavriliță și Eugen Osmochescu, propuși pentru noua echipă guvernamentală.
09:30
Multe ar fi țintit Moscova.
Acum 4 ore
09:20
Cele două incidente separate nu s-au soldat cu victime.
09:00
Cel puțin trei clustere de negociere cu UE – „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe” – sunt pregătite pentru a fi deschise, afirmă ambasadoarea UE, Iwona Piórko, într-un interviu pentru IPN.
Acum 24 ore
14:50
Maia Sandu a participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.
14:40
Secretarul general al MAI, Vladislav Cojuhari, ar urma să ocupe funcția de ministru al Justiției în noul Guvern (ZdG) # Veridica.md
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari, urmează să ocupe funcția de ministru al justiției în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu, potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă.
14:10
Peste 60% dintre respondenţi sunt nemulţumiţi și de modul în care arată orașul, și de activitatea Guvernului de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.
12:20
Șase copii au fost răniți.
12:10
Candidata independentă Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda # Veridica.md
Ea pledează pentru reunificarea insulei.
Ieri
14:50
Poliţiştii români de frontieră au identificat pe aeroportul internaţional Otopeni, în primele nouă luni ale anului, peste 100 de documente false sau falsificate # Veridica.md
Metoda a fost testată de cetăţeni din Albania, Siria, Kazahstan, Georgia.
14:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine la București, pentru ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # Veridica.md
Are prevăzută şi o întrevedere cu omologul Nicuşor Dan.
13:50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează locuitori din Transnistria # Veridica.md
Avocații victimelor afirmă că hotărârea Curții constituie o incriminare directă a Rusiei pentru actele administraţiei de facto de la Tiraspol, o entitate ilegală instituită şi menţinută artificial, prin susţinerea Moscovei.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Cel puţin opt oameni au fost răniţi, trei dintre aceştia fiind spitalizaţi.
24 octombrie 2025
20:00
Ștefan cel Mare a cucerit Suedia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (38) # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi au aflat că Ștefan cel Mare a cucerit Suedia, paracetamolul ne face autiști iar Oculta Mondială ne manipulează prin frecvența muzicii.
15:10
Fostul ministru al apărării Anatol Șalaru câștigă din nou în instanță un proces intentat de liderul AUR, George Simion # Veridica.md
Șalaru a reiterat acuzațiile potrivit cărora Simion ar reprezenta „un pericol la adresa siguranței și securității” României, R. Moldova și Ucrainei
14:30
Media occidentale precizează că nu pot confirma în mod independent acest anunț.
13:50
În 1944, la această dată, a fost eliberat orașul Carei, ultima localitate româneasca aflată sub ocupaţia trupelor maghiare şi germane.
13:30
Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1, cu armenii de la FC Noah.
13:20
Republica Moldova rămâne tributară companiei Lukoil, implicată în finanțarea rețelei Șor (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu știe ce să facă după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil, din cauza rolului acesteia pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Decizie istorică a unei instanțe judecătorești în cazul activității de contrabandă a companiei oligarhului transnistrean Victor Gușan. Alexandru Munteanu se pregătește să preia funcția de premier a Republicii Moldova. Acestea sunt subiectele care au marcat săptămâna curentă.
12:10
Consiliul European: Republica Moldova, „model de reziliență democratică” în fața presiunilor rusești # Veridica.md
Liderii UE au lăudat Republica Moldova pentru reziliență democratică și au reafirmat sprijinul pentru aderare.
11:30
Prmeierul desemnat rmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista membrilor cabinetului.
11:00
„Ascultarea de străini”, expresie care răsună astăzi în discursurile unor așa-ziși „suveraniști”, a fost parte esențială a extremiștilor de dreapta după Primul Război Mondial, inclusiv al liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu.
09:50
Ședeam întins pe divan într-o seară, nu demult, înfofolit în toate bulendrele pe care le-am găsit prin casă, cu două perechi de pantaloni pe mine, și două perechi de colțuni de lână. Și totuna dârdâiam de frig.
09:20
“Nu avem petrol, nu avem gaz, nu avem aur și depindem de capacitatea noastră intelectuală” — viața cărții în Europa și în lume # Veridica.md
Unul dintre primele evenimente la care am participat la cea de-a 77-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, cel mai mare astfel de eveniment din lume, a ținut de cenzura cărților pentru copii.
23 octombrie 2025
21:40
Ministrul Energiei a prezentat rezultatele obținute în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 marchează un moment de cotitură în procesul de transformare energetică.
21:20
Liderul conservatorilor bavarezi, Markus Söder, cere ca Ucraina să-și țină acasă bărbații buni de front # Veridica.md
Numărul celor care caută refugiu în Germania a crescut brusc, depășind, recent, o mie pe săptămână.
21:00
După consultările cu șefa statului, Igor Dodon a declarat că fracțiunea sa nu va susține un prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentară.
17:50
Guvernul de la București a aprobat un memorandum privind construirea unui nou pod rutier între România și Republica Moldova # Veridica.md
„Conectează Republica Moldova la reţeaua rutieră primară şi secundară de transport de pe teritoriul României şi implicit la reţeaua TEN-T.”
17:00
Un șofer drogat ar fi încercat să lovească poarta de acces auto a ambasadei ruse de la București # Veridica.md
E al doilea caz de când rușii au invadat Ucraina.
16:30
Președinta R. Moldova a invitat joi și vineri fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
15:30
Renato Usatîi: Sper să avem un dialog și o să insist ca viitorul prim-ministru să aibă o întâlnire și cu partidele extraparlamentare # Veridica.md
În cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la crearea unui guvern profesionist, care să includă reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare,
15:10
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a anunțat că nu va participa la consultările organizate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării noului prim-ministru.
14:50
Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupție ale unor persoane implicate în procesul de amnistie, în urma căreia au fost eliberate din detenție mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață.
14:20
Potrivit organizatorilor, „această misiune confirmă din nou că România este poarta strategică de intrare pentru produsele moldoveneşti în Uniunea Europeană.”
14:10
Președinta R. Moldova a invitat joi și vineri fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
13:50
Pe 7 decembrie, se votează pentru primăriile din București și câteva comune, precum și pentru șefia Consiliului Judeţean Buzău.
13:20
Atacurile invadatorilor s-au mai soldat cu moartea unui salvator și rănirea altor cinci, au perturbat traficul feroviar și au avariat o sinagogă.
10:30
UE caută soluții pentru începerea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova.
08:00
O anchetă în derulare vitezează suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituții europene.
22 octombrie 2025
22:50
Orgia continuă
21:50
Printre formațiunile invitate se numără Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic „Partidul Nostru”, Blocul Politic „Alternativa”, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor.
21:10
Liderul PAS a fost susținut de 55 de deputați pentru un nou mandat în fruntea Legislativului.
17:00
UE propune creșterea sprijinului financiar pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică # Veridica.md
Parlamentul European a votat în favoarea unei propuneri de majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii de Vecinătate Estică, care include și Republica Moldova.
16:50
Ea a acuzat un dezacord cu prim-ministrul Inga Ruginiene, colegă din Partidul Social Democrat.
14:30
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au început astăzi o vizită de două zile în R. Moldova.
14:20
Jurnaliştii încarceraţi Andrzej Poczobut din Belarus şi Mzia Amaglobeli din Georgia sunt laureaţii din 2025 ai premiului Saharov, acordat de Parlamentul European # Veridica.md
Premiul poartă numele savantului nuclear și dizidentului anticomunist rus Andrei Saharov.
13:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis decorarea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova # Veridica.md
Sunt 105 ani de la fondarea Societăţii scriitorilor români din Basarabia.
