Zum ewigen Frieden

Standardele internaționale conturează tot mai clar necesitatea unei mutații fundamentale în filosofia justiției penale: de la un model exclusiv represiv, concentrat pe pedeapsă, spre un model echilibrat, cu valențe curative și formative, care să promoveze nu doar sancțiunea, ci și reintegrarea socială a celor ce au încălcat legea. În acest context, probațiunea se afirmă drept […]