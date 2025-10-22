Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlament

17:00

Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu…