Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice
Provincial, 28 octombrie 2025 16:50
Primăria municipiului Bălți a găzduit astăzi, 28 octombrie 2025, discuția publică organizată în cadrul proiectului „Împreună construim viitorul eficient energetic al Moldovei în Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost moderat de Victoria Neaga, expertă în domeniul integrării europene, și a inclus prezentarea „Ce este Uniunea Europeană și parcursul Moldovei spre UE. Beneficiile pentru comunități și fiecare […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice apare prima dată în Provincial.
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național. Această decizie este un pas important în realizarea obiectivelor strategice ale statului privind dezvoltarea […] Post-ul Un nou pas spre implementarea Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” apare prima dată în Provincial.
Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale # Provincial
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipele mobile – o inițiativă lansată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Acestea sunt în curs de […] Post-ul Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Transport ilegal de lemne, depistat în zona de responsabilitate a SPF Ungheni apare prima dată în Provincial.
Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid # Provincial
Construcția rondoului de la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun avansează în ritmuri alerte. Astfel, astăzi, primarul Vitalie Vrabie a convocat o ședință la fața locului, cu participarea tuturor specialiștilor implicați, fiind puse la punct ultimele detalii, ca acest rondou să fie nu doar util și securizat, ci și atractiv din punct de vedere […] Post-ul Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid apare prima dată în Provincial.
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3. Despre aceasta a comunicat Administraţia Națională a Drumurilor, informează PROVINCIAL. Astfel, lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, […] Post-ul Trotuare noi pentru siguranța pietonilor în localitățile Gangura și Moșana apare prima dată în Provincial.
Astăzi, în cadrul unei ședințe cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat finalizarea lucrărilor de salubrizare a platformelor de colectare a deșeurilor în cel mai scurt timp. Adresându-se reprezentantului Î.M. „BIO”, viceprimarul a cerut precizarea tipului de deșeuri acumulate pe platforme – dacă acestea sunt menajere, din construcții sau frunze, pentru o gestionare […] Post-ul Bălți: 80% din deșeurile evacuate de pe platforme sunt deșeuri menajere apare prima dată în Provincial.
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că, începând cu 27 octombrie 2025, iluminatul stradal se conectează la ora 17:20 și se deconectează la ora 06:20. Despre aceasta a comunicat directoarea întreprinderii municipale Î.M. „DCCCU” Larisa Bragari. Ajustarea programului are loc în contextul reducerii duratei zilei de lumină, pentru a asigura siguranța și confortul locuitorilor municipiului. Post-ul La Bălți a fost modificat programul de funcționare a iluminatului stradal apare prima dată în Provincial.
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # Provincial
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se vor desfășura lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare 08-26, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata acestor lucrări, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă 09-27, cu utilizarea procedurilor […] Post-ul Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă apare prima dată în Provincial.
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Provincial
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5.000 de persoane. Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În prima etapă, desfășurată până […] Post-ul Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română apare prima dată în Provincial.
Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, în calitate de Agenție de implementare nr. 2 a proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul”, a participat, în perioada 20-22 octombrie curent, la patru ședințe lunare de monitorizare. Acestea au reunit antreprenorii responsabili de executarea lucrărilor, reprezentanți ai serviciilor publice locale, diriginții de șantier, ingineri și managerul de […] Post-ul Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” apare prima dată în Provincial.
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii au reușit să recupereze corpul băiatului la […] Post-ul Tragedie în raionul Florești: un copil a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Provincial.
Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul „Monitorizarea drepturilor omului în zone afectate de conflict”, organizată de Oficiul Avocatului Poporului, în cooperare cu Institutul Danez pentru Drepturile Omului (DIHR), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Consiliul Europei. În cadrul sesiunii „Drepturile omului în […] Post-ul Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale apare prima dată în Provincial.
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative importante din punct de vedere al dezvoltării business-ului, a economiei naţionale şi a sectorului finanţelor publice. După cum am menţionat de nenumărate ori, pentru noi sunt mai importante interesele ţării, decât cele ale formaţiunii noastre. De aceea, am decis să […] Post-ul Cinci propuneri pentru noul Guvern apare prima dată în Provincial.
Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” # Provincial
Recent, salvatorii și pompierii din Căușeni au organizat activități de prevenire în incinta Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Aici, 270 de elevi și 21 de profesori au participat la diferite lecții și ateliere interactive privind siguranța personală. Activitățile au inclus lecții teoretice pentru personalul didactic și sesiuni interactive pentru elevi, […] Post-ul Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” apare prima dată în Provincial.
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii liceelor „Dante Alighieri” (mun. Chișinău), „Hyperion” ( Durlești), „George Meniuc” (mun. Chișinău), „George Călinescu” (mun. Chișinău) și „Universul” (mun. Chișinău). Copiii […] Post-ul FMF a oferit echipament sportiv elevilor din mai multe licee din Chișinău apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 28 octombrie 2025, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, a felicitat cu căldură ansamblul vocal „Cimișlianca”, condus de Elena Corovina, cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate artistică. Ansamblul, alcătuit din persoane pline de energie și dragoste pentru folclorul românesc, promovează cu dăruire cântecul popular autentic, fiind un exemplu de pasiune, perseverență și implicare […] Post-ul Ansamblul „Cimișlianca” sărbătorește 10 ani de activitate artistică apare prima dată în Provincial.
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof 2025. Acesta va avea loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025. Beauty Prof 2025 reunește sub același acoperiș branduri internaționale, echipamente moderne, produse injectabile și consumabile de top destinate clinicilor și saloanelor de frumusețe. În […] Post-ul Beauty Prof 2025 – primul eveniment al profesioniștilor din cosmetologie apare prima dată în Provincial.
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Provincial.
(FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată # Provincial
Orașul Drochia continuă să investească în infrastructura urbană. Recent au fost finalizate lucrările de reparație a scării din strada Ghica Vodă, un obiectiv important pentru locuitorii din zonă. Scara renovată oferă acum un acces mai sigur și mai confortabil pentru pietoni, contribuind la îmbunătățirea siguranței și confortului în oraș. Administrația publică locală își propune să […] Post-ul (FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată apare prima dată în Provincial.
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Fiscul menționează că este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, […] Post-ul Fiscul susține transparența și respectarea legii în contextul perchezițiilor CNA apare prima dată în Provincial.
Elevii Școlii Sportive Specializate „B. Petuhov” au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional de judo desfășurat în Grecia, reprezentând cu demnitate municipiul Bălți și Republica Moldova. Dând dovadă de o pregătire excelentă, măiestrie sportivă și dorință de a învinge, judocanii din mun. Bălți au cucerit 8 medalii: 3 de aur, 2 de argint și 3 […] Post-ul Rezultatele judocanilor din Bălți la turneul internațional din Grecia apare prima dată în Provincial.
În satul Zorile, raionul Ohei, Premier Energy Distribution a construit o linie electrică nouă de 1,59 km, care alimentează 73 de gospodării, asigurând o rețea mai fiabilă și sigură. Investiția constituie peste 1 milion de lei şi face parte din Planul investițional 2025. Post-ul 73 de gospodării din satul Zorile, conectate la rețeaua electrică modernizată apare prima dată în Provincial.
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale referitor la „abonamente gratuite pentru 6 luni” este falsă și nu are legătură cu instituția noastră. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. “Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv […] Post-ul RTEC avertizează: „Abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău este parte a inițiativelor europene de dezvoltare a turismului digital # Provincial
Reprezentanții municipalității au participat la o vizită de studiu în orașul Reggio di Calabria, Republica Italiană, în cadrul proiectului DIGITALIZE – Enhancing Tourism Resilience through Digital Solutions, finanțat prin programul Interreg Europe. Prin implicarea în astfel de proiecte, Chișinăul își consolidează poziția de partener activ în promovarea unui turism modern, inovator și durabil la nivel […] Post-ul Primăria Chișinău este parte a inițiativelor europene de dezvoltare a turismului digital apare prima dată în Provincial.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare dintre Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S. „Direcția Exploatarea Imobilului” și Agenția Națională Transport Auto, care prevede lansarea unui proiect-pilot de modernizare a sectorului de transport feroviar și rutier. Proiectul are drept scop integrarea unei platforme moderne pentru gestionarea curselor […] Post-ul Transportul interraional din Moldova va putea fi achitat cu cardul și telefonul mobil apare prima dată în Provincial.
Conform contractului semnat de Consiliul Raional Telenești, au fost instalate 19 stații auto moderne cu un design funcțional și estetic, pe drumurile aflate în gestiunea raionului. Despre aceasta a comunicat Alexei Vrajitoru, vicepreședintele raionului, transmite PROVINCIAL. “Aceste stații contribuie direct la îmbunătățirea infrastructurii rurale, oferind confort, siguranță și protecție pentru cetățenii care folosesc transportul public […] Post-ul Telenești: 19 stații auto moderne instalate pe drumurile raionului apare prima dată în Provincial.
Cupa Orange revine astăzi, 28 octombrie, cu primele patru partide programate în cadrul optimilor de finală. Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți partidele în direct pe platforma LigaTV.md, dar și la postul de televiziune WE SPORT TV. Toate rezultatele, lista marcatorilor și cele mai noi informații despre competiție vor fi disponibile pe fmf.md. Programul meciurilor din […] Post-ul Cupa Orange. Programul partidelor din prima zi a optimilor de finală apare prima dată în Provincial.
Recent, în incinta Consiliului Raional Leova, a avut loc o întrunire informativă la care au participat primarii localităților din raion, managerii instituțiilor educaționale, precum și reprezentanți ai comunității locale. Evenimentul a fost dedicat promovării eficienței energetice și formării unor obiceiuri sustenabile în rândul locuitorilor raionului Leova. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Respect pentru înțelepciune: […] Post-ul Parteneriat local pentru un consum energetic mai responsabil în raionul Leova apare prima dată în Provincial.
Percheziții și rețineri într-un dosar de corupție ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită […] Post-ul Percheziții și rețineri într-un dosar de corupție ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat apare prima dată în Provincial.
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Provincial
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești, […] Post-ul A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Provincial.
“Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice”. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul consultărilor publice, el a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri europene […] Post-ul Alexandru Munteanu: Agricultura este un sector important al economiei noastre… apare prima dată în Provincial.
Maxim Moroșan, liderul PSRM din Bălți: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele # Provincial
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară. “Pe 13 august 2025, persoane necunoscute m-au contactat, încercând să-mi transmită un mesaj simplu: trebuia să-mi împachetez lucrurile […] Post-ul Maxim Moroșan, liderul PSRM din Bălți: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele apare prima dată în Provincial.
Douăzeci de chitare, ascunse în autoturisme – depistate de funcționarii vamali la Leușeni # Provincial
Un nerezident în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import. În cadrul verificării documentelor și a discuțiilor cu funcționarii vamali, șoferul a afirmat că nu transportă alte bunuri decât cele indicate în acte. Totuși, în urma controlului […] Post-ul Douăzeci de chitare, ascunse în autoturisme – depistate de funcționarii vamali la Leușeni apare prima dată în Provincial.
(FOTO) Sărbătoare pentru creditorii blocurilor de pe str. Alexandru cel Bun 115: Au primit cheile la apartamente după aproape 10 ani de așteptare! # Provincial
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […] Post-ul (FOTO) Sărbătoare pentru creditorii blocurilor de pe str. Alexandru cel Bun 115: Au primit cheile la apartamente după aproape 10 ani de așteptare! apare prima dată în Provincial.
Casa de Cultură din localitatea Teiu, stânga Nistrului, își redeschide larg ușile pentru a găzdui evenimentele culturale din localitate. În cei 55 de ani de la fondare, aceasta a fost prima reparație consistentă realizată cu sprijinul programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Potrivit unui comunicat, investiția totală în valoare de […] Post-ul (FOTO) Casa de Cultură din Teiu își reia activitatea apare prima dată în Provincial.
Primara orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, însoțită de viceprimarul Veaceslav Ursu, a inspectat Grădinița nr 17, unde sunt în plină desfășurare lucrările de reparație, pentru crearea unei grupe de creșă. La moment, în lucru este blocul sanitar, în paralel, sunt executate lucrări în sala de ocupație și în dormitor. “Aici urmează a fi renovat în totalitate un […] Post-ul Grădinița nr.17 din Soroca va avea o grupă creșă apare prima dată în Provincial.
Percheziții în 7 locații din nordul țării în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Provincial
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în 7 locații din nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri […] Post-ul Percheziții în 7 locații din nordul țării în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă apare prima dată în Provincial.
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de Telegram o reacție urmare a perchezițiilor de astăzi. "Astăzi mi-ati luat mașina — dar nu e singura mea mașină. Îmi voi cumpăra alta. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința — cuvinte pe care nu le-ați […] Post-ul Maxim Moroșan, consilier municipal de la Bălți – reacție la perchezițiile de astăzi apare prima dată în Provincial.
