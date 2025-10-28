AI Factories: Moldova se conectează la ecosistemul european al inteligenței artificiale

Republica Moldova s-a alăturat oficial inițiativei europene „AI Factories", un program strategic al Uniunii Europene care urmărește dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor avansate de inteligență artificială. Țara este reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 structuri selectate de EuroHPC Joint Undertaking, alături de state membre și partenere ale

