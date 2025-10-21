Zum ewigen Frieden
Juridice Moldova, 21 octombrie 2025 09:00
Fiind unul dintre cei mai influenți filosofi ai modernității, fondator al idealismului transcendental și figură centrală în filosofia critică, Immanuel Kant a revoluționat gândirea filosofică prin lucrări fundamentale precum Critica rațiunii pure, Critica rațiunii practice și Critica facultății de judecare, în care a analizat limitele cunoașterii, temeiurile moralei și condițiile judecății estetice. Totuși, dincolo de […] Articolul Zum ewigen Frieden apare prima dată în JMD.
Acum 30 minute
09:00
Acum 2 ore
08:00
„Autonomia profesiei nu este negociabilă” – reacția Uniunii Avocaților la ideea vettingului # Juridice Moldova
Chișinău 2025 – Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) a reacționat ferm la declarațiile Președintei Maia Sandu privind aplicarea unui proces de vetting pentru avocați, calificând ideea drept o ingerință în independența profesiei și o încălcare a principiilor statului de drept. UA a subliniat că profesia de avocat este una independentă și autonomă, reglementată prin […] Articolul „Autonomia profesiei nu este negociabilă” – reacția Uniunii Avocaților la ideea vettingului apare prima dată în JMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Legal Dialogue 2025: Primul forum național care conectează Dreptul și Medicina în Moldova # Juridice Moldova
Chișinău, 2025 – Asociația W4J lansează „Legal Dialogue 2025: Medicine in Focus”, prima conferință națională din Republica Moldova care reunește experți din domeniul juridic și medical într-un dialog interprofesional. Evenimentul are drept scop clarificarea legislației, responsabilizarea instituțiilor și promovarea colaborării între cei care definesc cadrul legal și cei care aplică medicina în practică. Obiectivele conferinței […] Articolul Legal Dialogue 2025: Primul forum național care conectează Dreptul și Medicina în Moldova apare prima dată în JMD.
7 octombrie 2025
11:40
Curtea Supremă a confirmat că instanța poate examina excepția de tardivitate împreună cu fondul cauzei, atunci când aceasta privește doar o parte din pretențiile reclamantului, respectând principiul economiei procesuale. La caz, s-a depus o cerere de chemare în judecată cu privire la încasarea unei sume acumulate ca datorie în perioada 2011 – 2019. Pârâta a […] Articolul CSJ: Soluționarea excepției de tardivitate odată cu fondul cauzei este posibilă apare prima dată în JMD.
09:20
Din data de 6 octombrie 2025, Republica Moldova este parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – infrastructura care reunește 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri în euro rapide, sigure și la costuri reduse, chiar zero. Ce este SEPA SEPA cadrul european care permite efectuarea transferurilor în euro între sistemele […] Articolul Republica Moldova devine oficial parte operațională a SEPA apare prima dată în JMD.
5 octombrie 2025
15:40
Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie prin care clarifică și stabilește explicit condițiile și procedura de renunțare a procurorului la învinuire, contribuind astfel la aplicarea uniformă a acestei instituții în procesul penal — un pas în direcția unificării jurisprudenței. În acest context, instanța supremă stabilește următoarele aspecte: 1.Renunțarea procurorului la învinuire nu poate […] Articolul CSJ clarifică procedura de renunțare la învinuire apare prima dată în JMD.
3 octombrie 2025
15:10
Pentru al zecelea an consecutiv, inițiativa de sprijinire a meritocrației în rândul studenților la Drept din Republica Moldova continuă. Anul acesta, în premieră, Gladei & Partners Law Firm, împreună cu maib, GRAWE Carat Asigurări, Sandra Ice Cream Moldova și Moldcell, oferă 5 burse academice în mărime de 20,000 lei fiecare. În plus, fiecare partener oferă […] Articolul Burse de merit și stagii pentru studenții la Drept apare prima dată în JMD.
30 septembrie 2025
15:20
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Porojan v. Republica Moldova. Cauza se referă la refuzul instanțelor ierarhic superioare de a examina apelul reclamantului împotriva sentinței sale de condamnare in absentia, exprimându-și îndoielile cu privire la autenticitatea mandatului avocatului prezentat în fața instanței de către apărătorul acestuia. Potrivit circumstanțelor cauzei, la 13 februarie […] Articolul CEDO: Republica Moldova condamnată pentru încălcarea articolul 6 din Connvenție apare prima dată în JMD.
29 septembrie 2025
10:30
Standardele internaționale conturează tot mai clar necesitatea unei mutații fundamentale în filosofia justiției penale: de la un model exclusiv represiv, concentrat pe pedeapsă, spre un model echilibrat, cu valențe curative și formative, care să promoveze nu doar sancțiunea, ci și reintegrarea socială a celor ce au încălcat legea. În acest context, probațiunea se afirmă drept […] Articolul Reintegrare și responsabilitate: perspectiva probațiunii apare prima dată în JMD.
27 septembrie 2025
14:40
Curtea Supremă a interpretat instituția simulației actului civil, analizând efectele acesteia în raport cu validitatea convenției. În speță, o cotă-parte dintr-un apartament a fost donată de către un soț fiicei sale, în timp ce pe rol se afla litigiul de partaj al bunului cu celălalt soț. Reclamanta a invocat simulația absolută a donației și a […] Articolul CSJ: Simulația convenției nu atrage nulitatea ca efect apare prima dată în JMD.
26 septembrie 2025
17:00
Începând cu 26 septembrie 2025, Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (MAIB) va lista cea de-a 18-a emisiune de obligațiuni corporative pe Bursa de Valori a Moldovei. Această emisiune are următoarele caracteristici: – Valoare totală: 144 milioane lei; – Număr de obligațiuni emise: 7.203; – Valoare nominală per obligațiune: 20.000 lei; – Termen de circulație: 3 ani […] Articolul MAIB lansează a 18-a emisiune de obligațiuni corporative apare prima dată în JMD.
16:30
Republica Moldova se pregătește pentru un moment definitoriu în procesul său de integrare europeană: începând cu 1 noiembrie 2025, țara noastră va adera la Convenția privind regimul de tranzit comun și va aplica Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – un instrument digital care va conecta Republica Moldova la o rețea vamală unică europeană. Aderarea la regimul […] Articolul Republica Moldova aderă la Convenția privind regimul de tranzit comun apare prima dată în JMD.
24 septembrie 2025
15:30
24 septembrie 2025 – Pentru prima dată în țara noastră, Guvernul lansează un instrument financiar de tip Fond de Fonduri, dedicat susținerii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și atragerii investițiilor private în economia națională. Acest mecanism modern pune bazele unei infrastructuri investiționale capabile să mobilizeze resurse private și instituționale, să stimuleze crearea fondurilor locale de […] Articolul Guvernul aprobă Fondul de Fonduri pentru sprijinirea IMM-urilor apare prima dată în JMD.
10:20
22 septembrie 2025
09:20
Tokyo 2025 – După un rezultat electoral dezamăgitor, un partid japonez (Path to Rebirth), cunoscut pentru abordările sale neconvenționale, a anunțat că intenționează să numească un chatbot AI drept lider al formațiunii. Deși Koki Okumura, un student doctorand de 25 de ani în domeniul AI la Universitatea din Kyoto, a câștigat oficial conducerea partidului, el […] Articolul Politică pe algoritmi: partidul japonez condus de un AI apare prima dată în JMD.