Curtea de Conturi – model de transparență, gestiune exemplară și integritate financiară: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei guvernări, responsabilității și transparenței, nu doar prin activitatea sa de auditare a fondurilor publice, ci și prin supunerea propriilor situații financiare unui audit extern independent. La data de 24 octombrie 2025, a avut loc ședința de prezentare a rezultatelor misiunii […] Post-ul Curtea de Conturi – model de transparență, gestiune exemplară și integritate financiară: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 apare prima dată în Provincial.
Astăzi, primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, a efectuat o vizită de monitorizare la Grădinița „Albinuța”, informează PROVINCIAL. Potrivit primarului, muncitorii sunt pe ultima sută de metri cu lucrările de renovare. „Suntem la etapa finală, iar în scurt timp grădinița va fi dată în exploatare. Mulțumim partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul constant oferit comunității noastre și […] Post-ul (FOTO) Primarul de Hîncești monitorizează lucrările la grădinița „Albinuța” apare prima dată în Provincial.
Chișinău: peste 1.990 de blocuri și instituții publice conectate la sistemul centralizat # Provincial
În Chișinău continuă procesul de conectare la agentul termic atât pentru fondul locativ, cât și pentru instituțiile publice. Potrivit lui Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generală Locativ-Comunală și Amenajare, situația privind conectarea la sistemul centralizat de termoficare este următoarea: Fond locativ (ÎMGFL și asociații de locatari): 1.990 de blocuri conectate, dintr-un total de 2.695 […] Post-ul Chișinău: peste 1.990 de blocuri și instituții publice conectate la sistemul centralizat apare prima dată în Provincial.
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările de trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” în mcabinet.gov.md. Funcționalul le permite conducătorilor auto să vizualizeze abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre data, […] Post-ul Șoferii pot verifica încălcările de trafic prin rapoarte video în MCabinet apare prima dată în Provincial.
Optimile de finală ale Cupei Orange, ediția 2025/26, se vor disputa pe 28 și 29 octombrie. Opt meciuri vor decide echipele calificate în sferturile de finală ale competiției. Vă reamintim că, în această etapă, își încep parcursul formațiile din Liga 7777. Site-ul FMF.md va oferi toate informațiile necesare privind desfășurarea partidelor și evoluția competiției. Programul complet pentru […] Post-ul Cupa Orange. Faza optimilor se joacă pe 28 și 29 octombrie apare prima dată în Provincial.
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii. În primul rând, aceasta vizează respectarea […] Post-ul “Moldovagaz”: evitați conectările neautorizate la rețeaua de gaze apare prima dată în Provincial.
426 de tineri profesori vor beneficia de mentorat și formare profesională în școli și grădinițe # Provincial
Toți cei 426 de tineri specialiști, angajați în anul curent în școlile și grădinițele din țară, vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) a elaborat un program de sprijin dedicat cadrelor didactice debutante, conceput în funcție de nevoile reale ale tinerilor profesori. Programul prevede activități de mentorat […] Post-ul 426 de tineri profesori vor beneficia de mentorat și formare profesională în școli și grădinițe apare prima dată în Provincial.
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a organizat, la 21 și 24 octombrie 2025, ședințe de lucru pentru clarificarea situației transportului rutier de pasageri spre orașul Leova. Ședințele au fost prezidate de Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, ai autogărilor și operatorilor de transport rutier. […] Post-ul Serviciile de transport spre Leova vor fi optimizate. ANTA anunță măsuri provizorii apare prima dată în Provincial.
Certificarea auditorilor publici – consolidarea competențelor profesionale în cadrul Curții de Conturi # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul de certificare a auditorilor publici, etapă esențială în dezvoltarea profesională a personalului cu atribuții de audit public extern. Astăzi, 24 octombrie, angajații instituției eligibili pentru runda de certificare din anul 2025 au susținut proba de evaluare, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea […] Post-ul Certificarea auditorilor publici – consolidarea competențelor profesionale în cadrul Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău amenajează o zonă modernă de agrement și fitness pentru locuitorii din Dobrogea # Provincial
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. Astfel, în satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu […] Post-ul Primăria Chișinău amenajează o zonă modernă de agrement și fitness pentru locuitorii din Dobrogea apare prima dată în Provincial.
