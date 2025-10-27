Cupa Orange. Faza optimilor se joacă pe 28 și 29 octombrie

14:50

Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, a celor refugiați din Ucraina și celor din minorități etnice este subiectul de bază al unei serii de instruiri organizate pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie, curent, pentru circa 60 de cadre didactice nouă raioane ale țării. Scopul instruirilor este formarea de formatori în domeniul educației incluzive. Discuțiile vizează […]