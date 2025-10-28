AI Factories: Moldova se conectează la ecosistemul european al inteligenței artificiale
Juridice Moldova, 28 octombrie 2025 10:30
Republica Moldova s-a alăturat oficial inițiativei europene „AI Factories", un program strategic al Uniunii Europene care urmărește dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor avansate de inteligență artificială. Țara este reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 structuri selectate de EuroHPC Joint Undertaking, alături de state membre și partenere ale
Începând cu 25 octombrie 2025, vor intra în vigoare noi prevederi menite să consolideze protecția consumatorilor de servicii financiare și să crească responsabilitatea furnizorilor. Aceste reglementări marchează un prim pas important în modernizarea cadrului național și în alinierea la standardele europene de transparență și corectitudine. 1) Extinderea protecției și transparenței – Societățile de asigurări vor
Curs practic pentru angajați organizat de CMIEA: Reglementarea legală a raporturilor de muncă
Angajații și persoanele interesate de dreptul muncii sunt invitați să participe la cursul practic „Reglementarea legală a raporturilor de muncă", organizat de Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților (CMIEA). Scopul programului este de a ajuta participanții să înțeleagă corect drepturile și obligațiile la locul de muncă și să acționeze informat în relațiile de
Fiind unul dintre cei mai influenți filosofi ai modernității, fondator al idealismului transcendental și figură centrală în filosofia critică, Immanuel Kant a revoluționat gândirea filosofică prin lucrări fundamentale precum Critica rațiunii pure, Critica rațiunii practice și Critica facultății de judecare, în care a analizat limitele cunoașterii, temeiurile moralei și condițiile judecății estetice. Totuși, dincolo de
„Autonomia profesiei nu este negociabilă" – reacția Uniunii Avocaților la ideea vettingului
Chișinău 2025 – Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) a reacționat ferm la declarațiile Președintei Maia Sandu privind aplicarea unui proces de vetting pentru avocați, calificând ideea drept o ingerință în independența profesiei și o încălcare a principiilor statului de drept. UA a subliniat că profesia de avocat este una independentă și autonomă, reglementată prin
Legal Dialogue 2025: Primul forum național care conectează Dreptul și Medicina în Moldova
Chișinău, 2025 – Asociația W4J lansează „Legal Dialogue 2025: Medicine in Focus", prima conferință națională din Republica Moldova care reunește experți din domeniul juridic și medical într-un dialog interprofesional. Evenimentul are drept scop clarificarea legislației, responsabilizarea instituțiilor și promovarea colaborării între cei care definesc cadrul legal și cei care aplică medicina în practică. Obiectivele conferinței
Curtea Supremă a confirmat că instanța poate examina excepția de tardivitate împreună cu fondul cauzei, atunci când aceasta privește doar o parte din pretențiile reclamantului, respectând principiul economiei procesuale. La caz, s-a depus o cerere de chemare în judecată cu privire la încasarea unei sume acumulate ca datorie în perioada 2011 – 2019. Pârâta a
Din data de 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. Ce este SEPA SEPA cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro între sistemele
Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie prin care clarifică și stabilește explicit condițiile și procedura de renunțare a procurorului la învinuire, contribuind astfel la aplicarea uniformă a acestei instituții în procesul penal — un pas în direcția unificării jurisprudenței. În acest context, instanța supremă stabilește următoarele aspecte: 1.Renunțarea procurorului la învinuire nu poate
Pentru al zecelea an consecutiv, inițiativa de sprijinire a meritocrației în rândul studenților la Drept din Republica Moldova continuă. Anul acesta, în premieră, Gladei & Partners Law Firm, împreună cu maib, GRAWE Carat Asigurări, Sandra Ice Cream Moldova și Moldcell, oferă 5 burse academice în mărime de 20,000 lei fiecare. În plus, fiecare partener oferă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Porojan v. Republica Moldova. Cauza se referă la refuzul instanțelor ierarhic superioare de a examina apelul reclamantului împotriva sentinței sale de condamnare in absentia, exprimându-și îndoielile cu privire la autenticitatea mandatului avocatului prezentat în fața instanței de către apărătorul acestuia. Potrivit circumstanțelor cauzei, la 13 februarie
Standardele internaționale conturează tot mai clar necesitatea unei mutații fundamentale în filosofia justiției penale: de la un model exclusiv represiv, concentrat pe pedeapsă, spre un model echilibrat, cu valențe curative și formative, care să promoveze nu doar sancțiunea, ci și reintegrarea socială a celor ce au încălcat legea. În acest context, probațiunea se afirmă drept
